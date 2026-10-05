Индексная книга (каталог) CNews*
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Сидоренко Валерий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 14
Сидоренко Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 794 7
|Левин Леонид 134 7
|Андрющенко Светлана 7 7
|Шевченко Игорь 10 7
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Сиденко Иван 6 4
|Шарапудинов Тимур 5 4
|Васильева Татьяна 10 4
|Кравцов Сергей 65 3
|Червяков Сергей 7 3
|Сурова Надежда 35 3
|Толмачев Александр 5 3
|Коваль Алексей 4 3
|Граденко Михаил 58 3
|Анисов Ян 36 3
|Кузьмина Полина 7 3
|Ксензик Николай 4 3
|Мезенцев Роман 48 3
|Кананыкин Илья 9 3
|Мещеряков Вадим 5 3
|Волтегирев Кирилл 13 3
|Богоутдинов Борис 5 3
|Путин Владимир 3472 3
|Шадаев Максут 1228 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Титов Алексей 62 3
|Карпович Сергей 8 2
|Тарасов Владимир 15 2
|Кресюн Владимир 4 2
|Божор Михаил 24 2
|Ишмаев Артур 4 2
|Шарай Роман 3 2
|Садова Карина 23 2
|Коптелов Андрей 142 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Окулов Валерий 7 1
|Григоренко Дмитрий 259 1
|Денисенко Олег 8 1
|Хуснуллин Марат 13 1
|Ничипорчук Виктор 4 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1293 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
|BCG - Boston Consulting Group 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.