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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ФИЦ ИУ Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук

РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук


24.01.2025 Ученые «подсмотрели» у мозга алгоритм для улучшения памяти робота 1
03.09.2024 В систему добровольной сертификации в области ИИ «Интеллометрика» включены первые лаборатории 1
11.07.2024 Нейросети предскажут пользу молекул в 2 тыс. раз быстрее 1
03.06.2024 Российские ученые обучили ИИ читать свитки и книги, не раскрывая их 1
16.02.2024 Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ 1
24.11.2023 «Россети» создадут цифрового двойника энергосистемы из более 500 тысяч объектов 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 2
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 2
02.06.2021 «Билайн» и РАН научат искусственный интеллект определять эмоции человека по тексту 2
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
19.08.2020 В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung 1
19.08.2020 Мобильное подразделение Samsung Electronics в России возглавил Александр Углов 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 2
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 2
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 1
31.05.2019 Александр Гольцов - В приоритете – ориентация на отечественных производителей 2
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 2
30.05.2018 Решение «АМТ-Груп» поможет ФИЦ РАН контролировать работу ИТ-инфраструктуры 2
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
17.08.2017 Умер конструктор ПО, замглавы ФИЦ РАН «Информатика и управление» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 28

РАН ФИЦ ИУ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
МегаФон 8826 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 3
Ростелеком 9706 2
Telegram Group 1988 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
Samsung Electronics 10262 2
Yandex - Яндекс 7349 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 366 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
ИКС - Форпост 72 1
DipHost 2 1
Legrand 77 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Merlion - Мерлион 795 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
8218 1
LG Electronics 3614 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
ПрограмБанк 95 1
Eltex - Предприятие Элтекс 152 1
Парус Корпорация 552 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Microsoft Corporation 24631 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ДиалогНаука 252 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12581 1
Intel Corporation 12197 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7312 2
Эко-Томск 1 1
Genpact 5 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
Связной ГК 1369 1
Евросеть 1404 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Инвитро - Invitro 70 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 1
Альфа-Банк 1770 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Интернет-правосудие 1 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Coursera 51 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ДСТ-Урал 3 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5917 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2741 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 991 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2889 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2502 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2806 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1214 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
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FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
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Apple macOS 2062 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 1
Linux OS 9950 1
Microsoft Windows 15664 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
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