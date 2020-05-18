90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин

Сотрудников Unitel отправили на карантин

Более 90 сотрудников узбекского сотового оператора Unitel отправлены на каратин. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на заявление пресс-службы Администрации Ташкентской области Узбекистана. Unitel работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon, в которую также входит российский оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Упомянутые сотрудники Unitel помещены на 14-дневный карантин в карантинный комплекс в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Этот факт подтвердил сам Unitel в сообщении, размещенном в социальной сети Facebook.

«Никто не застрахован от Covid-19»

«К сожалению, как показывает практика, никто не застрахован от Covid-19, - сообщает компания. - Как только появился риск того, что наши сотрудники могли быть подвергнуты Covid-19, компания совместно с соответствующими санитарно-эпидемиологическими службами провели массовое тестирование работников на Covid-2019».

90 сотрудников узбекской «дочки» группы Veon (торговая марка Beeline) отправлены на карантин из-за подозрений на короновирус

Компания добавляет, что с начала карантинных мер был организован перевод максимального количества сотрудников на дистанционную работу с целью обеспечения их безопасности и бесперебойной деятельности оператора. В то же время есть задачи, которые требуют хотя бы от части сотрудников Unitel нахождения в офисе с целью продолжения оказания услуг абонентам Beeline.

Также Unitel уверяет, что в офисах компании приняты все необходимые рекомендованные меры предосторожности и проводятся санитарно-профилактические мероприятия. Сама компания продолжает работать в штатном режиме.

Почему в Unitel произошла вспышка инфекции?

В то же время местное издание «Вести.uz» сообщает, что в головном офисе Unitel в Ташкенте (столица Узбекистана) множество военнослужащих, гвардейцев и сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с помощью спецтехники Минобороы проводили масштабную дезинфекцию, включая прилегающую проезжую часть и пешеходные дорожки.

Сотрудники Unitel рассказали изданию, что первой заболевшей стала сотрудница call-центра компании. При этом полтора месяца сотрудников call-центра из центрального офиса домой развозили на служебных машинах из-за отсутствия иной возможности добраться до дома. Но сами машины никто не дезинфицировал, в результате чего ночью на них ездили заболевшие, а днем – коллеги из других подразделений. Сейчас заболевшие есть и в техническом блоке компании.

Еще один источник «Вести.uz» рассказывает, что в конце марта – начале апреля 2020 г. у входа в офис Unitel стояли специально нанятые медики, которые проверяли каждого на симптомы короновируса. Но затем в отделе кадров решили, что в бюджете компании такие расходы не предусмотрены, а в условиях кризиса следует экономить. В итоге от медицинского освидетельствования было решено отказаться.

Сотовый рынок Узбекистана

Unitel является лидером сотового рынка Узбекистана, обслуживая 8,1 млн абонентов. На втором месте находится компания Coscom (торговая марка Ucel) с 7,1 млн, на третьем месте «дочка» местного монополиста сотовой связи – «Узбектелеком» - с 4,8 млн абонентов, на четвертом – UMS (бывшая «дочка» российского МТС) с 3 млн абонентов. UMS, Coscom и «Узбектелеком» находятся под контролем властей республики.

Как Veon борется с распространением короновируса

В группе Veon меры по борьбе с распространением короновируса стали принимать еще в марте 2020 г. Так, с 13 марта сотрудники головного офиса в Амстердаме, как и офисов в Лондоне и Люксембурге, стали работать из дома. Ключевым сотрудникам была обеспечена помощь в получении пакетов трафика, ИТ-оборудования для удаленной работы и доступа к видеоконференцсвязи.

В компаниях группы Veon многие сотрудники также перешли на работу из дома, включая технический персонал и сотрудников call-центров.