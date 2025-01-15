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Егоренков Артем



15.01.2025 «Авито Работа»: водитель-дальнобойщик – самая высокооплачиваемая рабочая специальность 2024 года 1
17.12.2024 «Авито Работа»: по итогам уходящего года в России вырос спрос на специалистов в сфере складов, логистики и ритейла 1
21.10.2024 «Авито»: спрос на доставку товаров до маркетплейсов вырос на треть 1
08.08.2024 «Авито Работа»: дальнобойщики вновь возглавили список высокооплачиваемых рабочих профессий 1
05.08.2024 «Авито Работа» и «Делимобиль»: спрос российских работодателей на специалистов в автомобильном бизнесе за год вырос на 17% 1
08.07.2024 «Авито Работа»: работодатели стали в три раза чаще предлагать возможности для переобучения 1
14.06.2024 «Авито Работа»: 51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки 1
11.03.2024 Курьерская доставка стала самой популярной сферой для подработки 1
22.02.2024 «Авито Работа» и Salary Index: число вакансий для курьеров увеличилось в четыре раза 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Егоренков Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 8
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Молвест - Молочный Домик - Вкуснотеево - Иван Поддубный - Нежный возраст - Фруате - Волжские просторы - Кубанский хуторок 7 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1054 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 9
Avito - Авито услуги 51 1
Ивашкевич Екатерина 1 1
Мананников Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 8
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Черкизон - Черкизовский рынок 154 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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