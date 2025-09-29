2Б Диалог КК

Консалтинговая группа «2Б Диалог» занимается оценкой материальных и нематериальных активов, оценкой бизнеса, строительно-техническим аудитом, стратегическим и техническим консалтингом, разработкой ТЭО, ФЭО и бизнес-планов, финансовым форензиком и финансовым due diligence. Ее специалисты также проводят судебные и досудебные экспертизы.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 7 642 014 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 5, упоминаний - 5