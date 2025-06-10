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Селлематикс Sellmonitor


Sellmonitor – это платформа для управления продажами на маркетплейсах для малого и среднего бизнеса. Пользователям компании доступны инструменты для работы более чем с 20 площадками, включая WB, Ozon и Yandex Market. Функционал сервиса позволяет собирать финансовую аналитику по собственным продажам, динамически планировать поставки, управлять ценами и рекламой, создавать и оптимизировать контент для площадок. 

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

1С и организации, системы, технологии, персоны:

1С - Селлематикс - Sellematics 2 1
Сбер - InSales - Инсейлс 54 1
8508 1
Yandex - Яндекс 7776 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 48 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe 3 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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