Двое из трех россиян — за ежегодную выплату компенсаций за неиспользованные дни отпуска

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что двое из трех россиян поддерживают идею выплаты компенсации за неиспользованный отпуск по итогам календарного года. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Депутаты партии «Новые люди» обратились к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выплачивать сотрудникам денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года. Большинство россиян (66%) поддержало предложение: «Должно быть право выбора каждого человекаотдыхать или получить компенсацию»; «Сейчас ставки по вкладам высокие, этими деньгами можно выгодно распорядиться». Против выступил каждый одиннадцатый (11%), еще 23% затруднились с ответом: «Работодатели будут этим злоупотреблять. Не давать уйти в отпуск, а просто выплачивать деньги за него в конце года»; «Отпуск — это отдых. Работать без отдыха нельзя, а там, где работа связана с риском для жизни и здоровья, в принципе недопустимо»; «У кого зарплата серая — будут получать копейки».

Мужчины несколько чаще женщин одобряют инициативу депутатов (68 и 65% соответственно). Среди россиянок в два раза больше противниц идеи (14% против 7% среди мужчин). Молодежи до 35 лет перспектива кажется более привлекательной, чем тем, кто старше: 68% — за, скептиков меньше всего — 7%. Россияне с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц критикуют предложение чаще тех, кто зарабатывает больше (17%).

Среди работников, у которых к концу года останутся неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки инициативы достигает 74%, что значительно выше, чем среди тех, у кого таких дней не останется (63%). И это логично, поскольку предложение напрямую отвечает их интересам.

Место проведения опроса: Россия, все округа

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?
Импортонезависимость

Населенных пунктов: 383

Время проведения: 24-30 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

