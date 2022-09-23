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Минюст РФ ФСИН РФ СИЗО Следственный изолятор



23.09.2022 Экс-сотрудника Управделами Президента отправили за решетку за махинации при закупках ПО 1
12.09.2022 Подполковник ФСБ признался в краже 187 миллионов у хакера 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 1
28.06.2022 Спортсмен, обвиненный в убийстве амурского цифрового министра, отпущен из зала суда 1
27.05.2022 Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР 1
25.04.2022 «Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия 1
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion 1
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 1
25.01.2022 Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде 1
21.12.2021 Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности 1
24.11.2021 Россиянина посадили в тюрьму за пиратское ПО. У разработчика к нему не было претензий 1
10.11.2021 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года 1
20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
05.07.2021 Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 1
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 1
20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах 1
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 1
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 1
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 1
01.10.2020 Не прошло и сотни лет: Власти запретили работу мошеннических колл-центров в тюрьмах 2
18.08.2020 «Смарт Дельта Системс» выступила с заявлением по поводу ареста гендиректора Алексея Черноусова 1
04.08.2020 Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников 2
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1

Публикаций - 149, упоминаний - 169

Минюст РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1683 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 4
Apple Inc 11103 4
Red Hat 1224 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 330 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Samsung Electronics 9667 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Telegram Group 999 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Yandex - Яндекс 5551 1
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
PayPal 644 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Почта России ПАО 1973 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 4
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
Альфа-Банк 1579 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Газпром ПАО 1144 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Верховный суд Российской Федерации 777 38
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 30
Конституционный суд РФ 102 22
Президент Российской Федерации 3492 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 11
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 23 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 4
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 272 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 19
Google Android 12432 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 4
Linux OS 8153 4
Mozilla Firefox - браузер 1783 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 135 1
Microsoft Windows XP 2357 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 1
Microsoft Windows 2528 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
Apple macOS 1693 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 411 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
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Ergonomics - Эргономика 1488 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 7
Forbes - Форбс 623 7
TAdviser - Центр выбора технологий 285 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 5
РИА Новости 800 3
Juniper Research 501 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
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