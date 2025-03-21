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СОБЫТИЯ


21.03.2025 ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО

ства есть, но они недешевые. В качестве эксперимента такие системы блокировки уже используют в двух СИЗО Москвы. Следственный комитет России ФСИН начала тестировать в СИЗО интеллектуальн
31.07.2024 ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО

слета. Единая Россия ФСИН улучшает электронные браслеты, чтобы чаще применять домашний арест вместо СИЗО ФСИН хочет гуманизировать пенитенциарную системы. К примеру, за преступления по неосторо
13.03.2024 Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

щего режима со штрафом в размере более 500 млн руб., лишением госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение 15 лет. Об этом сообщили «Ведомости». Учитывая время, проведенное Тихоновым в СИЗО, запрошенный срок Фролова попросила считать отбытым и освободить подсудимого в зале суда. Тихонов был арестован в сентябре 2020 г. По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственн
18.01.2024 Пенсионерку арестовали и отправили в СИЗО по уголовному делу ее сына - ИТ-шника

Но суд решил продлить срок содержания под стражей, тем более что в обвинение Надежде Шаман добавилось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемая с конца ноября 2023 г. содержится в СИЗО-6 в Печатниках, в камере для бывших сотрудников силовых структур, поскольку в свое время работала старшим инспектором отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС по Санкт-Петербу
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы

Почти год в тюрьме 15-летний житель Канска (Красноярский край) Никита Уваров провел 11 месяцев в СИЗО за подготовку взрыва виртуального здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в видеоигре Minecraft. По информации главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова (он ссылается на адвокат
11.05.2017 Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет

и, например, дактокартами, установочными данными и прочими документами. То же самое — по прибытию в СИЗО. Будь это вновь прибывшие заключенные или вернувшиеся с судебного заседания — процедура

22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок

средств, предназначенных для негласного получения информации). «Представитель суда уточнила, что Соколов 24 декабря выйдет на свободу, поскольку в этот день истечет четыре месяца, которые он провел в СИЗО при расследовании и рассмотрении уголовного дела», - добавляет информагентство. За гаджеты штрафуют и лишают свободы Редкий в нынешнее время вердикт российские суды часто выносили в недавн
13.08.2009 «Акадо Телеком» обеспечит видеоконференцсвязью судебные заседания

так и с использованием IP протокола. Сеть видеоконференцсвязи объединяет Московский городской суд с СИЗО № 3, СИЗО «Бутырская тюрьма», ИЗ-77/5, ИЗ-77/6, ИЗ-77/7, ИЗ-1/1 и является частью
30.05.2008 Электронные браслеты снизят «плотность заселения» тюрем и СИЗО

ория - это осужденные, находящиеся под домашним арестом. Мы ожидаем, что в сентябре-октябре Госдума РФ примет законопроект о таком виде меры пресечения», что позволит снизить численность осужденных в СИЗО. Вторая категория – это осужденные, которые отбывают наказание в виде ограничения свободы, а также те, которые освободились условно-досрочно. Наконец, третья категория – вышедшие на свобод

Публикаций - 215, упоминаний - 251

Минюст РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 40
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 17
Ростелеком 10948 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Microsoft Corporation 25775 11
Т-Платформы - T-Platforms 412 11
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 9
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 9
Cisco Systems 5372 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 63 8
9594 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 7
Телематические системы 60 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
МегаФон 10742 6
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Intel Corporation 12811 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
Yandex - Яндекс 9215 4
Apple Inc 13154 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Telegram Group 2940 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
RedSys - РедСис 74 4
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 4
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 4
Merlion - Сеть компьютерных клиник 44 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 28
Почта России ПАО 2370 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Assist - Ассист 218 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 5
Альфа-Банк 1979 4
Евросеть 1421 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Царицын капитал 23 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
101Hotels.com 456 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 2
Петербургский Транзит 2 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Альфа-Групп 745 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Савёловский ТК 3 2
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Смоленский Банк - Смоленский Фермер - Коммерческий земельный крестьянский банк 5 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - Далькомбанк 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Интер РАО Электрогенерация 6 1
Русагропром 8 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 117
Судебная власть - Judicial power 2500 77
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 71
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 44
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 43
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World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 7
Совет судей Российской Федерации 13 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
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Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 14
FreePik 1841 11
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РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Microsoft Windows 16882 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Google Android 15243 4
Linux OS 11533 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Портал открытых данных судов общей юрисдикции Москвы - Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы - Единый информационный портал судов общей юрисдикции Москвы 8 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
Seldon.Basis 8 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 3
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 3
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Толстова Татьяна 37 22
Симоненко Вячеслав 44 17
Путин Владимир 3454 16
Абрамов Алексей 54 16
Левин Борис 57 16
Карчев Олег 37 16
Мангутов Владислав 34 14
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Фомин Дмитрий 25 11
Нащекин Алексей 118 10
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Титов Борис 64 4
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Докучаев Дмитрий 20 4
Стоянов Руслан 37 4
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Бастрыкин Александр 27 4
Меньшов Владимир 4 4
Покровский Олег 9 4
Качур Виталий 8 3
Пашкевич Василий 7 3
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Ноев Дмитрий 4 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Европа 24963 10
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 10
Москва - ЮВАО - Лефортово 38 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Москва - СВАО - Бутырский район - муниципальный округ Бутырский 21 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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