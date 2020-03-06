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Левин Леонид
СОБЫТИЯ
|06.03.2020
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За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства
орматизацию. ИТ-обязанности распределили между собой пять заместителей руководителя Аппарата из 12: Леонид Левин, Валерий Сидоренко, Игорь Шевченко, Алексей Уваров и Светлана Андрющенко. В нову
|22.01.2020
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Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель
Правительство Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин перешел на работу в Белый дом, где стал заместителем руководителя аппарата Прави
|16.09.2014
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Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае
изация стратегии МТС в регионе: развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании, развитие сети 4G и фиксированной сети связи, укрепление позиций МТС на массовом и корпоративном рынках. «Дмитрий Левин работает в сфере телекоммуникаций уже более двадцати лет и зарекомендовал себя как грамотный и опытный руководитель. Уверен, что многолетний опыт работы в федеральных компаниях на управле
|15.01.2014
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Российские власти усиливают контроль над интернетом
лятора будет касаться в том числе и частным образом поднятых форумов или standalone-блогов. Депутат Леонид Левин не скрывает, что инициатива поправок исходит от правоохранительных органов Все л
|20.03.2012
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В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу
В «Ростелеком-Сибирь» введена новая должность заместителя директора макрорегионального филиала «Сибирь» по мобильному бизнесу. Ее занял Дмитрий Левин, до этого работавший в должности директора по развитию фиксированного бизнеса филиала «МТС» макрорегиона «Сибирь». Дмитрий Левин будет отвечать за развитие мобильного бизнеса «Рост
Левин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Чамара Денис 59 20
|Бойко Елена 152 20
|Солодовников Денис 108 20
|Левин Борис 57 20
|Чернякова Елена 30 19
|Калина Роман 62 19
|Бутенко Юрий 65 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Песчанских Георгий 39 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Власов Сергей 101 19
|Ляшенко Сергей 29 19
|Стрельцов Андрей 62 19
|Крюков Сергей 33 19
|Звягина Наталья 64 19
|Шадаев Максут 1210 18
|Раков Ярослав 51 18
|Цариковский Федор 32 18
|Герасимюк Максим 20 18
|Медведев Дмитрий 1665 18
|Носков Константин 241 17
|Путин Владимир 3454 16
|Ковнир Евгений 75 16
|Фомичев Олег 139 15
|Акимов Максим 192 15
|Иванов Алексей 163 14
|Комар Евгений 20 14
|Селиванов Дмитрий 52 14
|Карчев Олег 37 14
|Абрамов Алексей 54 13
|Мишустин Михаил 787 13
|Попов Сергей 166 12
|Мангутов Владислав 34 12
|Матвеева Татьяна 110 11
|Албычев Александр 168 11
|Новиков Павел 113 11
|Козлов Александр 71 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Лопаткин Герман 104 11
|Салбиев Алан 31 11
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