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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Левин Леонид
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 83, упоминаний - 126
Левин Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернякова Елена 26 19
|Четвернин Алексей 651 19
|Чамара Денис 57 18
|Песчанских Георгий 37 17
|Крюков Сергей 26 17
|Власов Сергей 76 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Раков Ярослав 48 17
|Бутенко Юрий 64 17
|Калина Роман 60 17
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Звягина Наталья 64 17
|Бойко Елена 151 17
|Шадаев Максут 384 17
|Носков Константин 201 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Цариковский Федор 31 17
|Ковнир Евгений 71 16
|Медведев Дмитрий 1434 15
|Акимов Максим 167 15
|Фомичев Олег 107 14
|Иванов Алексей 76 14
|Селиванов Дмитрий 48 14
|Путин Владимир 1826 14
|Комар Евгений 20 14
|Попов Сергей 72 12
|Мишустин Михаил 302 12
|Петрушин Андрей 64 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Абаев Даурен 12 11
|Новиков Павел 67 11
|Салбиев Алан 30 11
|Палюх Юрий 15 11
|Албычев Александр 74 11
|Козлов Александр 54 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763706, в очереди разбора - 667393.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763706, в очереди разбора - 667393.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru