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Лаос
Лаосская Народно-Демократическая Республика


04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств 1
31.12.2019 «Билайн» продает свою армянскую «дочку» 1
23.10.2019 Ростех создает дистрибуторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии 1
25.09.2019 Рынок промышленных роботов достиг $16,5 млрд 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
28.03.2019 Eset изучила новые приемы группировки Oceanlotus 1
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 1
30.10.2017 «Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией 3
13.04.2017 SIM-карта СwSim расширила географию до 190 стран 1
09.09.2016 «Билайн» получил господдержку в экзотической стране 5
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
21.03.2016 Check Point отметил рост атак на устройства Android в феврале 2016 г. 1
29.09.2015 МТТ заключил контракт с вьетнамским оператором Viettel 1
28.04.2015 Facebook добавил в свой мессенджер видеозвонки 1
25.02.2015 «Билайн» заработал на падении рубля 1
14.01.2015 Beeline в Узбекистане возглавит Владимир Петров 2
15.05.2014 «Билайн» поплатился за борьбу с мошенничеством и спамом 1
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 1
22.04.2013 «Билайн» отступает из Азии 3
18.12.2012 Чего ждать от спутникового ТВ? 1
27.11.2012 Пехотинец преодолел 8 тыс. км, пользуясь только Google Maps 1
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов 1
23.04.2012 «Билайн» сбежал из Вьетнама, потеряв $500 млн 1
06.03.2012 «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета в международном роуминге в 25 раз 2
13.05.2011 Экс-глава «НТВ-Интернет» строит 4G-сети по всему миру 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 1
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину 1
10.03.2011 VimpelCom завершил сделку по приобретению 78% лаосского оператора Millicom Lao 1
24.08.2010 Пользователей из России и Турции чаще всего атакуют хакеры 1
25.02.2010 Кризис не научил. Телеком-рынку грозит застой 1
05.10.2009 Telenor и Altimo создают нового сотового оператора для работы на развивающихся рынках 1
17.09.2009 «Билайн» покорил Индокитай 5
05.03.2009 Русские связисты: экспансия за рубеж продолжается 1
10.12.2008 Сотовая связь: кризис "зовет" российских операторов домой 1
07.04.2008 «Диалог-Сети» строит ВОЛС в Таиланде 2
16.01.2008 «Диалог-Сети» выходит на иностранные рынки 2
27.03.2007 ВТО толкает российские телекомы к бунту 1

Публикаций - 39, упоминаний - 55

Лаос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Киевстар 261 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 2
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 105 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Таком - Beeline Tajikistan 29 1
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 17 1
Cycldek - Хакерская группировка 2 1
Veon - VimpelCom International Services 3 1
Синтерра - Synterra 570 1
Google LLC 7177 1
Telegram Group 702 1
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 12 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
TapMobile One 2 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Microsoft Corporation 11168 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
APT-C - Donot - Хакерская группировка 4 1
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 1
ESET 989 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Vivacell - МТС Армения 20 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 1
Coinbase 24 1
К Телеком 44 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ucom - Юком 12 1
Orange S.A. 451 1
Telia Company 350 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Ташир 13 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 1
C&C - Command and Control server 61 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Google Android 10751 3
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Veon Wholesale Services 3 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Apple iOS 5742 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Office 1950 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Красовский Александр 26 1
Дуров Павел 216 1
Рахмон Эмомали 3 1
Карапетян Самвел 7 1
Хачатрян Гагик 7 1
Дуров Николай 17 1
Волобуев Николай 4 1
Воробьев Александр 18 1
Маркин Алексей 4 1
Дворкович Аркадий 169 1
Козырев Алексей 270 1
Калугин Сергей 162 1
Соколов Алексей 121 1
Волин Алексей 113 1
Никифоров Николай 1126 1
Наместников Юрий 39 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Украина 3398 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 8
Казахстан - Республика 2650 8
Франция - Французская Республика 2143 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 6
Беларусь - Белоруссия 2099 6
Камбоджа - Королевство 88 6
Бурунди - Республика 51 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Европа 3788 5
Зимбабве - Республика 60 5
Канада 1311 4
Союз Мьянма - Республика 47 4
Япония 2811 4
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Узбекистан - Республика 827 4
Индия - Республика 2181 4
Таиланд - Королевство 363 4
Филиппины - Республика 211 4
Малайзия 344 3
Индонезия - Республика 386 3
ЦАР - Центральноафриканская Республика 24 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Италия - Итальянская Республика 1401 3
Армения - Республика 690 3
Сингапур - Республика 808 3
Таджикистан - Республика 439 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Израиль 725 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 2
Европа Западная 618 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Bloomberg 786 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
Ведомости 259 1
CoinMarKetCap 14 1
Telegraaf 1 1
Analysys Mason 26 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
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