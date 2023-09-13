Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» анда, состоящая из специалистов ИТ-компании Lad и «Юникон бизнес солюшнс», перевела кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников группы «Юникон» на «1С:Зарплата и управление персоналом 8

«Первый бит» ускорил расчет зарплаты в жилищно-коммунальной компании «Иркутскавтодор» Интегратор ИТ-решений для бизнеса «Первый бит» ускорил расчет заработной платы в компании «Иркутскавтодор», настроив синхронизацию между кадровой и

«1С рарус» автоматизировала расчет зарплаты и управление персоналом в «ТНГ-групп» оработанный функционал системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» позволил ускорить сложный расчет заработной платы по необходимым критериям. Благодаря унификации и оптимизации методоло

«1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус» «1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности в «Келлогг рус» на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате проекта оптимизированы текущие бизнес-процессы компании, сниже

Мособлдума внедрила решения «1С» е основных средств и других нефинансовых активов ускорилось в четыре раза. Вдвое сокращено время на расчет заработной платы сотрудников. Московская областная Дума – постоянно действующий высший

«Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» Специалисты компании «1С:Первый бит» автоматизировали расчет заработной платы в многопрофильной транспортно-логистической компании «Кастор». «1С:За

«Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК» нии «Первый Бит» установили единую систему на базе «1С:ЗУП КОРП» в компании АО «ЖТК», дочернее общество ОАО «Российские железные дороги», автоматизировав 164 рабочих места. В АО «ЖТК» кадровый учет и расчет заработной платы осуществлялся децентрализовано в системах: «1С:Зарплата и управление персоналом 2.5», «1С:Зарплата и кадры на платформе 7.7», «1С:КАМИН», «1С:Зарплата и управление персо

ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA ВТБ запустил расчет заработной платы для более 50 тысяч сотрудников в новой системе управления персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в 5 раз. Это один из крупнейших прое

Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП» енных подразделениях компании. Унифицирована методология кадрового администрирования, централизован расчет заработной платы персоналу. Сокращено время на ежедневное оформление более 1,2 тыс. ка

Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников ганов власти и федеральных казенных учреждений «Сейчас у нас уже 13 органов власти, включая 162 территориальных органа, несколько казенных учреждений, — описывает Гвоздева ход проекта. — Рассчитываем заработную плату 23 тыс. сотрудников. Это действительно огромный объем. У нас в планах еще около 30 органов взять на бухучет с нового года. Делаем это естественно с использованием нашей системы

«Молвест» ускорил расчет зарплаты сотрудников и формирование управленческой отчетности с помощью решения «1С» ельств и заводов компании. Требовалось упростить сбор и консолидацию данных подразделений, ускорить расчет заработной платы сотрудникам, сократить время на формирование регламентированной и ста

«Туапсинский морской торговый порт» автоматизировал расчет зарплаты на базе решения «1С» Специалисты группы компаний «1С:Автоматизация» завершили внедрение системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» в «Туапсинском морском торговом порту» (ТМТП). Новая система обеспечила расчет заработной платы сотрудникам с учетом критериев специфичных для стивидорных компаний — применяемых технологических схем, погодных условий при выполнении работ, количества часов, отработа

«Сатурн» организовал расчет зарплаты с помощью «1С-Рарус» отдела кадров, табельного бюро, канцелярии, отдела труда и заработной платы, центральной бухгалтерии. Внедряемая система «1С:Управление производственным предприятием 8» оптимизировала кадровый учет и расчет заработной платы для 1150 сотрудников. Автоматизированы четыре различные схемы расчета зарплаты, скорость работы с данными значительно увеличилась, а точность и прозрачность - повысились

SAP SuccessFactors переносит расчет заработной платы в «облака» SAP мы сделали перенос HR-процессов с локального оборудования в “облака” практически незаметным для организаций», — заявил Адель Аль-Салех (Adel Al-Saleh), генеральный директор NGA Human Resources. «Расчет заработной платы сотрудников — исторически сложная и важная HR-функция, которая сегодня является главным объектом цифровой трансформации, — рассказал Дэвид Ладлоу, вице-президент группы

«1С-Рарус» автоматизировал расчет зарплаты в «Институте современного менеджмента» ессионал-консалт. Институт современного менеджмента». В системе теперь ведется весь кадровый учет и расчет заработной платы. Это повысило прозрачность начислений персоналу и позволило руководст

Главное управление МЧС по Московской области рассчитывает зарплату для 2 300 сотрудников с помощью системы 1С Пилотный проект охватил головное управление и 5 его подведомственных подразделений. Автоматизирован расчет заработной платы и денежного довольствия с учетом различных категорий сотрудников – гр

«Первый БИТ» помог в два раза ускорить расчет зарплаты «ГЦАХиТО МВД России» Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, успешно завершила проект по замене программного обеспечения «1С:Расчет зарплаты в бюджетных учреждениях 7.7» на «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.2». Заказчиком проекта выступило федеральное казенное учреждение «Главный центр административно-хозя

«Хомнет консалтинг» выполнил доработку системы CitiDirect для «Виллако» В компании «Виллако» (входит в группу Icopal) выполнена модификация модуля интеграции «1С:Камин:Расчет заработной платы» и клиент-банка CitiDirect Online. Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». Впервые мировой производитель кровельных и гидроизоляционных материалов обратил

«1С:Первый БИТ» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в «Русбурмаше» ФЛ в разрезе ИФНС обособленных подразделений приходилось вести вручную. Из-за разрозненности данных расчет заработной платы и связанных с ней налогов занимал слишком много времени, а данные для

«1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в «СМУ-12 Телефонстрой» Компания «1С-Рарус» автоматизировала кадровый учет и расчет заработной платы в «СМУ-12 Телефонстрой» с помощью решения «1С:Зарплата и управление персоналом 8». В программе формируется весь цикл расчетов с сотрудниками, включая бонусы за переработ

«1С:Первый БИТ» автоматизировал расчет зарплаты в «Исламском банке Al Hilal» ес процессы, как: кадровый учет; обучение персонала; оценка эффективности персонала; планирование занятости сотрудников; подбор кадров; применение различных мотивационных схем; учет рабочего времени; расчет зарплаты. По отзыву заказчика, в результате внедрения продукта «1С:Зарплата и Управление персоналом для Казахстана» в банке значительно улучшилась кадровая политика. Помимо автоматизации

Дорожная компания «Коломяжское» ускорила расчет заработной платы с помощью «1С:Предприятие 8» авершили автоматизацию процессов расчета заработной платы и управления кадровой политикой в компании «Коломяжское». Внедрение системы «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» позволило в разы ускорить расчет заработной платы по сложной многоступенчатой схеме для более тысячи человек. Синергетическим эффектом от использования системы стало увеличение скорости и надежности работы с персоналом.

«1С-Рарус» автоматизировал расчет зарплаты для «Окской судоверфи» на базе «1С:Предприятия 8» ных за счет разграничения прав пользователей. В то же время, производственный, бухгалтерский учет и расчет заработной платы ведутся теперь в единой системе. Минимизирована вероятность потери да

«1С:Предприятие 8» обеспечило своевременный расчет зарплаты для 52 бюджетных учреждений Иркутска для бухгалтера». Внедрение выполнили специалисты компании БИТ, которая имеет статус центра компетенции по бюджетному учету. Новая информационная система была внедрена за 3 месяца и обеспечила удобный расчет заработной платы по 12 графикам работы для 2574 сотрудников из 52 бюджетных учреждений, сообщили в БИТ. В результате выполнения проекта расчеты, на которые сотрудники ЦБ №5 ранее тратили

Автоцентр «Фаэтон» ускорил расчет зарплаты и автоматизировал подбор запчастей с помощью «БИТ:Управление автосервисом» Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение продукта «БИТ:Управление автосервисом 8» в новосибирском автоцентре «Фаэтон». Внедренное программное решение дало возможность ускорить расчет зарплаты исполнителей работ, снизить временные затраты на формирование накладных для клиентов и заполнение документа «заказ-наряд», автоматизировать процесс подбора запчастей. До внедрен

«1C-Рарус» автоматизировал регламентированный учет и расчет зарплаты в «Вэлла» ивно получать информацию по всем подразделениям и контролировать своевременное проведение платежей, расчет заработной платы; исключить несогласованность и дублирование информации, возникающие р

Oriflame обновила ERP и автоматизировала расчет зарплаты с помощью решений Epicor я визуализации и контроля деятельности предприятия. В ходе внедрения Advanced Payroll был упорядочен и автоматизирован процесс расчета заработной платы. Бухгалтеры, находящиеся в Москве, осуществляют расчет заработной платы для 14 компаний по всей России. Пользователи регионов имеют возможность получать отчетность непосредственно из системы. Для удобства расчета заработной платы было внедре

Завод «Катерпиллар-Тосно» автоматизировал расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятием 8» и управление персоналом 8» в компании «Катерпиллар-Тосно» (Ленинградская область). По итогам проекта заказчику удалось в несколько раз сократить трудозатраты на выполнение операций кадрового учета и расчет заработной платы. Всего автоматизировано 20 рабочих мест, говорится в сообщении «1-ВК». Завод «Катерпиллар» в городе Тосно (принадлежит корпорации «Катерпиллар» (Caterpillar Inc.)) специ

Государственная регистрационная палата ведет расчет зарплаты с помощью решения «1С» бюджетного учреждения 8». Требовалось автоматизировать работу отдела кадров (на тот момент кадровый учет велся вручную), интегрировать деятельность кадрового и расчетного отделов, сократить время на расчет заработной платы и свести к минимуму вероятность возникновения ошибок. По информации «Авро-Бус», программа «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» позволяет решить поставленные зад

Сеть магазинов «Рив Гош» ведет расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8» риняло решение о внедрении программного продукта «1С:Зарплата и управление персоналом» (1С:ЗУП) на платформе «1С:Предприятие 8», который позволяет автоматизировать работу с персоналом, кадровый учет, расчет заработной платы и обладает широким функционалом. Партнером по внедрению проекта выступило Петербургское подразделение компании БИТ. Внедрение длилось 9 месяцев. Всего автоматизировано 2

«Экстролизинг» автоматизировал расчет зарплаты на базе «1С:Предприятия 8» Компания «Хомнет Бизнес Решения» автоматизировала расчет заработной платы и управление персоналом компании «Экстролизинг» - специализированной лизинговой компании, оказывающей предприятиям и организациям услуги по передаче в лизинг автотранспо

«Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует расчет зарплаты в филиалах на базе КАС «Бизнес Люкс» Завершен первый этап тиражирования модуля «Расчет зарплаты» Комплексной автоматизированной системы (КАС) «Бизнес Люкс» в филиалах предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» (ранее «Пермтрансгаз»), входящего в группу предприятий «Газпром»

«Газпром трансгаз Чайковский» автоматизировал расчет зарплаты с КАС «Бизнес Люкс» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (ранее ООО «Пермтрансгаз») совместно с компанией НПО «Компьютер» успешно завершили пилотный проект внедрения модуля «Расчет зарплаты» КАС «Бизнес Люкс» в Администрации Общества и филиале Воткинское ЛПУ МГ. В процессе разработки проектных решений и по ходу внедрения была выработана и реализована единая методик

«Зентива Фарма» ведет расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8» ме, которая не могла в полной мере удовлетворить требованиям, предъявляемым компанией к качеству расчета и учету специфики деятельности компании. В итоге, руководство приняло решение автоматизировать расчет зарплаты и управление персоналом на базе типовой конфигурации программы «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Выбор в пользу программного продукта фирмы «1С» был сделан с учетом оптим

«Тяжмехпресс» автоматизировал расчет зарплаты на базе «Паруса» хпресс», один из крупнейших в мире производителей кузнечно-прессового оборудования, автоматизировал расчет заработной платы с помощью ИСУ «Парус». За счет внедрения модуля «Расчет заработной

«Роствертол» автоматизирует расчет зарплаты с помощью «БОСС-Кадровика» оцесс подготовки штатного расписания. На втором этапе «АйТи» внедрит на предприятии табельно- зарплатный контур системы «БОСС-Кадровик», который автоматизирует процедуру учета отработанного времени и расчет заработной платы. Кроме того, специалисты «АйТи» выполнят интеграцию системы «БОСС-Кадровик» с автоматизированной системой контроля доступа «Роствертола». После чего данные о времени фак

«Моспромстрой» автоматизировал расчет зарплаты на базе ПО «Парус 8» спромстроя» на базе программного обеспечения «Парус 8». На сегодняшний день в единой базе данных «Парус» по единой методологии с использованием унифицированного набора справочников и словарей ведется расчет заработной платы по 26 филиалам холдинга. Трудоемкость расчета заработной платы существенно снижена: численность соответствующего бухгалтерского подразделения сократилась с 45 до 19 чело