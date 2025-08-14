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Ромир Romir Monitoring Исследовательский холдинг
«РОМИР» – один из исследовательских холдингов в Евразии, ориентированный на всестороннее изучение современного человека при помощи инновационных методов и технологий, ключевой из которых является Лонгитюдная система «РОМИР». С 1987 г. специализируется на масштабных маркетинговых, кросс-медийных, общественных и социально-экономических исследованиях.
СОБЫТИЯ
|14.08.2025
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Только 8% россиян готовы платить за доступ к контенту сайтов и блогеров без рекламы — исследование РОМИР
Согласно исследованию РОМИР, подавляющее большинство россиян (92%) предпочитают пользоваться сайтами и смотреть блогеров бесплатно с рекламой. Лишь 8% готовы отказаться от рекламы в интернете за плату. Об этом CNews
|02.11.2024
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«Ромир»: более 70% компаний МСП отметили рост продаж при использовании дополнительных способов оплаты
Исследование Института Человека «Ромир» показало, что банковская рассрочка, BNPL-сервисы (оплата по частям), электронные кошельки, системы баллов и кэшбека положительно влияют на развитие бизнеса у компаний сектора малого и ср
|01.06.2023
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Исследование «VK мессенджера» и «Ромир»: 70% россиян уверены, что в будущем мессенджеры станут основным средством онлайн-общения
«VK мессенджер» и исследовательский холдинг «Ромир» изучили отношение россиян к мессенджерам и перспективы их использования. Результаты опроса показали, что пользователи оценивают мессенджеры как самые технологичные сервисы, развивающиеся
|15.12.2009
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Россия: Бесплатные антивирусы наступают
Согласно данным нового исследования «Ромир» (проведенного по заказу компании Eset), самым популярным в России остается «Антивирус
|19.08.2009
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Опрос РОМИР: за последние 15 лет в России стало больше красивых женщин
Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного летом 2009 года исследовательским холдингом РОМИР, сообщает РБК. Любопытно, что в эстетических психологических оценках едины мужчины и же
|19.02.2009
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Антивирусы в России: крах мирового лидера
Антивирус Касперского». В феврале 2009 г. такое название было знакомо 90% респондентов, опрошенных «Ромир» в онлайне. Второе место по узнаваемости занял Dr.Web, знакомый 78% пользователей. Трет
|18.06.2008
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«Ромир» исследовал популярность социальных сетей в Рунете
Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос среди 1300 активных интернет-пользователей старше 18 лет, по знанию и отношению к социальным сетям. Каждый второй зарегистрированный в социальных сетях пользуется этим серви
|27.12.2007
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90% домашних компьютеров россиян защищено антивирусным ПО
«Лаборатория Касперского» представила результаты опроса, проведенного исследовательской компанией «Ромир». В исследовании приняли участие 1586 респондентов в возрасте от 14 лет и старше, пользующиеся интернетом не реже 1 раза в неделю. Аудитория исследования репрезентативно представляет инте
|25.12.2007
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«Ромир» посчитал посетителей «Мамбы»
В декабре 2007 г. компания «Мамба» подписала договор с компанией «Ромир» на сбор данных по количеству пользователей системы. Теперь вся статистика службы знако
|30.11.2007
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Gemius и Romir Monitoring измерили аудиторию Рунета
Компания Gemius опубликовала первые данные по проекту измерения аудитории Рунета, проводимому в партнерстве с исследовательским холдингом Romir Monitoring. По данным Gemius, в октябре было измерено 4,27 млн. посетителей, которые в сумме совершили более 100 млн. просмотров страниц и провели на разных сайтах 2,7 млн. часов. То есть
|26.12.2006
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Рунет оценят по-новому
холдинг ROMIR Monitoring был создан в 2002 г. путем слияния независимого исследовательского центра РОМИР и группы компаний monitoring.ru.
|29.11.2006
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Салоны связи: покупателю безразличен бренд
В октябре текущего года ROMIR Monitoring выяснил у владельцев мобильных телефонов, какой фактор является решающим при
|13.10.2006
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Romir Monitoring: россияне "ходят" в интернет-магазины за книгами
Исследовательский холдинг Romir Monitoring провел исследование предпочтений россиян при покупке в Сети. Данные опроса показали, что наиболее популярными товарами в интернет-магазинах являются книги и канцтовары. Аудитор
|27.06.2006
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Безделье в офисе: интернет сыграл злую шутку
Согласно данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, полученным в результате очередного интернет-опроса активных пользователей С
|13.06.2006
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ROMIR: Мужчины говорят по мобильникам гораздо чаще женщин
Мобильные телефоны все прочнее входят в жизнь россиян. Согласно данным социологического исследования, проведенного ROMIR Monitoring, в сельской местности мобильной связью пользуется уже более половины населения – 54%, в крупных же городах этот показатель достиг в настоящее время 75%. В среднем по России про
|29.05.2006
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Каждый второй рунетчик отоваривается в Сети
второй российский интернетчик стал покупателем сетевых магазинов, показывают недавние исследования Romir Monitoring. Как следует из майского опроса активных пользователей интернета (заходящих
|24.05.2006
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Romir: рунетчики зависят от мобильника
Исследовательский холдинг Romir Monitoring в рамках апрельского онлайн-опроса пытался выяснить у своих респондентов, насколько среди них востребованы те или иные средства коммуникации и информации. Речь шла о пользовани
|06.04.2006
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ROMIR: Доля мобильных абонентов старше 18 лет составила 61%
Мобильной связью в марте 2006 г. пользовались 61% россиян старше 18 лет. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring. При этом, в феврале и январе 2006 г. доля пользователей составляла 60%, что позволяет говорить о замедлении темпов роста проникновения мобильной связи в России, сообщает РБК.
|03.03.2006
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Россияне хотят сбежать от "Ростелекома"?
Как показывают недавние исследования ROMIR Monitoring, 68% пользователей междугородной телефонной связи готовы сменить «Ростелеком
|01.02.2006
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Интернетчиков в России стало меньше
По данным исследовательской компании ROMIR Monitoring, к концу 2005 года ежемесячная аудитория интернета в России составляла 17% о
Ромир и организации, системы, технологии, персоны:
|Рубцова Евгения 5 5
|Милехин Андрей 5 4
|Шабанов Илья 60 4
|Абрамкина Маргарита 3 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Албитов Андрей 32 3
|Мельникова Ольга 5 2
|Караева Инна 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Гудилин Олег 30 2
|Комиссарова Татьяна 3 2
|Овчинников Борис 129 2
|Мананникова Ольга 17 1
|Вирин Федор 28 1
|Луканин Виктор 17 1
|Хохлова Зинаида 13 1
|Кучмент Михаил 13 1
|Бахорин Александр 10 1
|Брызгалов Александр 11 1
|Гуркин Дмитрий 9 1
|Деверилин Павел 34 1
|Калинич Борис 11 1
|Потасуев Павел 9 1
|Коваль Василий 7 1
|Орешин Михаил 7 1
|Абрамов Константин 11 1
|Васкевич Данила 9 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Локотцов Юрий 7 1
|Родионов Тимур 6 1
|Чапман Анна 6 1
|Вайнер Владимир 4 1
|Хуснояров Фарит 22 1
|Кондаков Гарри 35 1
|Зотов Виталий 4 1
|Орехов Дмитрий 3 1
|Корольков Вадим 3 1
|Поляк Роман 3 1
|Райбман Михаил 3 1
|Ланцов Михаил 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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