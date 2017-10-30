Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика

«Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией Veon продал оператора из Лаоса Группа Veon (бывшая Vimpelcom) продала свою «дочку» в Лаосе. Как говорится в сообщении группы, Veon продает 78% в сотовом операторе Vimpelcom Lao з

«Билайн» получил господдержку в экзотической стране Shinawatra International Public Company. У оператора было 1,5 млн абонентов. «Присутствие только в Лаосе для Vimpelcom бессмысленно, - полагает бывший маркетинговый директор Sotelco Дмитрий Бу

В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет оценкам ученых, им около 16 тыс. лет, в то время как возраст последней находки – 46-63 тыс. лет. В Лаосе обнаружен самый старый на текущий момент череп современного человека в Юго-Восточной Аз

«Билайн» покорил Индокитай аселение Лаоса составляет 6,5 млн человек, уровень проникновения услуг сотовой связи – 27%. Всего в Лаосе четыре GSM-оператора. Лидерами рынка являются государственные Lao Telecommunications и

«Диалог-Сети» выходит на иностранные рынки Мост Дружбы (Friendship Bridge) (Таиланд) до железнодорожной станции Бан Таналенг (Ban Thanaleng) (Лаос) и далее до Центрального офиса Ведомства железнодорожного транспорта Лаоса (Вьентьян,