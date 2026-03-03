«Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell «Норбит» совместно с Nordwire за шесть месяцев внедрил корпоративный портал на базе Websoft HCM для Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. Интранет стал единым информационным центром для компании: теперь каждый сотрудник может быстро узнавать о происходящих изменениях и важных соб

Ucell монетизирует 5G на базе Nexign Converged Charging Компания Nexign («Нэксайн») и Ucell, оператор сотовой связи в Узбекистане, успешно завершили тестирование решения Nexign Converged Charging в сетях 5G Standalone (SA) по интерфейсу N40. Ucell одним из первых в стране

Nexign завершила внедрение BSS для узбекского оператора Ucell ров, объявила об успешном завершении проекта по замене системы поддержки бизнеса (BSS) для компании Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. На конец 2021 г. Ucell обслуживает

Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой о президента Узбекистана Ислама Каримова – за преференции для принадлежавшего ей сотового оператора Ucell. Ранее уже было известно, что TeliaSonera в общей сложности перевела около $330 млн стр

Nexign заменит систему биллинга в Ucell о заключении договора о замене биллинговой системы c крупнейшим оператором Узбекистана – компанией Ucell. Контракт предусматривает консультационные услуги, внедрение и техническую поддержку пл

Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив стям Шведская компания Telia сообщила о продаже узбекского сотового оператора Coscom (торовая марка Ucell). Покупателем выступил местный Государственный комитет по поддержке приватизации и разв

Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN рсию в Узбекистане. Проект реализован совместно с местным сотовым оператором Coscom (торговая марка Ucell). Совместный онлайн-кинотеатр Ucell и Tvzavr будет первой в Узбекистане полность

Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора а ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Об этом CNews рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. Один из собесед

Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» ной деятельности в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, за получение преференций для сотового оператора Coscom. Кроме того, прокуратура предъявила уголовное обвинение в злонамеренном поведении трем бывшим топ-менеджерам TeliaSonera, связанным со сделками со структурами Каримовой. Как пишет шведск

«Дочке» «Билайна» угрожает отзыв лицензии из-за «систематического и грубого нарушения законодательства» рственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана (ГИСИТТ) в резкой форме высказалась о деятельности двух местных сотовых операторов: Unitel и Coscom. Unitel работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon (ее российская «дочка» - «Вымпелком» - работает под брендом «Билайн»). Coscom (торговая марка Ucel) принадлежит

Узбекистан подключился к Aiva Mobile кистана в партнерстве с местным оператором, компанией Coscom, которая действует под торговой маркой Ucell. МТТ последовательно исполняет свои стратегические цели по географическому расширению п

9 млн абонентов МТС остались без связи ов. На втором месте принадлежащий скандинавской TeliaSonera сотовый оператор Coscom (торговая марка Ucell) – 7,8 млн, на третьем — Unitel («дочка» Vimpelcom, работает под торговой маркой Beelin

TeliaSonera купила 20% акций узбекского сотового оператора UCell за $220 млн Шведско-финская компания TeliaSonera довела свою долю в узбекском сотовом операторе UCell с 74% до 94%, сообщает Прайм-Тасс. Это стало возможным после покупки за $220 млн у компании Takilant Limited 20% акций холдинга TeliaSonera Uzbek Telecom Holding B.V. По состоянию на сент

Узбекский оператор Coscom запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G создание около $20 млн, заявил Огуз Мимигювен, генеральный директор Coscom, сообщает «Прайм-ТАСС». "Ucell (торговая марка оператора) запускает 3G в тестовую эксплуатацию, на сегодняшний день оп

Coscom инвестировал в ребрендинг $10 млн Оператор сотовой связи Узбекистана Coscom начал оказывать услуги под новым брендом Ucell, сообщает РБК. Как заявил генеральный директор компании Огуз Мемигювен, инвестиции в ре

Узбекский Coscom в 1-м полугодии планирует получить лицензию 3G Узбекский сотовый оператор Coscom, принадлежащий шведско-финской TeliaSonera, в 1-м полугодии 2008 г. планирует получить лицензию на строительство, эксплуатацию и оказание услуг сотовой сети третьего поколения (3G). Об э

«МегаФон» проиграл битву за Восток своему акционеру еся у нее российские активы. В сложившейся ситуации для TeliaSonera смысл приобретения MCT заключался в ее среднеазиатских «дочках». Американцам принадлежит 99,97% акций узбекского сотового оператора Coscom, 60% акций «Индиго-Таджикистан» и 59,4% акций таджикского Somoncom, а также 12,25% афганского оператора Roshan. Операторы «Индиго-Таджикистан» и Somocom работают на различных территориях

TeliaSonera покупает MCT % всех выпущенных обыкновенных акций MCT. Завершение сделки, сумма которой не раскрывается, намечено на III квартал 2007 г. MCT принадлежит 99,97% акций третьего по величине GSM-оператора Узбекистана Coscom LLC, а также 60% и 59,4%, соответственно, в таджикских операторах «Индиго-Таджикистан» и «Сомонком». Кроме того, компания владеет 12,25% акций крупнейшего мобильного оператора в Афганист

TeliaSonera рассчитает риски о не знают о попытках TeliaSonera приобрести активы в их странах. После продажи своих российских активов MCT полностью переориентировалась на азиатский регион и на сегодня ей принадлежит 96,18% акций Coscom (Узбекистан), по 60% акций таджикских операторов Indigo-Tajikistan и Somoncom, а также 12,5% акций Roshan (Афганистан). Именно Среднюю Азию TeliaSonera рассматривает как наиболее перспек

Узбекские политики «заказали» американских связистов Как стало известно CNews, у работающего в стандарте GSM узбекского сотового оператора Coscom второй раз за последнее время может быть приостановлено действие лицензии. «Недостаток капитальных вложений со стороны оператора привел к серьезным перегрузкам сети и перебоям связи, при

Узбекский оператор потерял десятки тысяч абонентов По словам генерального директора компании Абрахама Смита (Abraham Smith), эти данные относятся к тем абонентам, которые официально расторгли контракт с Coscom, сообщает «Прайм-ТАСС». При этом за прошедший период компания потеряла 6–7% своих корпоративных абонентов. «Мы не знаем, сколько еще абонентов не расторгали договоров и перешли на о

У узбекского сотовика отобрали провода Как ранее сообщал CNews, Узбекское агентство по связи и информатике (УзАСИ) приостановило на 10 дней действие лицензии работающего в стандарте GSM сотового оператора Coscom. Данный срок истек 16 февраля, после чего УзАСИ разрешило Coscom возобновить работу. Однако оператора подстерегала другая неприятность. Во время отключения Coscom проиграл

Узбекистан: отключение вместо продажи «Мегафону» Узбекское агентство по связи и информатизации (УАСИ) приостановило действие лицензии на подвижную радиотелефонную связь компании Coscom, третьего по величине оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 в республике. В соответствии с распоряжением агентства, начиная с 5 февраля Coscom не сможет оказывать свои ус

«Мегафон» взял курс на Узбекистан Как сообщает «Коммерсант», «Мегафон» ведет с американской компанией MCT переговоры о покупке 85% акций узбекской компании Coscom. В «Мегафоне» фактически подтвердили намерение компании выйти на рынок Узбекистана. «Мы заинтересованы в расширении бизнеса, выходе за пределы России, в частности, на узбекский рынок», &

Alcatel расширит мобильную сеть узбекского оператора Coscom Компания Alcatel объявила о подписании контракта на расширение мобильной сети GSM/GPRS, принадлежащей Coscom, одному из ведущих операторов мобильной связи Узбекистана, дочерней компании MTC. Выполнение этого многомиллионного рамочного соглашения позволит Alcatel расширить емкость сети Coscom

COSCOM расширил GSM-сеть в Ташкенте Сектор глобальных телекоммуникационных решений (GTSS) компании Motorola объявил о том, что узбекский оператор сотовой связи COSCOM ввел в эксплуатацию базовые приёмопередающие станции (BTS) нового поколения Horizon II macro производства Motorola. Внедрение базовых станций Horizon II macro (стандарт GSM/GPRS/EDGE) бы