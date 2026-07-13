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Консалтинг технологический ИТ-консалтинг IT-consulting консалтинг в сфере информационных технологий

Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий

 

СОБЫТИЯ

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13.07.2026 «Навикон» предлагает заказчикам услугу антикризисного ИТ-консалтинга

Системный интегратор и разработчик «Навикон» запускает новое направление – антикризисный ИТ-консалтинг. Командой компании разработан подход и методология по перевнедрению, довнедрени
14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга

ься аудитом и оптимизацией операционной модели бизнеса, построением процессов финансового и кадрового учета, а также помогать компаниям переходить к data-driven методологии управления. В рамках услуг ИТ-консалтинга команда сосредоточится на аудите и разработке ИТ-стратегий, создании дорожных карт локализации и поиска инструментов по сокращению ИТ-затрат. В настоящее время компания формирует
04.10.2022 Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг

итика» оценивала российский рынок консалтинговых услуг в 2020 г. в 102,5 млрд руб. Из этой суммы на ИТ-консалтинг пришлось 40,6 млрд руб. В том числе 29,8 млрд руб. составили доходы от консалти
16.08.2022 ИТ-консалтинг от ALP ITSM упростит локализацию ИТ-инфраструктуры для зарубежного бизнеса в России

ALP ITSM, сервисная ИТ-компания холдинга ALP Group, объявила о запуске направления ИТ-консалтинга для локализации ИТ-инфраструктуры зарубежных компаний в России. Новая услуга сокращает риски для бизнеса при своевременном переносе ИТ-сервисов на территорию России на 90%, утвер
24.03.2021 ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании

Месть удалась, но не совсем Бывший сотрудник ИТ-консалтинговой компании Дипаншу Кхер (Deepanshu Kher) решил отомстить за свое увольнение у
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг

Лидеры контролируют рынок По итогам 2016 г. объем выручки топ-30 рейтинга крупнейших ИТ-консультантов России составил p221,6 млрд, что на 9% больше, чем за предыдущий период. Пос
23.12.2016 БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics

Компания БФТ вошла в топ-40 крупнейших ИТ-консультантов России, заняв 20 строчку одноименного рейтинга, подготовленного независимым

19.04.2016 Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента»

в «Техносерве», с 2011 по 2015 г.г. Никитин занимался двумя видами работ. В качестве независимого  ИТ-консультанта Валерий Никитин работал более, чем над 10 проектами для крупных государственн
29.01.2013 ActiveCloud by Softline открыл направления ИТ-консалтинга

лтинговой услуги». Со своей стороны Руслан Райкевич, технический директор ActiveCloud, подчеркнул: «ИТ-консалтинг требует от специалистов высокого уровня профессионализма и ответственности. Име
12.11.2012 Digia и Mindcore объединяют усилия в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений Microsoft

туп к новым потенциальным клиентам, заинтересованным в работе с крупной международной компанией. При этом мы уверены в высоком качестве новых услуг: команда Mindсore обладает широким опытом в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений на базе Microsoft, глубокими знаниями финансовых технологий, отработанной методологией автоматизации наиболее сложных и трудоемких бизнес-процессов»
15.05.2012 РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга

вленческий консалтинг», в связи с чем команда РДТЕХ была усилена экспертами в области управленческого консалтинга. Так, в состав команды РДТЕХ вошли Илья Подорванов, директор центра управленческого и ИТ-консалтинга, и Евгений Никитин, его заместитель, которые продолжат развитие консалтинговой практики компании РДТЕХ. Как отмечается, Илья Подорванов ранее занимал должность коммерческого дире
01.11.2010 Сергей Шилов: Кризис усилил конкуренцию в сфере ИТ-консалтинга

CNews: Какие тенденции в сфере ИТ-консалтинга вы можете отметить в современной, посткризисной России? Сергей Шилов: После кризиса все компании из отрасли ИТ-консалтинга столкнулись с тем, что за каждый заказ нужно бор
15.10.2007 ИКТ и АНТ договорились о партнерстве в области ИТ-консалтинга

Сегодня, 15 октября, ГК ИКТ и ГК АНТ объявили о заключении партнерского соглашения в области ИТ-консалтинга. Целью партнерства является объединение экспертизы двух компаний, направленное на предоставление качественных консалтинговых услуг. В частности, партнеры ИКТ и АНТ будут реализов
16.02.2007 МРЦБ: до ИТ-консалтинга нужно дорасти

еском комбинате". 1997 год Совместно с компанией Coopers&Lybrand успешно завершен большой проект по ИТ-консалтингу на "Ростелекоме". 2000 год Выход компании на рынок электроэнегретики. В активе
21.11.2006 Как обойти "подводные камни" ИТ-консалтинга?

ализовывать строго в рамках утвержденного техзадания", – подчеркивает Григорий Климась, директор по ИТ-консалтингу Computer Mechanics. Все риски должны быть разделены между заказчиком и исполни
18.10.2006 Подводные камни ИТ-консалтинга: успехи и ошибки

и корабль по фарватеру, не наткнувшись на них и не разбив свой драгоценный и выстраданный бизнес? CNews Analytics собирает 16 ноября в Президент-Отеле круглый стол, который посвящен успехам и ошибкам ИТ-консалтинга. В повестке дня следующие вопросы: • Факторы роста российского рынка ИТ-консалтинга • "Нефтяной рычаг" или объективная потребность? • Специфика развития ИТ-консалтинга<
30.11.2005 Федор Петренко: Вторая волна интереса к ИТ-консалтингу

ки, а также интеграции различных бизнес-технологий. Мы наблюдаем своего рода вторую волну спроса на ИТ-консалтинг и консультационные услуги в целом. Понимание терминов «бизнес-консалтинг», «
26.04.2005 Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г.

овая компания, основным направлением деятельности которой является стратегический, управленческий и ИТ-консалтинг, аудит, оценочная деятельность и другие услуги. «ИКТ-Консалт» реализует комплек
17.01.2001 "Парус" проводит конференцию "IT-консалтинг как перспективное направление развития бизнеса аудиторских и консалтинговых компаний"

выставки "Бухгалтерский учет и аудит - 2001" при участии "Финансовой газеты" проводит конференцию "IT-консалтинг как перспективное направление развития бизнеса аудиторских и консалтинговых ком

Публикаций - 951, упоминаний - 1072

Консалтинг технологический и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 144
SAP SE 5601 111
Oracle Corporation 7074 103
9594 101
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 96
Softline - Софтлайн 3743 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 57
Ланит - Норбит - Norbit 431 49
Крок - Croc 1964 46
HP Inc. 5883 43
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 40
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 36
Ростелеком 10948 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Cisco Systems 5372 29
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 28
Рексофт - Reksoft 488 28
Dell EMC 5180 25
Accenture plc 719 25
АйТи 1519 25
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 25
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 23
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 23
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 23
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 22
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 21
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 21
Navicon - Навикон 339 20
МТ-Интеграция - GMCS 374 20
МегаФон 10742 19
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 48 18
Intel Corporation 12811 18
NVision Group - Энвижн Груп 699 17
Google LLC 12687 17
Открытые технологии 732 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Газпром ПАО 1493 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Газпром нефть 725 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Альфа-Банк 1979 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Почта России ПАО 2370 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
ВТБ - ВТБ24 671 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
Русагро Группа Компаний 379 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 6
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Федеральное казначейство России 1949 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Ассоциация менеджеров 107 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
4CIO 20 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
Лига зеленых брендов 1 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ECCMA - Electronic Commerce Code Management Association - Ассоциация управления кодами электронной коммерции 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 563
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 363
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 272
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 227
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 205
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 193
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 189
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 158
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 157
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 154
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 147
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 140
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 137
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 130
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 114
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 105
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 104
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 96
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 90
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 86
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 80
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 74
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 73
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 71
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 70
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 66
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 58
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 55
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 53
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 51
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 51
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 49
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 47
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 46
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 46
Microsoft Windows 2000 8678 36
Microsoft Windows 16882 30
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 28
Microsoft Dynamics 1197 28
Microsoft Azure 1526 23
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 21
Linux OS 11533 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 20
Google Android 15243 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 15
Microsoft Office 365 1042 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 14
Microsoft Office 4170 14
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 14
Microsoft Dynamics CRM 564 14
Apple iOS 8583 13
Apple iPhone 6 4861 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 11
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 10
Oracle Java - язык программирования 3469 9
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 66 8
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 8
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 26 8
Семенов Александр 166 14
Кичко Дмитрий 69 13
Ананьин Алексей 90 12
Толкачева Екатерина 43 8
Корнеев Сергей 84 8
Эренбург Михаил 39 8
Лавров Владимир 111 8
Бяков Юрий 42 8
Калганов Игорь 53 7
Чехонин Антон 68 7
Шилов Сергей 99 7
Добкин Аркадий 82 7
Тарасенко Владимир 36 7
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Kher Deepanshu - Дипаншу Кхер 6 6
Шадаев Максут 1210 6
Волков Владимир 69 6
Ивлев Александр 22 6
Кузовкин Алексей 155 5
Лемзакова Лилия 7 5
Савлюк Вячеслав 22 5
Бурдина Елизавета 10 5
Гнатко Роман 14 5
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Мацоцкий Сергей 180 5
Востриков Юрий 86 5
Молодцов Александр 20 5
Рыстенко Михаил 62 5
Меднов Сергей 124 5
Морозов Игорь 59 5
Андреев Максим 41 4
Горянский Павел 31 4
Гольденберг Леонид 63 4
Степанов Антон 71 4
Золотовицкий Аркадий 20 4
Вертоградов Владимир 29 4
Нефёдов Станислав 6 4
Карпуничев Сергей 12 4
Костина Светлана 16 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 729
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 159
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 129
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 79
Европа 24962 67
Украина 7928 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 43
Казахстан - Республика 6047 38
Беларусь - Белоруссия 6289 37
Индия - Bharat 5869 37
Германия - Федеративная Республика 13220 36
Азия - Азиатский регион 5920 28
Европа Восточная 3138 25
Россия - СФО - Новосибирск 4875 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 21
Франция - Французская Республика 8176 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Нидерланды 3745 16
Япония 13807 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 12
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Узбекистан - Республика 2005 12
Беларусь - Минск 706 12
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 12
Украина - Киев 1151 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 330
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 268
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 170
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 157
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 137
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 124
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 35
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 30
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 29
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 29
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Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
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ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
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Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 26
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CNews AWARDS - награда 571 9
itSMF - IT Service Management Forum 40 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
Связь-Экспокомм 276 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
IT-Лидер - премия 3 1
IBM Cognos LIVE Conference 4 1
ERP-Диалоги 3 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Extreme NOW Forum 3 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Microsoft Inspire 4 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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