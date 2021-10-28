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Ромир
Romir Monitoring
Исследовательский холдинг



28.10.2021 Приложение «Госуслуги» продолжает набирать популярность среди россиян 1
05.03.2020 Tele2 и петербургский филиал НИУ ВШЭ открыли контактный центр на базе вуза 1
24.03.2015 «Протобэйз Лабораториз» и «Институт Финансового Планирования» совместно разработают комплексное решение для банков 1
12.08.2014 Россияне хотят поменять своего мобильного оператора так же часто, как и бразильцы, уровень лояльности к брендам операторов низок 1
17.01.2014 В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
05.12.2013 19 декабря состоится церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
02.12.2013 Российский рынок туристических sim-карт пополнился новым продуктом 1
10.04.2012 Медведев потребовал разрешить сохранять номер при смене сотового оператора 1
30.09.2010 МТТ направил в Минкомсвязи предложения по реализации в РФ переносимости телефонного номера 1
29.01.2010 Россия: количество онлайн-покупателей в 2009 г. выросло на 8% 2
14.01.2010 «Аксофт» возглавил выходец из ИБ-отрасли 1
16.12.2009 Интернет от «Билайн»: старые клиенты на «Доктор Веб», новых подключат к «Касперскому» 1
15.12.2009 Россия: Бесплатные антивирусы наступают 1
12.11.2009 ВЦИОМ: результаты социологических опросов отражают реальное мнение большинства россиян 2
15.10.2009 Владелец «Перекрестка» купил «Болеро» и 003.ru 1
19.08.2009 Опрос РОМИР: за последние 15 лет в России стало больше красивых женщин 2
16.07.2009 Россияне считают страну не готовой бороться со "свиным гриппом" 2
15.04.2009 2008: объем продаж Eset в России увеличился более чем на 100% 1
19.02.2009 Антивирусы в России: крах мирового лидера 4
19.02.2009 Социальные сети: Россию поставили на место 1
17.02.2009 Рейтинг: самые устойчивые к кризису ИТ-компании России 1
30.01.2009 «Комстар» лидирует среди московских операторов ШПД по уровню лояльности клиентов 2
03.10.2008 Россия: мобильная розница погибнет не в этом году 2
22.08.2008 Онлайн-магазины посещают 96% пользователей Рунета 1
18.06.2008 «Ромир» исследовал популярность социальных сетей в Рунете 1
18.03.2008 Юбилей у русской «Википедии» - 250 тыс. статей 1
27.12.2007 90% домашних компьютеров россиян защищено антивирусным ПО 1
25.12.2007 «Ромир» посчитал посетителей «Мамбы» 1
30.11.2007 Gemius и Romir Monitoring измерили аудиторию Рунета 1
01.10.2007 CNews запускает подкасты: слушайте новости 1
03.09.2007 Рунет: в Сеть выходит 25 млн человек 1
31.08.2007 Число пользователей интернетом в РФ во 2 квартале снизилось на 1% 1
28.08.2007 Продукты «Лаборатории Касперского» обошлись пользователям в $26 млн 1
21.06.2007 IBM: интернет «отбирает» пользователей у ТВ 1
20.06.2007 Розничные сети – новая цитадель Oracle 1
19.02.2007 Половина россиян не пользуются системами электронных платежей 1
30.01.2007 «Арктел» подвел итоги 2006 года 1
26.12.2006 Рунет оценят по-новому 2
25.12.2006 Большинство интернетчиков ищут новости в Сети 1
15.12.2006 Каждый четвертый российский интернетчик регулярно занимается спортом 1

Публикаций - 82, упоминаний - 102

Ромир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 4
Yandex - Яндекс 4582 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 3
VK - Mail.ru Group 2814 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 1
Rambler Group - Рамблер ГК 758 1
PayPal 624 1
Microsoft Corporation 21014 1
Webmoney 476 1
Nortel Networks 1286 1
Южный телеком 8 1
Арктел 75 1
Midway 69 1
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 1
CyberPlat - КиберПлат 336 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Северсталь ПАО 277 2
eBay Inc 1560 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 1
Assist - Ассист 159 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Dixis - Диксис 343 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 607 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 821 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 82 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
ТВ-тюнер - TV tuner 443 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth-гарнитуры 124 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 514 2
Microsoft Windows 10 10129 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2847 1
Yahoo Messenger 61 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 1
Рубцова Евгения 5 5
Овчинников Борис 126 2
Мельникова Ольга 3 2
Рейман Леонид 1002 1
Артамонова Анна 177 1
Кочетков Владислав 247 1
Якушев Михаил 48 1
Дарахвелидзе Петр 14 1
Мучник Феликс 67 1
Изосимов Александр 190 1
Зубов Юрий 6 1
Хохлова Зинаида 13 1
Голоссной Евгений 8 1
Вайнер Владимир 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 8
Россия - СФО - Новосибирск 2925 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34024 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1760 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 4
Испания - Королевство 2521 3
Франция - Французская Республика 4928 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 2
Нидерланды 1993 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 2
Бразилия - Федеративная Республика 1897 2
Южная Корея - Республика 3255 2
Италия - Итальянская Республика 2844 2
Германия - Федеративная Республика 7790 2
Польша - Республика 1459 2
Канада 3059 2
Индия - Республика 4093 2
Ливан - Ливанская Республика 153 1
Индонезия - Республика 771 1
Марокко - Королевство 171 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
Европа 7265 1
Литва - Литовская Республика 503 1
Европа Западная 1306 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 105 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 682 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 1
Россия - Сибирь 1346 1
Чехия - Чешская Республика 976 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 12
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 6
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
Wired - Издание 206 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
NBC News 165 1
CNews TV 476 1
NBC Universal Media 62 1
РБК Daily 80 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 2
Pew Research Center 19 1
comScore 304 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
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