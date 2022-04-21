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Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion

В Москве по подозрению в мошенничестве на два месяца арестовали «звездного» адвоката Вадима Лялина, который в свое время защищал в суде футболистов Романа Широкова и Павла Погребняка, рэпера Жигана и певца Стаса Костюшкина. Месяцем ранее Лялина лишили статуса адвоката из-за нарушений при защите интересов совладельцев ИТ-компании Merlion, которые проходили по делу о поджоге дома.

Мошенничество в особо крупном

Адвоката Вадима Лялина арестовали в Москве по подозрению в мошенничестве сроком на два месяца, сообщил Басманный суд столицы.

Лялину вменяют совершение преступления по 4 ст. 159 УК РоссииМошенничество в особо крупном размере»), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Адвокат, которого месяц назад лишили профессионального статуса, пробудет в СИЗО до 15 июня 2022 г. Суд отказался ограничиться залогом или домашним арестом из-за опасений, что обвиняемый скроется, благодаря своим широким связям.

По данным «Коммерсанта», поводом для возбуждения уголовного дела послужили нарушения, которые Лялин допустил при защите совладельцев и топ-менеджера ИТ-компании Merlion в 2020 г. Адвокат пытался получить с фигурантов дела более 2,2 млн евро, предлагая им во всем признаться следствию.

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Адвокат Вадим Лялин арестован в Москве на два месяца по подозрению в мошенничестве

Из-за этого же совет адвокатской палаты Москвы 24 марта 2022 г. лишил его профессионального статуса – квалификационная комиссия обнаружила в деятельности Лялина серьезные нарушения закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса о профессиональной этике адвоката.

Как оправдывали совладельцев Merlion

Дело ИТ-компании Merlion началось в 2020 г. В ноябре, как сообщал CNews, в ФСБ обратился «неизвестный солдат», рассказавший, что в 2015 г. он поджег дом экс-гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко в Красногорске в Московской области. Мужчина заявлял, что сделал это по заказу совладельцев и топ-менеджеров компании Бориса Левина, Владислава Мангутова, Олега Карчева и Алексея Абрамова. После дачи показаний все четверо были арестованы.

В январе 2021 г. сам Симоненко в деталях поведал о том, как злоумышленники по наущению бизнес-партнеров пытались сжечь его вместе с семьей в собственном доме.

Показания не подтвердились: 17 февраля 2022 г. Главное следственное управление Следственного комитета прекратило уголовное дело в отношении подозреваемых в связи с отсутствием события преступления. Совладельцев ИТ-компании признали жертвами заговора, который организовал Симоненко с целью захвата их бизнеса. Бывшему гендиректору предъявили обвинение в даче ложных показаний, и он был задержан.

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Цифровизация

Следователь Алексей Неснов, который вел дело Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова, а также еще один участник аферы скрылись, и их объявили в розыск.

Какую роль играл Лялин

По данным «Коммерсанта», адвокат Вадим Лялин заключил соглашение на защиту Бориса Левина и его партнеров осенью 2020 г. Он должен был обжаловать в апелляционной инстанции их заключение под стражу и постараться изменить ее на домашний арест. Свои услуги адвокат оценил в 2,26 млн евро. Первый транш в размере 209 млн 343 тыс. руб. ему перевели на счет в ноябре 2020 г., остальные 48 млн руб. передали наличными.

Позже оказалось, что подзащитного Левина адвокат ни разу не посещал. Трое других обвиняемых на его услуги не соглашались: в материалах говорится, что он «склонял их к самооговору и оговору иных лиц, а также к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве» – иными словами, призывал признать вину. Также Вадим Лялин неоднократно говорил о своем личном знакомстве со следователем – майором юстиции Несновым, намекая, что у него есть шанс поспособствовать решению дела в пользу обвиняемых.

В итоге после вынесения оправдательного вердикта представители Бориса Левина потребовали расторжения договора с адвокатом, а тот настаивал на подписании акта приемки услуг. Вскоре часть средств Вадим Лялин якобы вернул, однако от уголовного дела о мошенничестве этот шаг его все равно не спас.

Анжела Патракова

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