Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл - Uzmobile

Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства Ivideon, международный разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, и Uztelecom, телекоммуникационный оператор Узбекистана, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает запуск и масштабирование совместного цифрового сервиса видеон