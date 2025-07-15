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Молвест Молочный Домик Вкуснотеево Иван Поддубный Нежный возраст Фруате Волжские просторы Кубанский хуторок
УПОМИНАНИЯ
Молвест и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
|Поддубный Иван 2 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Быков Юрий 5 1
|Иванников Роман 1 1
|Журавлёв Владимир 10 1
|Хасис Лев 105 1
|Фонов Александр 1 1
|Стрелова Ольга 36 1
|Егоренков Артем 11 1
|Ивашкевич Екатерина 1 1
|Боревич Павел 1 1
|Александрова Анна 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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