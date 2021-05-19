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Монако Княжество

Монако Княжество


19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 2
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
16.11.2017 Россия потеряла два места в мировом рейтинге развития ИКТ 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
02.02.2016 Check Point: риск заражения корпоративных сетей вырос на 17% 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
28.09.2015 Apple объявила цены на новые iPhone в России 1
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
10.02.2015 Россия, Китай и Северная Корея заставили США создать госведомство по киберугрозам 2
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
17.10.2014 Побит рекорд скорости для электромобилей, державшийся четверть века 1
10.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России 1
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 2
14.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Европы Q2 2014 1
24.07.2014 Luxoft раскрыл условия договоров с Deutsche Bank и UBS 1
26.06.2014 «Синимекс» автоматизировал в «Банке ВТБ» работу по отражению в учете отложенных налоговых обязательств и требований 1
17.06.2014 PayPal теперь доступен на более чем 200 рынках, в том числе в Беларуси 1
28.02.2014 Обзор навигатора Explay N1: универсальное решение для заграничных и местных поездок 1
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
26.11.2013 Navitel выпустил глобальное обновление карт релиза Q3 2013 1
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов 2
26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции 1
28.06.2013 Из угла в угол. Тест-драйв нового робота-пылесоса Samsung NaviBot CornerClean 1

Публикаций - 69, упоминаний - 83

Монако Княжество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 256 14
Activision Blizzard 431 7
Samsung Electronics 6865 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 5
LG Electronics 2377 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 4
Cinimex - Синимекс 160 3
Apple Inc - Эппл Рус 8555 3
Oracle Corporation 4004 3
4482 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 841 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2058 2
Facebook 3964 2
Google LLC 8541 2
CrowdStrike Holdings 13 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Gemalto 173 1
Wasabi 3 1
Harman Kardon 196 1
1С-СофтКлаб 1019 1
Salesforce.com 311 1
PayPal 527 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 257 1
Luxoft - Люксофт 241 1
Navteq 117 1
Lenovo Motorola 1528 1
AT&T Inc 739 1
Philips 1022 1
Red Hat 761 1
Ericsson 1057 1
Toshiba Corporation 1600 1
Check Point Software Technologies 504 1
Lenovo Group 1818 1
Huawei 2865 1
Microsoft Corporation 14114 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1562 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 1
IBM 4616 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 31 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7186 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1721 4
Газпромбанк - ГПБ 722 3
Альфа-Банк 1193 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 735 3
Евросеть 1208 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 2
РСХБ - Россельхозбанк 186 2
Почта Банк 290 2
Hyundai Mobility Lab 2 1
Deutsche Bank 150 1
Whirlpool 49 1
Square 39 1
Bentley Motors 50 1
Снежная Королева 39 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 23 1
Wetherspoons 1 1
Sony Pictures Entertainment 101 1
Уралсиб Банк 410 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 73 1
Ferrari NV 106 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 228 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 10 1
Благосостояние НПФ 33 1
Dyson 63 1
Bershka 4 1
H&M 15 1
Hansa - Ханса 62 1
ВТБ24 599 1
Nissan - Японский автопроизводитель 150 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 356 1
McDonald’s - Макдоналдс 101 1
Auchan Holding - Ашан 151 1
Ренессанс кредит Банк 144 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 241 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 292 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2382 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 172 1
Совет Европы 34 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 109 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 36 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 43 1
Верховный суд Российской Федерации 214 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 11 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 458 1
Правительство Москвы 714 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 307 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1872 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 458 1
Правительство РФ 2298 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2110 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1608 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
Арбитражный суд города Москвы 399 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 245 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6631 3
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1704 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 137 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4706 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3571 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3299 2
3G - Стандарт мобильной связи 4167 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1726 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 2
Пылесос - Vacuum cleaner 95 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 239 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1177 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 169 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 381 1
Сервер - Серверные платформы 204 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1736 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 849 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 99 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 253 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 75 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 362 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1265 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 180 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 251 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 131 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 829 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 186 1
Big Data - Большие данные 1141 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 1
Nintendo DS - игровая консоль 289 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2732 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2863 7
Google Android 10780 6
Apple iOS 5757 4
Java - Язык программирования 1422 2
Apple 3D Touch 55 2
IBM Integration Bus 16 2
IBM BPM 23 2
Google Play - Google Store - Android Market 2516 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 2
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
Apple iPhone 6 547 2
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 12 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 614 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 387 1
Альфа-Мобайл 65 1
Apple Force Touch 51 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 43 1
VK - Mail.ru Одноклассники 920 1
IBM DataPower 5 1
Spring MVC 3 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 790 1
Hyundai Creta - кроссовер 3 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
Hyundai Mobikey 1 1
Shturmann Navigation 44 1
Tesla Model S 59 1
МегаФон Наши люди 18 1
Apple iSight 65 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 415 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 51 1
Microsoft Dynamics 228 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Windows 10 7849 1
Сыкулев Андрей 58 2
Титов Алексей 15 1
Ткачук Лариса 47 1
Малюгин Владимир 24 1
Морозов Олег 7 1
Калицев Алексей 1 1
Иванов Евгений 34 1
Фурсин Алексей 100 1
Собчак Ксения 15 1
Савельев Илья 2 1
Федоринов Сергей 23 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Скигин Михаил 7 1
Васинкевич Михаил 12 1
Иванов Константин 23 1
Патока Андрей 100 1
Нестеренко Александр 2 1
Маркин Алексей 4 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Артемьев Тимур 13 1
Ноготков Максим 43 1
Мамут Александр 125 1
Вольфсон Влад 55 1
Титов Борис 29 1
Дягилев Василий 83 1
Сергунина Наталья 166 1
Мирошников Борис 35 1
Прохоров Александр 86 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Петров Сергей 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 66491 37
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 903 32
Германия - Федеративная Республика 4623 31
Люксембург Великое Герцогство 250 31
Нидерланды 1168 31
Финляндия - Финляндская Республика 994 30
Латвия - Латвийская Республика 525 28
Эстония - Эстонская Республика 508 28
Швеция - Королевство 983 27
Австрия - Австрийская Республика 638 27
Италия - Итальянская Республика 1713 27
Дания - Королевство 483 27
Франция - Французская Республика 2707 27
Бельгия - Королевство 487 26
Польша - Республика 1017 26
Венгрия 387 25
Литва - Литовская Республика 389 25
Испания - Королевство 1546 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 25
Норвегия - Королевство 528 25
Болгария - Республика 406 24
Португалия - Португальская Республика 386 24
Чехия - Чешская Республика 608 24
Исландия 114 23
Европа 4656 23
Лихтенштейн Княжество 43 23
Греция - Греческая Республика 404 23
Словакия - Словацкая Республика 257 22
Румыния 412 22
Черногория 99 22
Молдавия - Республика Молдова 516 22
Хорватия - Республика 148 21
Сербия - Республика 166 21
Словения - Республика 137 21
Андорра 31 21
Кипр - Республика 278 20
Мальта - Республика 77 20
Северная Македония - Республика 40 20
Сан-Марино - Республика 33 20
Ватикан - Государство-город 35 19
POI - points of interest 61 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1083 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 687 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 658 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 92 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 60 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Русский язык 1201 1
CNews - ZOOM.CNews 1189 3
Прайм - Агентство экономической информации 628 1
Forbes - Форбс 464 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 1
Коммерсантъ - Издательский дом 555 1
The Washington Post 147 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 689 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 39 1
Technavio 23 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 1
Samsung Forum 14 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 238 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 110 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 132 1
Worldskills - Ворлдскиллс 73 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 337 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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