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1С Селлематикс Sellmonitor
Sellmonitor – это платформа для управления продажами на маркетплейсах для малого и среднего бизнеса. Пользователям компании доступны инструменты для работы более чем с 20 площадками, включая WB, Ozon и Yandex Market. Функционал сервиса позволяет собирать финансовую аналитику по собственным продажам, динамически планировать поставки, управлять ценами и рекламой, создавать и оптимизировать контент для площадок.
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|«1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 1
1С и организации, системы, технологии, персоны:
|1С - Селлематикс - Sellematics 2 1
|Сбер - InSales - Инсейлс 54 1
|1С 8508 1
|Yandex - Яндекс 7776 1
|NVision Барьер 678 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1030 1
|Молчанов Сергей 20 1
|Нуралиев Борис 291 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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