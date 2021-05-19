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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Монако Княжество
Публикаций - 69, упоминаний - 83
Монако Княжество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 245 4
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
|Сыкулев Андрей 58 2
|Титов Алексей 15 1
|Ткачук Лариса 47 1
|Малюгин Владимир 24 1
|Морозов Олег 7 1
|Калицев Алексей 1 1
|Иванов Евгений 34 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Собчак Ксения 15 1
|Савельев Илья 2 1
|Федоринов Сергей 23 1
|Гречкин Дмитрий 4 1
|Скигин Михаил 7 1
|Васинкевич Михаил 12 1
|Иванов Константин 23 1
|Патока Андрей 100 1
|Нестеренко Александр 2 1
|Маркин Алексей 4 1
|Костыгин Дмитрий 21 1
|Артемьев Тимур 13 1
|Ноготков Максим 43 1
|Мамут Александр 125 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Титов Борис 29 1
|Дягилев Василий 83 1
|Сергунина Наталья 166 1
|Мирошников Борис 35 1
|Прохоров Александр 86 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Петров Сергей 53 1
|CNews - ZOOM.CNews 1189 3
|Прайм - Агентство экономической информации 628 1
|Forbes - Форбс 464 1
|Thomson Reuters - Рейтер 3000 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 555 1
|The Washington Post 147 1
|ИРИ - Институт развития интернета 95 1
|UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru