Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг

Только 8% россиян готовы платить за доступ к контенту сайтов и блогеров без рекламы — исследование РОМИР Согласно исследованию РОМИР, подавляющее большинство россиян (92%) предпочитают пользоваться сайтами и смотреть блогеров бесплатно с рекламой. Лишь 8% готовы отказаться от рекламы в интернете за плату. Об этом CNews

«Ромир»: более 70% компаний МСП отметили рост продаж при использовании дополнительных способов оплаты Исследование Института Человека «Ромир» показало, что банковская рассрочка, BNPL-сервисы (оплата по частям), электронные кошельки, системы баллов и кэшбека положительно влияют на развитие бизнеса у компаний сектора малого и ср

Исследование «VK мессенджера» и «Ромир»: 70% россиян уверены, что в будущем мессенджеры станут основным средством онлайн-общения «VK мессенджер» и исследовательский холдинг «Ромир» изучили отношение россиян к мессенджерам и перспективы их использования. Результаты опроса показали, что пользователи оценивают мессенджеры как самые технологичные сервисы, развивающиеся

Россия: Бесплатные антивирусы наступают Согласно данным нового исследования «Ромир» (проведенного по заказу компании Eset), самым популярным в России остается «Антивирус

Опрос РОМИР: за последние 15 лет в России стало больше красивых женщин Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного летом 2009 года исследовательским холдингом РОМИР, сообщает РБК. Любопытно, что в эстетических психологических оценках едины мужчины и же

Антивирусы в России: крах мирового лидера Антивирус Касперского». В феврале 2009 г. такое название было знакомо 90% респондентов, опрошенных «Ромир» в онлайне. Второе место по узнаваемости занял Dr.Web, знакомый 78% пользователей. Трет

«Ромир» исследовал популярность социальных сетей в Рунете Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос среди 1300 активных интернет-пользователей старше 18 лет, по знанию и отношению к социальным сетям. Каждый второй зарегистрированный в социальных сетях пользуется этим серви

90% домашних компьютеров россиян защищено антивирусным ПО «Лаборатория Касперского» представила результаты опроса, проведенного исследовательской компанией «Ромир». В исследовании приняли участие 1586 респондентов в возрасте от 14 лет и старше, пользующиеся интернетом не реже 1 раза в неделю. Аудитория исследования репрезентативно представляет инте

«Ромир» посчитал посетителей «Мамбы» В декабре 2007 г. компания «Мамба» подписала договор с компанией «Ромир» на сбор данных по количеству пользователей системы. Теперь вся статистика службы знако

Gemius и Romir Monitoring измерили аудиторию Рунета Компания Gemius опубликовала первые данные по проекту измерения аудитории Рунета, проводимому в партнерстве с исследовательским холдингом Romir Monitoring. По данным Gemius, в октябре было измерено 4,27 млн. посетителей, которые в сумме совершили более 100 млн. просмотров страниц и провели на разных сайтах 2,7 млн. часов. То есть

Рунет оценят по-новому холдинг ROMIR Monitoring был создан в 2002 г. путем слияния независимого исследовательского центра РОМИР и группы компаний monitoring.ru.

Салоны связи: покупателю безразличен бренд В октябре текущего года ROMIR Monitoring выяснил у владельцев мобильных телефонов, какой фактор является решающим при

Romir Monitoring: россияне "ходят" в интернет-магазины за книгами Исследовательский холдинг Romir Monitoring провел исследование предпочтений россиян при покупке в Сети. Данные опроса показали, что наиболее популярными товарами в интернет-магазинах являются книги и канцтовары. Аудитор

Безделье в офисе: интернет сыграл злую шутку Согласно данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, полученным в результате очередного интернет-опроса активных пользователей С

ROMIR: Мужчины говорят по мобильникам гораздо чаще женщин Мобильные телефоны все прочнее входят в жизнь россиян. Согласно данным социологического исследования, проведенного ROMIR Monitoring, в сельской местности мобильной связью пользуется уже более половины населения – 54%, в крупных же городах этот показатель достиг в настоящее время 75%. В среднем по России про

Каждый второй рунетчик отоваривается в Сети второй российский интернетчик стал покупателем сетевых магазинов, показывают недавние исследования Romir Monitoring. Как следует из майского опроса активных пользователей интернета (заходящих

Romir: рунетчики зависят от мобильника Исследовательский холдинг Romir Monitoring в рамках апрельского онлайн-опроса пытался выяснить у своих респондентов, насколько среди них востребованы те или иные средства коммуникации и информации. Речь шла о пользовани

ROMIR: Доля мобильных абонентов старше 18 лет составила 61% Мобильной связью в марте 2006 г. пользовались 61% россиян старше 18 лет. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring. При этом, в феврале и январе 2006 г. доля пользователей составляла 60%, что позволяет говорить о замедлении темпов роста проникновения мобильной связи в России, сообщает РБК.

Россияне хотят сбежать от "Ростелекома"? Как показывают недавние исследования ROMIR Monitoring, 68% пользователей междугородной телефонной связи готовы сменить «Ростелеком