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UCell Coscom Узбекский оператор сотовой связи

Оператор в Узбекистане, предоставляющий услуги сотовой связи для более чем девяти миллионам абонентов (2024 год).

СОБЫТИЯ

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03.03.2026 «Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell

«Норбит» совместно с Nordwire за шесть месяцев внедрил корпоративный портал на базе Websoft HCM для Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. Интранет стал единым информационным центром для компании: теперь каждый сотрудник может быстро узнавать о происходящих изменениях и важных соб
01.07.2024 Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging

Компания Nexign («Нэксайн») и Ucell, оператор сотовой связи в Узбекистане, успешно завершили тестирование решения Nexign Converged Charging в сетях 5G Standalone (SA) по интерфейсу N40. Ucell одним из первых в стране
12.01.2022 Nexign завершила внедрение BSS для узбекского оператора Ucell

ров, объявила об успешном завершении проекта по замене системы поддержки бизнеса (BSS) для компании Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. На конец 2021 г. Ucell обслуживает

14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

о президента Узбекистана Ислама Каримова – за преференции для принадлежавшего ей сотового оператора Ucell. Ранее уже было известно, что TeliaSonera в общей сложности перевела около $330 млн стр
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell

о заключении договора о замене биллинговой системы c крупнейшим оператором Узбекистана – компанией Ucell. Контракт предусматривает консультационные услуги, внедрение и техническую поддержку пл
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив

стям Шведская компания Telia сообщила о продаже узбекского сотового оператора Coscom (торовая марка Ucell). Покупателем выступил местный Государственный комитет по поддержке приватизации и разв
09.10.2017 Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN

рсию в Узбекистане. Проект реализован совместно с местным сотовым оператором Coscom (торговая марка Ucell). Совместный онлайн-кинотеатр Ucell и Tvzavr будет первой в Узбекистане полность
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора

а ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Об этом CNews рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. Один из собесед
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе»

ной деятельности в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, за получение преференций для сотового оператора Coscom. Кроме того, прокуратура предъявила уголовное обвинение в злонамеренном поведении трем бывшим топ-менеджерам TeliaSonera, связанным со сделками со структурами Каримовой. Как пишет шведск
16.06.2017 «Дочке» «Билайна» угрожает отзыв лицензии из-за «систематического и грубого нарушения законодательства»

рственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана (ГИСИТТ) в резкой форме высказалась о деятельности двух местных сотовых операторов: Unitel и Coscom. Unitel работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon (ее российская «дочка» - «Вымпелком» - работает под брендом «Билайн»). Coscom (торговая марка Ucel) принадлежит
17.02.2016 Узбекистан подключился к Aiva Mobile

кистана в партнерстве с местным оператором, компанией Coscom, которая действует под торговой маркой Ucell. МТТ последовательно исполняет свои стратегические цели по географическому расширению п
17.07.2012 9 млн абонентов МТС остались без связи

ов. На втором месте принадлежащий скандинавской TeliaSonera сотовый оператор Coscom (торговая марка Ucell) – 7,8 млн, на третьем — Unitel («дочка» Vimpelcom, работает под торговой маркой Beelin
02.02.2010 TeliaSonera купила 20% акций узбекского сотового оператора UCell за $220 млн

Шведско-финская компания TeliaSonera довела свою долю в узбекском сотовом операторе UCell с 74% до 94%, сообщает Прайм-Тасс. Это стало возможным после покупки за $220 млн у компании Takilant Limited 20% акций холдинга TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. По состоянию на сент
15.09.2008 Узбекский оператор Coscom запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G

создание около $20 млн, заявил Огуз Мимигювен, генеральный директор Coscom, сообщает «Прайм-ТАСС». "Ucell (торговая марка оператора) запускает 3G в тестовую эксплуатацию, на сегодняшний день оп
16.06.2008 Coscom инвестировал в ребрендинг $10 млн

Оператор сотовой связи Узбекистана Coscom начал оказывать услуги под новым брендом Ucell, сообщает РБК. Как заявил генеральный директор компании Огуз Мемигювен, инвестиции в ре
09.01.2008 Узбекский Coscom в 1-м полугодии планирует получить лицензию 3G

Узбекский сотовый оператор Coscom, принадлежащий шведско-финской TeliaSonera, в 1-м полугодии 2008 г. планирует получить лицензию на строительство, эксплуатацию и оказание услуг сотовой сети третьего поколения (3G). Об э
09.07.2007 «МегаФон» проиграл битву за Восток своему акционеру

еся у нее российские активы. В сложившейся ситуации для TeliaSonera смысл приобретения MCT заключался в ее среднеазиатских «дочках». Американцам принадлежит 99,97% акций узбекского сотового оператора Coscom, 60% акций «Индиго-Таджикистан» и 59,4% акций таджикского Somoncom, а также 12,25% афганского оператора Roshan. Операторы «Индиго-Таджикистан» и Somocom работают на различных территориях
09.07.2007 TeliaSonera покупает MCT

% всех выпущенных обыкновенных акций MCT. Завершение сделки, сумма которой не раскрывается, намечено на III квартал 2007 г. MCT принадлежит 99,97% акций третьего по величине GSM-оператора Узбекистана Coscom LLC, а также 60% и 59,4%, соответственно, в таджикских операторах «Индиго-Таджикистан» и «Сомонком». Кроме того, компания владеет 12,25% акций крупнейшего мобильного оператора в Афганист
25.06.2007 TeliaSonera рассчитает риски

о не знают о попытках TeliaSonera приобрести активы в их странах. После продажи своих российских активов MCT полностью переориентировалась на азиатский регион и на сегодня ей принадлежит 96,18% акций Coscom (Узбекистан), по 60% акций таджикских операторов Indigo-Tajikistan и Somoncom, а также 12,5% акций Roshan (Афганистан). Именно Среднюю Азию TeliaSonera рассматривает как наиболее перспек
07.06.2007 Узбекские политики «заказали» американских связистов

Как стало известно CNews, у работающего в стандарте GSM узбекского сотового оператора Coscom второй раз за последнее время может быть приостановлено действие лицензии. «Недостаток капитальных вложений со стороны оператора привел к серьезным перегрузкам сети и перебоям связи, при
12.03.2007 Узбекский оператор потерял десятки тысяч абонентов

По словам генерального директора компании Абрахама Смита (Abraham Smith), эти данные относятся к тем абонентам, которые официально расторгли контракт с Coscom, сообщает «Прайм-ТАСС». При этом за прошедший период компания потеряла 6–7% своих корпоративных абонентов. «Мы не знаем, сколько еще абонентов не расторгали договоров и перешли на о
21.02.2007 У узбекского сотовика отобрали провода

Как ранее сообщал CNews, Узбекское агентство по связи и информатике (УзАСИ) приостановило на 10 дней действие лицензии работающего в стандарте GSM сотового оператора Coscom. Данный срок истек 16 февраля, после чего УзАСИ разрешило Coscom возобновить работу. Однако оператора подстерегала другая неприятность. Во время отключения Coscom проиграл

02.02.2007 Узбекистан: отключение вместо продажи «Мегафону»

Узбекское агентство по связи и информатизации (УАСИ) приостановило действие лицензии на подвижную радиотелефонную связь компании Coscom, третьего по величине оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 в республике. В соответствии с распоряжением агентства, начиная с 5 февраля Coscom не сможет оказывать свои ус
08.09.2006 «Мегафон» взял курс на Узбекистан

Как сообщает «Коммерсант», «Мегафон» ведет с американской компанией MCT переговоры о покупке 85% акций узбекской компании Coscom. В «Мегафоне» фактически подтвердили намерение компании выйти на рынок Узбекистана. «Мы заинтересованы в расширении бизнеса, выходе за пределы России, в частности, на узбекский рынок», &
09.08.2005 Alcatel расширит мобильную сеть узбекского оператора Coscom

Компания Alcatel объявила о подписании контракта на расширение мобильной сети GSM/GPRS, принадлежащей Coscom, одному из ведущих операторов мобильной связи Узбекистана, дочерней компании MTC. Выполнение этого многомиллионного рамочного соглашения позволит Alcatel расширить емкость сети Coscom
19.04.2004 COSCOM расширил GSM-сеть в Ташкенте

Сектор глобальных телекоммуникационных решений (GTSS) компании Motorola объявил о том, что узбекский оператор сотовой связи COSCOM ввел в эксплуатацию базовые приёмопередающие станции (BTS) нового поколения Horizon II macro производства Motorola. Внедрение базовых станций Horizon II macro (стандарт GSM/GPRS/EDGE) бы
22.02.2001 МТС предупредила о проблемах роуминга с узбекским Coscom

Компания "Мобильные ТелеСистемы" сообщила, что В соответствии с информацией, полученной от оператора "Coscom", Узбекистан, что с 21 февраля 2001г. (с 23 час. 00 мин. по московскому времени) по 7 марта 2001г. у оператора "Coscom" возможны технические проблемы в предоставлении услуги роуми

Публикаций - 93, упоминаний - 111

UCell и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 50
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 40
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 37
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 35
МегаФон 10742 34
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 20
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 11
Fintur 57 10
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 9
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 8
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 8
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 14 8
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 7
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 6
ИКС 538 6
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 6
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 5
Huawei 4677 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 4
Roshan - TDCA - Telecom Development Company Afghanistana 8 4
ZTE Corporation 800 4
ICG - International Communication Group 21 3
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 3
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 3
Visor 70 3
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 4 3
New Solutions - ICS Holding Uzbekistan 3 3
CRPT Turon 3 3
East Telecom - Ист Телеком 9 3
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 2
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 2
Takilant 52 34
Swisdorn 11 6
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 6
Альфа-Групп 745 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
Muddy Waters 7 3
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
TimeTurns Holdings 10 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Marvelgate 2 2
Родник 91 2
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 5 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Daewoo 104 2
Norton Rose Fulbright 5 2
USM Telecom - Digital Holdings - Диджитал инвест 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Swisdron 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Pannally 1 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Fellowes 32 1
USM Advisors 10 1
АМКОДОР 8 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 42
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 18
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Хокимият города Ташкента и Ташкентской области - Администрация Ташкента и Ташкентской области 3 1
Экономический суд Ташкента - Хозяйственный суд Ташкента 8 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
Международный арбитраж 32 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 46
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 25
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 6
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
5G SA - 5G Standalone 33 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Microsoft Windows BitLocker 942 3
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 3
МегаФон - Nexign CBSS - Nexign Converged BSS 6 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
МегаФон - Nexign BSS 6 2
Apple iPhone 6 4861 2
VK - Яндекс.Дзен 258 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
Oracle Hyperion 259 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline VISA 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
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