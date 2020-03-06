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Левин Леонид

СОБЫТИЯ


06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства

орматизацию. ИТ-обязанности распределили между собой пять заместителей руководителя Аппарата из 12: Леонид Левин, Валерий Сидоренко, Игорь Шевченко, Алексей Уваров и Светлана Андрющенко. В нову
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель

Правительство Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин перешел на работу в Белый дом, где стал заместителем руководителя аппарата Прави
16.09.2014 Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае

изация стратегии МТС в регионе: развитие телекоммуникационной инфраструктуры компании, развитие сети 4G и фиксированной сети связи, укрепление позиций МТС на массовом и корпоративном рынках. «Дмитрий Левин работает в сфере телекоммуникаций уже более двадцати лет и зарекомендовал себя как грамотный и опытный руководитель. Уверен, что многолетний опыт работы в федеральных компаниях на управле
15.01.2014 Российские власти усиливают контроль над интернетом

лятора будет касаться в том числе и частным образом поднятых форумов или standalone-блогов. Депутат Леонид Левин не скрывает, что инициатива поправок исходит от правоохранительных органов Все л
20.03.2012 В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу

В «Ростелеком-Сибирь» введена новая должность заместителя директора макрорегионального филиала «Сибирь» по мобильному бизнесу. Ее занял Дмитрий Левин, до этого работавший в должности директора по развитию фиксированного бизнеса филиала «МТС» макрорегиона «Сибирь». Дмитрий Левин будет отвечать за развитие мобильного бизнеса «Рост

Публикаций - 134, упоминаний - 150

Левин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 19
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 14
Microsoft Corporation 25775 13
Ростелеком 10948 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Yandex - Яндекс 9215 9
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Lenovo Motorola 3566 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 6
Apple Inc 13154 6
Intel Corporation 12811 6
Ростелеком - РТЛабс 210 5
Google LLC 12688 5
МегаФон 10742 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Программный Продукт ГК 104 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 4
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 4
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Telegram Group 2940 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Cisco Systems 5372 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Информзащита 941 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Евросеть 1421 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Почта России ПАО 2370 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Нэклис-Банк 16 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ВТБ Лизинг 73 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
American Airlines 90 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Uber 357 1
Расчетная палата РТС НКО 6 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 3 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Социальные гарантии 41 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 22
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 20
Федеральное казначейство России 1949 19
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 19
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 19
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 19
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 14
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 11
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
4CIO 20 1
РусБренд 7 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 7
Оповещение и уведомление - Notification 5943 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Linux OS 11533 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Yahoo! Local 10 2
Динамические Системы - PhoenixDS - СДКПБ - Система дистанционного контроля промышленной безопасности 4 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Opera Browser - Браузер 1050 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Baidu 302 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Чамара Денис 59 20
Бойко Елена 152 20
Солодовников Денис 108 20
Левин Борис 57 20
Чернякова Елена 30 19
Калина Роман 62 19
Бутенко Юрий 65 19
Приданкин Андрей 30 19
Песчанских Георгий 39 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Власов Сергей 101 19
Ляшенко Сергей 29 19
Стрельцов Андрей 62 19
Крюков Сергей 33 19
Звягина Наталья 64 19
Шадаев Максут 1210 18
Раков Ярослав 51 18
Цариковский Федор 32 18
Герасимюк Максим 20 18
Медведев Дмитрий 1665 18
Носков Константин 241 17
Путин Владимир 3454 16
Ковнир Евгений 75 16
Фомичев Олег 139 15
Акимов Максим 192 15
Иванов Алексей 163 14
Комар Евгений 20 14
Селиванов Дмитрий 52 14
Карчев Олег 37 14
Абрамов Алексей 54 13
Мишустин Михаил 787 13
Попов Сергей 166 12
Мангутов Владислав 34 12
Матвеева Татьяна 110 11
Албычев Александр 168 11
Новиков Павел 113 11
Козлов Александр 71 11
Ермолаев Артем 379 11
Лопаткин Герман 104 11
Салбиев Алан 31 11
Россия - РФ - Российская федерация 166164 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 39
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 21
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 19
Россия - УФО - Тюменская область 1365 19
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 19
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 11
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 11
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 11
Россия - УФО - Челябинская область 1512 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 11
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 11
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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