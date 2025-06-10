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Родная Речь RoRe Group ex. Publicis Groupe
«Родная Речь» – российская группа компаний. Экспертиза группы покрывает спектр рекламно-коммуникационных услуг: медиа, креатив, аналитика, технологии и данные.
УПОМИНАНИЯ
Родная Речь и организации, системы, технологии, персоны:
|1С - Селлематикс - Sellematics 2 1
|1С 8508 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8911 1
|СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 163 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
|Twiga - Твига 2 1
|Козлова Ирина 12 1
|Балабоня Ольга 1 1
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