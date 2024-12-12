Снежная Королева - СК Трейд

Разделы

«Снежная Королева» — российский бренд модной одежды, основанный в 1998 году. Ассортимент верхней и повседневной одежды, аксессуаров для мужчин и женщин. Эксперт в производстве и продаже изделий из натуральных материалов. В 2024 году в обеих столицах и крупных региональных городах работают 130 магазинов компании и собственный интернет-магазин с доставкой по всей России.

 

12.12.2024 «Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM

Сеть магазинов одежды «Снежная Королева» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Ind
15.12.2021 «Крок» внедрил систему управления мобильными устройствами в сети магазинов «Снежная Королева»

пок ежегодно», – отметил Андрей Вирченко, заместитель директора ДИТ сети мультибрендовых магазинов «Снежная королева». Решение обеспечивает безопасный обмен данными между корпоративным устройст
13.08.2021 МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы»

в рамках Международной факторинговой ассоциации FCI (ранее известной как Factors Chain International) по выпуску покрытия в пользу белорусского банка с крупнейшим российским ритейлером и импортером «Снежная королева». Данный продукт предоставляет комплекс преимуществ и позволяет удовлетворить потребности всех участников сделки: покупатель «Снежная королева» приобретает продукцию на

14.12.2018 «Снежная Королева» ускорила бизнес-процессы с помощью Synerdocs

Компания «Снежная Королева» подключилась к сервису Synerdocs. Сотрудники компании получают, отправляют

02.11.2015 «Снежная Королева» продлила сервисный договор с Maykor

Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, сообщил о продлении контракта с сетью мультибрендовых магазинов «Снежная Королева» на сервис контрольно-кассовой техники. Еще на год аутсорсеру отдана техподдержка ККТ в магазинах ритейлера по России. Maykor предоставляет услуги техподдержки для сети магазин
27.10.2014 Softline перевела почту и коммуникации «Снежной Королевы» на Google Apps for Work

Компания Softline выполнила проект по переводу на облачные сервисы Google сети магазинов «Снежная Королева». Благодаря внедрению Google Apps for Work служба мерчандайзинга торговой се
08.07.2014 «Снежная Королева» передала на аутсорсинг Maykor поддержку ИТ-инфраструктуры в 120 магазинах

оцессов, расширила сферу сотрудничества с российской сетью мультибрендовых магазинов модной одежды «Снежная Королева». В дополнение к контракту на обслуживание контрольно-кассовой техники сторо
05.02.2013 «Снежная Королева» доверила Optima обслуживание ИТ-инфраструктуры

луживанию оборудования и ИТ-инфраструктуры российской сети мультибрендовых магазинов модной одежды «Снежная Королева». Проект охватывает всю региональную сеть заказчика, что составляет около 70

