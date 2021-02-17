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Носик Антон



17.02.2021 Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение» 1
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
09.07.2017 Скончался один из основателей Рунета Антон Носик 6
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
22.11.2013 Лучшим российским сайтам вручили премию Рунета 1
13.12.2012 Last.fm закрывает радио в России 2
14.11.2012 Опубликован легкий способ угона любого аккаунта Skype 1
31.05.2012 Государство возьмет под контроль крупнейшие сайты Рунета 1
14.03.2012 Юрий Мильнер неожиданно покинул Mail.ru 1
06.02.2012 Internet Explorer нарастил долю в России на фоне мирового обвала 1
20.12.2011 «Яндекс.Деньги» и Facebook соберут деньги для митингов 1
19.12.2011 Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина» 1
21.11.2011 ЖЖ отказывается от рекламы и переходит в XXI век 1
17.11.2011 ЖЖ сменил руководство 1
08.11.2011 Президента «Евросети» заставляют уменьшить огромную стену вокруг его участка в Израиле 1
25.07.2011 «Яндекс» раскрыл покупателей секс-шопов и их заказы 1
14.02.2011 Медведев призвал милицию быть с интернетом пожестче 1
17.09.2010 Ответ на вопрос о будущем президенте России найден в домене .РФ 1
16.06.2010 Верховный суд России спас интернет-форумы 1
29.04.2010 «Рамблер» добавил ответы сервиса WhoYOUgle в свой поиск 1
28.04.2010 Русские купили «Аську» 1
17.12.2009 Проект WhoYOUgle запустил английскую версию 2
05.11.2009 «Яндекс» оставил блоги без рейтинга 1
23.09.2009 На ЖЖ теперь можно заработать деньги 1
17.07.2009 «Одноклассники»: штраф 15 тыс. руб. за комментарий к фото 1
25.06.2009 Самый популярный блог Рунета заблокировали 1
17.06.2009 Дмитрий Медведев проведет совещание в «Лаборатории Касперского» 1
04.12.2008 9 декабря в Москве состоится конференция i-СМИ 2008 1
06.11.2008 Вора-милиционера поймали благодаря интернету 1
01.11.2008 За виртуальное оскорбление Путина дали реальный срок 1
30.10.2008 Грузинскому блоггеру объявили виртуальный джихад 1
23.10.2008 В ЖЖ заблокировали сотню топ-блоггеров 1
17.10.2008 Осторожно: блоги в России судят по закону о СМИ 1
10.10.2008 За один блог закрыли весь ЖЖ 1
07.10.2008 За милиционерами началась охота в интернете 1
11.09.2008 Социальные сети: клоны неистребимы? 1
11.09.2008 Антон Носик покинет «Суп» 1
08.09.2008 Mail.ru открыл охоту на пользователей ЖЖ 1
01.09.2008 Милиция убила владельца сайта "Ингушетия.ру" 1
18.08.2008 Google постучался в Кремль 2

Публикаций - 88, упоминаний - 100

Носик Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4439 25
Rambler Group - Рамблер ГК 750 21
VK - Mail.ru Group 2770 18
Google LLC 8947 12
Meta - Facebook 3969 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1727 7
Microsoft Corporation 20288 7
Yahoo! 3433 6
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 5
Rambler Media 111 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3679 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
AOL Inc 1476 3
Dr.Web - Доктор Веб 1133 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 363 2
Tencent 96 2
4771 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 2
Twitter 2209 2
Парус 346 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 1
RuTube - видеохостинг 131 1
Virgin Group 81 1
Lycos 224 1
Zynga 128 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 41 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 25 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 21 1
Синтерра - Synterra 732 1
Альфа-Групп - Altimo 381 1
SpyLOG 80 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 1
MTN Group 32 1
HP Compaq 1791 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 1
Turkcell 309 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 1
Intel Corporation 10381 1
IBM 8247 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 5
Naspers 63 4
HeadHunter Group - HH Group 370 3
DST Global 167 3
LinkedIn 543 2
DST - Digital Sky Technologies 84 2
Orion Capital 4 2
Qiwi 783 2
Ингосстрах СПАО 269 2
eBay Inc 1516 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 2
Интеррос 22 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
Coca-Cola Company 222 1
Kinnevik Investment AB 17 1
SoftBank Group 201 1
Aviasales - Jetradar 47 1
ВТБ Банк Москвы 428 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 1
Студия Артемия Лебедева 31 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
Инвитро - Invitro 37 1
Авто.ру - Auto.ru 72 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 228 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 1
Avito - Авито 174 1
Альфа-Групп 579 1
Евросеть 1310 1
Роснефть НК 410 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 343 1
Альфа-Банк 1279 1
X5 Group - Пятерочка 584 1
Kickstarter 95 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
Президент Российской Федерации 1595 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 2
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 35 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 35 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 17 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 41 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 19 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 97 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 122 1
Районные суды города Москвы 144 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 141 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 307 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 339 1
Администрация Президента РФ 313 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
Счётная палата РФ 543 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 413 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 456 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 92 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1728 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 659 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 442 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
Website - Вебсайт 275 1
ИТ-аутсорсинг 788 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 106 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 728 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 85 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 137 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 718 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 322 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 68 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 535 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 25
LiveInternet - блог-платформа 143 7
VK - Mail.ru Одноклассники 944 6
Myspace - социальная сеть 600 5
Google YouTube - Видеохостинг 2061 4
Microsoft Windows 10 9805 3
Linux OS 6968 3
ICQ 777 3
Rambler Price.ru 42 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 2
Microsoft Edge - браузер 1748 2
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 19 1
AOL Instant Messenger 90 1
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 1
Яндекс.Новости 33 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 195 1
Biglion - Биглион 53 1
Google News 51 1
Google AdSense 104 1
AltaVista 156 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 83 1
Microsoft Silverlight 155 1
Pidgin - Мессенджер 42 1
QIP - Мессенджер 96 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Google PageRank 11 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 111 1
Google Chrome - браузер 1124 1
Statcounter 173 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Apple macOS 1156 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
Microsoft Windows XP 2009 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 562 1
Microsoft Skype 1747 1
WordPress 185 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1636 1
Мамут Александр 126 11
Клименко Герман 46 9
Артамонова Анна 176 7
Усманов Алишер 247 6
Лебедев Артемий 58 6
Себрант Андрей 19 5
Гришин Дмитрий 174 4
Медведев Дмитрий 1477 4
Путин Владимир 2157 4
Наумов Виктор 112 3
Кочетков Владислав 222 3
Мильнер Юрий 120 3
Волож Аркадий 206 3
Касперский Евгений 284 3
Рыжиков Сергей 108 2
Плуготаренко Сергей 53 2
Навальный Алексей 58 2
Лосева Наталья 7 2
Сурков Владислав 61 2
Андреев Алексей 17 2
Рейман Леонид 977 2
Нуралиев Борис 240 2
Дергунова Ольга 113 2
Маркин Владимир 9 1
Волошин Александр 7 1
Соловьев Юрий 26 1
Будников Александр 2 1
Демидов Михаил 132 1
Алкснис Виктор 56 1
Завалишин Дмитрий 14 1
Малин Дмитрий 4 1
Гуриев Марат 15 1
Богатов Антон 76 1
Гусинский Владимир 12 1
Лукин Владимир 6 1
Потанин Владимир 30 1
Якушев Михаил 40 1
Ярцев Михаил 4 1
Воробьев Михаил 47 1
Акопьян Артур 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 7
США - Калифорния 2306 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 4
Германия - Федеративная Республика 6766 4
Израиль 1288 3
Япония 6703 3
Испания - Королевство 2234 3
Бразилия - Федеративная Республика 1714 3
Франция - Французская Республика 4069 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 2
Эстония - Эстонская Республика 622 2
Россия - ЦФО - Калужская область 699 2
Северная Америка 2350 2
Украина 5153 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 2
Португалия - Португальская Республика 575 2
Канада 2309 2
Европа 6447 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 587 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 222 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 149 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 324 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 303 1
Казахстан - Республика 3735 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 309 1
Египет - Арабская Республика 522 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 188 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 370 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 263 1
США - Вашингтон - Сиэтл 340 1
Новая Зеландия 479 1
США - Колумбия - Вашингтон 834 1
Австрия - Австрийская Республика 889 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 490 1
Таиланд - Королевство 586 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 22
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 2
Русский язык 1408 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
Спам - Spam 180 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 305 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 14 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 39 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 12
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 76 9
Коммерсантъ - Издательский дом 727 6
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 6
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 3
Известия ИД 186 3
Эхо Москвы - радиостанция 130 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 2
Чемпионат.com - Championat.com 19 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 2
НТВ - Телекомпания 261 2
Деловой Петербург 20 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
News Corp 184 1
Секрет фирмы 28 1
Фонтанка 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
ТНТ - Телеканал 109 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 509 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
РИА Новости 703 1
Ведомости 264 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
FT - Financial Times 985 1
Wikipedia - Википедия 358 1
WikiLeaks 106 1
Forbes - Форбс 536 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Gartner 3048 1
ABI Research 224 1
Forrester Research 754 1
Net Applications 114 1
eMarketer 195 1
Yankee Group 161 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 309 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 191 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 52 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 129 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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