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Индексная книга (каталог) CNews*
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Молвест Молочный Домик Вкуснотеево Иван Поддубный Нежный возраст Фруате Волжские просторы Кубанский хуторок


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 «МегаФон» масштабировал телеком-инфраструктуру в деревнях, селах и СНТ Нижегородской области 1
22.02.2024 «Авито Работа» и Salary Index: число вакансий для курьеров увеличилось в четыре раза 1
30.01.2024 HR-активность в интернете: как крупные компании привлекают новых сотрудников 1
27.03.2017 «Молвест» ускорил расчет зарплаты сотрудников и формирование управленческой отчетности с помощью решения «1С» 6
17.08.2016 СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online 1
18.03.2016 Фонд «Сколково» выделит 5 млн руб. на разработку системы SCM Larus 1
14.03.2016 «Молвест» за счет системы мониторинга транспорта Omnicomm Online на 25% сократил расходы на топливо 6
29.11.2011 «Молочный Домик» автоматизирует управление складом с помощью RS-Balance 3 WMS 3

Публикаций - 8, упоминаний - 20

Молвест и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 164 2
8574 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 850 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 1
Telegram Group 2293 1
МегаФон 9419 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1488 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1088 2
Разгуляй 40 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 37 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Русагро Группа Компаний 304 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 146 1
Газпром ПАО 1377 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1083 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 1
Лента - Сеть розничной торговли 2176 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 499 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
ФосАгро 134 1
Интериум 2 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Продимекс 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3284 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 322 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1078 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1608 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1345 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 923 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22102 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16402 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 839 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 623 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 351 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1995 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4336 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1160 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2900 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5635 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1182 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2518 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14029 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10932 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4838 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5106 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7666 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7558 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1365 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 609 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Омникомм - Omnicomm Optim 18 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 812 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 311 1
Поддубный Иван 2 2
Емельянов Станислав 67 2
Быков Юрий 5 1
Иванников Роман 1 1
Журавлёв Владимир 10 1
Хасис Лев 105 1
Фонов Александр 1 1
Стрелова Ольга 36 1
Егоренков Артем 11 1
Ивашкевич Екатерина 1 1
Боревич Павел 1 1
Александрова Анна 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1568 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 842 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1351 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 633 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
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Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 423 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7515 1
Экономический эффект 1136 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 242 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6155 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6908 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 956 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 528 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3622 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 325 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1781 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1228 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2564 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5792 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1784 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14359 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 939 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1305 1
Черкизон - Черкизовский рынок 162 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2845 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 966 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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