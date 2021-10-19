Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Непал
Федеративная Демократическая Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 142
Непал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримова Гульнара 89 7
|Каримов Ислам 85 7
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 5
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 3
|Авакян Гаянэ 50 3
|Милявский Александр 3 2
|Lirong Liu - Лоранг Лю 5 2
|Рейман Леонид 412 2
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
|Агафонова Наталия 35 1
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
|Патаркацишвили Бадри 4 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Рожецкин Леонид 17 1
|Мадумаров Рустам 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Джохтаберидзе Гия 2 1
|Боргер Давид 1 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Гостев Александр 54 1
|Любченко Алексей 1 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Хомков Игорь 40 1
|Ахмедов Бекзод 32 1
|Скокова Татьяна 10 1
|Маркин Алексей 4 1
|Антонов Александр 73 1
|Алиев Ильхам 6 1
|Потанин Владимир 19 1
|Jiemian 4 2
|НТВ - Телекомпания 164 1
|TENAA 16 1
|GizmoChina 77 1
|CNews Analytics 1991 1
|Analysys Mason 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763851, в очереди разбора - 667538.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763851, в очереди разбора - 667538.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru