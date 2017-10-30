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Лаос Лаосская Народно-Демократическая Республика

Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика

СОБЫТИЯ


30.10.2017 «Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией

Veon продал оператора из Лаоса Группа Veon (бывшая Vimpelcom) продала свою «дочку» в Лаосе. Как говорится в сообщении группы, Veon продает 78% в сотовом операторе Vimpelcom Lao з
09.09.2016 «Билайн» получил господдержку в экзотической стране

Shinawatra International Public Company. У оператора было 1,5 млн абонентов. «Присутствие только в Лаосе для Vimpelcom бессмысленно, - полагает бывший маркетинговый директор Sotelco Дмитрий Бу
21.08.2012 В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет

оценкам ученых, им около 16 тыс. лет, в то время как возраст последней находки – 46-63 тыс. лет. В Лаосе обнаружен самый старый на текущий момент череп современного человека в Юго-Восточной Аз
17.09.2009 «Билайн» покорил Индокитай

аселение Лаоса составляет 6,5 млн человек, уровень проникновения услуг сотовой связи – 27%. Всего в Лаосе четыре GSM-оператора. Лидерами рынка являются государственные Lao Telecommunications и

16.01.2008 «Диалог-Сети» выходит на иностранные рынки

Мост Дружбы (Friendship Bridge) (Таиланд) до железнодорожной станции Бан Таналенг (Ban Thanaleng) (Лаос) и далее до Центрального офиса Ведомства железнодорожного транспорта Лаоса (Вьентьян,

20.01.2004 Alcatel построит в Лаосе интеллектуальную сеть

Компания Alcatel объявила о подписании контракта с Lao Telecommunications (LTC), ведущим традиционным оператором связи Лаоса. Контракт предусматривает развертывание интеллектуальной сети (IN) на быстрорастущем лаосском рынке мобильной связи. Контракт был заключен после открытого тендера. От имени Alcatel контра

Публикаций - 84, упоминаний - 98

Лаос и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 27
Киевстар - Kyivstar 569 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 12
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 10
Millicom International Cellular SA 57 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
Gtel 25 6
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
МегаФон 10742 5
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 5
Yandex - Яндекс 9215 4
Telecel Globe 12 3
Google LLC 12688 3
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 3
Ростелеком 10948 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Oracle Corporation 7074 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 3
Электросвязь 268 2
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
MTN Group 37 2
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 2
МТС Сибирь макрорегион 49 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
МТС - Кубань GSM 118 2
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 2
PowerCom Cell One 5 2
Telecel Zimbabwe 12 2
Альфа-Групп 745 10
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
TimeTurns Holdings 10 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Visa International 1993 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
МТЗ Трансмаш 24 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Shearman & Sterling 13 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
Cukurova 97 1
Фора Банк 86 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Zepter 3 1
АМКОДОР 8 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Standard Chartered 10 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Progression Engineering (S) Pte Ltd - Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний 2 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Коперник-Инвест 8 1
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 1
Альянс-Капитал 29 1
Tarino 19 1
Menacrest 3 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
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Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
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China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
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CBOSS prepaid - система предоплаченных услуг 3 1
МТС - МТТ Телефон VoIP-платформа 7 1
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Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 9
Авен Петр 67 5
Торбахов Александр 111 5
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Медведев Дмитрий 1665 4
Хан Герман 56 4
Изосимов Александр 192 4
Синчуков Алексей 11 4
Брюквин Юрий 300 4
Фридман Михаил 146 4
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Ершова Элеонора 67 2
Калюжный Игорь 27 2
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Ивахин Александр 3 2
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Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Слободин Михаил 56 2
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Маркин Алексей 4 1
Воробьев Александр 42 1
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Волобуев Николай 9 1
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Бущик Дмитрий 5 1
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Франция - Французская Республика 8177 10
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 4
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Ведомости 1466 3
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