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Непал Федеративная Демократическая Республика

Непал - Федеративная Демократическая Республика

СОБЫТИЯ


06.11.2025 Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО

укт полиции Непала был совершен из-за ужесточения требований к безопасности. istockphoto от wmarsik Непал перешел на российскую ВКС Решение было развернуто в дата-центре полиции, чтобы локально
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей

зия» Терро Кивисаари (Tero Kivisaari) искали пути для дальнейшей географической экспансии компании. Непал оставался одним из последних «белых пятен» на карте мира. TeliaSonera повезло, так как

22.12.2015 Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд

, что сомнительные сделки TeliaSonera осуществляла и в других странах макрорегиона Евразии, включая Непал. Так, в отчете американской аналитической компании Muddy Waters говорится, что факт выд
28.10.2015 У совладельца «Мегафона» найдены сомнительные сделки на $500 млн в России и СНГ

В Непал через Казахстан Американская исследовательская компания Muddy Watres насчитала у шведск
22.11.2013 Полиция Непала приобрела комплекс для криминалистического исследования фонограмм речи от ЦРТ

Полиция Непала приобрела для подразделения уголовных расследований комплекс для криминалистического и
25.09.2013 ГИС обеспечит прозрачность и безопасность выборов в Непале

Для обеспечения безопасности граждан на выборах в Учредительное собрание Непала, назначенных на 19 ноября 2013 г., руководство страны, кроме привлечения армии, решило
01.08.2013 Денежные переводы Contact можно получить в более чем 300 пунктах обслуживания в Непале

пользоваться в 123 городах и населенных пунктах Непала. Денежные переводы Contact можно отправить в Непал в долларах США или Евро, а получить в непальских рупиях. Информация по обменному курсу

20.11.2009 Землетрясения произошли в Непале и Аденском заливе

Землетрясение силой 5,1 балла произошло в Непале, передает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Эпицентр подземных толчков находился в 205 км к северо-востоку от г.Джумла. Подземные колебания произошли на глубине 10
24.02.2009 Вспышка "птичьего гриппа" зафиксирована в Непале

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Непале зафиксирована новая вспышка "птичьего гриппа", Об этом 22 февраля заявили представители Министерства сельского хозяйства страны. Вирус смертельно опасного штамма H5N1 был обнаружен в дер
29.09.2008 Казахские связисты заработали $500 млн на короле Непала

кратно отдавал приказы об отключении сотовых сетей. В этом году Гьянендра был отстранен от власти и Непал перешел к республиканской форме правления. Для строительства сети Spice Nepal, по слова
23.11.2006 "Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг с Непалом

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг в сети "Nepal Doorsanchar Company Limited New Services Directorat" (Непал, GSM 900). На данный момент роуминг у «Мегафон Северо-Запад» действует c 424 операторами из 172 стран.
04.11.2000 В Непале создана первая компания сотовой связи

Nepali, совместное предприятие индийской Modi Telestra и непальской Khetan Group, выиграла первую в Непале лицензию на сотовую связь. Тем самым завершилась 25-летняя государственная монополия н

Публикаций - 148, упоминаний - 185

Непал и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 29
МегаФон 10742 23
ЦФТ - Золотая Корона 362 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 14
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 12
Fintur 57 12
Visor 70 9
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 9
Google LLC 12688 7
Microsoft Corporation 25775 7
Huawei 4675 7
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 6
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 6
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 6
Apple Inc 13154 5
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 4
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 4
Millicom International Cellular SA 57 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 4
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 4
Samsung Electronics 11064 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 4
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Sony 6739 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 3
Казахтелеком 348 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
TimeTurns Holdings 10 8
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 6
Альфа-Групп 745 6
Takilant 52 6
Muddy Waters 7 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - Организация по исследованию криминала и коррупции 6 3
АМКОДОР 8 3
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 3
Norton Rose Fulbright 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Альфа-Банк 1979 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 2
Global Security 23 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Visa International 1993 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Walt Disney Company 647 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 326 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
МТЗ Трансмаш 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Intel Capital 148 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
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Gionee F - серия смартфонов 2 2
Kaspersky GReAT 89 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Office 4170 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
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Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
SAS Visual Analytics 16 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
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SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
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FileZilla - FTP-клиент 26 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
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Каримов Ислам 97 14
Федорова Олеся 63 13
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 12
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 7
Авакян Гаянэ 52 7
Милявский Александр 6 5
Dennelind Johan - Деннелинд Йохан 6 4
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 3
Гафарова Елена 26 3
Prasad Samatha - Прасад Самата 3 3
Mahato Upendra - Махато Упендра 3 3
Bagner Ralf - Багнер Ральф 5 3
Shrestha Niraj Govinda - Шресфа Нирай Говинда 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Алиев Ильхам 13 2
Рожецкин Леонид 48 2
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Гостев Александр 84 2
Хамзаев Рашад 2 2
Алиева Арзу 2 2
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Путин Владимир 3454 2
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Ахмедов Бекзод 39 2
Брюквин Юрий 300 1
Скокова Татьяна 17 1
Галов Дмитрий 66 1
Маркин Алексей 4 1
Антонов Александр 77 1
Лукашенко Александр 104 1
Педоренко Андрей 43 1
Потанин Владимир 91 1
Клявин Владимир 52 1
Гусинский Владимир 19 1
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Узбекистан - Республика 2005 50
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Беларусь - Белоруссия 6289 35
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Монголия 382 25
Азия - Азиатский регион 5920 21
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Европа 24963 19
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Абхазия - Республика 196 18
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Камбоджа - Королевство 157 16
Индонезия - Республика 1058 16
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 15
Латвия - Латвийская Республика 836 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Мьянма - Республика Союз - Бирма 135 13
Филиппины - Республика 599 12
Южная Корея - Республика 7051 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Английский язык 7030 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 5
Миграция населения - Миграционные службы 447 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 4
Приватизация - форма преобразования собственности 543 4
Геология - Ледник - Glacier 218 4
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 4
Опцион 108 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Jiemian 4 2
LiveScience 154 2
Outlook India 3 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
Bloomberg 1627 2
AP - Associated Press 2007 1
Известия ИД 770 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
GizmoChina 171 1
Total Telecom 613 1
ScienceDaily 399 1
Nature Geoscience 22 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
The Verge - Издание 619 1
FT - Financial Times 1295 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
TENAA 19 1
Inquirer 463 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Counterpoint Research 110 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Oxford Economics 13 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Fortune Global 500 295 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Global mobileGov Awards 5 1
Apple Expo 11 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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