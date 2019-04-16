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Veon Vimpelcom Kazakhstan ВымпелКом Билайн Казахстан Beeline Kazakhstan Кар-Тел



16.04.2019 Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн

строительстве сетей четвертого поколения сотовой связи (4G, стандарт LTE), заключенном с компанией «Кар-Тел». Оператор «Кар-Тел» вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon и

25.01.2017 AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»

Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как рассказали CNews в AT Consulting
21.06.2016 Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и телекоммуникационный оператор «Beeline Казахстан» сообщили о том, что за 10 лет сотрудничества оборот между компаниями составил рекордную для казахстанского рынка сумму — свыше $580 млн. CyberPlat стал первым партнером «B
11.01.2016 Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн

технологии GSM) и о частотах в диапазоне 2,1 ГГц (используются для технологии 3G). В рамках выделения частот два крупнейших сотовых оператора Казахстана — Kcell («дочка» скандинавской TeliaSonera) и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline; вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom) — приобретут частоты в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц.В каждом из этих диапазонов оба оператора пол
08.07.2015 «Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering

Eastwind стал победителем тендера на поставку системы Call Filtering для оператора «Beeline Казахстан». Система Call Filtering позволит казахстанскому оператору предложить своим абонентам услугу «черных» и «белых» списков телефонных номеров. С ее помощью можно отсекать как неж
27.08.2012 «Билайн» наказали на $1 млн за недоступный роуминг

Агентство по защите конкуренции (АЗК) Казахстана оштрафовала сотового оператора «Кар-Тел» («дочка» Vimpelcom, торговая марка Beeline) на 155 млн тенге (32,5 млн руб, около $1
25.11.2011 Казахстанская прокуратура занялась роумингом «Билайна»

ративным делам Верховного суда республики решений нижестоящих инстанций по делу сотового оператора «Кар-тел» (принадлежит Vimpelcom и работает под торговой маркой Beeline). Ранее суды, рассматр
13.04.2011 Bell Integrator защитил персональные данные абонентов Beeline в Казахстане

Компания Bell Integrator успешно завершила проект по построению системы защиты критически важных данных на базе решения IBM Guardium для ТОО «Кар-Тел» (бренд Beeline), являющегося одним из ведущих Казахстанских операторов сотовой связи стандарта GSM. Инициировав в четвертом квартале прошлого года работы по организации системы защиты

08.04.2011 В «Билайне» обнаружился след семьи Назарбаевых

е Узанов, заключила с правительством Казахстана инвестиционное соглашение о создании GSM-оператора «Кар-Тел». Турки утверждают, что их партнерами в проекте была семья правящего Казахстаном с 19
07.04.2011 “Билайн” отбился от миллиардных претензий турок

Казахстанской «дочке» Vimpelcom - «Кар-Тел» (оператор сети «Билайн») - удалось добиться признания в Турции действия решения Верх
27.11.2008 «Кар-Тел» запустил в Казахстане услугу «Семья»

«Кар-Тел» (приобретенная компания ОАО «ВымпелКом», предоставляющая услуги связи под торговой м
04.07.2008 «ВымпелКом» увеличил долю в «Кар-Теле» до 74,9%

ания "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") увеличила долю в своем дочернем казахском операторе ТОО "Кар-Тел" с 50% плюс 1 акция до 74,9%. Как сообщается в официальных документах российского опе
24.09.2007 В «Кар-Тел» развернута централизованная биллинговая система

Группа AT Consulting объявила об успешном внедрении комплекса централизованных ИТ-систем и миграции абонентов в централизованную биллинговую систему для ТОО «Кар-Тел» (Казахстан), предоставляющего услуги под торговой маркой «Билайн». Совместная команда «ВымпелКома», «Кар-Тел» и группы AT Consulting осуществила развертывание основных бизнес-пр
14.06.2007 «ВымпелКом» разместил центр экспансии в Казахстане

итию новых приобретенных компаний в странах СНГ Дмитрия Кромского, генерального директора компании «Кар-Тел» (Казахстан). По сообщениям компании, г-н Кромский будет принимать активное участие в
26.02.2007 В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse

Группа AT Consulting объявила об успешном завершении проекта по внедрению prepaid-платформы Comverse для компании «КаР-Тел». Целью проекта являлась замена существовавшей prepaid-платформы SigValue на решение на базе Comverse. В ходе этого проекта все prepaid-абоненты компании (около 3 млн.) должны были быть
04.04.2006 Многолетняя SMS-блокада в Казахстане закончилась

Как сообщает корреспондент CNews, компании "GSM Казахстан" и "КаР-Тел" заявили о подписании "Договора прямого присоединения сетей операторов сотовой связи стандарта GSM". В рамках договора предусматривается также предоставление услуги SMS-обмена между GSM
09.03.2006 "КаР-Тел" внедрил СRМ-систему

Компания "АРСТЕЛ Консалтинг" (подразделение группы компаний AT Consulting) совместно с «КаР-Тел», оператором сотовой связи, работающий в Казахстане под брендами Beeline и К-Mobile, объявляет об успешном внедрении в "КаР-Тел" системы Amdocs CRM. Cегодня в системе работает 17
07.11.2005 "КаР-Тел" вводит SMS-обмен с "GSM-Казахстан"

Как сообщает корреспондент CNews, "КаР-Тел" (торговая марка K-Mobile) решила разрушить "железный занавес", мешающий прохождению

25.08.2005 "ВымпелКом" продал долю в "КаР-Тел"

Компания «ВымпелКом» (торговая марка «Би Лайн») завершила продажу доли (50% минус одна акция) в своем казахстанском дочернем предприятии «КаР-Тел», сообщает РБК. Сделка завершена 22 августа 2005 г. Долю меньшинства приобрела компания Crowell Investments Limited, которой владеет и которую контролирует собственник-бенефициар и член
24.05.2005 Казахская "дочка" "ВымпелКома" расширяет сеть

Motorola и казахстанский GSM-оператор «КаР-Тел» сообщают о том, что они подписали контракт на расширение сети «КаР-Тел» в Казахстане на сумму $100 млн. Motorola в течение 5 лет поставит оборудование для расширения зоны покрыт
10.02.2005 "ВымпелКом" продает казахскую "дочку" себе в убыток

Руководство оператора «ВымпелКом» намерено продать в 1 квартале 2005 г. 50% минус 1 акция казахского оператора «Кар-Тел» за $175 млн. О готовящейся сделке ранее заявляли эксперты нашего издания. Предполагается, что условия договора будут предусматривать возможность обратного выкупа компанией 25% минус 1 
19.01.2005 У "ВымпелКома" новая напасть

ей обвинили в неисполнении своих инвестиционных обязательств, а турецкий менеджмент, возглавлявший «Кар-Тел» — в финансовых махинациях, которые поставили компанию на грань банкротства. В 2
18.01.2005 От "дочки" "ВымпелКома" требуют уплаты $5,5 млрд.

Компания «КаР-Тел», полностью принадлежащая «ВымпелКому» и осуществляющая деятельность в Казахстане, со
08.12.2004 "КаР-Тел" увеличит инвестиции в инфраструктуру связи

Как сообщил корреспондент CNews.ru в Казахстане, владелец оператора мобильной связи K-mobile, компания «КаР-Тел», увеличит в течении двух-трех объем инвестирования в инфраструктуру связи до $140 на одного абонента. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора компании «КаР-Тел
25.11.2004 "ВымпелКом" планирует продать часть акций "Кар-Тел"

Руководство оператора связи «ВымпелКом» (торговая марка «Би Лайн GSM») намерено в конце 2004 г. — начале 2005 г. продать часть пакета акций «Кар-Тел», сообщил РБК. Об этом заявил сегодня генеральный директор компании Александр Изосимов. По его словам, продажа пакета предусматривалась изначально при покупке данного оператора. Г-н Изо

Публикаций - 117, упоминаний - 125

Veon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 112
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 37
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 86 34
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 699 34
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 27
Казахтелеком 329 27
Telia Company - TeliaSonera 1001 24
Tele2 Казахстан - Мобайл Телеком Сервис - Neo 28 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 18
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 41 17
Fintur 54 13
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 760 11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 329 10
Киевстар - Kyivstar 471 10
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 42 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 7
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 137 7
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 7
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 335 6
Telenor - Теленор 706 6
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 94 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 5
5nine Software 1875 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 4
Veon - Vimpelcom Kyrgyzstan - ВымпелКом - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Скай Мобайл - оператор сотовой связи Кыргызстана 12 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 4
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 140 4
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 42 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 271 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 54 3
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 8 3
Visor 69 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 21 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 111 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 601 3
Lenovo Motorola 3506 3
UMC - United Microelectronics Corporation 288 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 7
АТФБанк 9 7
Альфа-Групп 632 7
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 4 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс 15 4
Asianet 8 3
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 9 3
Fellowes 32 3
IPOC 123 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 34 2
Россети Ленэнерго 68 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 66 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 74 2
Евросеть 1397 2
Mary Kay - Мэри Кэй 90 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 54 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 2
Стройкредит АКБ 35 1
Takilant 51 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 6 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 76 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 34 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 0 1
Kaspi Bank 9 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 5 1
Tiger Global Management 21 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 6 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 267 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 4 1
Верный - торговая сеть 266 1
ЦАТЭК - Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания 4 1
Назарбаев фонд 2 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 56 11
Судебная власть - Judicial power 538 9
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 30 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 4
Верховный суд Российской Федерации 707 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 3
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 2 3
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 85 2
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 8 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК 2 2
Верховный суд Казахстана 1 2
Федеральное казначейство России 1592 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 19 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 13 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 9 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 1
Президент Российской Федерации 3373 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 5 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 5 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 7 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 6 1
Международный арбитраж 33 1
Президент Украины 50 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 7 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 32 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 107 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 7 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 3 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
World Bank Group - Всемирный банк 224 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 42
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 1 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 68
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 40
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 26
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1105 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1178 8
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 112 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 357 6
5G - пятое поколение мобильной связи 3543 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 5
5G SA - 5G Standalone 1864 5
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1906 5
5G NR - 5G New Radio 1873 5
5G NSA - 5G Non-Standalone 1865 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3339 5
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1864 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 11 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 4
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 114 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 4
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 81 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 576 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 3
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 446 3
Age of Kings 3459 9
Microsoft Windows 2000 940 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 4
Apple iPad 3624 2
Apple iPhone 6 597 2
Космодром Байконур 1002 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 2
Amdocs Ensemble 6 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 49 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 147 1
Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 141 1
Amdocs CRM 6 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 1 1
IBM InfoSphere ETL 20 1
Samsung Galaxy Note 456 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 20 1
InterSystems Ensemble 54 1
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 16 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 372 1
Apple iOS 6908 1
Apple iPhone 5 706 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 37 1
Microsoft Windows 14705 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 114 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 382 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 196 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 465 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 263 1
Apple macOS 1792 1
Linux OS 8523 1
Google Android 12999 1
Кромский Дмитрий 28 14
Назарбаев Нурсултан 83 13
Кромской Дмитрий 7 5
Шершнев Денис 8 5
Нуриева Айгуль 7 5
Комаров Александр 14 4
Бендзь Алексей 4 4
Миронов Сергей 61 4
Чернышов Петр 11 4
Марков Константин 26 4
Изосимов Александр 193 4
Акаев Айдар 18 4
Нефедов Павел 46 4
Сидоров Василий 52 3
Пархоменко Тарас 3 3
Каримов Ислам 94 3
Утемуратов Булат 5 3
Масимов Карим 20 3
Сейсембаев Маргулан 2 2
Назарбаева Дарига 5 2
Еримбетов Искандер 5 2
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 128 2
Шатиков Александр 19 2
Нуреев Александр 2 2
Минаев Артем 26 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 40 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Баталов Андрей 2 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 2
Аистова Ксения 6 2
Колыбин Леонид 5 2
Погребинский Антон 45 2
Мамут Александр 129 2
Брагинский Андрей 23 2
Тимощенко Дмитрий 16 2
Холинов Андрей 18 2
Авакян Гаянэ 51 2
Каримова Гульнара 92 2
Садовенко Илья 61 2
Лацанич Василь 105 2
Казахстан - Республика 4926 112
Россия - РФ - Российская федерация 127081 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 46
Швеция - Королевство 2191 25
Украина 6786 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 21
Турция - Турецкая республика 799 21
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1095 20
Узбекистан - Республика 1472 18
Таджикистан - Республика 785 16
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 365 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 14
Грузия 1108 13
Казахстан - Алматы 525 13
Беларусь - Белоруссия 4435 11
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 250 7
Армения - Республика 1775 7
Азия - Азиатский регион 4269 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 6
Финляндия - Финляндская Республика 1621 6
Евразия 310 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 5
Европа Северная - Скандинавия 474 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 873 5
Туркмения - Туркменистан 416 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 5
Норвегия - Королевство 924 5
Россия - ЦФО - Орловская область 249 4
Украина - Киев 943 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1025 4
Европа 11993 4
Великобритания - Остров Мэн 77 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1324 3
Россия - СФО - Новосибирск 3787 3
Нидерланды 2226 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1079 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 3
Россия - ЦФО - Костромская область 351 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 40
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 15
Абонентская база - Абонентская плата 1372 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 7
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1155 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 5
Финансовые показатели 1013 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 5
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность 14 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 4
Опцион 43 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 4
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 4
Доходность - ставка доходности - Rate of return 600 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1239 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1661 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 6 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 746 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 433 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
Интерфакс Казахстан 5 2
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
Bloomberg 1116 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 2
IDC - International Data Corporation 4775 1
Markets&Markets Research 85 1
ABI Research 232 1
Moody's Investors Service 56 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 165 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 88 2
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 12 2
КШМБ - Калининградская школа международного бизнеса 1 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 1 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
Назарбаев интеллектуальные школы - Nazarbayev Intellectual Schools 1 1
CIM - Chartered Institute of Marketing - Чартерный Институт Маркетинга 1 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 5 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 127 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 52 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
Зимние Азиатские игры 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Украина - Евромайдан 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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