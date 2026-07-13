Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий

«Навикон» предлагает заказчикам услугу антикризисного ИТ-консалтинга Системный интегратор и разработчик «Навикон» запускает новое направление – антикризисный ИТ-консалтинг. Командой компании разработан подход и методология по перевнедрению, довнедрени

«Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга ься аудитом и оптимизацией операционной модели бизнеса, построением процессов финансового и кадрового учета, а также помогать компаниям переходить к data-driven методологии управления. В рамках услуг ИТ-консалтинга команда сосредоточится на аудите и разработке ИТ-стратегий, создании дорожных карт локализации и поиска инструментов по сокращению ИТ-затрат. В настоящее время компания формирует

Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг итика» оценивала российский рынок консалтинговых услуг в 2020 г. в 102,5 млрд руб. Из этой суммы на ИТ-консалтинг пришлось 40,6 млрд руб. В том числе 29,8 млрд руб. составили доходы от консалти

ИТ-консалтинг от ALP ITSM упростит локализацию ИТ-инфраструктуры для зарубежного бизнеса в России ALP ITSM, сервисная ИТ-компания холдинга ALP Group, объявила о запуске направления ИТ-консалтинга для локализации ИТ-инфраструктуры зарубежных компаний в России. Новая услуга сокращает риски для бизнеса при своевременном переносе ИТ-сервисов на территорию России на 90%, утвер

ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании Месть удалась, но не совсем Бывший сотрудник ИТ-консалтинговой компании Дипаншу Кхер (Deepanshu Kher) решил отомстить за свое увольнение у

Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг Лидеры контролируют рынок По итогам 2016 г. объем выручки топ-30 рейтинга крупнейших ИТ-консультантов России составил p221,6 млрд, что на 9% больше, чем за предыдущий период. Пос

БФТ — в числе крупнейших ИТ-консультантов России по версии CNews Analytics Компания БФТ вошла в топ-40 крупнейших ИТ-консультантов России, заняв 20 строчку одноименного рейтинга, подготовленного независимым

Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента» в «Техносерве», с 2011 по 2015 г.г. Никитин занимался двумя видами работ. В качестве независимого ИТ-консультанта Валерий Никитин работал более, чем над 10 проектами для крупных государственн

ActiveCloud by Softline открыл направления ИТ-консалтинга лтинговой услуги». Со своей стороны Руслан Райкевич, технический директор ActiveCloud, подчеркнул: «ИТ-консалтинг требует от специалистов высокого уровня профессионализма и ответственности. Име

Digia и Mindcore объединяют усилия в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений Microsoft туп к новым потенциальным клиентам, заинтересованным в работе с крупной международной компанией. При этом мы уверены в высоком качестве новых услуг: команда Mindсore обладает широким опытом в области ИТ-консалтинга и внедрения бизнес-приложений на базе Microsoft, глубокими знаниями финансовых технологий, отработанной методологией автоматизации наиболее сложных и трудоемких бизнес-процессов»

РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга вленческий консалтинг», в связи с чем команда РДТЕХ была усилена экспертами в области управленческого консалтинга. Так, в состав команды РДТЕХ вошли Илья Подорванов, директор центра управленческого и ИТ-консалтинга, и Евгений Никитин, его заместитель, которые продолжат развитие консалтинговой практики компании РДТЕХ. Как отмечается, Илья Подорванов ранее занимал должность коммерческого дире

Сергей Шилов: Кризис усилил конкуренцию в сфере ИТ-консалтинга CNews: Какие тенденции в сфере ИТ-консалтинга вы можете отметить в современной, посткризисной России? Сергей Шилов: После кризиса все компании из отрасли ИТ-консалтинга столкнулись с тем, что за каждый заказ нужно бор

ИКТ и АНТ договорились о партнерстве в области ИТ-консалтинга Сегодня, 15 октября, ГК ИКТ и ГК АНТ объявили о заключении партнерского соглашения в области ИТ-консалтинга. Целью партнерства является объединение экспертизы двух компаний, направленное на предоставление качественных консалтинговых услуг. В частности, партнеры ИКТ и АНТ будут реализов

МРЦБ: до ИТ-консалтинга нужно дорасти еском комбинате". 1997 год Совместно с компанией Coopers&Lybrand успешно завершен большой проект по ИТ-консалтингу на "Ростелекоме". 2000 год Выход компании на рынок электроэнегретики. В активе

Как обойти "подводные камни" ИТ-консалтинга? ализовывать строго в рамках утвержденного техзадания", – подчеркивает Григорий Климась, директор по ИТ-консалтингу Computer Mechanics. Все риски должны быть разделены между заказчиком и исполни

Подводные камни ИТ-консалтинга: успехи и ошибки и корабль по фарватеру, не наткнувшись на них и не разбив свой драгоценный и выстраданный бизнес? CNews Analytics собирает 16 ноября в Президент-Отеле круглый стол, который посвящен успехам и ошибкам ИТ-консалтинга. В повестке дня следующие вопросы: • Факторы роста российского рынка ИТ-консалтинга • "Нефтяной рычаг" или объективная потребность? • Специфика развития ИТ-консалтинга<

Федор Петренко: Вторая волна интереса к ИТ-консалтингу ки, а также интеграции различных бизнес-технологий. Мы наблюдаем своего рода вторую волну спроса на ИТ-консалтинг и консультационные услуги в целом. Понимание терминов «бизнес-консалтинг», «

Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г. овая компания, основным направлением деятельности которой является стратегический, управленческий и ИТ-консалтинг, аудит, оценочная деятельность и другие услуги. «ИКТ-Консалт» реализует комплек