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Непал
Федеративная Демократическая Республика


19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 19
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 1
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 2
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
02.03.2020 Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона» 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
14.10.2019 Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны 1
24.04.2019 Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 1
06.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» продал свой роковой актив 2
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
10.05.2018 Почти треть российских пользователей ежемесячно сталкиваются с киберугрозами 1
16.04.2018 Merlion и Micromax объявили о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 2
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора 3
18.01.2018 Check Point: криптомайнеры атаковали 55% компаний в мире 1
14.12.2017 Пользователи мобильных устройств смогут участвовать в решении глобальных проблем 2
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда 2
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора 2
14.06.2017 Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн 2
05.06.2017 Марина Левина стала директором по коммуникациям Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
12.05.2017 Москва получила международную премию за медицинскую ИТ-систему 1
19.12.2016 Легендарный бренд BlackBerry перекуплен китайцами 1
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора 1
12.08.2016 Huawei представила отчет об устойчивом развитии за 2015 г. 1
22.07.2016 Российско-американская платежная система нашла деньги для экспансии на Ближний Восток 1
25.05.2016 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кибергруппировку, занимающуюся кибершпионажем 1
18.02.2016 НЗБанка запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона» 1
22.12.2015 Совладелец «Мегафона» после коррупционного скандала расстался с активами на $1,03 млрд 5
27.11.2015 МТС заподозрили в сливе компромата на TeliaSonera 1
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк 1

Публикаций - 89, упоминаний - 142

Непал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 14
Золотая Корона 280 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 12
Telia Company 349 9
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 8
Turkcell 182 6
Microsoft Corporation 11110 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 6
Google LLC 7158 6
Fintur 33 6
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 4
Apple Inc - Эппл Рус 7713 4
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 66 4
Samsung Electronics 5686 3
Казахтелеком 204 3
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 21 3
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 2
Мобайл Телеком Сервис 19 2
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 2
Sonera 14 2
Gionee India 2 2
Gionee 15 2
Питерская группа связистов 114 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Xiaomi 904 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
AzInTelecom - Azerbaijan International Telecom 1 1
Azercell Telekom 8 1
CenTaur 4 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 1
Синтерра - Synterra 565 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 16 1
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 2 1
Nvidia Corp 2028 1
Muddy Waters 7 4
РусславБанк - РСБ 147 3
Takilant 50 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Альфа-Банк 1126 2
Фридом Финанс ИК 12 2
Lego 84 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 1
Александровский Банк 9 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 1
Marvelgate 2 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
D-Wine - D'Wine 3 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Net Element - NETE 49 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Nordea 22 1
Swisdorn 11 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Альфа-Групп 321 1
Tesla Motors 241 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 2
Smartphone - Смартфон 773 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 46 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
Flash 476 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Google Android 10751 7
Google Android 8 Oreo 139 3
Samsung Galaxy 345 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Gionee F - серия смартфонов 2 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Apple iPod 565 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Microsoft Windows 10 6652 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Microsoft Windows 853 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Microsoft Silverlight 138 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
MLPerf 5 1
Micromax Bolt Ultra - серия смартфонов 1 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
ВТБ Онлайн 137 1
Google Android 10 172 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1942 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Edge - Браузер 984 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 26 1
Google Android 9 Pie 159 1
Check Point Global Threat Impact Index 18 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 1
Каримова Гульнара 89 7
Каримов Ислам 85 7
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 5
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 3
Авакян Гаянэ 50 3
Милявский Александр 3 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 2
Рейман Леонид 412 2
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
Агафонова Наталия 35 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Прохоров Фёдор 78 1
Рожецкин Леонид 17 1
Мадумаров Рустам 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Джохтаберидзе Гия 2 1
Боргер Давид 1 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Галкина Татьяна 10 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Гостев Александр 54 1
Любченко Алексей 1 1
Педоренко Андрей 41 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Путятинский Сергей 53 1
Кириченко Игорь 41 1
Хомков Игорь 40 1
Ахмедов Бекзод 32 1
Скокова Татьяна 10 1
Маркин Алексей 4 1
Антонов Александр 73 1
Алиев Ильхам 6 1
Потанин Владимир 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 44
Казахстан - Республика 2637 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 32
Беларусь - Белоруссия 2093 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 29
Украина 3374 29
Индия - Республика 2175 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Грузия 691 11
Узбекистан - Республика 823 10
Евразия 160 9
Молдавия - Республика Молдова 430 9
Таджикистан - Республика 437 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 8
Швеция - Королевство 756 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 7
Германия - Федеративная Республика 3648 7
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 6
Франция - Французская Республика 2130 5
Япония 2792 5
Филиппины - Республика 211 4
Европа 3766 4
Нидерланды 976 4
Союз Мьянма - Республика 47 4
Бразилия - Федеративная Республика 1128 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 3
Африка 1491 3
Аргентина - Аргентинская Республика 188 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Камбоджа - Королевство 88 3
Нигерия - Федеративная Республика 113 3
Латвия - Латвийская Республика 450 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 3
Таиланд - Королевство 361 3
Эстония - Эстонская Республика 417 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Ирландия - Республика 364 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Jiemian 4 2
НТВ - Телекомпания 164 1
TENAA 16 1
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