Индексная книга CNews*
Консалтинг технологический ИТ-консалтинг IT-consulting консалтинг в сфере информационных технологий
- Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование
- Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization
- Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность
- Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование
Публикаций - 618, упоминаний - 696
Консалтинг технологический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бяков Юрий 42 8
|Толкачева Екатерина 43 8
|Корнеев Сергей 83 8
|Крутских Сергей 7 7
|Эренбург Михаил 39 7
|Шилов Сергей 84 7
|Добкин Аркадий 71 6
|Чехонин Антон 65 6
|Меднов Сергей 124 5
|Лемзакова Лилия 7 5
|Рыстенко Михаил 62 5
|Кузовкин Алексей 154 5
|Семенов Александр 96 5
|Булгаков Кирилл 50 5
|Ананьин Алексей 75 5
|Кичко Дмитрий 46 4
|Орлов Дмитрий 22 4
|Медведев Дмитрий 1631 4
|Волков Владимир 49 4
|Степанов Антон 57 4
|Путин Владимир 2738 4
|Востриков Юрий 22 4
|Тарасенко Владимир 25 4
|Краснов Михаил 78 4
|Бобровников Борис 102 4
|Ананьев Алексей 108 4
|Мацоцкий Сергей 178 4
|Гольденберг Леонид 54 4
|Казак Максим 161 3
|Яппаров Тагир 85 3
|Чибисов Владимир 22 3
|Шевченко Владимир 143 3
|Натрусов Артем 193 3
|Кирюшин Сергей 67 3
|Молодцов Александр 17 3
|Будин Алексей 22 3
|Аитов Тимур 197 3
|Ершова Элеонора 67 3
|Сушкевич Антон 62 3
|Попов Сергей 107 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220020, в очереди разбора - 880268.
Создано именных указателей - 111420.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.