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Uztelecom Узтелеком Узбектелеком Узмобайл Uzmobile

Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл - Uzmobile

СОБЫТИЯ

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13.10.2025 Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства

Ivideon, международный разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, и Uztelecom, телекоммуникационный оператор Узбекистана, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает запуск и масштабирование совместного цифрового сервиса видеон
29.09.2025 Российские коммуникационные сервисы выходят на рынок Узбекистана

Оператор телекоммуникационных услуг Uztelecom и российский разработчик решений для корпоративных коммуникаций IVA Technologies подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Стороны

26.09.2025 «Группа Астра» и Uztelecom подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик «Группа Астра» и национальный оператор связи Uztelecom — заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение российских технологических решений в корпора
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома»

oT), объявила об успешном завершении проекта модернизации биллинговой системы для «Узбектелекома». «Узбектелеком» – ведущий оператор телекоммуникаций Узбекистана, который охватывает своей сетью
08.06.2010 Назначен новый генеральный директор «Узбектелекома»

В соответствии с решением наблюдательного совета акционерной компании «Узбектелеком» на должность генерального директора компании назначен Махмудов Махсум Мубаширович, ранее занимавший должность директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований - ГУ
24.12.2009 «МегаФон» и «Узбектелеком» договорились о присоединении своих сетей и пропуске трафика

Оператор мобильной связи «МегаФон» сообщил о подписании договора о партнерстве с АК «Узбектелеком» — телекоммуникационным оператором республики Узбекистан. В рамках подписанного

25.09.2008 «Ростелеком» предоставит «Узбектелекому» услугу доступа в интернет

«Ростелеком», российский национальный оператор связи, и АК «Узбектелеком», национальный оператор связи республики Узбекистан, подписали соглашение о пред
09.09.2008 Eset NOD32 обеспечивает ИБ «Узбектелекома»

х серверов стали основным средством защиты рабочих станций и серверов в филиалах и предприятиях АК «Узбектелеком», оператора телекоммуникаций, который охватывает своей сетью всю территорию респ
17.01.2008 В "Узбектелекоме" произошли изменения в руководстве

ного директора компании назначен Бахтиёр Абдурасулов, ранее занимавший должность директора филиала "Узбектелеком Мобайл".
14.11.2007 «Ростелеком» и «Узбектелеком» предоставят «Международный бесплатный вызов»

остелеком», российский национальный оператор дальней связи, и национальный оператор Узбекистана АК «Узбектелеком» подписали соглашение об оказании услуги «Международный бесплатный вызов». Услуг
13.11.2007 «Ростелеком» расширит пропускную способность канала для «Узбектелекома»

глашения стороны договорились расширить пропускную способность существующего канала предоставления «Узбектелекому» доступа к сети интернет на основе собственной сети передачи данных «Ростелеком
07.07.2004 Чистая годовая прибыль "Узбектелекома" увеличилась на 12,8%

Чистая прибыль АК "Узбектелеком" составила в 2003 г. $2,84 млн., что на 12,8% больше показателей 2002 г. Об этом
23.03.2004 Lucent поставит "Узбектелекому" оборудование для сети IMT-MC-450

Lucent Technologies поставит национальному узбекскому оператору связи АК "Узбектелеком" оборудование и услуги для развертывания и ввода в эксплуатацию сети беспроводно
14.08.2003 "Узбектелеком" закупит у Siemens оборудования на сумму 3 млн.

      Акционерная компания "Узбектелеком" подписала контракт с компанией Siemens AG на поставку телекоммуникационного обо
02.07.2003 "ТрансТелеКом" и "Узбектелеком" начинают сотрудничать

На встрече в Москве ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и  АК «Узбектелеком» подписали межоператорское соглашение по взаимному предоставлению услуг связи и 
16.12.2002 ЕБРР включился в приватизацию "Узбектелеком"

развития (АБР) и Международная финансовая корпорация (МФК) образовали консорциум для приватизации "Узбектелеком" - национального оператора связи Узбекистана. Об образовании консорциума сообщил
23.10.2002 "Узбектелеком" создаст в республике сотовую сеть стандарта CDMA

Акционерная компания (АК) "Узбектелеком" - национальный оператор связи - в конце 2002 года приступит к созданию в респуб

Публикаций - 57, упоминаний - 107

Uztelecom и организации, системы, технологии, персоны:

UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 94 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9545 20
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 115 16
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 15
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 827 10
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 14 8
МегаФон 10901 8
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 17 7
Huawei 4703 6
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 5
Ростелеком 11023 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Uztelecom - Buzton 39 4
East Telecom - Ист Телеком 9 4
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 3
ИКС 558 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Эликс-Кабель 10 2
ZTE Corporation 801 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 351 2
Казахтелеком 348 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 78 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
МФИ Софт 145 2
Fintur 57 2
Takilant 52 5
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
Узбекнефтегаз НХК - Uzbekneftegaz 3 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 31 1
Muddy Waters 7 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
Daewoo 104 1
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 1
Newmont - Newmont Gold - Newmont Mining Corp 3 1
Dewey Ballantine - LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae LLP - Дьюи энд ЛеБоф ЛЛП 4 1
ADB - Asian Development Bank - Азиатский банк развития 7 1
USM Telecom - Digital Holdings - Диджитал инвест 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1360 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Альфа-Групп 747 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 64 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 259 1
УзбекАтом 1 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
Ташкент-Сити - Международный деловой центр - Tashkent City 1 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 8
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 50 7
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1700 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 199 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 81 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Хокимият города Ташкента и Ташкентской области - Администрация Ташкента и Ташкентской области 3 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 16
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 18
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7558 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10312 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14093 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2645 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9656 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10003 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 737 3
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 365 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4590 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2536 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4678 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5936 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10798 2
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1708 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3753 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2608 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9397 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4447 2
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ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 946 1
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iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 473 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 242 1
КДК-М ЭМС - контрольно-диагностический комплекс для испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости 7 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2865 1
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1403 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 219 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 6 1
МегаФон - Nexign NMS - Nexign Network Monetisation Suite 3 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Nokia Alcatel-Lucent CDMA 6 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline VISA 2 1
МФИ Софт - SIMBoxБарьер АПК 3 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
Huawei SmartAX - Huawei Terabit GPON SmartAX 5 1
МегаФон - Nexign BSS 6 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 908 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Каримова Гульнара 95 12
Каримов Ислам 98 12
Ахмедов Бекзод 39 6
Авакян Гаянэ 52 4
Мадумаров Рустам 25 3
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
Даутов Радик 16 2
Щуков Дмитрий 5 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 2
Бугрецов Антон 23 1
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 1
Бахронов Алиёр 1 1
Румянцева Ольга 62 1
Кузьменко Валерия 62 1
Бабаев Кирилл 56 1
Заболотный Игорь 45 1
Остроухова Юлия 30 1
Корсаков Анатолий 18 1
Гваришвили Владимир 29 1
Зобнина Маргарита 54 1
Шатиков Александр 19 1
Брагинский Андрей 23 1
Александрова Анна 23 1
Голосной Евгений 22 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Чураев Николай 14 1
Алимов Темирмалик 12 1
Цой Сергей 3 1
Solan Jacob - Солан Якоб 1 1
Зуфаров Алишер 1 1
Махмудов Махсум 1 1
Махатов Бахром 1 1
Салибаев Хабибулло 1 1
Ахмедов Бехзод 5 1
Абдурасулов Бахтиёр 1 1
Избасаров Агзам 1 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 1
Авакян Вадим 1 1
Аскаров Махмуджон 1 1
Арипов Абдулла 4 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 18
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 292 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 14
Швеция - Королевство 3792 9
Азия - Азиатский регион 5946 7
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Финляндия - Финляндская Республика 3705 6
Туркмения - Туркменистан 458 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 3
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 150 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11738 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10955 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 55 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 283 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7569 1
Опцион 109 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2299 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4072 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7655 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6607 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 983 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3328 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 732 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 244 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6726 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 5
WikiLeaks 120 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1148 3
Virus Bulletin 33 1
УзМетроном - UzMetronom 5 1
FT - Financial Times 1301 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6123 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
AV-Comparatives 28 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 1
Рустелеком ТК 305 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан - Академия государственного и общественного строительства - АГОС 1 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 310 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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