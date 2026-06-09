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Котяков Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Котяков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 2
|Газпром нефть 697 2
|SK Group 16 1
|Почта России ПАО 2323 1
|Superjob - Суперджоб 815 1
|ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
|Единая Россия - Политическая партия 320 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6135 4
|Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 123 2
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Путин Владимир 3441 3
|Мишустин Михаил 774 2
|Греф Герман 484 2
|Фальков Валерий 20 1
|Кравцов Сергей 62 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Попов Павел 24 1
|Топилин Максим 8 1
|Усков Юрий 15 1
|Черновольцев Эдуард 1 1
|Акимов Максим 192 1
|Осеевский Михаил 349 1
|Носков Константин 239 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Левин Леонид 133 1
|Шадаев Максут 1198 1
|Липов Андрей 67 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Собянин Сергей 526 1
|Белоусов Андрей 148 1
|Назаров Александр 76 1
|Песков Дмитрий 125 1
|Силуанов Антон 84 1
|Воробьев Андрей 197 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Федулов Владислав 84 1
|Орешкин Максим 34 1
|Комар Евгений 20 1
|Нестеренко Татьяна 42 1
|Мантуров Денис 124 1
|Хинштейн Александр 147 1
|Васильева Ольга 25 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Набиуллина Эльвира 122 1
|Решетников Максим 44 1
|Шулика Виталий 10 1
|Фетисов Александр 33 1
|Турчак Андрей 27 1
|Дюков Александр 9 1
|IDC - International Data Corporation 4965 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3887 1
|University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.