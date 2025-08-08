Разделы

Интериум

Интериум

Digital-агентство «Интериум» — компания с  опытом работы в PR и digital-коммуникациях. Является членом АКОС, ARDA и Ассоциации менеджеров.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 1 168 860 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 1 168 860 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 1 168 860 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
30.01.2024 HR-активность в интернете: как крупные компании привлекают новых сотрудников 1
17.01.2014 В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Интериум и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Термодеформ-МГТУ 1 1
БАРС Груп 554 1
Telegram Group 2333 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13543 1
МегаФон 9479 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4289 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 73 1
РосинтерБанк 11 1
Молвест - Молочный Домик - Вкуснотеево - Иван Поддубный - Нежный возраст - Фруате - Волжские просторы - Кубанский хуторок 8 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 502 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 912 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 834 1
ГПБ - Газпромбанк 1132 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
Газпром ПАО 1380 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
ФосАгро 135 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 154 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1516 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1092 1
Лента - Сеть розничной торговли 2195 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2072 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2779 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12329 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1316 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3366 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2289 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1383 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7583 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4353 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14152 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5134 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32651 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4941 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10990 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2192 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3167 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 835 1
Милехин Андрей 5 1
Александрова Анна 23 1
Комиссарова Татьяна 3 1
Семенова Ирина 43 1
Борисов Александр 39 1
Горенских Дмитрий 1 1
Боревич Павел 1 1
Данилов Леонид 1 1
Симаранов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151772 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44724 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2853 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3065 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 670 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6159 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30802 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19648 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
РИА Новости 958 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 117 1
CNews Инновация года - награда 125 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 23 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 56 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1195 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376813, в очереди разбора - 745953.
Создано именных указателей - 180083.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

