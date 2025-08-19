Разделы

Cohen Circle Acquisition Corp Cornet Growth Acquisition Cohen Acquisition Corp Cohen Circle Sponsor Cohen Circle FinTehc Ventures


УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 Veon продал свой скандальный актив властям 1
08.08.2025 Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку 3
01.04.2025 Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq 2
17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq 4
03.12.2024 «Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO 1

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Cohen Circle Acquisition Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 786 4
Киевстар - Kyivstar 548 4
Yandex - Яндекс 8075 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9039 3
Softline - Софтлайн 3107 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13689 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 140 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 199 1
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 238 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 131 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 99 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 384 1
Softline - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 4 1
Veon - Vimpelcom Georgia 2 1
Softline - Develonica - Девелоника 143 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 73 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 68 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 282 1
CG Corp Global - CG Cell Technologies 6 1
Veon Pakistan Holdings 1 1
Softline - Инженерная информатика 5 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 5
Альфа-Групп 721 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 104 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1287 3
ГПБ - Газпромбанк 1140 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1738 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
Magnetar Financial 3 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
Barclays 121 1
Аталайя 22 1
Районный суд Киева 24 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 527 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1315 1
СБУ - Служба безопасности Украины 91 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 119 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21542 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8941 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5705 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 368 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 70 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 3
Фридман Михаил 140 2
Кузьмичев Алексей 51 2
Авен Петр 61 2
Хан Герман 52 2
Косогов Андрей 29 2
Торбахов Александр 102 1
Яппаров Тагир 103 1
Боровиков Игорь 133 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 564 1
Еримбетов Искандер 9 1
Pompeo Michael - Помпео Майкл 11 1
Утемуратов Булат 10 1
Гришков Сергей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 5
Россия - РФ - Российская федерация 152783 4
Украина 7726 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13477 3
Казахстан - Республика 5728 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 2
Узбекистан - Республика 1828 2
Нидерланды 3586 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 699 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 342 2
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1118 1
Армения - Республика 2352 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Ирландия - Республика 1019 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Нидерланды - Амстердам 613 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Грузия 1274 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Таджикистан - Республика 895 1
Бурунди - Республика 71 1
Египет - Арабская Республика 1038 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 243 1
Зимбабве - Республика 121 1
Намибия - Республика 90 1
Камбоджа - Королевство 152 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 78 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 48 1
Великобритания - Остров Мэн 81 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Сатурн - Тетис (спутник) 10 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2027 3
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3642 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6412 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3522 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 980 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2867 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9367 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 306 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 76 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7209 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5172 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1682 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 453 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11358 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1074 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1047 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1382190, в очереди разбора - 735251.
Создано именных указателей - 182337.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

