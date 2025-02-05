Толмачев Александр
|05.02.2025
|30% российских компаний планируют увеличить инвестиции в развитие big data проектов 1
|23.10.2020
|«Учи.ру» запускает серию онлайн-уроков и мастер-классов «Учабрь — пора учиться» 2
Толмачев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Google YouTube - Видеохостинг 2754 1
|VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
|IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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