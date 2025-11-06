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Непал Федеративная Демократическая Республика
СОБЫТИЯ
|06.11.2025
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Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО
укт полиции Непала был совершен из-за ужесточения требований к безопасности. istockphoto от wmarsik Непал перешел на российскую ВКС Решение было развернуто в дата-центре полиции, чтобы локально
|12.10.2021
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Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей
зия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari) искали пути для дальнейшей географической экспансии компании. Непал оставался одним из последних «белых пятен» на карте мира. TeliaSonera повезло, так как
|22.12.2015
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Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд
, что сомнительные сделки TeliaSonera осуществляла и в других странах макрорегиона Евразии, включая Непал. Так, в отчете американской аналитической компании Muddy Waters говорится, что факт выд
|28.10.2015
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У совладельца «Мегафона» найдены сомнительные сделки на $500 млн в России и СНГ
В Непал через Казахстан Американская исследовательская компания Muddy Watres насчитала у шведск
|22.11.2013
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Полиция Непала приобрела комплекс для криминалистического исследования фонограмм речи от ЦРТ
Полиция Непала приобрела для подразделения уголовных расследований комплекс для криминалистического и
|25.09.2013
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ГИС обеспечит прозрачность и безопасность выборов в Непале
Для обеспечения безопасности граждан на выборах в Учредительное собрание Непала, назначенных на 19 ноября 2013 г., руководство страны, кроме привлечения армии, решило
|01.08.2013
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Денежные переводы Contact можно получить в более чем 300 пунктах обслуживания в Непале
пользоваться в 123 городах и населенных пунктах Непала. Денежные переводы Contact можно отправить в Непал в долларах США или Евро, а получить в непальских рупиях. Информация по обменному курсу
|20.11.2009
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Землетрясения произошли в Непале и Аденском заливе
Землетрясение силой 5,1 балла произошло в Непале, передает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Эпицентр подземных толчков находился в 205 км к северо-востоку от г.Джумла. Подземные колебания произошли на глубине 10
|24.02.2009
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Вспышка "птичьего гриппа" зафиксирована в Непале
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Непале зафиксирована новая вспышка "птичьего гриппа", Об этом 22 февраля заявили представители Министерства сельского хозяйства страны. Вирус смертельно опасного штамма H5N1 был обнаружен в дер
|29.09.2008
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Казахские связисты заработали $500 млн на короле Непала
кратно отдавал приказы об отключении сотовых сетей. В этом году Гьянендра был отстранен от власти и Непал перешел к республиканской форме правления. Для строительства сети Spice Nepal, по слова
|23.11.2006
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"Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг с Непалом
«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети "Nepal Doorsanchar Company Limited New Services Directorat" (Непал, GSM 900). На данный момент роуминг у «Мегафон Северо-Запад» действует c 424 операторами из 172 стран.
|04.11.2000
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В Непале создана первая компания сотовой связи
Nepali, совместное предприятие индийской Modi Telestra и непальской Khetan Group, выиграла первую в Непале лицензию на сотовую связь. Тем самым завершилась 25-летняя государственная монополия н
Непал и организации, системы, технологии, персоны:
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