Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел

Eastwind внедрил EW AdTarget в Beeline Казахстан Компания Eastwind объявила о завершении проекта по внедрению системы управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget для Beeline Казахстан, входящего в группу Veon и обслуживающего более 157 млн клиентов по всему миру. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. Beeline Казахстан стремится поддерживать

Algorithmics разработала платформу больших данных для «Beeline Казахстан» и ретейлера Magnum ж, дистрибуции и маркетинга на основе анализа детализированных профилей покупателей. Информация от «Beeline Казахстан» содержит более 900 параметров: возраст и пол абонентов, размер домохозяйст

Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн строительстве сетей четвертого поколения сотовой связи (4G, стандарт LTE), заключенном с компанией «Кар-Тел». Оператор «Кар-Тел» вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon и

AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс» Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как рассказали CNews в AT Consulting

Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и телекоммуникационный оператор «Beeline Казахстан» сообщили о том, что за 10 лет сотрудничества оборот между компаниями составил рекордную для казахстанского рынка сумму — свыше $580 млн. CyberPlat стал первым партнером «B

Beeline и Kcell купили 4G-частоты за $150 млн технологии GSM) и о частотах в диапазоне 2,1 ГГц (используются для технологии 3G). В рамках выделения частот два крупнейших сотовых оператора Казахстана — Kcell («дочка» скандинавской TeliaSonera) и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline; вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom) — приобретут частоты в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц.В каждом из этих диапазонов оба оператора пол

«Beeline Казахстан» выбрал продукт Eastwind Call Filtering Eastwind стал победителем тендера на поставку системы Call Filtering для оператора «Beeline Казахстан». Система Call Filtering позволит казахстанскому оператору предложить своим абонентам услугу «черных» и «белых» списков телефонных номеров. С ее помощью можно отсекать как неж

«Билайн» наказали на $1 млн за недоступный роуминг Агентство по защите конкуренции (АЗК) Казахстана оштрафовала сотового оператора «Кар-Тел» («дочка» Vimpelcom, торговая марка Beeline) на 155 млн тенге (32,5 млн руб, около $1

Казахстанская прокуратура занялась роумингом «Билайна» ративным делам Верховного суда республики решений нижестоящих инстанций по делу сотового оператора «Кар-тел» (принадлежит Vimpelcom и работает под торговой маркой Beeline). Ранее суды, рассматр

Bell Integrator защитил персональные данные абонентов Beeline в Казахстане проект по построению системы защиты критически важных данных на базе решения IBM Guardium для ТОО «Кар-Тел» (бренд Beeline), являющегося одним из ведущих Казахстанских операторов сотовой связи

В «Билайне» обнаружился след семьи Назарбаевых е Узанов, заключила с правительством Казахстана инвестиционное соглашение о создании GSM-оператора «Кар-Тел». Турки утверждают, что их партнерами в проекте была семья правящего Казахстаном с 19

“Билайн” отбился от миллиардных претензий турок Казахстанской «дочке» Vimpelcom - «Кар-Тел» (оператор сети «Билайн») - удалось добиться признания в Турции действия решения Верх

«Кар-Тел» запустил в Казахстане услугу «Семья» «Кар-Тел» (приобретенная компания ОАО «ВымпелКом», предоставляющая услуги связи под торговой м

«ВымпелКом» увеличил долю в «Кар-Теле» до 74,9% ания "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") увеличила долю в своем дочернем казахском операторе ТОО "Кар-Тел" с 50% плюс 1 акция до 74,9%. Как сообщается в официальных документах российского опе

ЕБРР может выделить «Кар-Телу» кредит на $130 млн. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения дочерней компании "ВымпелКома" в Казахстане - "Кар-Телу" - кредита на $130 млн. двумя равными траншами, сообщает РБК. Средства планируется использовать для финансовой реструктуризации и технологического обновления оператора.

В «Кар-Тел» развернута централизованная биллинговая система кса централизованных ИТ-систем и миграции абонентов в централизованную биллинговую систему для ТОО «Кар-Тел» (Казахстан), предоставляющего услуги под торговой маркой «Билайн». Совместная команд

«ВымпелКом» разместил центр экспансии в Казахстане итию новых приобретенных компаний в странах СНГ Дмитрия Кромского, генерального директора компании «Кар-Тел» (Казахстан). По сообщениям компании, г-н Кромский будет принимать активное участие в

В "КаР-Тел" внедрили prepaid-платформу Comverse Группа AT Consulting объявила об успешном завершении проекта по внедрению prepaid-платформы Comverse для компании «КаР-Тел». Целью проекта являлась замена существовавшей prepaid-платформы SigValue на решение на базе Comverse. В ходе этого проекта все prepaid-абоненты компании (около 3 млн.) должны были быть

Многолетняя SMS-блокада в Казахстане закончилась Как сообщает корреспондент CNews, компании "GSM Казахстан" и "КаР-Тел" заявили о подписании "Договора прямого присоединения сетей операторов сотовой связи стандарта GSM". В рамках договора предусматривается также предоставление услуги SMS-обмена между GSM

"КаР-Тел" внедрил СRМ-систему Компания "АРСТЕЛ Консалтинг" (подразделение группы компаний AT Consulting) совместно с «КаР-Тел», оператором сотовой связи, работающий в Казахстане под брендами Beeline и К-Mobile, объявляет об успешном внедрении в "КаР-Тел" системы Amdocs CRM. Cегодня в системе работает 17

"КаР-Тел" вводит SMS-обмен с "GSM-Казахстан" Как сообщает корреспондент CNews, "КаР-Тел" (торговая марка K-Mobile) решила разрушить "железный занавес", мешающий прохождению

"ВымпелКом" продал долю в "КаР-Тел" Компания «ВымпелКом» (торговая марка «Би Лайн») завершила продажу доли (50% минус одна акция) в своем казахстанском дочернем предприятии «КаР-Тел», сообщает РБК. Сделка завершена 22 августа 2005 г. Долю меньшинства приобрела компания Crowell Investments Limited, которой владеет и которую контролирует собственник-бенефициар и член

Казахская "дочка" "ВымпелКома" расширяет сеть Motorola и казахстанский GSM-оператор «КаР-Тел» сообщают о том, что они подписали контракт на расширение сети «КаР-Тел» в Казахстане на сумму $100 млн. Motorola в течение 5 лет поставит оборудование для расширения зоны покрыт

"ВымпелКом" продает казахскую "дочку" себе в убыток Руководство оператора «ВымпелКом» намерено продать в 1 квартале 2005 г. 50% минус 1 акция казахского оператора «Кар-Тел» за $175 млн. О готовящейся сделке ранее заявляли эксперты нашего издания. Предполагается, что условия договора будут предусматривать возможность обратного выкупа компанией 25% минус 1

У "ВымпелКома" новая напасть ей обвинили в неисполнении своих инвестиционных обязательств, а турецкий менеджмент, возглавлявший «Кар-Тел» — в финансовых махинациях, которые поставили компанию на грань банкротства. В 2

От "дочки" "ВымпелКома" требуют уплаты $5,5 млрд. Компания «КаР-Тел», полностью принадлежащая «ВымпелКому» и осуществляющая деятельность в Казахстане, со

"КаР-Тел" увеличит инвестиции в инфраструктуру связи Как сообщил корреспондент CNews.ru в Казахстане, владелец оператора мобильной связи K-mobile, компания «КаР-Тел», увеличит в течении двух-трех объем инвестирования в инфраструктуру связи до $140 на одного абонента. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора компании «КаР-Тел