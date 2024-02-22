«Авито Работа» и Salary Index: число вакансий для курьеров увеличилось в четыре раза

«Авито Работа» и Salary Index подготовили исследование об изменениях рынка труда в сегменте курьерской доставки. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

По данным «Авито Работы», в 2023 г. число вакансий для курьеров выросло в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. В столице спрос на этих специалистов вырос на 61% год к году.

В сравнении с 2022 г. в 2023 г. в разрезе городов больше всего спрос работодателей на курьеров вырос в Перми (в 4,3 раза), Туле (в 4,3 раза), Нижнем Новгороде (в 3,4 раза), Томске (в 3,9 раза), Ростове-на-Дону (в 3,1 раза) и Тюмени (в 3,1 раза).

Средняя предлагаемая зарплата курьера в 2023 г. выросла ≈на 30% и достигла 95 тыс. рублей в месяц. Согласно информации Компании Salary Index, по стране средняя зарплата пешего курьера составила 70,6 тыс. рублей. Те же специалисты в Москве получали 82,2 тыс. руб. Зарплата автокурьера по России — 82,1 тыс. руб. в среднем, а в столице — 96, 4 тыс. руб.

«Российский бизнес, осуществляющий курьерскую доставку, постоянно развивается, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. В связи с этим происходит дисбаланс на рынке труда: число вакансий увеличивается соизмеримо росту потребностей компаний, а свободных кандидатов не хватает. Вслед за увеличивающимся спросом работодателей происходит закономерный рост зарплатных предложений, который мы сейчас наблюдаем», — сказал Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито».

«Курьеры — один из самых востребованных массовых профилей, особенно в праздничные дни. Речь идет о новом годе, первого сентября, восьмого марта, 23 февраля и так далее. Развитие онлайн торговли и локдаун изменили наше потребительское поведение. Онлайн площадки предлагают более широкий ассортимент, появляется возможность сравнить товары вдумчиво и самостоятельно, зачастую в интернете предлагают более низкие цены. И плюс, конечно, возможность не ездить в магазины, а сделать все из дома, не отрываясь от дел. Но в праздники студенты, которые совмещают работу и учебу, сдают сессию, а жители других регионов уезжают домой, чтобы провести их с семьей. Высокий спрос и малое количество кандидатов создают ситуацию для очень высоких заработных плат, о которых так любят говорить поставщики услуг. Но ажиотаж проходит и до следующего праздничного периода средние заработные платы высокие, но не такие шокирующие, как об этом пишут», — сказала Екатерина Ивашкевич, операционный директор Salary Index.

***

«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.

Salary Index — компания, оказывающая услуги по аналитике рынка труда. Salary Index — это уникальная система поиска, сбора и аналитики данных по заработным платам. Клиентами компании являются: «Нестле Россия», «Бритиш Американ Тобакко Россия», Х5 Group, Группа «Черкизово», «Молвест», Ozon, маркетинговые агентства, логистические компании и другие. География мониторинга охватывает все ключевые региональные центры России — Москва и МО, Санкт-Петербург и Северо-Западный АО, Центральный АО, Приволжский АО, Южный АО, Сибирский и Дальневосточный АО.