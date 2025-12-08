Разделы

Лялин Вадим


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1
26.07.2023 «Звездного» экс-адвоката по сфабрикованному делу против руководства «Мерлиона» приговорили к 5,5 годам колонии 2
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion 2
17.03.2016 Экс-главу ФСИН заставляют вернуть 3 млрд руб. за распилы на электронных браслетах 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Лялин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 711 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3361 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5776 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3454 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5914 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31715 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1285 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3154 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
Симоненко Вячеслав 42 4
Неснов Алексей 12 3
Абрамов Алексей 49 3
Левин Борис 56 3
Карчев Олег 35 3
Мангутов Владислав 33 3
Поспелов Георгий 11 3
Ноев Дмитрий 3 3
Покровский Олег 8 2
Качур Кирилл 7 2
Качур Виталий 7 2
Погребняк Павел 1 1
Жеренов Григорий 6 1
Широков Роман 1 1
Найшуллер Виктор 4 1
Николаев Денис 3 1
Ковалева Наталья 5 1
Голубева Ольга 4 1
Енин Андрей 3 1
Реймер Александр 7 1
Определенов Виктор 9 1
Мартынов Николай 6 1
Криволапов Николай 9 1
Пашкевич Василий 6 1
Левин Леонид 132 1
Якобашвили Давид 17 1
Киреев Александр 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45691 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8111 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 2
Донбасс 61 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8368 4
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 1
Спорт - Футбол 752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2151 1
