Российские ИТ-шники спаслись от инфляции. В отрасли шикарный рост зарплат

Зарплаты российских ИТ-специалистов в 2025 г. выросли в среднем на 15% год к году. Это ощутимо выше инфляции, которая, по прогнозу Центробанка, должна составить 6-7% по итогам 2025 г. В 2024 г. она была 9,52%, согласно данным Росстата.



Больше денег ИТ-шникам

Средняя зарплата отечественных ИТ-специалистов за неполный 2025 г. показала 15-процентный рост по отношению к 2024 г., пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Сбераналитики» и «Работы.ру». Она составила 146,5 тыс. руб.

При этом в России явная нехватка ИТ-кадров, о чем открыто свидетельствует статистика по вакансиям в ИТ-отрасли. В 2025 г. их стало на 7,5% больше, нежели годом ранее. Глава Минцифры Максут Шадаев в августе 2023 г. говорил о дефиците в ИТ-отрасли в размере примерно 700 тыс. человек. Более актуальную статистику он с тех пор не предоставлял, но и победе над кадровым голодом в отрасли тоже не заявлял.

В исследовании также отмечено, что зарплата в российской ИТ-сфере превышает средний уровень дохода в стране, который составляет 96,1 тыс. руб., «в 1,5 раза и растет быстрее на 2,2 процентных пункта».

Согласно статистике «Работы.ру», доля вакансий в ИТ-отрасли за первые девять месяцев 2025 г. продемонстрировала 7,5-процентный рост год к году. А вот количество резюме ИТ-специалистов за тот же период, напротив, сократилось, притом довольно существенно на 5,0%. Зарплатные предложения в ИТ-сфере в масштабах всей страны подскочили и на 16,7%, а прирост зарплатных ожиданий соискателей оказался на уровне 8,5%.

На завод пока можно не спешить

Авторы исследования также подсчитали медианную зарплату ИТ-специалистов, и выяснили, что она составляет 83 тыс. руб., а это на 15,9% больше, чем в 2024 г. Медианная зарплата в данном случае – это параметр, который находится посередине всех зарплат сотрудников ИТ-отрасли. Условно слева от медианной зарплаты – те, кто зарабатывает меньше этой суммы, справа – те, кто получает больше.

В исследовании отдельно отмечено, что медианная заплата в ИТ-сфере на 21% больше, нежели во всех других сферах деятельности. Вот только чтобы получать максимально возможную зарплату, большинству российских ИТ-специалистов потребуется или решиться на переезд в другой регион, или договориться об удаленной работе.

Связано это с тем, что самые высокие средние заработные платы в отрасли платят, что неудивительно, в Москве – 222,8 тыс. руб. Санкт-Петербург неожиданно оказался на четвертом месте с результатом 177,3 тыс. руб.

На второй строчке – Чукотский автономный округ (207,7 тыс. руб.), на третьей – Московская область (179,3 тыс. руб.). Замыкает топ-пять Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 147,2 тыс. руб.

Больше всего, по данным «СберАналитики» и «Работы.ру», получают программисты – их зарплата составляет в среднем 204 тыс. руб.

Туда, где холодно, или где латте на кокосовом

Исследователи объяснили наличие северных и дальневосточных регионов в топе средних зарплат ИТ-специалистов их географической удаленностью от центральных районов страны. Была названа и еще одна причина – очень суровые климатические условия что в Чукотском, что в Ямало-Ненецком автономном округе. Вероятно, не каждый ИТ-специалист готов мириться с ними за ту же зарплату, что платят в регионах с более мягким климатом.

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то их присутствие в рейтинге обусловлено совсем другими причинами. По мнению авторов исследования, это следствие того, что в этих регионах очень высокий спрос на квалифицированных специалистов, поскольку крупнейшие ИТ-компании страны расположены именно здесь.

Самые перспективные регионы

Отдельно в исследовании перечислены регионы с самым высоким темпом роста зарплат ИТ-специалистов. Что особенно примечательно, в топ-5 нет ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, но зато есть регионы, расположенные сравнительно далеко от двух столиц. Не исключено, что таким образом они стремятся удержать ИТ-специалистов от переезда поближе к центральным городам.

На первом месте – Курганская область с приростом зарплат на уровне 22% по сравнению с 2024 г. Расстояние от Кургана до Москвы – около 2000 км. Второе место – Республика Марий Эл (20,5%, около 800 км). Третье – Амурская область (20,3%, почти 5600 км). Замыкают топ-5 Республика Алтай (20,2%, 3600 км) и Чукотский автономный округ (19,3%, 6000 км).

Если же рассматривать исключительно наивысшие зарплатные предложения, то в январе-сентябре 2015 г. они были зафиксированы в вакансиях Краснодарского края (585 тыс. руб.), Самарской области (575 тыс. руб.) и Республике Дагестан (560 тыс. руб.). Москва расположилась на четвертом месте с результатом 550 тыс. руб, а за ней следует Калужская область (510 тыс. руб.).