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ВымпелКом Билайн Узбекистан Beeline Uzbekistan Unitel Daewoo Unitel



10.10.2022 Чат-бот Beeline Uzbekistan сэкономил компании более 18 млн рублей
29.12.2021 Beeline Uzbekistan ускоряет переход страны на «цифру»
20.12.2021 Beeline Uzbekistan начал подключать абонентам цифровые карты eSIM
18.05.2020 90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин
20.02.2020 Beeline Uzbekistan предоставил абонентам безлимитный доступ к сервису Bookmate
31.10.2019 Beeline Uzbekistan и «Инфосистемы джет» раскрыли кейс многолетнего аутсорсингового контракта
14.03.2019 Beeline Uzbekistan с помощью «Инфосистемы джет» расширил технические возможности LTE в роуминге
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения
03.04.2018 Beeline обменял половину частот на возможность запуска сетей 3G и 4G
16.06.2017 «Дочке» «Билайна» угрожает отзыв лицензии из-за «систематического и грубого нарушения законодательства»
22.12.2015 «Билайн» запускает новый способ трансграничной оплаты
07.02.2012 Денис Котляренко назначен техническим директором «Билайн» в Узбекистане
17.10.2011 Карен Карапетян назначен финансовым директором Unitel
13.07.2011 Дильшод Анарметов назначен директором Центрального регионального филиала Unitel
27.04.2011 Эркин Ачилдиев назначен коммерческим директором по развитию корпоративного бизнеса «Билайн» в Узбекистане
17.03.2010 Назначен новый финансовый директор «Unitel»
25.09.2009 «ВымпелКом» увеличил свою долю в Unitel до 100%
15.09.2008 В Unitel, «АрменТеле» и «Такоме» внедрена система межоператорских расчетов
04.03.2008 Назначен генеральный директор Unitel
04.10.2007 «Трафиклэнд» и Unitel запустили интерактивное медиавещание в Монголии
10.10.2006 "Информ-мобил" подготовил WAP-ресурс для "Билайн" в Узбекистане
18.01.2006 "Билайн" скупил половину узбекских операторов
25.11.2002 Alcatel расширила GSM-сеть ангольского оператора Unitel

Публикаций - 141, упоминаний - 171

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 126
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 693 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 42
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 85 33
Telia Company - TeliaSonera 827 31
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 96 24
Buztel 30 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 14
Telenor - Теленор 735 14
Киевстар - Kyivstar 503 7
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 121 6
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 42 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2488 6
Альфа-Групп - Altimo 382 5
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 153 5
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 4
Gtel 25 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 3
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 3 3
Orange S.A. - Orange Group 1026 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 3
Vodafone Group 1342 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1608 2
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 338 2
ZTE Corporation 720 2
Meta Platforms - Facebook 4334 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 2
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 31 2
IBM - International Business Machines Corp 9183 2
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 2
Huawei 3492 2
ИММО - Информ-Мобил 53 2
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ 30 2
Twitter 2691 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 334 2
ICG - International Communication Group 16 2
Мобител 66 2
Takilant 51 30
Swisdorn 11 8
Альфа-Групп 663 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6170 6
Daewoo 102 4
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 148 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1887 2
Лента - Сеть розничной торговли 1690 2
Точка 3792 2
Marvelgate 2 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 2
101Hotels.com 702 2
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 4 2
Sanoat Qurilish Bank - Узпромстройбанк АКБ 3 1
Стройкредит АКБ 35 1
Май - Российская торговая компания 1017 1
АТФБанк 21 1
ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 5 1
Россети Ленэнерго 2339 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
IPOC 123 1
Fellowes 32 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
Родник 84 1
Sumitomo Group 44 1
Citi - Citibank - Ситибанк 293 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
SoftBank Group 247 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 96 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 40 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Muddy Waters 7 1
Swisdron 2 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 184 1
Евросеть 1398 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 18
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 936 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 6
Парламент Норвегии - Стортинг 8 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 4
Прокуратура Нидерландов 3 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 3
Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 2
Кабинет Министров Республики Узбекистан 4 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 2
Президент Украины 119 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 1
Прокуратура Узбекистана 10 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2016 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
Судебная власть - Judicial power 2084 1
Таможня - Таможенная служба 1025 1
Верховный суд Российской Федерации 778 1
Апелляционный суд Боргартинга - Апелляционный норвежский суд 1 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 136 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 1
Экономический суд Ташкента 1 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Федеральное казначейство России 1547 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 521 1
Администрация Президента РФ 977 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 23
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17385 52
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 33
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6168 28
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24979 26
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5207 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5975 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 14
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2410 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7462 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14784 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2383 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3913 6
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон 884 5
USB modem - USB модем 300 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8623 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6066 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 1465 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7344 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8851 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11325 3
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 131 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 3
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9306 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12913 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3105 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10745 2
Microsoft Windows 2000 12651 9
Apache Camel 69 7
Microsoft Windows BitLocker 1273 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4804 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1020 3
Age of Kings 3443 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1475 3
Google Android 12505 2
Apple iPhone 6 6161 2
Apple iOS 6772 2
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 390 1
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline VISA 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 76 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 32 1
ВымпелКом - Билайн Деньги - Мобильный кошелек 8 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 109 1
InterSystems Ensemble 57 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 158 1
Veritas Infoscale 11 1
Microsoft Windows 14407 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 740 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 1
Apple iPod 1531 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 596 1
Каримова Гульнара 92 35
Каримов Ислам 95 34
Авакян Гаянэ 51 28
Мадумаров Рустам 24 12
Абдуразаков Ораз 10 10
Сафронюк Андрей 11 10
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 9
Ахмедов Бекзод 38 9
Lunder Jo - Лундер Джо 69 6
Анисимов Андрей 11 5
Котляренко Денис 4 4
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Якушин Валерий 3 3
Aaser Svein - Аасер Свен 8 3
Пилюгин Игорь 7 3
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
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Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 3
Егорченков Роман 5 3
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Даутов Радик 16 2
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Григорьев Дмитрий 14 2
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Кузнецов Александр 93 2
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ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 5 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 6 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 7 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 1
СамГУ - Самарский государственный университет 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 67 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 287 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 130 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11593 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
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