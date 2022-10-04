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Консалтинг технологический ИТ-консалтинг IT-consulting консалтинг в сфере информационных технологий

Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий

 


04.10.2022 Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг
16.08.2022 ИТ-консалтинг от ALP ITSM упростит локализацию ИТ-инфраструктуры для зарубежного бизнеса в России
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг
23.12.2016 БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics
19.04.2016 Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента»
24.12.2015 Рынок ИТ-услуг пересегментируется в пользу поддержки
29.01.2013 ActiveCloud by Softline открыл направления ИТ-консалтинга
12.11.2012 Digia и Mindcore объединяют усилия в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений Microsoft
15.05.2012 РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга
01.11.2010 Сергей Шилов: Кризис усилил конкуренцию в сфере ИТ-консалтинга
15.10.2007 ИКТ и АНТ договорились о партнерстве в области ИТ-консалтинга
16.02.2007 МРЦБ: до ИТ-консалтинга нужно дорасти
21.11.2006 Как обойти "подводные камни" ИТ-консалтинга?
18.10.2006 Подводные камни ИТ-консалтинга: успехи и ошибки
30.11.2005 Федор Петренко: Вторая волна интереса к ИТ-консалтингу
26.04.2005 Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г.

Публикаций - 618, упоминаний - 696

Консалтинг технологический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23533 111
SAP SE 4885 82
Oracle Corporation 6317 78
IBM - International Business Machines Corp 9199 61
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1804 53
7027 47
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 45
1С-ИжТиСи 6343 42
HP Inc. 5526 37
Softline - Софтлайн 2095 36
Крок - Croc 1711 36
Ланит - Норбит - Norbit 294 28
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10102 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8065 26
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9488 21
Dell EMC 4921 20
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 397 20
Корус Консалтинг ГК 1071 19
АйТи 1286 19
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 317 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 958 18
Рексофт - Reksoft 372 18
Cisco Systems 4882 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6973 17
NVision Group - Энвижн Груп 668 16
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 15
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 15
Открытые технологии 676 14
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 14
Navicon - Навикон 263 14
GMCS 346 14
Verysell - Верисел 317 13
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 953 13
Accenture plc 628 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1058 12
VMware 2141 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5841 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2402 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 13
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1018 11
РЖД - Российские железные дороги 1625 11
Газпром ПАО 1158 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 10
ВТБ - ВТБ24 660 9
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 8
Альфа-Банк 1603 8
Почта России ПАО 1997 7
X5 Group 821 6
ГПБ - Газпромбанк 943 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 6
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 161 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1193 6
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 38 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 6
Лента - Сеть розничной торговли 1707 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 340 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 232 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 6
Северсталь ПАО - Severstal 369 5
Роснефть НК - нефтяная компания 474 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 37 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 285 5
Русагро Группа Компаний 199 5
Башнефть ПАО АНК 121 5
Россети Ленэнерго 2352 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 129 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 179 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 4
Ренессанс Страхование 122 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18008 69
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10399 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9160 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3713 19
Федеральное казначейство России 1551 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 11
Правительство Москвы 1997 8
Президент Российской Федерации 3724 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2435 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1662 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2399 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2409 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1550 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2027 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 281 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2349 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 337 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 851 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 3
ПФР Департамент информационных технологий 184 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 2
Ассоциация менеджеров 97 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
4CIO 709 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 7 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
АРБ - Ассоциация российских банков 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53504 396
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26038 220
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11937 123
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Microsoft Windows 14471 15
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 14
Microsoft Dynamics CRM 531 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 547 12
Apple iPhone 6 6186 12
Microsoft Office 3449 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 12
Google Android 12591 12
Age of Kings 3448 10
Microsoft Office 365 861 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 10
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 48 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 9
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 9
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 200 8
Apple iOS 6823 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 707 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4130 8
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2514 6
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 758 5
Apple iPad 3742 5
Бяков Юрий 42 8
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Эренбург Михаил 39 7
Шилов Сергей 84 7
Добкин Аркадий 71 6
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Меднов Сергей 124 5
Лемзакова Лилия 7 5
Рыстенко Михаил 62 5
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Семенов Александр 96 5
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Ананьин Алексей 75 5
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Орлов Дмитрий 22 4
Медведев Дмитрий 1631 4
Волков Владимир 49 4
Степанов Антон 57 4
Путин Владимир 2738 4
Востриков Юрий 22 4
Тарасенко Владимир 25 4
Краснов Михаил 78 4
Бобровников Борис 102 4
Ананьев Алексей 108 4
Мацоцкий Сергей 178 4
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Казак Максим 161 3
Яппаров Тагир 85 3
Чибисов Владимир 22 3
Шевченко Владимир 143 3
Натрусов Артем 193 3
Кирюшин Сергей 67 3
Молодцов Александр 17 3
Будин Алексей 22 3
Аитов Тимур 197 3
Ершова Элеонора 67 3
Сушкевич Антон 62 3
Попов Сергей 107 3
Россия - РФ - Российская федерация 123304 469
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39455 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 91
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15028 52
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Украина 7285 42
Европа 21327 41
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Казахстан - Республика 4860 26
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 15
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Нидерланды 3312 10
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2332 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1812 9
Беларусь - Минск 562 9
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1541 9
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6104 70
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4268 68
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15112 67
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2477 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24063 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9208 55
Энергетика - Energy - Energetically 4220 49
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2693 47
Страхование - Страховое дело - Insurance 5189 40
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5205 40
Аудит - аудиторский услуги 1904 38
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4057 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3855 32
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2173 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5128 27
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1727 26
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2602 25
Финансовые показатели 2078 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9984 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4108 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4970 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4314 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8889 22
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3054 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4199 22
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1755 21
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 864 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4000 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1855 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8313 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5423 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 26
Прайм - Агентство экономической информации 857 4
TAdviser - Центр выбора технологий 302 4
CNews - ZOOM.CNews 1757 4
Thomson Reuters - Рейтер 5774 4
CNews Журнал 166 3
Открытые системы ИД 173 3
Silicon.com 364 3
91Mobiles 1701 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1243 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 2
Silicon 508 2
РБК ТВ - телеканал 82 2
Forbes - Форбс 634 2
Российская газета 241 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
РБК Недвижимость 3 1
Intelligent Enterprise 27 1
Компьютерра 41 1
Bloomberg Businessweek 123 1
Wikipedia - Википедия 440 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Sputnik 57 1
BleepingComputer - Издание 206 1
The Register 1406 1
Harvard Business Review 12 1
HPE Tech Pro Community 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 23 1
Fortune 208 1
Bloomberg 1112 1
NYT - The New York Times 1002 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2144 84
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 80
IDC - International Data Corporation 4851 51
500 Startups 14367 37
Gartner - Гартнер 3481 30
CNews Рынок ИТ-услуг 115 19
Forrester Research 812 7
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 263 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 4
BCG - Boston Consulting Group 99 4
Juniper Research 502 3
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 3
Datamonitor 83 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 2
CNews IaaS рейтинг 15 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Deloitte Technology Fast 13 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews Облачные сервисы 22 1
Fortune Global 500 283 1
Ventana Research 7 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 5 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
GfK Rus - ГФК-Русь 207 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
IAOP Global Outsourcing 100 16 1
Forrester Wave 45 1
The Network 8 1
CNews Fast рейтинг 42 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 1
CNews Инновация года - награда 71 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1290 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 273 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 577 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 661 3
SAP S/4HANA Academy 5 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 173 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 2
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 62 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 42 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 31 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 2
IBS Корпоративный университет - IBS Академия 7 2
РАН - Российская академия наук 1802 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 294 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 5 1
Государственный Русский музей 41 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 4 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 2 1
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 1
РШУ - Русская школа управления 1 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 11 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
Минобороны РФ - Военная академия РХБЗ ФГКВОУ ВО - Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 1 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 7 1
СамГУ - Самарский государственный университет 17 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 19 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 1
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Microsoft Imagine Cup 57 1
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ERP-Диалоги 3 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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