Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ромир
Romir Monitoring
Исследовательский холдинг
Публикаций - 82, упоминаний - 102
Ромир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубцова Евгения 5 5
|Овчинников Борис 126 2
|Мельникова Ольга 3 2
|Рейман Леонид 1002 1
|Артамонова Анна 177 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Якушев Михаил 48 1
|Дарахвелидзе Петр 14 1
|Мучник Феликс 67 1
|Изосимов Александр 190 1
|Зубов Юрий 6 1
|Хохлова Зинаида 13 1
|Голоссной Евгений 8 1
|Вайнер Владимир 4 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 12
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru