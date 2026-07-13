Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий

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- ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем
- NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой
- EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры
- ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing
- Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование
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- Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность
- Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование
СОБЫТИЯ
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|13.07.2026
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«Навикон» предлагает заказчикам услугу антикризисного ИТ-консалтинга
Системный интегратор и разработчик «Навикон» запускает новое направление – антикризисный ИТ-консалтинг. Командой компании разработан подход и методология по перевнедрению, довнедрени
|14.03.2025
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«Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга
ься аудитом и оптимизацией операционной модели бизнеса, построением процессов финансового и кадрового учета, а также помогать компаниям переходить к data-driven методологии управления. В рамках услуг ИТ-консалтинга команда сосредоточится на аудите и разработке ИТ-стратегий, создании дорожных карт локализации и поиска инструментов по сокращению ИТ-затрат. В настоящее время компания формирует
|04.10.2022
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Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг
итика» оценивала российский рынок консалтинговых услуг в 2020 г. в 102,5 млрд руб. Из этой суммы на ИТ-консалтинг пришлось 40,6 млрд руб. В том числе 29,8 млрд руб. составили доходы от консалти
|16.08.2022
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ИТ-консалтинг от ALP ITSM упростит локализацию ИТ-инфраструктуры для зарубежного бизнеса в России
ALP ITSM, сервисная ИТ-компания холдинга ALP Group, объявила о запуске направления ИТ-консалтинга для локализации ИТ-инфраструктуры зарубежных компаний в России. Новая услуга сокращает риски для бизнеса при своевременном переносе ИТ-сервисов на территорию России на 90%, утвер
|24.03.2021
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ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании
Месть удалась, но не совсем Бывший сотрудник ИТ-консалтинговой компании Дипаншу Кхер (Deepanshu Kher) решил отомстить за свое увольнение у
|29.11.2017
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Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг
Лидеры контролируют рынок По итогам 2016 г. объем выручки топ-30 рейтинга крупнейших ИТ-консультантов России составил p221,6 млрд, что на 9% больше, чем за предыдущий период. Пос
|23.12.2016
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БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics
Компания БФТ вошла в топ-40 крупнейших ИТ-консультантов России, заняв 20 строчку одноименного рейтинга, подготовленного независимым
|19.04.2016
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Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента»
в «Техносерве», с 2011 по 2015 г.г. Никитин занимался двумя видами работ. В качестве независимого ИТ-консультанта Валерий Никитин работал более, чем над 10 проектами для крупных государственн
|29.01.2013
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ActiveCloud by Softline открыл направления ИТ-консалтинга
лтинговой услуги». Со своей стороны Руслан Райкевич, технический директор ActiveCloud, подчеркнул: «ИТ-консалтинг требует от специалистов высокого уровня профессионализма и ответственности. Име
|12.11.2012
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Digia и Mindcore объединяют усилия в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений Microsoft
туп к новым потенциальным клиентам, заинтересованным в работе с крупной международной компанией. При этом мы уверены в высоком качестве новых услуг: команда Mindсore обладает широким опытом в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений на базе Microsoft, глубокими знаниями финансовых технологий, отработанной методологией автоматизации наиболее сложных и трудоемких бизнес-процессов»
|15.05.2012
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РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга
вленческий консалтинг», в связи с чем команда РДТЕХ была усилена экспертами в области управленческого консалтинга. Так, в состав команды РДТЕХ вошли Илья Подорванов, директор центра управленческого и ИТ-консалтинга, и Евгений Никитин, его заместитель, которые продолжат развитие консалтинговой практики компании РДТЕХ. Как отмечается, Илья Подорванов ранее занимал должность коммерческого дире
|01.11.2010
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Сергей Шилов: Кризис усилил конкуренцию в сфере ИТ-консалтинга
CNews: Какие тенденции в сфере ИТ-консалтинга вы можете отметить в современной, посткризисной России? Сергей Шилов: После кризиса все компании из отрасли ИТ-консалтинга столкнулись с тем, что за каждый заказ нужно бор
|15.10.2007
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ИКТ и АНТ договорились о партнерстве в области ИТ-консалтинга
Сегодня, 15 октября, ГК ИКТ и ГК АНТ объявили о заключении партнерского соглашения в области ИТ-консалтинга. Целью партнерства является объединение экспертизы двух компаний, направленное на предоставление качественных консалтинговых услуг. В частности, партнеры ИКТ и АНТ будут реализов
|16.02.2007
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МРЦБ: до ИТ-консалтинга нужно дорасти
еском комбинате". 1997 год Совместно с компанией Coopers&Lybrand успешно завершен большой проект по ИТ-консалтингу на "Ростелекоме". 2000 год Выход компании на рынок электроэнегретики. В активе
|21.11.2006
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Как обойти "подводные камни" ИТ-консалтинга?
ализовывать строго в рамках утвержденного техзадания", – подчеркивает Григорий Климась, директор по ИТ-консалтингу Computer Mechanics. Все риски должны быть разделены между заказчиком и исполни
|18.10.2006
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Подводные камни ИТ-консалтинга: успехи и ошибки
и корабль по фарватеру, не наткнувшись на них и не разбив свой драгоценный и выстраданный бизнес? CNews Analytics собирает 16 ноября в Президент-Отеле круглый стол, который посвящен успехам и ошибкам ИТ-консалтинга. В повестке дня следующие вопросы: • Факторы роста российского рынка ИТ-консалтинга • "Нефтяной рычаг" или объективная потребность? • Специфика развития ИТ-консалтинга<
|30.11.2005
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Федор Петренко: Вторая волна интереса к ИТ-консалтингу
ки, а также интеграции различных бизнес-технологий. Мы наблюдаем своего рода вторую волну спроса на ИТ-консалтинг и консультационные услуги в целом. Понимание терминов «бизнес-консалтинг», «
|26.04.2005
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Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г.
овая компания, основным направлением деятельности которой является стратегический, управленческий и ИТ-консалтинг, аудит, оценочная деятельность и другие услуги. «ИКТ-Консалт» реализует комплек
|17.01.2001
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"Парус" проводит конференцию "IT-консалтинг как перспективное направление развития бизнеса аудиторских и консалтинговых компаний"
выставки "Бухгалтерский учет и аудит - 2001" при участии "Финансовой газеты" проводит конференцию "IT-консалтинг как перспективное направление развития бизнеса аудиторских и консалтинговых ком
Консалтинг технологический и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Александр 166 14
|Кичко Дмитрий 69 13
|Ананьин Алексей 90 12
|Толкачева Екатерина 43 8
|Корнеев Сергей 84 8
|Эренбург Михаил 39 8
|Лавров Владимир 111 8
|Бяков Юрий 42 8
|Калганов Игорь 53 7
|Чехонин Антон 68 7
|Шилов Сергей 99 7
|Добкин Аркадий 82 7
|Тарасенко Владимир 36 7
|Крутских Сергей 7 7
|Булгаков Кирилл 133 7
|Kher Deepanshu - Дипаншу Кхер 6 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Волков Владимир 69 6
|Ивлев Александр 22 6
|Кузовкин Алексей 155 5
|Лемзакова Лилия 7 5
|Савлюк Вячеслав 22 5
|Бурдина Елизавета 10 5
|Гнатко Роман 14 5
|Путин Владимир 3454 5
|Мацоцкий Сергей 180 5
|Востриков Юрий 86 5
|Молодцов Александр 20 5
|Рыстенко Михаил 62 5
|Меднов Сергей 124 5
|Морозов Игорь 59 5
|Андреев Максим 41 4
|Горянский Павел 31 4
|Гольденберг Леонид 63 4
|Степанов Антон 71 4
|Золотовицкий Аркадий 20 4
|Вертоградов Владимир 29 4
|Нефёдов Станислав 6 4
|Карпуничев Сергей 12 4
|Костина Светлана 16 4
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