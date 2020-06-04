Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лаос
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 55
Лаос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Почта Банк 289 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Ташир 13 1
|Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
|IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Красовский Александр 26 1
|Дуров Павел 216 1
|Рахмон Эмомали 3 1
|Карапетян Самвел 7 1
|Хачатрян Гагик 7 1
|Дуров Николай 17 1
|Волобуев Николай 4 1
|Воробьев Александр 18 1
|Маркин Алексей 4 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Козырев Алексей 270 1
|Калугин Сергей 162 1
|Соколов Алексей 121 1
|Волин Алексей 113 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Наместников Юрий 39 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Bloomberg 786 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|Ведомости 259 1
|CoinMarKetCap 14 1
|Telegraaf 1 1
|Analysys Mason 26 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru