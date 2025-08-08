Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

Волтегирев Кирилл


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Волтегирев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 38 1
Умная Логистика. 14 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 16 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 34 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 33 1
Тануки 22 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 54 1
Интеррос - Точка Банк 17 1
Интериум 3 1
2Б Диалог 2 1
ВТБ - Почта Банк 481 1
Альфа-Банк 1811 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 155 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 6 1
Федеральное собрание Российской Федерации 305 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 120 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 198 1
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 32 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3389 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7079 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7272 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1199 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5980 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4973 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3406 1
Коваль Алексей 2 1
Толмачев Александр 3 1
Сурова Надежда 7 1
Граденко Михаил 36 1
Анисов Ян 21 1
Сиденко Иван 3 1
Кузьмина Полина 4 1
Ксензик Николай 2 1
Мезенцев Роман 5 1
Кресюн Владимир 3 1
Кананыкин Илья 1 1
Мещеряков Вадим 2 1
Титов Алексей 36 1
Сидоренко Валерий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 1
Цифровое право - Цифровые права 122 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4148 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 320 1
Экономический эффект 1148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще