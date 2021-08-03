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Левин Леонид


03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 2
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 3
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 3
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 2
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 2
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
06.11.2020 Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата 4
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
05.06.2020 В МЧС появился замминистра по цифровой трансформации 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 1
13.03.2020 Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список 1
06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 6
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 2
14.02.2020 В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 11
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 2
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 5
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 1
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете 1
05.09.2019 Правительство создает комиссию по искусственному интеллекту 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
02.07.2019 Microsoft попросилась в закрытый клуб разработчиков Linux 1
16.05.2019 В России откроют публичный реестр фейковых новостей 1
02.04.2019 Рунет принудительно переведут на российское шифрование 2
25.01.2019 Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете 2
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 83, упоминаний - 126

Левин Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
Yandex - Яндекс 4101 7
Microsoft Corporation 11110 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
Merlion - Мерлион 275 6
РТЛабс 145 5
Программный продукт ГК 92 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Telegram Group 702 3
Google LLC 7158 3
Базальт СПО 206 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
Facebook 3766 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 2
Acronis - Акронис 364 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Oracle Corporation 3355 2
Витрина ТВ - Vitrina TV 2 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Intel Corporation 4186 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Ростелеком Сибирьтелеком 306 1
DZ Systems 10 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
Таттелеком 106 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
НТВ-Плюс 174 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
Почта России ПАО 1574 2
Нэклис-Банк 15 2
Почта Банк 289 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Газпром нефть 382 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
Uber 257 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Equifax 22 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Евросеть 889 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Аэрофлот 493 1
Uber Technologies 258 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 27
Правительство РФ 2206 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 20
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 18
Федеральное казначейство России 766 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 17
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 14
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Президент Российской Федерации 1440 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
Справедливая Россия - Российская политическая партия 70 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Big Data - Большие данные 1136 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
IBM WebSphere 79 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Baidu 179 1
МТС ТВ 37 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Pinterest 45 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Microsoft Azure HDInsight 10 1
Opera - Браузер 637 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Microsoft AKS - Microsoft Azure Kubernetes Service 16 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Linux - Debian GNU 273 1
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Azure 1171 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
WhatsApp Messenger 654 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Google Chrome OS 306 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Linux OS 4265 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Чернякова Елена 26 19
Четвернин Алексей 651 19
Чамара Денис 57 18
Песчанских Георгий 37 17
Крюков Сергей 26 17
Власов Сергей 76 17
Приданкин Андрей 30 17
Раков Ярослав 48 17
Бутенко Юрий 64 17
Калина Роман 60 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Звягина Наталья 64 17
Бойко Елена 151 17
Шадаев Максут 384 17
Носков Константин 201 17
Герасимюк Максим 20 17
Ляшенко Сергей 29 17
Стрельцов Андрей 53 17
Цариковский Федор 31 17
Ковнир Евгений 71 16
Медведев Дмитрий 1434 15
Акимов Максим 167 15
Фомичев Олег 107 14
Иванов Алексей 76 14
Селиванов Дмитрий 48 14
Путин Владимир 1826 14
Комар Евгений 20 14
Попов Сергей 72 12
Мишустин Михаил 302 12
Петрушин Андрей 64 11
Матвеева Татьяна 83 11
Опенышева Светлана 54 11
Лопаткин Герман 102 11
Рудзевич Мария 34 11
Абаев Даурен 12 11
Новиков Павел 67 11
Салбиев Алан 30 11
Палюх Юрий 15 11
Албычев Александр 74 11
Козлов Александр 54 11
Россия - Российская федерация - РФ 57483 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 27
Россия - Республика Алтай 686 18
Россия - Тульская область 752 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 13
Россия - Ростовская область 863 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - Республика Мордовия 388 11
Россия - Калужская область 574 11
Россия - Ульяновская область 350 11
Россия - Сахалинская область 434 11
Казахстан - Республика 2637 11
Россия - Архангельская область 342 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Россия - Сочи 912 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Красногорск 106 2
Донбасс 25 2
Россия - Курская область 339 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Южная Африка 159 1
Россия - Пенза 254 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Хабаровский край 418 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Украина 3374 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 19
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 6
Доктрина информационной безопасности России 14 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 3
Федеральное законодательство 254 3
Конституция Российской Федерации 28 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 59 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Русский язык 985 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
Ведомости 259 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
Рен ТВ - телеканал 48 3
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Россия К - телеканал 9 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Пятница - Телеканал 20 2
Пятый канал - Телеканал 38 2
Россия 24 - телеканал 86 2
ТНТ - Телеканал 94 2
Forbes - Форбс 442 2
НТВ - Телекомпания 164 2
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