Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лаос Лаосская Народно-Демократическая Республика
СОБЫТИЯ
|30.10.2017
|
«Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией
Veon продал оператора из Лаоса Группа Veon (бывшая Vimpelcom) продала свою «дочку» в Лаосе. Как говорится в сообщении группы, Veon продает 78% в сотовом операторе Vimpelcom Lao з
|09.09.2016
|
«Билайн» получил господдержку в экзотической стране
Shinawatra International Public Company. У оператора было 1,5 млн абонентов. «Присутствие только в Лаосе для Vimpelcom бессмысленно, - полагает бывший маркетинговый директор Sotelco Дмитрий Бу
|21.08.2012
|
В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет
оценкам ученых, им около 16 тыс. лет, в то время как возраст последней находки – 46-63 тыс. лет. В Лаосе обнаружен самый старый на текущий момент череп современного человека в Юго-Восточной Аз
|17.09.2009
|
«Билайн» покорил Индокитай
аселение Лаоса составляет 6,5 млн человек, уровень проникновения услуг сотовой связи – 27%. Всего в Лаосе четыре GSM-оператора. Лидерами рынка являются государственные Lao Telecommunications и
|16.01.2008
|
«Диалог-Сети» выходит на иностранные рынки
Мост Дружбы (Friendship Bridge) (Таиланд) до железнодорожной станции Бан Таналенг (Ban Thanaleng) (Лаос) и далее до Центрального офиса Ведомства железнодорожного транспорта Лаоса (Вьентьян,
|20.01.2004
|
Alcatel построит в Лаосе интеллектуальную сеть
Компания Alcatel объявила о подписании контракта с Lao Telecommunications (LTC), ведущим традиционным оператором связи Лаоса. Контракт предусматривает развертывание интеллектуальной сети (IN) на быстрорастущем лаосском рынке мобильной связи. Контракт был заключен после открытого тендера. От имени Alcatel контра
Лаос и организации, системы, технологии, персоны:
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 9
|Авен Петр 67 5
|Торбахов Александр 111 5
|Кузьмичев Алексей 54 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Хан Герман 56 4
|Изосимов Александр 192 4
|Синчуков Алексей 11 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Фридман Михаил 146 4
|Leach Bobby - Лич Бобби 9 3
|Морозов Андрей 48 2
|Корнеев Евгений 8 2
|Прохорова Елена 11 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Калюжный Игорь 27 2
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Бахмут Марина 3 2
|Ивахин Александр 3 2
|Treesucon Uthai - Трисукон Утай 2 2
|Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
|Слободин Михаил 56 2
|Смирнов Максим 68 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Маркин Алексей 4 1
|Воробьев Александр 42 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Патока Андрей 110 1
|Глухов Андрей 3 1
|Никитин Максим 27 1
|Волобуев Николай 9 1
|Дуров Николай 23 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Бущик Дмитрий 5 1
|Ситников Сергей 79 1
|Хачатрян Гагик 8 1
|Акаев Айдар 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.