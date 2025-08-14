Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ромир Romir Monitoring Исследовательский холдинг

Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг

«РОМИР» – один из   исследовательских холдингов в Евразии, ориентированный на всестороннее изучение современного человека при помощи инновационных методов и технологий, ключевой из которых является Лонгитюдная система «РОМИР». С 1987 г. специализируется на масштабных маркетинговых, кросс-медийных, общественных и социально-экономических исследованиях.

СОБЫТИЯ


14.08.2025 Только 8% россиян готовы платить за доступ к контенту сайтов и блогеров без рекламы — исследование РОМИР

Согласно исследованию РОМИР, подавляющее большинство россиян (92%) предпочитают пользоваться сайтами и смотреть блогеров бесплатно с рекламой. Лишь 8% готовы отказаться от рекламы в интернете за плату. Об этом CNews
02.11.2024 «Ромир»: более 70% компаний МСП отметили рост продаж при использовании дополнительных способов оплаты

Исследование Института Человека «Ромир» показало, что банковская рассрочка, BNPL-сервисы (оплата по частям), электронные кошельки, системы баллов и кэшбека положительно влияют на развитие бизнеса у компаний сектора малого и ср
01.06.2023 Исследование «VK мессенджера» и «Ромир»: 70% россиян уверены, что в будущем мессенджеры станут основным средством онлайн-общения

«VK мессенджер» и исследовательский холдинг «Ромир» изучили отношение россиян к мессенджерам и перспективы их использования. Результаты опроса показали, что пользователи оценивают мессенджеры как самые технологичные сервисы, развивающиеся
15.12.2009 Россия: Бесплатные антивирусы наступают

Согласно данным нового исследования «Ромир» (проведенного по заказу компании Eset), самым популярным в России остается «Антивирус

19.08.2009 Опрос РОМИР: за последние 15 лет в России стало больше красивых женщин

Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного летом 2009 года исследовательским холдингом РОМИР, сообщает РБК. Любопытно, что в эстетических психологических оценках едины мужчины и же
19.02.2009 Антивирусы в России: крах мирового лидера

Антивирус Касперского». В феврале 2009 г. такое название было знакомо 90% респондентов, опрошенных «Ромир» в онлайне. Второе место по узнаваемости занял Dr.Web, знакомый 78% пользователей. Трет
18.06.2008 «Ромир» исследовал популярность социальных сетей в Рунете

Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос среди 1300 активных интернет-пользователей старше 18 лет, по знанию и отношению к социальным сетям. Каждый второй зарегистрированный в социальных сетях пользуется этим серви
27.12.2007 90% домашних компьютеров россиян защищено антивирусным ПО

«Лаборатория Касперского» представила результаты опроса, проведенного исследовательской компанией «Ромир». В исследовании приняли участие 1586 респондентов в возрасте от 14 лет и старше, пользующиеся интернетом не реже 1 раза в неделю. Аудитория исследования репрезентативно представляет инте
25.12.2007 «Ромир» посчитал посетителей «Мамбы»

В декабре 2007 г. компания «Мамба» подписала договор с компанией «Ромир» на сбор данных по количеству пользователей системы. Теперь вся статистика службы знако
30.11.2007 Gemius и Romir Monitoring измерили аудиторию Рунета

Компания Gemius опубликовала первые данные по проекту измерения аудитории Рунета, проводимому в партнерстве с исследовательским холдингом Romir Monitoring. По данным Gemius, в октябре было измерено 4,27 млн. посетителей, которые в сумме совершили более 100 млн. просмотров страниц и провели на разных сайтах 2,7 млн. часов. То есть
26.12.2006 Рунет оценят по-новому

холдинг ROMIR Monitoring был создан в 2002 г. путем слияния независимого исследовательского центра РОМИР и группы компаний monitoring.ru.
29.11.2006 Салоны связи: покупателю безразличен бренд

В октябре текущего года ROMIR Monitoring выяснил у владельцев мобильных телефонов, какой фактор является решающим при
13.10.2006 Romir Monitoring: россияне "ходят" в интернет-магазины за книгами

Исследовательский холдинг Romir Monitoring провел исследование предпочтений россиян при покупке в Сети. Данные опроса показали, что наиболее популярными товарами в интернет-магазинах являются книги и канцтовары. Аудитор
27.06.2006 Безделье в офисе: интернет сыграл злую шутку

Согласно данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, полученным в результате очередного интернет-опроса активных пользователей С
13.06.2006 ROMIR: Мужчины говорят по мобильникам гораздо чаще женщин

Мобильные телефоны все прочнее входят в жизнь россиян. Согласно данным социологического исследования, проведенного ROMIR Monitoring, в сельской местности мобильной связью пользуется уже более половины населения – 54%, в крупных же городах этот показатель достиг в настоящее время 75%. В среднем по России про
29.05.2006 Каждый второй рунетчик отоваривается в Сети

второй российский интернетчик стал покупателем сетевых магазинов, показывают недавние исследования Romir Monitoring. Как следует из майского опроса активных пользователей интернета (заходящих

24.05.2006 Romir: рунетчики зависят от мобильника

Исследовательский холдинг Romir Monitoring в рамках апрельского онлайн-опроса пытался выяснить у своих респондентов, насколько среди них востребованы те или иные средства коммуникации и информации. Речь шла о пользовани
06.04.2006 ROMIR: Доля мобильных абонентов старше 18 лет составила 61%

Мобильной связью в марте 2006 г. пользовались 61% россиян старше 18 лет. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring. При этом, в феврале и январе 2006 г. доля пользователей составляла 60%, что позволяет говорить о замедлении темпов роста проникновения мобильной связи в России, сообщает РБК.

03.03.2006 Россияне хотят сбежать от "Ростелекома"?

Как показывают недавние исследования ROMIR Monitoring, 68% пользователей междугородной телефонной связи готовы сменить «Ростелеком
01.02.2006 Интернетчиков в России стало меньше

По данным исследовательской компании ROMIR Monitoring, к концу 2005 года ежемесячная аудитория интернета в России составляла 17% о

Публикаций - 122, упоминаний - 151

Ромир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ESET - ESET Software 1161 7
Ростелеком 10948 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Microsoft Corporation 25775 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 4
МегаФон 10742 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
9594 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
X Corp - Twitter 2938 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Gen Digital - Avast Software 184 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Trend Micro 651 2
АйТи 1519 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Google LLC 12690 2
Softkey - Софткей 215 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 1
Термодеформ-МГТУ 1 1
Paysafe - Optimal Payments - Skrill - Moneybookers - Paysafecard - Neteller 20 1
Oracle - ProfitLogic 8 1
АйТи Бизнес 4 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Амрита Групп 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Газпром ПАО 1493 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 2
Цифроград 171 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Фора Банк 86 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Синдика ХК - Старбакс 4 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса - СИОРА 3 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Модернизация АНО 3 1
РосинтерБанк 11 1
Amway - Амвэй 15 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 15 1
Интериум 7 1
КиШ - Король и Шут 19 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - M3x.Ru 7 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Byttehnika.Ru - Быттехника.ру 7 1
Фанагория АПФ 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Ассоциация менеджеров 107 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
HRM - Расчет отпуска 873 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
FreePik 1841 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Apple iPhone 6 4861 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Яндекс.Плюс 250 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 1
VK - Mail.ru Блоги 33 1
МКБ - Элекснет Кошелек 13 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 1
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
AWG - SkillStaff 49 1
МТС Exolve 150 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 71 1
Midjourney - нейросеть 121 1
Content AI - ContentCapture 48 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 1
Nortel Networks Wireless 9 1
IBM Datacap 11 1
Синергия Университет - Synergy LMS 3 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 1
Яндекс.Книги 32 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - ЛайфСтрим - Смотрёшка 14 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Рубцова Евгения 5 5
Милехин Андрей 5 4
Шабанов Илья 60 4
Абрамкина Маргарита 3 3
Кочетков Владислав 248 3
Албитов Андрей 32 3
Мельникова Ольга 5 2
Караева Инна 2 2
Рейман Леонид 1065 2
Гудилин Олег 30 2
Комиссарова Татьяна 3 2
Овчинников Борис 129 2
Мананникова Ольга 17 1
Вирин Федор 28 1
Луканин Виктор 17 1
Хохлова Зинаида 13 1
Кучмент Михаил 13 1
Бахорин Александр 10 1
Брызгалов Александр 11 1
Гуркин Дмитрий 9 1
Деверилин Павел 34 1
Калинич Борис 11 1
Потасуев Павел 9 1
Коваль Василий 7 1
Орешин Михаил 7 1
Абрамов Константин 11 1
Васкевич Данила 9 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Локотцов Юрий 7 1
Родионов Тимур 6 1
Чапман Анна 6 1
Вайнер Владимир 4 1
Хуснояров Фарит 22 1
Кондаков Гарри 35 1
Зотов Виталий 4 1
Орехов Дмитрий 3 1
Корольков Вадим 3 1
Поляк Роман 3 1
Райбман Михаил 3 1
Ланцов Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 12
Европа 24964 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 11
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Испания - Королевство 3840 5
Польша - Республика 2031 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Япония 13807 3
Индия - Bharat 5870 3
Канада 5082 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Украина 7928 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Нидерланды 3746 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Европа Западная 1496 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 4
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 4
Wikipedia - Википедия 650 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
iVillage 32 1
7Hops - Static Media - Women.com 15 1
Time Magazine 12 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Парламентская газета 32 1
Российская газета 290 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
NBC News 188 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Rambler Group - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
CNews TV 747 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
РБК Daily 91 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
GfK Omnibus - GfK Омнибус 10 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 3
Gartner - Гартнер 3658 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 2
comScore 379 2
comScore World Metrix 13 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
eMarketer 206 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
Институт финансового планирования 4 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще