РАН ФИЦ ИУ Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук
РАН ФИЦ ИУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 292 2
|Степанов Павел 26 2
|Углов Александр 4 2
|Арлазаров Владимир 229 2
|Путин Владимир 3172 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Кулин Филипп 51 1
|Маркелов Константин 40 1
|Ильин Алексей 23 1
|Инякин Андрей 1 1
|Шипилов Валерий 2 1
|Шевяхов Евгений 7 1
|Дворянкин Сергей 1 1
|Хохлов Евгений 8 1
|Тумусов Федот 9 1
|Чернов Андрей 3 1
|Мардер Наум 116 1
|Граф Александр 3 1
|Махонов Александр 31 1
|Давыдов Александр 49 1
|Касперский Евгений 323 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Носик Антон 106 1
|Гольцов Александр 77 1
|Соколов Игорь 22 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Калинов Константин 7 1
|Бардин Валерий 8 1
|Зинченко Антон 4 1
|Гостев Дмитрий 22 1
|Нечаев Андрей 27 1
|Жилков Евгений 6 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Мартынова Елена 87 1
|Мартиросян Гарик 1 1
|Савицкий Олег 10 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Трушкин Константин 58 1
|Старостин Александр 6 1
|Четыркин Алексей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
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