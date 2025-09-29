2Б Диалог КК

Разделы

Консалтинговая группа «2Б Диалог» занимается оценкой материальных и нематериальных активов, оценкой бизнеса, строительно-техническим аудитом, стратегическим и техническим консалтингом, разработкой ТЭО, ФЭО и бизнес-планов, финансовым форензиком и финансовым due diligence. Ее специалисты также проводят судебные и досудебные экспертизы.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 7 642 014 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 7 642 014 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
04.08.2025 Компания «2Б Диалог» стала консалтинговой группой 1

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13968 1
Yandex - Яндекс 8286 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 19 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 170 3
Альфа-Банк 1850 2
ВТБ - Почта Банк 498 2
Интеррос - Точка Банк 33 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8005 1
Тануки 24 1
Интериум 6 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1124 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 358 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12700 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 128 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17264 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1329 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5340 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 298 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3581 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7322 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7474 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1399 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56321 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 724 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5197 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13234 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5480 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12123 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 604 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3479 1
Сидоренко Валерий 12 3
Коваль Алексей 4 3
Шарапудинов Тимур 4 3
Сурова Надежда 11 2
Шарай Роман 3 2
Тарасов Владимир 15 2
Червяков Сергей 4 2
Граденко Михаил 42 2
Кананыкин Илья 4 1
Мещеряков Вадим 5 1
Волтегирев Кирилл 11 1
Сенчушкин Сергей 2 1
Истин Вячеслав 2 1
Свинцов Андрей 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 4
Европа 24579 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6172 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25702 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5241 3
Экономический эффект 1187 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5242 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4903 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 214 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17232 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5994 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6298 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8184 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 973 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
