Sellmonitor – это платформа для управления продажами на маркетплейсах для малого и среднего бизнеса. Пользователям компании доступны инструменты для работы более чем с 20 площадками, включая WB, Ozon и Yandex Market. Функционал сервиса позволяет собирать финансовую аналитику по собственным продажам, динамически планировать поставки, управлять ценами и рекламой, создавать и оптимизировать контент для площадок.