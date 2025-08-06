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Veon Vimpelcom Kazakhstan ВымпелКом Билайн Казахстан Beeline Kazakhstan Кар-Тел

Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел

СОБЫТИЯ

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06.08.2025 Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан

Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиентов по всему миру. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. Beeline Казахстан стремится поддерживать

10.04.2025 Algorithmics разработала платформу больших данных для «Beeline Казахстан» и ретейлера Magnum

ж, дистрибуции и маркетинга на основе анализа детализированных профилей покупателей. Информация от «Beeline Казахстан» содержит более 900 параметров: возраст и пол абонентов, размер домохозяйст
16.04.2019 Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн

строительстве сетей четвертого поколения сотовой связи (4G, стандарт LTE), заключенном с компанией «Кар-Тел». Оператор «Кар-Тел» вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon и

25.01.2017 AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»

Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как рассказали CNews в AT Consulting
21.06.2016 Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и телекоммуникационный оператор «Beeline Казахстан» сообщили о том, что за 10 лет сотрудничества оборот между компаниями составил рекордную для казахстанского рынка сумму — свыше $580 млн. CyberPlat стал первым партнером «B
11.01.2016 Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн

технологии GSM) и о частотах в диапазоне 2,1 ГГц (используются для технологии 3G). В рамках выделения частот два крупнейших сотовых оператора Казахстана — Kcell («дочка» скандинавской TeliaSonera) и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline; вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom) — приобретут частоты в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц.В каждом из этих диапазонов оба оператора пол
08.07.2015 «Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering

Eastwind стал победителем тендера на поставку системы Call Filtering для оператора «Beeline Казахстан». Система Call Filtering позволит казахстанскому оператору предложить своим абонентам услугу «черных» и «белых» списков телефонных номеров. С ее помощью можно отсекать как неж
27.08.2012 «Билайн» наказали на $1 млн за недоступный роуминг

Агентство по защите конкуренции (АЗК) Казахстана оштрафовала сотового оператора «Кар-Тел» («дочка» Vimpelcom, торговая марка Beeline) на 155 млн тенге (32,5 млн руб, около $1
25.11.2011 Казахстанская прокуратура занялась роумингом «Билайна»

ративным делам Верховного суда республики решений нижестоящих инстанций по делу сотового оператора «Кар-тел» (принадлежит Vimpelcom и работает под торговой маркой Beeline). Ранее суды, рассматр
13.04.2011 Bell Integrator защитил персональные данные абонентов Beeline в Казахстане

проект по построению системы защиты критически важных данных на базе решения IBM Guardium для ТОО «Кар-Тел» (бренд Beeline), являющегося одним из ведущих Казахстанских операторов сотовой связи
08.04.2011 В «Билайне» обнаружился след семьи Назарбаевых

е Узанов, заключила с правительством Казахстана инвестиционное соглашение о создании GSM-оператора «Кар-Тел». Турки утверждают, что их партнерами в проекте была семья правящего Казахстаном с 19
07.04.2011 “Билайн” отбился от миллиардных претензий турок

Казахстанской «дочке» Vimpelcom - «Кар-Тел» (оператор сети «Билайн») - удалось добиться признания в Турции действия решения Верх
27.11.2008 «Кар-Тел» запустил в Казахстане услугу «Семья»

«Кар-Тел» (приобретенная компания ОАО «ВымпелКом», предоставляющая услуги связи под торговой м
04.07.2008 «ВымпелКом» увеличил долю в «Кар-Теле» до 74,9%

ания "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") увеличила долю в своем дочернем казахском операторе ТОО "Кар-Тел" с 50% плюс 1 акция до 74,9%. Как сообщается в официальных документах российского опе
05.10.2007 ЕБРР может выделить «Кар-Телу» кредит на $130 млн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения дочерней компании "ВымпелКома" в Казахстане - "Кар-Телу" - кредита на $130 млн. двумя равными траншами, сообщает РБК. Средства планируется использовать для финансовой реструктуризации и технологического обновления оператора.
24.09.2007 В «Кар-Тел» развернута централизованная биллинговая система

кса централизованных ИТ-систем и миграции абонентов в централизованную биллинговую систему для ТОО «Кар-Тел» (Казахстан), предоставляющего услуги под торговой маркой «Билайн». Совместная команд
14.06.2007 «ВымпелКом» разместил центр экспансии в Казахстане

итию новых приобретенных компаний в странах СНГ Дмитрия Кромского, генерального директора компании «Кар-Тел» (Казахстан). По сообщениям компании, г-н Кромский будет принимать активное участие в
26.02.2007 В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse

Группа AT Consulting объявила об успешном завершении проекта по внедрению prepaid-платформы Comverse для компании «КаР-Тел». Целью проекта являлась замена существовавшей prepaid-платформы SigValue на решение на базе Comverse. В ходе этого проекта все prepaid-абоненты компании (около 3 млн.) должны были быть
04.04.2006 Многолетняя SMS-блокада в Казахстане закончилась

Как сообщает корреспондент CNews, компании "GSM Казахстан" и "КаР-Тел" заявили о подписании "Договора прямого присоединения сетей операторов сотовой связи стандарта GSM". В рамках договора предусматривается также предоставление услуги SMS-обмена между GSM
09.03.2006 "КаР-Тел" внедрил СRМ-систему

Компания "АРСТЕЛ Консалтинг" (подразделение группы компаний AT Consulting) совместно с «КаР-Тел», оператором сотовой связи, работающий в Казахстане под брендами Beeline и К-Mobile, объявляет об успешном внедрении в "КаР-Тел" системы Amdocs CRM. Cегодня в системе работает 17
07.11.2005 "КаР-Тел" вводит SMS-обмен с "GSM-Казахстан"

Как сообщает корреспондент CNews, "КаР-Тел" (торговая марка K-Mobile) решила разрушить "железный занавес", мешающий прохождению

25.08.2005 "ВымпелКом" продал долю в "КаР-Тел"

Компания «ВымпелКом» (торговая марка «Би Лайн») завершила продажу доли (50% минус одна акция) в своем казахстанском дочернем предприятии «КаР-Тел», сообщает РБК. Сделка завершена 22 августа 2005 г. Долю меньшинства приобрела компания Crowell Investments Limited, которой владеет и которую контролирует собственник-бенефициар и член
24.05.2005 Казахская "дочка" "ВымпелКома" расширяет сеть

Motorola и казахстанский GSM-оператор «КаР-Тел» сообщают о том, что они подписали контракт на расширение сети «КаР-Тел» в Казахстане на сумму $100 млн. Motorola в течение 5 лет поставит оборудование для расширения зоны покрыт
10.02.2005 "ВымпелКом" продает казахскую "дочку" себе в убыток

Руководство оператора «ВымпелКом» намерено продать в 1 квартале 2005 г. 50% минус 1 акция казахского оператора «Кар-Тел» за $175 млн. О готовящейся сделке ранее заявляли эксперты нашего издания. Предполагается, что условия договора будут предусматривать возможность обратного выкупа компанией 25% минус 1 
19.01.2005 У "ВымпелКома" новая напасть

ей обвинили в неисполнении своих инвестиционных обязательств, а турецкий менеджмент, возглавлявший «Кар-Тел» — в финансовых махинациях, которые поставили компанию на грань банкротства. В 2
18.01.2005 От "дочки" "ВымпелКома" требуют уплаты $5,5 млрд.

Компания «КаР-Тел», полностью принадлежащая «ВымпелКому» и осуществляющая деятельность в Казахстане, со
08.12.2004 "КаР-Тел" увеличит инвестиции в инфраструктуру связи

Как сообщил корреспондент CNews.ru в Казахстане, владелец оператора мобильной связи K-mobile, компания «КаР-Тел», увеличит в течении двух-трех объем инвестирования в инфраструктуру связи до $140 на одного абонента. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора компании «КаР-Тел
25.11.2004 "ВымпелКом" планирует продать часть акций "Кар-Тел"

Руководство оператора связи «ВымпелКом» (торговая марка «Би Лайн GSM») намерено в конце 2004 г. — начале 2005 г. продать часть пакета акций «Кар-Тел», сообщил РБК. Об этом заявил сегодня генеральный директор компании Александр Изосимов. По его словам, продажа пакета предусматривалась изначально при покупке данного оператора. Г-н Изо

Публикаций - 138, упоминаний - 201

Veon и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 127
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 41
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 34
Казахтелеком 348 31
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 28
МегаФон 10742 18
Киевстар - Kyivstar 569 17
Fintur 57 16
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 15
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 13
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 11
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 10
Yandex - Яндекс 9216 8
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 5
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 48 5
Ростелеком 10948 5
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 5
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 4
Visor 70 4
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 4
DAR - TNS+ - TNS Plus LLP 8 4
НУР Телеком - NUR Telecom 12 4
Telia Company - Alem Communications 8 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Eastwind - Восточный Ветер 82 3
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 3
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 3
Альфа-Групп 745 12
Альянс-Капитал 29 8
АТФБанк 22 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 6
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 5
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 5
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
Fellowes 32 3
Asianet 8 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
PIH - Power International Holding 3 2
Альянс Банк 20 2
George Resources 20 2
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 2
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 2
Tarino 19 2
Menacrest 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Евросеть 1421 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Верный - торговая сеть 326 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
Falcorny Capital 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 15
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 10
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 3
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Верховный суд Казахстана 3 2
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Президент Украины 128 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
Международный арбитраж 32 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 47
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 33
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 8
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 119 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Microsoft Windows 2000 8678 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Amdocs Ensemble 7 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Amdocs CRM 12 2
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 2
Eastwind - EW AdTarget 4 2
Apple iPad 4012 2
Космодром Байконур 1072 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 6 1
МТС 3G-сеть 121 1
InterSystems Ensemble 59 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
Яндекс Про 33 1
КПЛ - Коалиционная программа лояльности - Апельсиновая карта - Апельсин - программа лояльности 8 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Samsung Galaxy Note 702 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Apple iPhone 5 783 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Назарбаев Нурсултан 85 14
Кромский Дмитрий 29 14
Утемуратов Булат 10 8
Акаев Айдар 29 7
Торбахов Александр 111 7
Еримбетов Искандер 9 6
Нуриева Айгуль 7 5
Акаев Аскар 28 5
Шершнев Денис 8 5
Кромской Дмитрий 7 5
Миронов Сергей 64 4
Комаров Александр 24 4
Бендзь Алексей 4 4
Чернышов Петр 14 4
Изосимов Александр 192 4
Нефедов Павел 46 4
Марков Константин 27 4
Фридман Михаил 146 3
Кузьмичев Алексей 54 3
Авен Петр 67 3
Хан Герман 56 3
Масимов Карим 20 3
Сидоров Василий 53 3
Пархоменко Тарас 3 3
Ниязов Сапармурат 7 3
Каримов Ислам 97 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 2
Тихонов Александр 69 2
Поярков Алексей 6 2
Кражан Евгений 6 2
Черногубова Наталья 10 2
Колыбин Леонид 5 2
Абылгазиев Мухаммедкалый 11 2
Карибджанов Айдан 3 2
Сейсембаев Маргулан 2 2
Нуреев Александр 2 2
Погребинский Антон 45 2
Ульихин Павел 36 2
Аистова Ксения 6 2
Казахстан - Республика 6048 126
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Украина 7928 31
Швеция - Королевство 3782 28
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 27
Турция - Турецкая республика 2620 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Узбекистан - Республика 2005 22
Таджикистан - Республика 953 20
Грузия 1332 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 15
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 13
Армения - Республика 2449 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Великобритания - Остров Мэн 82 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 7
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Евразия - Евразийский континент 643 6
Камбоджа - Королевство 157 5
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 84 5
Европа 24964 5
Норвегия - Королевство 1858 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Нидерланды 3746 5
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Туркмения - Туркменистан 456 5
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 4
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 9
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 7
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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