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Хан Герман



17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq 1
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ 1
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 1
24.09.2024 У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора 1
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов 1
08.08.2024 Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности 1
01.07.2024 На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов 1
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом 1
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом 1
22.01.2024 Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов 1
13.12.2023 Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины 1
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной 1
31.10.2023 Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег 1
31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины 1
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» 1
07.09.2023 Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
14.08.2023 Америка ввела санкции против владельцев «Билайна» 1
11.05.2023 Стартап экс-замминистра связи России не смог сдать отчетность и рискует остаться без денег 1
03.05.2023 «Билайн» продал свой бизнес в Казахстане 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 2
21.12.2022 У россиян отбирают британского телекоммуникационного гиганта 1
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 1
02.11.2022 «Билайн» меняет хозяина 1
17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 1
13.09.2022 «Билайн» получил кусочек постсоветского оператора 1
29.06.2022 Veon списал $499 млн и ушел в убыток 1
24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании 2
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 1
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций 1
25.03.2022 Хозяева МТС отказались от контрольного пакета акций компании 2
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 1
21.03.2022 Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции 1
16.03.2022 Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций 1
01.03.2022 Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
02.03.2017 В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник 1
30.08.2016 Владельцы «Билайна» вложили $50 млн в бесплатного сотового оператора 1
07.07.2016 Сбербанк инвестировал в конкурента «Яндекс.Такси» 1
07.10.2015 У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта 1

Публикаций - 49, упоминаний - 53

Хан Герман и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 43
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 42
Киевстар - Kyivstar 539 28
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 20
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 11
МегаФон 8803 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 9
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 9
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 7
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 5
Yandex - Яндекс 7339 5
АФК Система ПАО 1797 5
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 4
Питерская группа связистов 433 4
Vodafone Group 1370 4
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 94 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 2
АСВТ 92 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
KPMG 256 2
Ростелеком 9699 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 126 2
Veon - Beeline - Sky Mobile 55 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 12 1
Microsoft Corporation 24623 1
Google LLC 11775 1
Альфа-Групп 696 46
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 38
Альфа-Банк 1769 20
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 9
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 8 7
BP - British Petroleum 182 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 6
Роснефть НК - нефтяная компания 514 5
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 5
NJJ Capital 6 5
Uber 330 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 4
Альфа-Эко 52 4
Sparrowhill Trading 5 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Газпром ПАО 1342 3
Pamplona Capital Management - PCM 4 3
Horizon Capital 7 3
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Cukurova 95 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Лента - Утконос 177 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 2
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 2
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 2
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
Merrill Lynch 433 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Евросеть 1404 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 6
Районный суд Киева 23 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 6
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 3
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Онтарио - Исполнительный совет Онтарио - Органы государственной власти 6 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
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VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
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i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
Playrix - Hero Wars 14 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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