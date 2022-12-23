Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России

CNews возобновляет выпуск рейтинга самых богатых связистов. Этот рейтинг совпал по времени со сложной геополитической ситуацией и введением санкций, под которые попала добрая половина фигурантов рейтинга. В том числе из-за санкций состояние одного из давних лидеров рейтинга Михаила Фридмана оказалось меньше, чем одного из топ-менеджеров «Альфа-групп».

Новый рейтинг

CNews после длительного перерыва подготовил новый рейтинг самых богатых связистов России. Как и прежде, в рейтинге учитывается состояние бизнесменов, имеющих крупные доли в российских телекоммуникационных активах.

В отличие от всех предыдущих лет, в этот раз состояние участников рейтинга рассчитывается в рублях. Оценка стоимости телекоммуникационной группы Veon (владеет российским «Вымпелкомом») рассчитывалась, исходя из его капитализации на американской бирже Nasdaq. Пересчет в рубли осуществлялся по курсу ₽59,8/$.

Исторический «коллега» «Вымпелкома» — компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) — минувшим летом покинула Нью-Йоркскую фондовую биржу. Поэтому оценка стоимости МТС рассчитывалась, исходя из капитализации компании на Московской бирже. Аналогичным образом оценивалась стоимость «Ростелекома».

В отношении непубличных компаний — «Мегафон», «Эр-Телеком», «Селектел» — использовались оценки CNews Analytics. В начале 2022 г. телекоммуникационный оператор «Акадо» был продан консорциуму «Ростеха» и «Эр-Телекома». В связи с этим бывший владелец «Акадо» Виктор Вексельберг выпал из рейтинга.

В нынешнем рейтинге CNews сразу шесть фигурантов попали под санкции Евросоюза, США и Великобритании. Это произошло после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Первое место

Алишер Усманов стал лидером рейтинга. Усманов много лет находился в первых рядах рейтинга самых богатых связистов CNews. Например, в 2015 г. он был на третьем месте. Активы Усманова сконцентрированы в холдинге USM, основной из них — холдинг «Металлоинвест».

В телекоммуникационный бизнес он пришел в 2008 г., приобретя сотового оператора «Мегафон». Тогда же USM стал крупным акционером интернет-холдинга DST, который последовательно переименовывался в Mail.ru Group и VK. В 2016 г. «Мегафон» приобрел контроль над Mail.ru Group, но в конце 2021 г. интернет-холдинг был продан структурам «Газпрома».

Алишер Усманов много лет находился в первых рядах рейтинга самых богатых связистов CNews

С началом СВО Усманов и его сестры оказались в санкционных списках ЕС, Великобритании и США. После этого в указанных юрисдикциях были заморожены приписываемая ему недвижимость в Европе, яхта и бизнес-джеты. Впрочем, США вывели из-под санкций принадлежащие Усманову компании. Сам миллиардер считает санкции несправедливыми и необоснованными, оспаривая их в суде Европейского союза. В сентябре ЕС исключил одну из сестер Усманова, Саодат Нарзиеву, из санкционного списка.

Второе место

Владимир Евтушенков, как и в аналогичном рейтинге 2015 г. оказался на втором месте. Как и Усманов, он традиционно был на первых местах в подобных рейтингах CNews прошлых лет. Евтушенков является основным акционером АФК «Система», которая, в свою очередь, является основным владельцем телекоммуникационного оператора «Мобильные Телесистемы» (МТС).

Также АФК «Система» владеет концерном РТИ («Радиотехнические и информационные системы», разрабатывает высокотехнологическую продукцию для оборонного комплекса), является крупным акционером интернет-ритейлера Ozon и вместе с госкорпорацией «Ростех» владеет группой компаний «Элемент», владеющей зеленоградским заводом «Микрон».

С началом СВО Евтушенков попал под санкции Великобритании. Это при том, что АФК «Система» имеет листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), а ранее листинг на этой площадке проходили и ряд активов корпорации. Также Украина конфисковала активы Евтушенкова. Впрочем, под санкции США и Евросоюза он не попадал.

С началом СВО Владимир Евтушенков попал под санкции Великобритании

С целью избежать влияния санкций, Евтушенков оперативно передал своему сыну Феликсу Евтушенкову 10% акций АФК «Система», что позволило ему больше не относиться к контролирующим акционерам корпорации. Параллельно АФК «Система» снизила до менее чем контрольной свою долю в МТС, чтобы и этот актив не попал под санкции.

Третье и четвертое места

Третье и четвертое место в рейтинге CNews занимают Владимир Скоч и его внучка Варвара Скоч, приходящиеся, соответственно, отцом и дочерью депутату Госдумы Андрею Скоч. В 2015 г. Андрей Скоч находился на четвертом месте в рейтинге CNews, в новом рейтинге CNews вместо депутата — его родственники. Андрей Скоч — давний партнер Алишера Усманова по холдингам USM и «Металлоинвест».

Владимир Скоч — отец депутата Госдумы Андрея Скоч, который находился на четвертом месте в рейтинге CNews в 2015 г.

Пятое место

Андрей Косогов — один из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп». В рейтинге богатейших связистов CNews 2015 г. он находился на 15 месте. Он давно имел миноритарные доли в проектах группы и входил в рейтинг CNews. Однако в этом году он впервые обошел трех основателей группы — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Причиной стало включение всех трех упомянутых лиц в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.

После этого Хан и Кузьмичев вышли из капитала LetterOne — инвестиционной компании, созданной основателями «Альфа-групп» и Альфа-банка. Доли в Альфа-банке были переданы Косогову. По этой логике доли Хана и Кузьмичева в LetterOne также были переданы Косогову. LetterOne, в числе прочего, является крупнейшим акционером группы Veon.

Андрей Косогов — один из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп»

В начале 90-х Косогов возглавлял чековый инвестиционный фонд «Альфа-капитал», входивший в состав «Альфа-групп». Затем он долгое время работал на руководящих постах в Альфа-банке. В последние годы Косогов входил в советы директоров Альфа-банка, управляющей компании «Альфа-капитал» и «Альфа-страхование».

Шестое место

Михаил Фридман традиционно находился на первых местах рейтинга CNews, в 2015 г. он занимал пятую строчку рейтинга. Однако в этот раз он оказался на строчку ниже, чем его топ-менеджер Андрей Косогов. Как уже было упомянуто, это связано с тем, что Фридман вместе с двумя другими соонователями «Альфа-групп» — Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым — попали под санкции Евросоюза и Великобритании. После этого Хан и Кузьмичев продали свои доли в Альфа-банке и инвестиционной компании LetterOne, созданной основателями «Альфа-групп» и являющейся, в числе прочего, крупнейшим акционером группы Veon.

Позиции Фридмана оказались незавидными. После продажи нефтяной компании «ТНК-BP» в 2013 г. он переориентировался на заграницу, переехал жить в Лондон и создал вышеупомянутую компанию LetterOne. Кроме того, телекоммуникационные активы еще раньше были переданы в группу Vimpelcom (прежнее название Veon) с офисом в Амстердаме, что должно было обезопасить бизнесмена от ассоциаций с Россией.

Однако все эти усилия были разрушены с началом СВО: активы бизнесмена оказались арестованы, а власти Великобритании резко сократили его траты. Фридман жаловался в интервью Forbes, что теперь ему приходится самому убираться в своем лондонском поместье, чего он не делал со студенческих времен — ограничения, наложенные британскими властями, не позволяют ему нанять уборщицу.

Санкции в отношении Фридмана были наложены и на его исторической родине — на Украине. В том числе было введено внешнее управление в украинской «дочке» Альфа-банка. Сам же Фридман предлагал выделить $1 млрд на восстановление Украины в обмен на снятие с него санкций.

Седьмое место

Фархад Мошири — давний партнер Алишера Усманова и совладелец холдинга USM. В 2015 г. он также был на седьмом месте.

В середине 2000-х Мошири вместе с Усмановым инвестировали в британский футбольный клуб «Арсенал». Затем Мошири вложился в другой футбольный клуб — «Эвертон». Мошири постоянно проживает в Монако.

Восьмое место

Андрей Кузяев — глава «Пермской финансовой промышленной группы» (ПФПГ) и телекоммуникационного оператора «Эр-Телеком». В аналогичном рейтинге 2015 г. он занимал девятую строчку. Долгое время Кузяев работал в нефтяной отрасли: он возглавлял одну из структур «Лукойла» — «Лукойл-Оверсиз». В середине 2000-х ПФПГ удачно приобрела оператора «Эр-Телеком», который начинал свое развитие с Перми.

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За прошедшие годы «Эр-Телеком» провел активную экспансию, начав предоставлять услуги платного телевидения и доступа в интернет под брендом «Дом.ру» во многих российских регионах, включая Санкт-Петербург. Долгое время «Эр-Телеком» вел переговоры о покупке «Акадо». Наконец, были приобретены активы «Акадо» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В начале 2022 г. «Эр-Телеком» вместе с госкорпорацией «Ростех» приобрели уже и сам «Акадо», что позволило «Эр-Телекому» получить присутствие в Москве.

В 2015 г. Кузяев покинул «Лукойл», сосредоточившись на «Эр-Телеком». В 2018 г. Кузяев стал гендиректором «Эр-Телеком», сместив многолетнего руководителя компании Андрея Семерикова и начав процесс трансформации бизнеса. В 2020 г. Кузяев выкупил доли в «Эр-Телеком» у фонда Baring Vostok. В то же время экспансия «Эр-Телекома» за счет слияний и поглощений привела к возникновению у компании большой задолженности в размере ₽120 млрд.

Девятое место

Феликс Евтушенков — новичок рейтинга CNews. Он является сыном Владимира Евтушенкова, много лет входящего в рейтинг CNews. Карьера Феликса Евтушенкова проходит в компании отца — АФК «Система». В 2000-х годах Феликс Евтушенков возглавлял принадлежащую корпорации девелоперскую компанию «Система-Галс», которая после кризиса 2008 г. была за символическую сумму продана госбанку ВТБ.

Феликс Евтушенков — новичок рейтинга CNews

В 2008 г. Феликс Евтушенков стал старшим вице-президентом МТС, а затем и возглавил совет директоров этого ключевого актива корпорации. В 2018 г. он стал заместителем своего отца на посту председателя совета директоров АФК «Система», после чего из пакета отца ему было передано 5% акций корпорации. Весной 2022 г., сразу после включения в санкционные списки Великобритании, Владимир Евтушенков передал своему сыну еще 10% акций АФК «Система», что увеличило размер принадлежащего ему пакета до 15,2%. Одновременно оба Евтушенкова покинули совет директоров АФК «Система».

Десятое место

Иван Стрешинский до недавнего время был управляющим бизнеса Алишера Усманова, возглавлял принадлежащий ему холдинг USM. В 2014 г. Стрешинский был на 14 месте в аналогичном рейтинге CNews. В 90-х Стрешинский управлял активами алюминиевого магната Василия Анисимова (компания Coalco). В начале 2000-х Анисимов вместе с Усмановым приобрели холдинг «Металлоинвест», в переговорах участвовал Стрешинский. Впоследствии Усманов расстался с Анисимовым, а вот Стрешинский остался в роли управляющего.

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Как раз в конце 2000-х Усманов начал экспансию в новые сферы — телекоммуникации («Мегафон»), интернет (Mail.ru Group, нынешний VK) и массмедиа (холдинг ЮТВ, которым предприниматель владел вместе с Иваном Тавриным). В 2012 г. Стрешинский возглавил весь холдинг USM, но весной 2022 г. покинул этот пост.

Одиннадцатое место

Петр Авен много лет входил в рейтинги CNews благодаря своему участию в «Альфа-групп». В 2015 г. он был на восьмом месте в рейтинге CNews. В начале 90-х Авен был министром внешнеэкономических связей России и входил в кабинет реформатора Егора Гайдара. Затем Авен перешел в «Альфа-групп» и долгое время возглавлял принадлежащий группе Альфа-банк.

Работая на посту министра, Авен познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным, который тогда возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга. Это знакомство впоследствии пригодилось Авену, который стал помогать «Альфа-групп» во взаимодействии с органами государственной власти. В 2003 г. группа получила неформальную санкцию от российских властей на приобретение доли в сотовом операторе «Мегафон», который считался вотчиной близкого к Путину министра связи Леонида Реймана. В 2005 г. Путин просил занимавшего тогда пост премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана помочь «Альфа-групп» приобрести долю в крупнейшем в стране сотовом операторе Turkcell.

Петр Авен много лет входил в рейтинги CNews благодаря своему участию в «Альфа-групп»

Как топ-менеджер «Альфа-групп», он имеет долю в группе и в созданной ей в 2013 г. инвестиционной компании LetterOne. Та, в свою очередь, владеет телекоммуникационной группой Veon. В последние годы Авен отходил от занятия бизнесом в сторону меценатства и благотворительности: он переехал в Лондон, получил латвийское гражданство, создал благотворительный фонд «Поколение» для развития российско-латвийский связей, собирал коллекцию русской живописи и т.д.

Однако все «перевернулось» после начала СВО. Авен вместе с тремя основателями «Альфа-групп» — Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым — попал под санкции в Евросоюзе и Великобритании. После этого власти Великобритании значительно ограничили Авена в возможных тратах. Как и Фридман, Авен жаловался, что ему не на что нанять уборщицу для своего лондонского поместья. Также он лишился возможности нанять водителя, при том, что сам предприниматель машину не водит.

Двенадцатое место

Вячеслав Мирилашвили — новичок рейтинга богатейших связистов CNews. Он получил свою известность как сооснователь социальной сети «ВКонтакте». Идея создания сети принадлежала Павлу Дурову и его брату Николаю Дурову. В проект вложились Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев. Средства для инвестиций Вячеслав Мирилашвили одолжил у своего отца, известного предпринимателя Михаила Мирилашвили.

В 2013–2014 гг. пути Мирилашвили и Левиева с Дуровым разошлись. Они продали свою долю во «ВКонтакте» фонду UCP, который вступил в конфликт с Дуровым. Сам Мирилашвили живет в Израиле и инвестирует в израильские и американские стартапы, а также в медиапроекты. В рейтинг CNews Мирилашвили попал благодаря хостинг-провайдеру «Селектел», который был создан им вместе с Левиевым и активно развивается.

Тринадцатое место

Алексей Мордашев — металлургический магнат, в 2015 г. занимал десятую строчку аналогичного рейтинга. В 90-х годах он установил контроль над «Северсталью», далее основал «Севергрупп» для инвестирования в другие проекты. В числе таковых — сеть продовольственных магазинов «Лента» и онлайн-ритейлер «Утконос».

Алексей Мордашев является давним акционером банка «Россия»

Мордашев также является давним акционером банка «Россия», председателем совета директоров которого был Юрий Ковальчук, давний знакомый президента России Владимира Путина. В числе прочего Мордашев инвестировал в различные проекты банка «Россия»: «Национальная медиагруппа», «Национальные телекоммуникации» и сотовый оператор Tele2. Два последних актива были проданы «Ростелекому». В рамках сделки по продаже Tele2 совладельцы сотового оператора, включая структуры Мордашева, получили миноритарные доли в «Ростелекоме». С началом СВО Мордашев попал под санкции Еврсооюза, США и других стран.

Четырнадцатое место

Вячеслав Николаев вошел в рейтинг богатейших связистов CNews впервые, и обязан этим санкциям, вводимым против российских магнатов из-за СВО. Весной 2022 г. он как президент МТС стал владельцем 1,15% акций оператора. Такая схема позволила основному акционеру МТС — АФК «Система» — снизить свою долю в операторе до менее чем контрольной и избежать включения МТС в санкционные списки.

Параллельно основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков снизил до менее чем контрольной свою долю в корпорации, передав 10% ее акций своему сыну Феликсу. Это позволило АФК «Система» избежать включения в санкционные списки, при том что Владимир Евтушенков попал под санкции в Великобритании.

Вячеслав Николаев много лет проработал в МТС, заняв в 2017 г. должность вице-президента компании по маркетингу, участвует в рейтинге богатейших связистов CNews впервые. В 2021 г. он стал президентом корпорации, сменив на этом посту Алексея Корню. До того, как возглавить МТС, Корня был вице-президентом по финансам. Евтушенков объяснял такой шаг тем, что Корня был сторонником более консервативной модели развития оператора, тогда как МТС следовало развивать новые направления.

За последнее время МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion, приобрела агрегатора охранных услуг «Гольфстрим», сервис бронирования гостиниц Bronevik.com и сервис видеоконференций Webinar. Также МТС консолидировала разработчика решений для распознавания лиц VisionLabs.

Пятнадцатое место

Леми Мунаев – самый непубличный участник рейтинга CNews. О нем известно только то, что он является миноритарным акционером группы USM, управляющей активами Алишера Усманова. Также Мунаев был миноритарным акционером банка «Раунд», дружественного USM. В том числе сотовый оператор «Мегафон», входящий в USM, вместе с этим банком выпускал банковскую карту, интегрированную с абонентским счетом. В последнее время владельцами банка «Раунд» были Алишер Усманов и Андрей Скоч, отец его давнего партнера Андрея Скоча. Но после включения их обоих в санкционные списки западных стран новым владельцем банка стала Ирина Лупичева.