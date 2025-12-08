Разделы

Ромодановский Сергей


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 2
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Ромодановский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5776 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3361 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5914 1
FreePik 1430 1
Ромодановский Константин 20 2
Мангутов Владислав 33 2
Карчев Олег 35 2
Симоненко Вячеслав 42 2
Киреев Александр 35 2
Левин Борис 56 2
Абрамов Алексей 49 2
Юсупов Рустам 3 2
Жеренов Григорий 6 2
Неснов Алексей 12 2
Пашкевич Василий 6 2
Жерютин Андрей 2 2
Качур Виталий 7 2
Качур Кирилл 7 2
Расколов Сергей 43 1
Будко Сергея 1 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Кауров Антон 1 1
Матвеев Роман 2 1
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8111 2
Россия - РФ - Российская федерация 156769 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45694 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8369 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55007 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2151 1
