Хан Герман
Хан Герман и организации, системы, технологии, персоны:
|Фридман Михаил 134 48
|Кузьмичев Алексей 48 45
|Авен Петр 56 36
|Косогов Андрей 27 19
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 12
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 10
|Торбахов Александр 94 9
|Усманов Алишер 301 5
|Евтушенков Владимир 207 5
|Вексельберг Виктор 153 4
|Киселев Олег 28 4
|Резникович Алексей 59 3
|Рейман Леонид 1049 3
|Путин Владимир 3171 3
|Кирюшин Геннадий 90 3
|Фетисов Глеб 21 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 3
|Pompeo Michael - Помпео Майкл 10 3
|Чубайс Анатолий 212 2
|Зимин Дмитрий 39 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 45 2
|Лейвиман Александр 12 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 60 2
|Зубов Дмитрий 12 2
|Скворцов Борис 17 2
|Королев Игорь 63 2
|Свирский Павел 21 2
|Новицкий Евгений 32 2
|Оситис Анастасия 10 2
|Дерипаска Олег 37 2
|Гончарук Александр 92 2
|Николаев Вячеслав 102 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Кузьмичев Михаил 2 2
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 2
|Скоч Андрей 11 2
|Комаров Александр 22 2
|Скоч Владимир 6 2
|Ивантер Дмитрий 35 2
|Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
|Рустелеком ТК 304 2
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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