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«Билайн» и РАН научат искусственный интеллект определять эмоции человека по тексту

«Билайн» и Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» (ФИЦ ИУ) Российской академии наук (РАН) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

Одним из первых совместных проектов станет разработка сервиса текстовой аналитики на основе методов искусственного интеллекта.

Соглашение предусматривает совместную работу в области создания телекоммуникационной технологической инфраструктуры, центров обработки данных, программного обеспечения информационно-аналитических систем.

Со стороны «Билайн» документ подписал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд, от ФИЦ ИУ РАН - директор Игорь Соколов. Согласно подписанному документу, стороны будут обмениваться опытом, информацией и информационными технологиями, проводить конференции, форумы, консультации, семинары и так далее. А также готовить совместные исследования и аналитические обзоры.

«Мы разработали собственную платформу аудиоаналитики, которая проходит тестирование в нашем звонковом центре. В рамках сотрудничества с ФИЦ ИУ РАН мы планируем дополнить наше решение новыми моделями текстовой аналитики, позволяющими определять эмоциональный окрас текста, его семантическое значение, анализировать беседы с участием нескольких абонентов», – сказал Джордж Хелд, исполнительный вице-президент Билайна по развитию цифрового и нового бизнеса.

«Психолингвистический анализ текстов для определения психоэмоционального состояния участников общения является новым направлением в анализе дискурса. В основе технологий такого анализа лежат результаты многолетних научных исследований, выполненных в ФИЦ ИУ РАН», – сказал Игорь Соколов, директор ФИЦ ИУ РАН.

Эльяс Касми

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