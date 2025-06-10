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Родная Речь RoRe Group ex. Publicis Groupe

Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe

«Родная Речь» – российская группа компаний. Экспертиза группы покрывает спектр рекламно-коммуникационных услуг: медиа, креатив, аналитика, технологии и данные.

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 1
23.01.2025 В RoRe Group назначен директор по электронной коммерции 2
25.10.2012 10 ноября пройдет конференция рекламистов AdDay2012 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Родная Речь и организации, системы, технологии, персоны:

1С - Селлематикс - Sellematics 2 1
8508 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8911 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 163 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Twiga - Твига 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12424 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7579 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4915 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13040 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9472 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14643 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1030 1
1С - Селлематикс - Sellmonitor 1 1
Козлова Ирина 12 1
Балабоня Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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