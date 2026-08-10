Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199337
ИКТ 15384
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1113
Технологии 3583
Системы 27055
Персоны 87040
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1321
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Монако Княжество

Монако Княжество

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Пиццерия на Фарерах и автомат в Ватикане: куда доезжают российские туристы 1
10.02.2026 МВД хочет получить 357 миллионов от создателя процессоров «Байкал» 2
09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды 1
15.10.2025 Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров 1
21.11.2024 Семенихин Владимир Анатольевич: Биографический портрет 1
13.03.2024 Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО 1
04.10.2023 МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
12.08.2022 Секреты аутсорсинга: как банк UBS контролирует работу Luxoft и ее сотрудников 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
16.11.2017 Россия потеряла два места в мировом рейтинге развития ИКТ 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
02.02.2016 Check Point: риск заражения корпоративных сетей вырос на 17% 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
28.09.2015 Новые iPhone официально придут в Россию 9 октября 1
28.09.2015 Apple объявила цены на новые iPhone в России 1
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung 1
04.06.2015 Оборот «Синимекс» по итогам 2014 г. увеличился на 8,6% до 576,8 млн руб. 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
10.02.2015 Россия, Китай и Северная Корея заставили США создать госведомство по киберугрозам 1
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
17.10.2014 Побит рекорд скорости для электромобилей, державшийся четверть века 1
14.10.2014 Октябрь - месяц iPhone 6 ещё в 36 странах мира 1

Публикаций - 108, упоминаний - 110

Монако Княжество и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 41 8
МегаФон 10747 8
Microsoft - Activision Blizzard 511 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 7
Samsung Electronics 11068 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Apple Inc 13157 5
LG Electronics 3735 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Ростелеком 10951 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 3
Oracle Corporation 7074 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Vodafone Group 1412 3
Google LLC 12692 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Monaco Telecom 5 2
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 2
Microsoft Corporation 25776 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
9595 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Philips 2099 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4965 2
AT&T Inc 1726 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Yahoo! 3726 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Mozilla Foundation 208 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Альфа-Банк 1979 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Россети Ленэнерго 1699 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
101Hotels.com 456 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 2
Газпром ПАО 1493 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Евросеть 1421 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Block - Square 203 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Citi - Citibank 158 1
Wetherspoons 1 1
Merrill Lynch 454 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Ferrari NV 159 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Вита - cеть аптек 17 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Mobil - Мобил 52 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1169 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 738 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3308 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18334 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7895 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9501 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 9
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2443 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7543 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9792 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13637 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9297 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 6
Аксессуары 4283 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9469 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8516 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10701 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10747 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5867 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3587 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6410 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13923 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 4
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 335 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9664 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5215 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
Nintendo DS - игровая консоль 340 8
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations - Project Gotham Racing 40 8
Google Android 15246 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5252 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iOS 8584 4
Apple iPhone 6 4861 4
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 3
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 2
Samsung Navibot - Samsung Powerbot - серия робот-пылесосов 16 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 2
LG HOM-BOT SQUARE 17 2
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 2
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 10 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Oracle Java - язык программирования 3470 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2514 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Calypso 25 2
Apple 3D Touch 60 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 1
Polymer - JavaScript библиотека 21 1
IBM DataPower 11 1
Broadcom - VMware - Spring MVC 4 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 22 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Hyundai Creta - кроссовер 8 1
SWIFT GPI - SWIFT Global Payment Innovation - Сервис трекинга валютного перевода 7 1
Samsung - серия холодильников 44 1
Альфа-Банк - gpi Tracker 2 1
Hyundai Mobikey 1 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 8
Feirstein Bruce - Ферштайн Брюс 11 8
Dench Judith - Дэнч Джуди 13 8
Craig Daniel - Крейг Дэниел 14 8
Сыкулев Андрей 85 4
Александров Александр 86 2
Ардашников Яков 3 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Николаев Вячеслав 104 2
Костыгин Дмитрий 24 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Скоч Андрей 11 1
Маркин Алексей 4 1
Николаев Александр 45 1
Широков Александр 25 1
Нестеренко Александр 2 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Мордашев Алексей 8 1
Титов Алексей 62 1
Семериков Андрей 37 1
Патока Андрей 110 1
Иванов Константин 28 1
Умаров Михаил 56 1
Васинкевич Михаил 18 1
Скигин Михаил 9 1
Дуров Николай 23 1
Скоч Владимир 6 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Ковальчук Юрий 36 1
Авен Петр 67 1
Федоринов Сергей 25 1
Савельев Илья 3 1
Филиппов Андрей 8 1
Собчак Ксения 17 1
Гайдар Егор 4 1
Фурсин Алексей 158 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Хан Герман 56 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Левиев Лев 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 57
Европа 24964 44
Германия - Федеративная Республика 13221 41
Франция - Французская Республика 8177 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 36
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 36
Финляндия - Финляндская Республика 3697 35
Италия - Итальянская Республика 4508 34
Австрия - Австрийская Республика 1357 34
Люксембург Великое Герцогство 446 34
Нидерланды 3746 33
Швеция - Королевство 3782 31
Латвия - Латвийская Республика 836 31
Дания - Королевство 1337 30
Польша - Республика 2031 30
Бельгия - Королевство 1192 30
Эстония - Эстонская Республика 764 30
Португалия - Португальская Республика 956 30
Испания - Королевство 3840 29
Литва - Литовская Республика 673 29
Норвегия - Королевство 1859 28
Чехия - Чешская Республика 1349 28
Венгрия 855 27
Румыния 753 27
Лихтенштейн Княжество 102 27
Болгария - Республика 799 26
Греция - Греческая Республика 1017 26
Словакия - Словацкая Республика 482 26
Словения - Республика 255 25
Исландия 255 25
Хорватия - Республика 287 25
Кипр - Республика 636 23
Черногория 132 23
Молдавия - Республика Молдова 738 23
Северная Македония - Республика 101 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 22
Украина 7928 22
Сербия - Республика 375 22
Сан-Марино - Республика 39 22
Андорра Княжество 33 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6065 13
POI - points of interest 173 13
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3355 9
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7533 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5513 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7041 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7524 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6761 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3153 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6529 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11690 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10879 4
Английский язык 7032 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6558 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4669 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10348 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4607 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5110 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8842 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Паспорт - Паспортные данные 2850 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8843 3
Зоология - наука о животных 2887 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3104 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1892 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 3
Металлы - Серебро - Silver 827 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11567 3
Ведомости 1468 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Forbes - Форбс 1002 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2402 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Cosmopolitan 25 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
VNUNet.com 214 1
PhysicsWorld 90 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Washington Post 350 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Technavio 29 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Samsung Forum 14 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
CeBIT 614 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще