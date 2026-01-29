Разделы

Соколов Игорь


СОБЫТИЯ


29.01.2026 «К2Тех» стала партнером Nova EPM в области бюджетирования и HR-планирования 1
30.07.2025 «К2Тех» и Knomary совместно улучшают решение для автоматизации HR- и бизнес-процессов 1
26.12.2024 «К2Тех» выявил цифровые точки роста российского рынка HR Tech 1
19.12.2024 Axenix и ВМК подписали соглашение о сотрудничестве 1
21.11.2024 58% руководителей готовы автоматизировать HR-процессы 1
13.11.2024 «K2 Human»: новый бизнес-юнит «К2Тех» в сфере обучения и управления персоналом 1
15.10.2024 МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» начинают сотрудничество в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта 1
15.10.2024 «К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы 1
23.08.2024 «К2Тех» и Knomary объединили экспертизу для создания решений по управлению талантами 1
09.08.2024 «К2Тех» пополнил портфель HR Tech-решений платформой для автоматизации рекрутмента 1
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 1
08.07.2024 ВМК МГУ выпустил специалистов по искусственному интеллекту 1
25.04.2024 Столичные промышленники наращивают компетенции в ИТ 1
30.11.2021 Подписка «Яндекс плюс» появилась в пакетном предложении провайдера «Дом.ру» 1
02.06.2021 «Билайн» и РАН научат искусственный интеллект определять эмоции человека по тексту 1
14.04.2021 «Дом.ru» и Ivi договорились о партнерстве 1
18.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko запустил дополнительный канал продаж контента 1
04.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR 1
21.02.2013 Видеосервис Play запустил приложение для Windows 8 1
10.10.2011 11 октября в Москве откроется конференция по стандартизации, сертификации и обеспечению безопасности ИТ 1
19.04.2010 Россия: откаты за госконтракты по ИТ достигают 75% 1
19.09.2008 «Ланит» открыл два новых филиала в Пермском крае и Татарстане 1
22.05.2008 Против IBM могут возбудить дело в связи поставками техники для ПФР 2
22.12.2003 ЦБ построил первый катастрофоустойчивый ВЦ в России 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Соколов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 251 8
К2Тех - K2 Human 7 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 3
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2558 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 407 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 213 1
Technored - Техноред - Технорэд 23 1
Т1 НОТА 68 1
ИВК - ВН-системы - Высоконадежные системы 3 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 1
SAP SE 5454 1
Cisco Systems 5231 1
Yandex - Яндекс 8556 1
Microsoft Corporation 25311 1
Accenture plc 694 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 1
Telegram Group 2622 1
Sony 6639 1
McKinsey & Company Int 273 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 411 1
ЕС-лизинг 22 1
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 14 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 230 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 292 1
Яндекс.Лавка 284 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
Силовые машины 146 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12989 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 372 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 441 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3736 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18537 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1015 4
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 292 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5766 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 570 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1373 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31927 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5967 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1105 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 790 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Google Android 14778 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix Pro - Movix Go - ТВ-приставка 13 2
Devicon - Personik 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 1
Apple iOS 8304 1
Microsoft Windows 16408 1
Microsoft Azure 1469 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 356 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 292 1
Яндекс.Плюс 226 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 658 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 61 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 1
Горбунов Владимир 9 1
Караваешников Евгений 8 1
Парамонова Татьяна 6 1
Корниенко Максим 9 1
Ворогушин Егор 7 1
Дроздов Никита 5 1
Лоцманов Андрей 2 1
Овчинский Владислав 230 1
Коновалов Алексей 4 1
Ильин Юрий 5 1
Кирюхина Зоя 6 1
Ларина Юлия 12 1
Турченик Алексей 3 1
Горин Роман 6 1
Agee Robert - Эйджи Роберт 25 1
Фомичев Василий 1 1
Загайнов Сергей 1 1
Лысенко Галина 1 1
Кнорре Дмитрий 1 1
Новошинская Наталья 1 1
Султанова Светлана 1 1
Кулишова Евгения 1 1
Мухидинов Эмиль 1 1
Дейнеко Александр 1 1
Сигов Александр 1 1
Ускова Ольга 170 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Карачинский Анатолий 95 1
Смагаринский Юрий 24 1
Сенаторов Михаил 42 1
Зажигалкин Александр 5 1
Матюхин Владимир 61 1
Кузьмин Сергей 43 1
Глазьев Сергей 14 1
Маслов Игорь 5 1
Горянский Павел 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 3
Казахстан - Республика 5831 2
Европа 24669 2
Беларусь - Белоруссия 6066 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53543 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4109 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3247 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 637 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1608 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1666 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 487 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3251 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 366 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Ботаника - Растения - Plantae 1114 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 44 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 669 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3039 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3199 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 268 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 562 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
НМГ - Медиалогия 35 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 3
РАН - Российская академия наук 2031 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 154 3
МГУ - Механико-математический факультет 18 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
