Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

UCell
Coscom
Узбекский оператор сотовой связи


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
17.03.2021 «Инфосистемы джет» запустила новый сайт для своего узбекского филиала 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 5
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 5
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
18.05.2020 90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин 2
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» 1
12.02.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Узбекистана 1
07.03.2019 США оштрафовали МТС на $850 миллионов 2
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 3
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив 3
20.11.2018 МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции 1
11.09.2018 Обнародовано завещание «узбекской принцессы», покровительницы МТС и «Билайна» 1
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения 3
03.04.2018 Beeline обменял половину частот на возможность запуска сетей 3G и 4G 2
09.10.2017 Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN 5
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора 4
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» 8
22.09.2017 Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов 1
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 5
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн 8
16.06.2017 «Дочке» «Билайна» угрожает отзыв лицензии из-за «систематического и грубого нарушения законодательства» 2
16.05.2017 Власти отберут половину частот у «дочки» «Билайна» 5
23.03.2017 Банк ING обыскали из-за коррупционных связей с «Билайном» 2
15.09.2016 Владельцев «Мегафона» оштрафуют на $1,4 млрд из-за взяток «узбекской принцессе» 5
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора 2
21.07.2016 Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток «Билайна» 6
27.05.2016 Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС 3
11.03.2016 Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента 2
17.02.2016 Узбекистан подключился к Aiva Mobile 2
22.12.2015 Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд 1
27.11.2015 МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera 2
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала 3
02.04.2015 «Узбекская принцесса» получила более $1 млрд от «Билайна», МТС и «Альфа-групп» 1
20.11.2014 Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom 2
01.08.2014 МТС возвращается в Узбекистан. Конфликт окончен 1
27.06.2014 После ссоры «узбекской принцессы» с отцом МТС разрешили вернуться в Узбекистан 2
12.03.2014 Американские власти расследуют деятельность «Билайна» в Узбекистане 1
21.05.2013 Власти России отомстят за МТС 1

Публикаций - 67, упоминаний - 154

UCell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 34
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 9
Telia Company 350 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 7
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 7
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 4
АФК Система ПАО 997 3
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 3
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 16 3
Telenor 303 2
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 2 2
Синтерра - Synterra 569 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 80 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 1
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 2 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 21 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Mustcom 1 1
Питерская группа связистов 114 1
Buztel 13 1
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM 1 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 1
МегаФон ПетерСтар 147 1
Глобус-телеком 152 1
Fintur 33 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Telefonica - Telefónica España 172 1
ICG - International Communication Group 4 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
Turkcell 182 1
РТКомм.ру 162 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Facebook 3767 1
Takilant 50 5
Swisdorn 11 4
Muddy Waters 7 3
Marvelgate 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Альфа-Банк 1127 1
Альфа-Групп 327 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Nordea 22 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 4 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Swisdron 2 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Ташкентский межрайонный экономический суд 1 1
Кабинет Министров Республики Узбекистан - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан - Республиканский совет по радиочастотам Узбекистана 2 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 10
3G - Стандарт мобильной связи 3748 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 139 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 358 1
Apple iOS 5742 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Android 10751 1
Nexign Converged BSS 2 1
Каримова Гульнара 89 8
Каримов Ислам 85 8
Авакян Гаянэ 50 5
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 5
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 4
Ахмедов Бекзод 32 3
Мадумаров Рустам 21 3
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
Щуков Дмитрий 5 2
Клюева Марина 2 2
Горьков Игорь 15 1
Кузьменко Валерия 58 1
Милявский Александр 3 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Мадумаров Руслан 1 1
Рожецкин Леонид 17 1
Рейман Леонид 414 1
Гусинский Владимир 7 1
Потанин Владимир 19 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Корня Алексей 73 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 22
Узбекистан - Республика 826 12
Казахстан - Республика 2646 9
Швеция - Королевство 762 6
Нидерланды 977 5
Евразия 161 5
Грузия 693 4
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 4
Таджикистан - Республика 439 3
Молдавия - Республика Молдова 430 3
Украина 3389 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Индия - Республика 2181 2
Узбекистан - Ташкент 106 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа 3781 1
Швеция - Стокгольм 162 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят 6 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Уганда - Республика 32 1
Япония 2808 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Бурунди - Республика 51 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Великобритания - Лондон 826 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Африка 1494 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Узбекистан - Сотовый рынок 1 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 4
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Wikipedia - Википедия 278 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
Sputnik 10 1
Analysys Mason 26 2
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767388, в очереди разбора - 671073.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще