Получите все материалы CNews по ключевому слову
Карчев Олег
СОБЫТИЯ
Карчев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Алексей 49 33
|Мангутов Владислав 33 30
|Левин Борис 56 29
|Симоненко Вячеслав 42 25
|Левин Леонид 132 13
|Неснов Алексей 12 10
|Поспелов Георгий 11 9
|Жеренов Григорий 6 5
|Качур Кирилл 7 5
|Качур Виталий 7 5
|Киреев Александр 35 5
|Бастрыкин Александр 25 4
|Меньшов Владимир 4 4
|Пашкевич Василий 6 4
|Сарафанов Александр 5 3
|Лялин Вадим 6 3
|Виноградов Дмитрий 74 3
|Мантугов Владислав 2 2
|Покровский Олег 8 2
|Ромодановский Константин 20 2
|Расколов Сергей 43 2
|Юсупов Рустам 3 2
|Ноев Дмитрий 3 2
|Ромодановский Сергей 2 2
|Жерютин Андрей 2 2
|Хасис Лев 105 2
|Мацоцкий Сергей 178 2
|Мельников Алексей 71 2
|Гольденберг Леонид 62 1
|Максимов Юрий 34 1
|Шакиров Шамиль 22 1
|Лачков Евгений 39 1
|Бурмистров Михаил 39 1
|Власкин Андрей 18 1
|Пономарев Константин 2 1
|Корнев Владимир 13 1
|Дроздов Лев 2 1
|Забежинский Леонид 2 1
|Маримонт Ефим 2 1
|Фоменко Олег 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405634, в очереди разбора - 733466.
Создано именных указателей - 186704.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.