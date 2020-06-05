В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации

Новый заместитель министра

Виктор Ничипорчук назначен на должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Соответствующий указ №366 от 4 июня 2020 г. за подписью Президента России Владимира Путина опубликован на официальном портал правовой информации.

В должности заместителя министра Виктор Ничипорчук будет выполнять обязанности руководителя цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) МЧС. В ведомстве он будет отвечать за цифровые технологии, цифровизацию министерства, автоматизацию и перевод подразделений МЧС на новые технологии.

Ранее в МЧС не существовало должности руководителя по цифровой трансформации, поэтому Виктор Ничипорчук станет первым CDTO в истории МЧС России. До этого назначения он занимал пост заместителя главы Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Информационно-аналитический центр МЧС России».

Цели и задачи «цифрового спецназа»

Как сообщал ранее CNews, в середине марта 2020 г. Виктор Ничипорук еще в должности замдиректора ФГБУ ИАЦ МЧС принял участие во встрече с премьер-министром, в рамках которой Михаил Мишустин встретился с заместителями глав федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию, и объяснил чиновникам поставленную перед ними задачу.

Михаил Мишустин на встрече с чиновниками ранга CDTO (март 2020 г.)

«В самое короткое время нам в нашей стране нужно выйти на конкретные результаты. И нам нужны для этого особые люди, с особыми навыками и особым опытом – если хотите, цифровой спецназ Правительства. Поэтому требования к вам тоже особые», – отметил в своем выступлении Михаил Мишустин.

В рамках той встречи премьер отметил, что в список CDTO федеральных органов вошли «прошедшие довольно жесткий отбор профессионалы с большой буквы, люди, которые прошли через большое количество проектов в области цифровизации».

В список полномочий «цифрового спецназа» включены изменения или реинжиниринг рабочих процессов внутри министерств и ведомств, включая перевод их в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени.

Развитие института цифровых замов в министерствах

По словам Михаила Мишустина, уже в ближайшее время будет разработана программа цифровой трансформации ведомств на ближайшие три года, где будут введены показатели оценки результатов внедрения информационных технологий. Ожидается, что для каждого чиновника, ответственного за цифровую трансформацию в своей сфере, будут введены соответствующие показатели деятельности (KPI).

О появлении о первых замов по цифровой трансформации в правительственных ведомствах CNews впервые сообщил в июле 2018 г. Тогда новые должности были введена в восьми министерствах, включая Минстрой, Минздрав и Минэнерго.

До этого о необходимости появления в каждом органе власти отдельных замруководителей, ответственных за цифровую трансформацию, с подчинением профильному вице-премьеру, говорили в Центре стратегических разработок (ЦСР).

В феврале 2020 г. CNews рассказал о представленном Минкомсвязи перечне требований, которые будут предъявляться к кандидатам на должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти по цифровой трансформации. Ведомство также подготовило методические рекомендации для тестирования их управленческих навыков.

Согласно документу, личностные, и профессиональные требования к кандидатам сформированы на основе модели компетенций команды цифровой трансформации, разработанной РАНХиГС с учетом международного и российского опыта при участии экспертного сообщества.

В начале марта 2020 г. CNews сообщил о назначении ответственных за цифровизацию и информатизацию в Аппарате Правительства России. ИТ-обязанности распределили между собой пять заместителей руководителя Аппарата из 12: Леонид Левин, Валерий Сидоренко, Игорь Шевченко, Алексей Уваров и Светлана Андрющенко.