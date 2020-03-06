Левин Леонид

За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства орматизацию. ИТ-обязанности распределили между собой пять заместителей руководителя Аппарата из 12: Леонид Левин, Валерий Сидоренко, Игорь Шевченко, Алексей Уваров и Светлана Андрющенко. В нову

Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель Правительство Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин перешел на работу в Белый дом, где стал заместителем руководителя аппарата Прави

Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае изация стратегии МТС в регионе: развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании, развитие сети 4G и фиксированной сети связи, укрепление позиций МТС на массовом и корпоративном рынках. «Дмитрий Левин работает в сфере телекоммуникаций уже более двадцати лет и зарекомендовал себя как грамотный и опытный руководитель. Уверен, что многолетний опыт работы в федеральных компаниях на управле

Российские власти усиливают контроль над интернетом лятора будет касаться в том числе и частным образом поднятых форумов или standalone-блогов. Депутат Леонид Левин не скрывает, что инициатива поправок исходит от правоохранительных органов Все л