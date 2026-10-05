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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202335
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Сидоренко Валерий

СОБЫТИЯ


05.10.2026 От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес 1
08.10.2025 Как роботы захватили креативную индустрию 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
05.06.2020 В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список 1
06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 2
20.10.2011 Москва запустила интернет-проект «Открытый бюджет» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Сидоренко Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 66 3
Умная Логистика. 21 3
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 3
Meta Platforms - Facebook 4633 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1015 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
SAP SE 5631 1
Yandex - Яндекс 9374 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 1
Microsoft Corporation 25872 1
Oracle Corporation 7110 1
Интериум 8 4
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 69 3
Тануки - TanukiTech - Танукитех 29 3
2Б Диалог КК 5 3
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 5 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9056 3
Русагро Группа Компаний 392 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 207 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 81 2
Любимый Край КО - Любимый Край Кондитерское объединение 3 2
ВТБ - Почта Банк 515 2
Альфа-Банк 1992 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 229 2
Расчетная палата РТС НКО 6 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
Почта России ПАО 2393 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 929 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 338 1
ВТБ Лизинг 73 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 6
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5470 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4984 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 407 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 177 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 8 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3355 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1449 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 315 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 188 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3690 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3091 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4023 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 223 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 596 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 473 1
Федеральное казначейство России 1956 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 153 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 200 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 95 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 188 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 146 3
4CIO 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26867 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23812 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1417 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7423 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8392 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3877 4
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - ИИ- мошенничества 360 3
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 35 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1733 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1559 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35843 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7962 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4484 3
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 253 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 846 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9431 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2940 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 379 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2836 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура 712 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 958 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6685 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 854 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 608 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14164 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1084 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4920 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 195 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16683 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2629 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7958 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1028 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2112 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1330 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5366 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 551 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1574 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 854 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 898 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС - АИС Путевки - Единая информационная система электронных путевок 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
OpenAI - ChatGPT 770 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
Midjourney - нейросеть 122 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6393 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2559 1
Мишустин Михаил 794 7
Левин Леонид 134 7
Андрющенко Светлана 7 7
Шевченко Игорь 10 7
Медведев Дмитрий 1665 5
Сиденко Иван 6 4
Шарапудинов Тимур 5 4
Васильева Татьяна 10 4
Кравцов Сергей 65 3
Червяков Сергей 7 3
Сурова Надежда 35 3
Толмачев Александр 5 3
Коваль Алексей 4 3
Граденко Михаил 58 3
Анисов Ян 36 3
Кузьмина Полина 7 3
Ксензик Николай 4 3
Мезенцев Роман 48 3
Кананыкин Илья 9 3
Мещеряков Вадим 5 3
Волтегирев Кирилл 13 3
Богоутдинов Борис 5 3
Путин Владимир 3472 3
Шадаев Максут 1228 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Титов Алексей 62 3
Карпович Сергей 8 2
Тарасов Владимир 15 2
Кресюн Владимир 4 2
Божор Михаил 24 2
Ишмаев Артур 4 2
Шарай Роман 3 2
Садова Карина 23 2
Коптелов Андрей 142 2
Свинцов Андрей 55 2
Окулов Валерий 7 1
Григоренко Дмитрий 259 1
Денисенко Олег 8 1
Хуснуллин Марат 13 1
Ничипорчук Виктор 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 5
Мировой океан - World Ocean 531 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55077 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3508 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8686 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1789 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1527 1
Россия - ПФО - Пензенская область 649 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 384 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4468 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 545 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16347 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5826 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6681 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27659 4
Экономический эффект 1406 3
Цифровое право - Цифровые права 150 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 492 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10989 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54081 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6628 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10542 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1692 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 713 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11764 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 51 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 169 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2782 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8980 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3076 1
Энергетика - Energy - Energetically 5958 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8910 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 528 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11488 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8573 1
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 19 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1390 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 306 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 472 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3176 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4672 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5673 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1293 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
BCG - Boston Consulting Group 118 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 5
Государственный Русский музей 53 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 62 1
CNews AWARDS - награда 577 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1293 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2200 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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