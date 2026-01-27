Разделы

Юсупов Рустам


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
06.07.2007 ХМАО-Югра: FMCG-поставщик освоил мобильную торговлю 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Юсупов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 912 2
E-Ten Information Systems 118 1
ST - Системные технологии 68 1
Oracle Corporation 6895 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 547 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
E-Ten glofiish - джойстик 92 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
ST - Мобильная Торговля 22 1
FreePik 1476 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
Качур Кирилл 8 3
Карчев Олег 36 3
Мангутов Владислав 33 2
Симоненко Вячеслав 43 2
Киреев Александр 37 2
Абрамов Алексей 50 2
Жерютин Андрей 2 2
Качур Виталий 8 2
Неснов Алексей 13 2
Ромодановский Сергей 4 2
Ромодановский Константин 21 1
Расколов Сергей 43 1
Будко Сергея 1 1
Матвеев Роман 2 1
Кауров Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 2
Москва - САО - Хорошёвский район 36 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1328 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

