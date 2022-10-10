ВымпелКом Билайн Узбекистан Beeline Uzbekistan Unitel Daewoo Unitel
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримова Гульнара 92 35
|Каримов Ислам 95 34
|Авакян Гаянэ 51 28
|Мадумаров Рустам 24 12
|Абдуразаков Ораз 10 10
|Сафронюк Андрей 11 10
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 9
|Ахмедов Бекзод 38 9
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 6
|Анисимов Андрей 11 5
|Котляренко Денис 4 4
|Воробьев Александр 26 4
|Якушин Валерий 3 3
|Aaser Svein - Аасер Свен 8 3
|Пилюгин Игорь 7 3
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 3
|Щуков Дмитрий 5 3
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 3
|Егорченков Роман 5 3
|Ключев Евгений 3 3
|Когай Евгений 9 2
|Даутов Радик 16 2
|Шуков Дмитрий 7 2
|Петров Владимир 18 2
|Кромский Дмитрий 28 2
|Плесконос Дмитрий 33 2
|Назарбаев Нурсултан 83 2
|Карапетян Карен 6 2
|Григорьев Дмитрий 14 2
|Клюева Марина 2 2
|Кузнецов Александр 93 2
|Смоленцев Иван 3 2
|Мирзиев Шавкат 5 2
|Усманов Алишер 285 2
|Алаудинов Дмитрий 1 1
|Шатиков Александр 19 1
|Нефедов Павел 46 1
|Голосной Евгений 22 1
|Масимов Карим 20 1
|Подлипчук Кирилл 1 1
|Analysys Mason 26 4
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 1
|500 Startups 14287 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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