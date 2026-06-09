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Котяков Антон

СОБЫТИЯ


09.06.2026 В России снизился дефицит кадров в ИТ-отрасли 1
01.11.2025 Двое из трех россиян — за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска 1
29.01.2025 Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов 1
19.04.2024 Топ-менеджеров Samsung перевели на шестидневную рабочую неделю из-за проблем в бизнесе 1
09.06.2020 Путин распорядился создать всероссийский сайт по поиску работников и работы 1
28.05.2020 Путин поручил цифровизировать трудовое законодательство 1
29.04.2020 На Госуслугах появилась онлайн-регистрация для получения пособия по безработице 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Котяков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
Transsion Holdings 69 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 29 1
Samsung C&T Corporation 17 1
Samsung Electro-Mechanics 14 1
Samsung Electronics 10965 1
Ростелеком 10785 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 1
Xiaomi 2166 1
Apple Inc 13028 1
9417 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 93 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 506 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 2
Газпром нефть 697 2
SK Group 16 1
Почта России ПАО 2323 1
Superjob - Суперджоб 815 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13507 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 4
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6479 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3637 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1174 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 715 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 238 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 510 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3544 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5553 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5435 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 613 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2853 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2311 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Единая Россия - Политическая партия 320 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60535 3
Электронный документ - Electronic document 1564 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21241 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10073 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13758 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 123 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4237 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1604 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5892 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1105 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15746 1
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Онлайн-мониторинг 90 1
HRM - Расчет отпуска 799 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 1
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9061 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9203 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12663 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8639 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1117 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4141 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6135 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 123 2
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Греф Герман 484 2
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Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 278 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2719 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8725 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3093 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1365 1
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Образование в России 2725 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7997 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 287 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4545 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1368 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1228 2
Известия ИД 746 2
Forbes - Форбс 973 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 1
IDC - International Data Corporation 4965 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3887 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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