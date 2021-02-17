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Носик Антон
Носик Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамут Александр 126 11
|Клименко Герман 46 9
|Артамонова Анна 176 7
|Усманов Алишер 247 6
|Лебедев Артемий 58 6
|Себрант Андрей 19 5
|Гришин Дмитрий 174 4
|Медведев Дмитрий 1477 4
|Путин Владимир 2157 4
|Наумов Виктор 112 3
|Кочетков Владислав 222 3
|Мильнер Юрий 120 3
|Волож Аркадий 206 3
|Касперский Евгений 284 3
|Рыжиков Сергей 108 2
|Плуготаренко Сергей 53 2
|Навальный Алексей 58 2
|Лосева Наталья 7 2
|Сурков Владислав 61 2
|Андреев Алексей 17 2
|Рейман Леонид 977 2
|Нуралиев Борис 240 2
|Дергунова Ольга 113 2
|Маркин Владимир 9 1
|Волошин Александр 7 1
|Соловьев Юрий 26 1
|Будников Александр 2 1
|Демидов Михаил 132 1
|Алкснис Виктор 56 1
|Завалишин Дмитрий 14 1
|Малин Дмитрий 4 1
|Гуриев Марат 15 1
|Богатов Антон 76 1
|Гусинский Владимир 12 1
|Лукин Владимир 6 1
|Потанин Владимир 30 1
|Якушев Михаил 40 1
|Ярцев Михаил 4 1
|Воробьев Михаил 47 1
|Акопьян Артур 18 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Gartner 3048 1
|ABI Research 224 1
|Forrester Research 754 1
|Net Applications 114 1
|eMarketer 195 1
|Yankee Group 161 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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