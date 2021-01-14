Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

Новый факты коррупционных взаимоотношений TeliaSonera и Гульнары Каримовой

Международный Центр по исследованию коррупции и организационной преступности (OCCRP) вместе со шведским телеканалом SVT провели новое расследование коррупционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название - Telia) в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой – дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова – за преференции для принадлежавшего ей сотового оператора Ucell.

Ранее уже было известно, что TeliaSonera в общей сложности перевела около $330 млн структурам Каримовой. Впервые об этом стало известно осенью 2012 г. - также из расследования шведских СМИ. Оказалось, что платежи идут в адрес гибраалтарского оффшора Takilant, принадлежащего подруге Каримовой Гаянэ Авакян.

Как TeliaSonera пострадала из-за Гульнары Каримовой

Это открытие имело тяжелые последствия сразу для трех крупных телекоммуникационных компаний. Руководство TeliaSonera, включая президента Ларса Нуберга (Lars Nuberg) и вице-президента по макрорегиону «Евразия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari), ушло в отставку. В Швеции им вместе с бывший главой юридического департамента макрорегиона «Евразия» Олли Тохимаа (Olli Tuohimaa) было предъявлено обвинение в подкупе должностных лиц, но в 2019 г суд их оправдал.

Гульнара Каримова, профессор Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте

Сама компания приняла решение уйти из макрорегиона «Евразия» и продала все свои сотовые активы в странах СНГ, Грузии и Непале, а также долю в российском «Мегафоне». К расследованию подключились власти США, которые оштрафовали TeliaSonera на $965 млн.

Более того, американцы выяснили, что взятки Каримовой давали и две другие телекоммуникационные компании, работавшие в Узбекистане: «Мобильные телесистемы» (МТС) и группа Vimpelcom (нынешнее название Veon), ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». Эти компании были оштрафованы на $850 млн и $795 млн соответственно.

Возросшие аппетиты Гульнары Каримовой

В нынешнем расследование OCCRP говорится о новых фактах платежей от TeliaSonera в пользу Каримовой, о которых ранее не было не было известно. Ссылаясь на материалы американского расследования, OCCRP пишет, что летом 2012 г. один из топ-менеджеров TeliaSonera предупредил Теро Кивисаари, что Каримова требует заплатить ей $20 млн «за протекцию». В противном случае активы Coscom могут быть конфискованы, а гендиректор компании арестован.

Нуберг и Кивисаари якобы одобрили данный перевод, который должен был осуществляться на уровне Coscom в узбекских сомах. Стороны подписали соответствующий меморандум о намерениях. Однако Takilant не хотел принимать узбекскую валюту, предпочитая американские доллары. Но гендиректор Ucell Али Аган (Ali Agan) указывал в переписке, что решение платить в сомах было одобрено штаб-квартирой TeliaSonera, которая не хотела включения этой суммы в отчеты компании.

Как ZTE помог перевести деньги дочери узбекского президента

Между тем, осенью того же года вокруг Takilant разгорелся скандал, после чего работать через этот оффшор стало невозможно. В связи с этим была придумана новая схема – с участием китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. TeliaSonera и ZTE якобы договорились о фиктивных контрактах с китайским производителем на поставку ПО.

Гульнара Каримова в немилости у своего отца - президента Узбекистана

Coscom перевел ZTE $20 млн. Дальше деньги в рамках консалтингового соглашения были переведены на счета оффшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с TeliaSonera. Эта структура, со своей стороны, заключила консалтинговое соглашение на сумму $20 млн с оффшором с Британских Виргинских островов Morriby Global, связанного с Каримовой. OCRRP утверждает, что указанные консалтинговые соглашения были фиктивными.

Всего за 2013 г. Morriby Global получил, как минимум, $12 млн. То есть сотрудничество TeliaSonera с Каримовой продолжалось уже после начавшегося международного скандала из-за Takilant. OCRRP пишет, что в ZTE готовы были «помочь своему клиенту», но не безвозмездно. Комиссия китайского производителя от соответствующих платежей составила 6%.

Кроме того, в качестве ответной благодарности Coscom пообещал отдать ZTE отдать часть контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования, говорится во внутренних документах китайской компании. До той поры планировалось, что Ucell будет закупать все необходимое оборудование у “F7” – по данным OCRRP, таким образом в ZTE называет своего ближайшего конкурента, китайскую Huawei. Однако Coscom был согласен заменить ядро сети в шести регионах на оборудование ZTE.

Нынешние власти Узбекистана подтвердили факты коррупции

Ларс Нуберг, как и его преемник на посту президента TeliaSonera Пер-Арне Блумкуйст (Per-Arne Blomquist), заявили OCCRP, что никаких денег по данной схеме не было переведено. Перевод такой крупной суммы мог быть осуществлен только с санкции совета директоров, который никогда бы этого не одобрил.

Однако факт перевода денежных средств по данной схеме подтвердили нынешние власти Узбекистана. В 2013 г. Гульнара Каримова впала в опалу у своего отца, в в 2016 г. Ислам Каримов скончался. Новый президентом Узбекистана стала Шавкат Мирзиеев. Каримова несколько раз была приговорена судом к тюремным заключениям.

В 2017 г. генпрокурор Узбекистана Шавкат Умурзаков ответил на вопросы властей Швеции о коррупционных схемах Гульнары Каримовой. В числе прочего он подтвердил, что связанный с TeliaSonera оффшор Eurasia Advisory Services перевел $20 млн в пользу Morriby Global за помощь в работе в стране.

Нынешний вице-президент Telia Джонас Бенгтссон (Jonas Bengtsoon) также подтвердил, что компания видела соглашение о намерениях, которое первоначально было заключено с Takilant, а затем – с Morriby Global. Однако были ли эти деньги переведены, и кто придумал данную схему, Бенгтссон не знает. ZTE не стали комментировать OCRRP вопрос взаимоотношений с TeliaSonera.