Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UCell
Coscom
Узбекский оператор сотовой связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 154
UCell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Xbox - Игровая приставка 358 1
|Apple iOS 5742 1
|Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
|Google Android 10751 1
|Nexign Converged BSS 2 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 4
|НТВ - Телекомпания 164 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
|Радио Свобода - радиостанция 23 1
|Sputnik 10 1
|Analysys Mason 26 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767388, в очереди разбора - 671073.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767388, в очереди разбора - 671073.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru