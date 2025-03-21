ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО ства есть, но они недешевые. В качестве эксперимента такие системы блокировки уже используют в двух СИЗО Москвы. Следственный комитет России ФСИН начала тестировать в СИЗО интеллектуальн

ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО слета. Единая Россия ФСИН улучшает электронные браслеты, чтобы чаще применять домашний арест вместо СИЗО ФСИН хочет гуманизировать пенитенциарную системы. К примеру, за преступления по неосторо

Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО щего режима со штрафом в размере более 500 млн руб., лишением госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение 15 лет. Об этом сообщили «Ведомости». Учитывая время, проведенное Тихоновым в СИЗО, запрошенный срок Фролова попросила считать отбытым и освободить подсудимого в зале суда. Тихонов был арестован в сентябре 2020 г. По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственн

Пенсионерку арестовали и отправили в СИЗО по уголовному делу ее сына - ИТ-шника Но суд решил продлить срок содержания под стражей, тем более что в обвинение Надежде Шаман добавилось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемая с конца ноября 2023 г. содержится в СИЗО-6 в Печатниках, в камере для бывших сотрудников силовых структур, поскольку в свое время работала старшим инспектором отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС по Санкт-Петербу

Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы Почти год в тюрьме 15-летний житель Канска (Красноярский край) Никита Уваров провел 11 месяцев в СИЗО за подготовку взрыва виртуального здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в видеоигре Minecraft. По информации главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова (он ссылается на адвокат

Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет и, например, дактокартами, установочными данными и прочими документами. То же самое — по прибытию в СИЗО. Будь это вновь прибывшие заключенные или вернувшиеся с судебного заседания — процедура

Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок средств, предназначенных для негласного получения информации). «Представитель суда уточнила, что Соколов 24 декабря выйдет на свободу, поскольку в этот день истечет четыре месяца, которые он провел в СИЗО при расследовании и рассмотрении уголовного дела», - добавляет информагентство. За гаджеты штрафуют и лишают свободы Редкий в нынешнее время вердикт российские суды часто выносили в недавн

«Акадо Телеком» обеспечит видеоконференцсвязью судебные заседания так и с использованием IP протокола. Сеть видеоконференцсвязи объединяет Московский городской суд с СИЗО № 3, СИЗО «Бутырская тюрьма», ИЗ-77/5, ИЗ-77/6, ИЗ-77/7, ИЗ-1/1 и является частью