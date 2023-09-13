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HRM Расчет заработной платы Payroll calculation Учет труда и заработной платы



13.09.2023 Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»

анда, состоящая из специалистов ИТ-компании Lad и «Юникон бизнес солюшнс», перевела кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников группы «Юникон» на «1С:Зарплата и управление персоналом 8
07.09.2023 «Первый бит» ускорил расчет зарплаты в жилищно-коммунальной компании «Иркутскавтодор»

Интегратор ИТ-решений для бизнеса «Первый бит» ускорил расчет заработной платы в компании «Иркутскавтодор», настроив синхронизацию между кадровой и

01.09.2022 «1С рарус» автоматизировала расчет зарплаты и управление персоналом в «ТНГ-групп»

оработанный функционал системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» позволил ускорить сложный расчет заработной платы по необходимым критериям. Благодаря унификации и оптимизации методоло
27.06.2022 «1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус»

«1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом, расчет зарплаты и формирование отчетности в «Келлогг рус» на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». В результате проекта оптимизированы текущие бизнес-процессы компании, сниже
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С»

е основных средств и других нефинансовых активов ускорилось в четыре раза. Вдвое сокращено время на расчет заработной платы сотрудников. Московская областная Дума – постоянно действующий высший
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом»

Специалисты компании «1С:Первый бит» автоматизировали расчет заработной платы в многопрофильной транспортно-логистической компании «Кастор». «1С:За
27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК»

нии «Первый Бит» установили единую систему на базе «1С:ЗУП КОРП» в компании АО «ЖТК», дочернее общество ОАО «Российские железные дороги», автоматизировав 164 рабочих места. В АО «ЖТК» кадровый учет и расчет заработной платы осуществлялся децентрализовано в системах: «1С:Зарплата и управление персоналом 2.5», «1С:Зарплата и кадры на платформе 7.7», «1С:КАМИН», «1С:Зарплата и управление персо
04.08.2020 ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA

ВТБ запустил расчет заработной платы для более 50 тысяч сотрудников в новой системе управления персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в 5 раз. Это один из крупнейших прое
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП»

енных подразделениях компании. Унифицирована методология кадрового администрирования, централизован расчет заработной платы персоналу. Сокращено время на ежедневное оформление более 1,2 тыс. ка
01.10.2019 Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников

ганов власти и федеральных казенных учреждений «Сейчас у нас уже 13 органов власти, включая 162 территориальных органа, несколько казенных учреждений, — описывает Гвоздева ход проекта. — Рассчитываем заработную плату 23 тыс. сотрудников. Это действительно огромный объем. У нас в планах еще около 30 органов взять на бухучет с нового года. Делаем это естественно с использованием нашей системы
27.03.2017 «Молвест» ускорил расчет зарплаты сотрудников и формирование управленческой отчетности с помощью решения «1С»

ельств и заводов компании. Требовалось упростить сбор и консолидацию данных подразделений, ускорить расчет заработной платы сотрудникам, сократить время на формирование регламентированной и ста
31.10.2016 «Туапсинский морской торговый порт» автоматизировал расчет зарплаты на базе решения «1С»

Специалисты группы компаний «1С:Автоматизация» завершили внедрение системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» в «Туапсинском морском торговом порту» (ТМТП). Новая система обеспечила расчет заработной платы сотрудникам с учетом критериев специфичных для стивидорных компаний — применяемых технологических схем, погодных условий при выполнении работ, количества часов, отработа
07.10.2016 «Сатурн» организовал расчет зарплаты с помощью «1С-Рарус»

отдела кадров, табельного бюро, канцелярии, отдела труда и заработной платы, центральной бухгалтерии. Внедряемая система «1С:Управление производственным предприятием 8» оптимизировала кадровый учет и расчет заработной платы для 1150 сотрудников. Автоматизированы четыре различные схемы расчета зарплаты, скорость работы с данными значительно увеличилась, а точность и прозрачность - повысились
07.09.2016 SAP SuccessFactors переносит расчет заработной платы в «облака»

 SAP мы сделали перенос HR-процессов с локального оборудования в “облака” практически незаметным для организаций», — заявил Адель Аль-Салех (Adel Al-Saleh), генеральный директор NGA Human Resources. «Расчет заработной платы сотрудников — исторически сложная и важная HR-функция, которая сегодня является главным объектом цифровой трансформации, — рассказал Дэвид Ладлоу, вице-президент группы

17.03.2016 «1С-Рарус» автоматизировал расчет зарплаты в «Институте современного менеджмента»

ессионал-консалт. Институт современного менеджмента». В системе теперь ведется весь кадровый учет и расчет заработной платы. Это повысило прозрачность начислений персоналу и позволило руководст
22.01.2016 Главное управление МЧС по Московской области рассчитывает зарплату для 2 300 сотрудников с помощью системы 1С

Пилотный проект охватил головное управление и 5 его подведомственных подразделений. Автоматизирован расчет заработной платы и денежного довольствия с учетом различных категорий сотрудников – гр
25.12.2015 «Первый БИТ» помог в два раза ускорить расчет зарплаты «ГЦАХиТО МВД России»

Компания «Первый БИТ», интегратор ИТ-решений для учета и управления, успешно завершила проект по замене программного обеспечения «1С:Расчет зарплаты в бюджетных учреждениях 7.7» на «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.2». Заказчиком проекта выступило федеральное казенное учреждение «Главный центр административно-хозя
15.10.2015 «Хомнет консалтинг» выполнил доработку системы CitiDirect для «Виллако»

В компании «Виллако» (входит в группу Icopal) выполнена модификация модуля интеграции «1С:Камин:Расчет заработной платы» и клиент-банка CitiDirect Online. Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг». Впервые мировой производитель кровельных и гидроизоляционных материалов обратил
12.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в «Русбурмаше»

ФЛ в разрезе ИФНС обособленных подразделений приходилось вести вручную. Из-за разрозненности данных расчет заработной платы и связанных с ней налогов занимал слишком много времени, а данные для
20.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в «СМУ-12 Телефонстрой»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала кадровый учет и расчет заработной платы в «СМУ-12 Телефонстрой» с помощью решения «1С:Зарплата и управление персоналом 8». В программе формируется весь цикл расчетов с сотрудниками, включая бонусы за переработ
18.01.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал расчет зарплаты в «Исламском банке Al Hilal»

ес процессы, как: кадровый учет; обучение персонала; оценка эффективности персонала; планирование занятости сотрудников; подбор кадров; применение различных мотивационных схем; учет рабочего времени; расчет зарплаты. По отзыву заказчика, в результате внедрения продукта «1С:Зарплата и Управление персоналом для Казахстана» в банке значительно улучшилась кадровая политика. Помимо автоматизации
16.04.2012 Дорожная компания «Коломяжское» ускорила расчет заработной платы с помощью «1С:Предприятие 8»

авершили автоматизацию процессов расчета заработной платы и управления кадровой политикой в компании «Коломяжское». Внедрение системы «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» позволило в разы ускорить расчет заработной платы по сложной многоступенчатой схеме для более тысячи человек. Синергетическим эффектом от использования системы стало увеличение скорости и надежности работы с персоналом.
29.08.2011 «1С-Рарус» автоматизировал расчет зарплаты для «Окской судоверфи» на базе «1С:Предприятия 8»

ных за счет разграничения прав пользователей. В то же время, производственный, бухгалтерский учет и расчет заработной платы ведутся теперь в единой системе. Минимизирована вероятность потери да
15.06.2011 «1С:Предприятие 8» обеспечило своевременный расчет зарплаты для 52 бюджетных учреждений Иркутска

для бухгалтера». Внедрение выполнили специалисты компании БИТ, которая имеет статус центра компетенции по бюджетному учету. Новая информационная система была внедрена за 3 месяца и обеспечила удобный расчет заработной платы по 12 графикам работы для 2574 сотрудников из 52 бюджетных учреждений, сообщили в БИТ. В результате выполнения проекта расчеты, на которые сотрудники ЦБ №5 ранее тратили
31.05.2011 Автоцентр «Фаэтон» ускорил расчет зарплаты и автоматизировал подбор запчастей с помощью «БИТ:Управление автосервисом»

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила внедрение продукта «БИТ:Управление автосервисом 8» в новосибирском автоцентре «Фаэтон». Внедренное программное решение дало возможность ускорить расчет зарплаты исполнителей работ, снизить временные затраты на формирование накладных для клиентов и заполнение документа «заказ-наряд», автоматизировать процесс подбора запчастей. До внедрен
10.02.2011 «1C-Рарус» автоматизировал регламентированный учет и расчет зарплаты в «Вэлла»

ивно получать информацию по всем подразделениям и контролировать своевременное проведение платежей, расчет заработной платы; исключить несогласованность и дублирование информации, возникающие р
27.01.2011 Oriflame обновила ERP и автоматизировала расчет зарплаты с помощью решений Epicor

я визуализации и контроля деятельности предприятия. В ходе внедрения Advanced Payroll был упорядочен и автоматизирован процесс расчета заработной платы. Бухгалтеры, находящиеся в Москве, осуществляют расчет заработной платы для 14 компаний по всей России. Пользователи регионов имеют возможность получать отчетность непосредственно из системы. Для удобства расчета заработной платы было внедре
25.10.2010 Завод «Катерпиллар-Тосно» автоматизировал расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятием 8»

и управление персоналом 8» в компании «Катерпиллар-Тосно» (Ленинградская область). По итогам проекта заказчику удалось в несколько раз сократить трудозатраты на выполнение операций кадрового учета и расчет заработной платы. Всего автоматизировано 20 рабочих мест, говорится в сообщении «1-ВК». Завод «Катерпиллар» в городе Тосно (принадлежит корпорации «Катерпиллар» (Caterpillar Inc.)) специ
07.07.2009 Государственная регистрационная палата ведет расчет зарплаты с помощью решения «1С»

бюджетного учреждения 8». Требовалось автоматизировать работу отдела кадров (на тот момент кадровый учет велся вручную), интегрировать деятельность кадрового и расчетного отделов, сократить время на расчет заработной платы и свести к минимуму вероятность возникновения ошибок. По информации «Авро-Бус», программа «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» позволяет решить поставленные зад
29.05.2009 Сеть магазинов «Рив Гош» ведет расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8»

риняло решение о внедрении программного продукта «1С:Зарплата и управление персоналом» (1С:ЗУП) на платформе «1С:Предприятие 8», который позволяет автоматизировать работу с персоналом, кадровый учет, расчет заработной платы и обладает широким функционалом. Партнером по внедрению проекта выступило Петербургское подразделение компании БИТ. Внедрение длилось 9 месяцев. Всего автоматизировано 2
26.12.2008 «Экстролизинг» автоматизировал расчет зарплаты на базе «1С:Предприятия 8»

Компания «Хомнет Бизнес Решения» автоматизировала расчет заработной платы и управление персоналом компании «Экстролизинг» - специализированной лизинговой компании, оказывающей предприятиям и организациям услуги по передаче в лизинг автотранспо
25.11.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует расчет зарплаты в филиалах на базе КАС «Бизнес Люкс»

Завершен первый этап тиражирования модуля «Расчет зарплаты» Комплексной автоматизированной системы (КАС) «Бизнес Люкс» в филиалах предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» (ранее «Пермтрансгаз»), входящего в группу предприятий «Газпром»
03.06.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизировал расчет зарплаты с КАС «Бизнес Люкс»

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (ранее ООО «Пермтрансгаз») совместно с компанией НПО «Компьютер» успешно завершили пилотный проект внедрения модуля «Расчет зарплаты» КАС «Бизнес Люкс» в Администрации Общества и филиале Воткинское ЛПУ МГ. В процессе разработки проектных решений и по ходу внедрения была выработана и реализована единая методик
26.05.2008 «Зентива Фарма» ведет расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8»

ме, которая не могла в полной мере удовлетворить требованиям, предъявляемым компанией к качеству расчета и учету специфики деятельности компании. В итоге, руководство приняло решение автоматизировать расчет зарплаты и управление персоналом на базе типовой конфигурации программы «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Выбор в пользу программного продукта фирмы «1С» был сделан с учетом оптим
16.04.2008 «Тяжмехпресс» автоматизировал расчет зарплаты на базе «Паруса»

хпресс», один из крупнейших в мире производителей кузнечно-прессового оборудования, автоматизировал расчет заработной платы с помощью ИСУ «Парус». За счет внедрения модуля «Расчет заработной
18.03.2008 «Роствертол» автоматизирует расчет зарплаты с помощью «БОСС-Кадровика»

оцесс подготовки штатного расписания. На втором этапе «АйТи» внедрит на предприятии табельно- зарплатный контур системы «БОСС-Кадровик», который автоматизирует процедуру учета отработанного времени и расчет заработной платы. Кроме того, специалисты «АйТи» выполнят интеграцию системы «БОСС-Кадровик» с автоматизированной системой контроля доступа «Роствертола». После чего данные о времени фак
14.02.2008 «Моспромстрой» автоматизировал расчет зарплаты на базе ПО «Парус 8»

спромстроя» на базе программного обеспечения «Парус 8». На сегодняшний день в единой базе данных «Парус» по единой методологии с использованием унифицированного набора справочников и словарей ведется расчет заработной платы по 26 филиалам холдинга. Трудоемкость расчета заработной платы существенно снижена: численность соответствующего бухгалтерского подразделения сократилась с 45 до 19 чело
05.09.2007 «Пермтрансгаз» автоматизирует расчет зарплаты в КАС «Бизнес Люкс»

Компания НПО «Компьютер» сообщает о завершении подготовительного этапа работ по внедрению модуля «Расчет зарплаты» подсистемы «Управление персоналом» комплексной автоматизированной системы «Бизнес Люкс» в ООО «Пермтрансгаз». Модуль «Расчет зарплаты» является модулем подсистемы «Управ

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CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 10 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
Verdi 4 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
Демократическая политическая партия США 112 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 43 1
Linux Foundation 181 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
ЛДПР 104 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29429 453
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62633 368
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2457 261
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11322 220
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6388 180
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9548 156
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12173 121
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1372 109
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47756 109
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1029 88
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2226 78
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12114 78
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10835 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17590 71
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6466 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28713 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9495 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23446 50
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 708 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11502 50
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 704 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15354 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20307 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12407 45
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1650 43
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4979 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20015 40
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника 319 40
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 515 37
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4796 37
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3238 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11742 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25651 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10681 33
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Project Tracker 2416 33
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 407 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27415 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13742 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4398 29
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4261 29
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 525 138
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2225 136
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 926 87
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 65
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 245 49
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 209 43
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 858 38
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 28
Microsoft Dynamics 1170 27
Microsoft Office 3650 21
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 437 21
Microsoft Windows 2000 8660 20
1С:ERP Управление предприятием 500 19
Oracle Java - язык программирования 2976 18
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 555 18
Microsoft SQL Server 1586 17
Oracle E-Business Suite - OEBS 580 17
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 225 17
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 559 16
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 55 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3121 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4924 13
Avito - Авито работа - Авито подработка 108 11
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 53 10
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 126 10
Linux OS 9563 9
Google Android 13726 9
Apple iOS 7551 8
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 85 8
Python - высокоуровневый язык программирования 829 8
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 533 7
Новые облачные технологии - МойОфис 705 7
Epicor iScala 87 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6963 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 593 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 969 7
Microsoft Office Excel 1167 7
C/C++ - Язык программирования 706 6
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 952 5
Путин Владимир 3075 10
Никифоров Николай 1134 6
Ливанов Дмитрий 51 5
Натрусов Артем 272 5
Шадаев Максут 922 5
Рейман Леонид 1044 5
Панченко Михаил 8 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 329 4
Нуралиев Борис 285 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 4
Медведев Дмитрий 1648 4
Мишустин Михаил 640 3
Жуков Михаил 39 3
Кучик Евгений 18 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 301 3
Никитин Сергей 60 3
Стоянов Алексей 41 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 3
Филатов Андрей 114 3
Муромец Юлия 28 3
Евраев Михаил 255 3
Король Юрий 3 3
Лебедев Глеб 14 3
Пантелеев Илья 25 3
Нечаев Андрей 27 3
Пак Олег 111 3
Александров Александр 67 2
Акимов Максим 184 2
Гусев Михаил 20 2
Феоктистов Вадим 35 2
Павлов Иван 70 2
Абакумов Евгений 189 2
Смолянинов Александр 5 2
Казарян Карен 72 2
Орловский Виктор 369 2
Чурсин Дмитрий 61 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 2
Демидов Михаил 133 2
Гвоздева Наталья 16 2
Сотин Денис 205 2
Россия - РФ - Российская федерация 139052 485
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42088 161
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51560 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16906 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13966 48
Европа 21596 44
Россия - СФО - Новосибирск 4169 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16562 26
Казахстан - Республика 5418 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14069 26
Украина 7522 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13231 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2986 23
Германия - Федеративная Республика 12556 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7165 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3809 20
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2814 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2854 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2828 16
Беларусь - Белоруссия 5503 15
Индия - Bharat 5352 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2358 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2634 14
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1440 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1514 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2145 12
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 820 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1495 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3012 11
Россия - СФО - Омская область - Омск 1084 11
Азия - Азиатский регион 5395 11
Швеция - Королевство 3603 10
США - Калифорния 4580 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1170 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2319 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1860 10
Европа Восточная 3056 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2762 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1485 9
Южная Корея - Республика 6567 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5808 342
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2644 333
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46667 304
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5851 173
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49358 169
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12810 165
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27897 112
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17702 105
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7673 104
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23226 100
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1281 78
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2093 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15890 58
Страхование - Страховое дело - Insurance 5617 57
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4709 54
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13413 52
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5472 51
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6563 50
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 719 50
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5859 50
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9417 48
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1686 47
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5108 46
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1039 45
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент 951 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5250 44
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1610 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10625 42
Кредитование - Сrediting - Заём 6530 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7449 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7349 35
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4020 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9668 32
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 184 32
Логистика сбытовая - Сбыт 2350 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5547 30
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2065 30
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 667 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6734 29
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4856 29
Ведомости 897 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5877 7
TAdviser - Центр выбора технологий 381 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1719 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11166 6
Forbes - Форбс 748 5
The Register - The Register Hardware 1496 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 885 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
Dow Jones - MarketWatch 311 3
CNews - ZOOM.CNews 1845 2
Российская газета 263 2
Известия ИД 593 2
CNews Журнал 166 2
The Washington Post 326 2
CNews Северо-Запад 24 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 2
NEWSru.com 229 2
ZDnet 657 2
Bloomberg 1232 2
ComputerWorld 144 2
Wikipedia - Википедия 472 2
Harvard Business Review 15 2
Деловой Петербург 29 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
AP - Associated Press 2003 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 45 1
Ars Technica 411 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 469 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 611 1
Wired - Издание 230 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 1
23ABC News 170 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 967 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 188 1
РИА Новости 882 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1204 1
FT - Financial Times 1205 1
The Verge - Издание 539 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7912 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3036 24
IDC - International Data Corporation 4895 13
Gartner - Гартнер 3532 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 588 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 3
CNews Рынок ИТ-услуг 163 2
Fortune Global 500 285 2
Forrester Research 819 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 2
Internet Stock Report 994 2
CNews Инновация года - награда 110 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
Datamonitor 83 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 49 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 1
Synergy Research Group 42 1
Gartner - Marketvisio Consulting 20 1
Индекс потребительского доверия 20 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
Harris Interactive 81 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Strategy Analytics 284 1
Microsoft Research 139 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 60 1
Juniper Research 517 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 859 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 939 5
РАН - Российская академия наук 1811 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 45 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 348 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 414 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 3
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 19 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 789 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 117 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 46 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 173 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 37 2
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 2
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 10 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 2
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 202 2
VK Skillbox - Скилбокс 102 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 63 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 11 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 153 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 161 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 584 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 119 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 21 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 292 1
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