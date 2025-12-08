Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ромодановский Сергей
СОБЫТИЯ
Ромодановский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 2
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 1
|LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
|Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5914 1
|Ромодановский Константин 20 2
|Мангутов Владислав 33 2
|Карчев Олег 35 2
|Симоненко Вячеслав 42 2
|Киреев Александр 35 2
|Левин Борис 56 2
|Абрамов Алексей 49 2
|Юсупов Рустам 3 2
|Жеренов Григорий 6 2
|Неснов Алексей 12 2
|Пашкевич Василий 6 2
|Жерютин Андрей 2 2
|Качур Виталий 7 2
|Качур Кирилл 7 2
|Расколов Сергей 43 1
|Будко Сергея 1 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Кауров Антон 1 1
|Матвеев Роман 2 1
|Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8111 2
|Россия - РФ - Российская федерация 156769 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45694 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405711, в очереди разбора - 733279.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.