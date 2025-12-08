Разделы

Абрамов Алексей


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion 1
08.05.2024 Гигантская российская сеть магазинов электроники в беде. Идет массовое сокращение работников, первыми выгнали ИТ-шников 1
15.04.2024 Экс-гендиректор ИT-компании Merlion получил 22 года строгого режима 1
10.04.2024 Экс-гендиректору ИT-компании Merlion грозит 24 года колонии строгого режима 1
01.03.2024 В Merlion назначен генеральный директор 1
01.03.2024 В Merlion назначен новый генеральный директор 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
26.07.2023 «Звездного» экс-адвоката по сфабрикованному делу против руководства «Мерлиона» приговорили к 5,5 годам колонии 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1
09.02.2023 В Merlion сменился гендиректор 1
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет 2
26.08.2022 Сооснователь «Мерлиона» избавился от доли в компании 2
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
26.07.2022 «Мерлион» и «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями 1
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 2
25.05.2022 Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету 2
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion 1
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 1
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 2
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 2
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России 1
05.07.2021 Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста 2
30.04.2021 Константин Зеленков -

Невозможно начинать цифровизацию без надежной системы резервного копирования

 1
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 2
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 1
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 2
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 1
03.02.2021 Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов 1
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 1
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 2
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
06.11.2020 Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата 1

Публикаций - 49, упоминаний - 60

Абрамов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 42
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 711 22
Microsoft Corporation 25235 11
Apple Inc 12625 11
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 10
Intel Corporation 12537 9
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 8
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 7
Merlion iRU - Деловой офис 332 6
Huawei 4218 5
AMD - Advanced Micro Devices 4467 4
Lenovo Group 2361 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 4
Nvidia Corp 3730 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Dell EMC 5092 3
Seiko Epson Corporation 902 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 3
Merlion Бюрократ 45 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 500 2
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 16 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 30 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 94 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 1
Merlion - Хаскел 4 1
Ростелеком 10303 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Восход ФГБУ НИИ 683 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Hikvision - Хиквижн 61 1
Технезис 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8168 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1000 5
Евросеть 1417 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2692 1
Сбер - СберЛогистика 70 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3361 22
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 22
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 21
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5776 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12838 5
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3426 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3527 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6270 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1467 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3454 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12993 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73130 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57302 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31949 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31715 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23142 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14997 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5914 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10121 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3154 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1391 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11983 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16690 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14878 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3283 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23022 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1135 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9380 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9777 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33999 3
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 657 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
Стандартизация - Standardization 2239 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14373 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18110 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4896 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17143 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13332 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21811 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8450 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4686 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7403 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3686 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6682 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7093 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1212 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1213 5
Google Android 14673 2
Apple iOS 8239 2
Linux OS 10887 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - СберПрайм 58 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Элемент Lement 3D Survey 1 1
FreePik 1430 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 838 1
Merlion - MerliOnCloud 40 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 880 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Kaspersky OS 144 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5824 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1412 1
Microsoft Azure 1460 1
Microsoft Windows 16323 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 112 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Карчев Олег 35 33
Мангутов Владислав 33 31
Левин Борис 56 29
Симоненко Вячеслав 42 26
Левин Леонид 132 13
Неснов Алексей 12 10
Поспелов Георгий 11 9
Виноградов Дмитрий 74 8
Расколов Сергей 43 7
Киреев Александр 35 5
Жеренов Григорий 6 5
Качур Кирилл 7 5
Качур Виталий 7 5
Бастрыкин Александр 25 4
Меньшов Владимир 4 4
Пашкевич Василий 6 4
Сарафанов Александр 5 3
Лялин Вадим 6 3
Мантугов Владислав 2 2
Покровский Олег 8 2
Ромодановский Константин 20 2
Юсупов Рустам 3 2
Фоменко Олег 20 2
Ноев Дмитрий 3 2
Ромодановский Сергей 2 2
Жерютин Андрей 2 2
Хасис Лев 105 2
Кочепасов Сергей 13 2
Мацоцкий Сергей 178 2
Касперский Евгений 330 2
Мельников Алексей 71 2
Фролов Денис 62 1
Огурцов Артем 8 1
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
Гольденберг Леонид 62 1
Максимов Юрий 34 1
Пивоваров Алексей 5 1
Корнильев Кирилл 64 1
Шакиров Шамиль 22 1
Лачков Евгений 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45691 19
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8111 16
Донбасс 61 9
Европа 24628 3
Кипр - Республика 579 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 2
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53450 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14483 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3219 2
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 1
Европа Восточная 3121 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18200 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Германия - Федеративная Республика 12935 1
Япония 13545 1
Украина 7791 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Земля - планета Солнечной системы 10656 1
Белиз 72 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18557 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8368 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25984 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 11
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 10
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 848 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8536 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 7
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 7
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9668 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6666 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20378 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7793 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5320 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10285 3
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2799 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15106 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3684 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17396 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8122 2
Здравоохранение - Реабилитация 417 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5394 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7353 2
VAD - Value Added Distribution 134 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 207 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2151 14
Forbes - Форбс 910 10
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1136 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
The Bell - Издание 42 1
Ведомости 1231 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3753 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
INFOLine-Аналитика 67 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 27 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1086 1
Merlion IT Solutions Summit 9 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
