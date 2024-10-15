«К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы

«К2Тех», участник ИТ-рынка по системной интеграции, и VK Tech, российский вендор корпоративного ПО, заключили технологическое партнерство. Его цель – предоставить российским компаниям HR-решения, которые позволят справиться с вызовами на рынке труда через комплексный подход к построению кадровых процессов, развитию и удержанию персонала. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

По оценкам профильных экспертов, использование HR Tech-инструментов кратно снижает время, которое сотрудники тратят на оформление кадровых документов, до 77% увеличивает скорость обмена информацией, а также на 20-30% снижает текучесть кадров. Среди наиболее востребованных решений компании называют: системы кадрового электронного документооборота (КЭДО), сервисы и чат-боты для самообслуживания, инструменты для внутренней коммуникации и совместной работы.

В ответ на запрос рынка игроки объединили усилия, чтобы покрыть ключевые задачи цифровизации HR-процессов. VK Tech разрабатывает многофункциональные HR Tech и Work Tech-решения, а «К2Тех» занимается их внедрением, адаптацией под бизнес-процессы компаний и интеграцией с действующими корпоративными системами. Также «К2Тех» поможет масштабировать проекты вендора благодаря накопленному опыту работы с заказчиками enterprise-сегмента и пониманию специфики их кадровой деятельности.

«"К2Тех" и VK Tech связывают пять лет сотрудничества по различным направлениям. Мы рады расширить портфель HR-решений высокотехнологичными продуктами от партнера с глубокой ИТ-экспертизой. Наша команда будет их дополнять решениями собственной разработки. Такие планы уже существуют в отношении продукта "К2Тех" "Геймификация и маркетплейс". Онлайн-магазин брендированной продукции усилит блок нематериальной мотивации, а игровые механики повысят вовлеченность и помогут компаниям нативно транслировать ценности сотрудникам», – сказал директор по отраслевым решениям HR «К2Тех» Игорь Соколов.

«Заказчики ценят наши HR Tech-решения за комплементарность другим продуктам VK Tech. «К2Тех», в свою очередь, успешно интегрирует все продукты VK Tech, поэтому технологическое партнерство позволит решать еще более масштабные и уникальные задачи. Готовность «К2Тех» стратегически вкладываться в наши решения говорит о востребованности и успешности продуктов», — отметил руководитель направления HR Tech компании VK Tech Егор Ворогушин.