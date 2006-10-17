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Microsoft Windows Mobile 5
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.10.2006
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ЦФТ тестирует "ЦФТ-Интернет банк" на Windows Mobile 5.0
что ее специалисты приступили к реализации проекта по тестированию клиентской части программно-аппаратного комплекса «ЦФТ-Интернет банк» на мобильных устройствах под управлением операционной системы Windows Mobile 5.0. Для этих целей компания Fujitsu Siemens Computers предоставила карманные ПК Pocket LOOX - на сегодняшний день одни из самых компактных и легких ПК в линейке мобильных устрой
|18.05.2006
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КПК: провалы и успехи Windows Mobile 5
ходом ближайшего обновления. Подопытный КПК стойко перенес смену операционной системы Нельзя отнести данный пункт к прямым недостаткам обновления, но вовсе проигнорировать его нельзя. Дело в том, что Windows Mobile 5 для синхронизации с ПК требует наличия на последнем Microsoft Active Sync 4.1. Естественно это не проблема, ведь последние версии всегда доступны для бесплатного скачивания на
|27.02.2006
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E-Ten m600 - достойная альтернатива Qtek S110
им о седьмой по счёту модели компании, коммуникаторе E-Ten m600. Новинка стала еще красивее и современнее m500400 МГц 170 г $ 532 m600400 МГц 165 г$641 Технические характеристики модели ОС: Microsoft Windows Mobile 5.0 PE (Phone Edition) Процессор: 400 MГц Samsung S3C 2440 RAM: 64 Mб (49 Mб доступно) ROM: 128 Mб (88 Mб доступно) Экран: TFT LCD, диагональ 2,8" (72 мм), 320x240, 65536 цветов
|30.01.2006
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Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile
влении её развития. Palm Treo 700 – первый коммуникатор на OC Windows Mobile Treo 600144MHz ARM processorPalm OS 5.2.1H$ 480 Treo 650Intel XScale PXA 270 Palm OS 5.4$ 640 Treo 700Intel XScale PXA 270 Windows Mobile 5.0Пока нет в продаже Но, как и всё в этом мире, Treo 600 был не так совершенен, как это хотелось бы конечному пользователю, и уже в 2004 году компания palmOne выпустила обновлён
|15.12.2005
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Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года
ссора TI OMAP 850 с частотой 200МГц, имеет 64Мб in RAM и 128Мб ROM, встроенный Bluetooth 1.1, ИК порт, слот расширения SDIO/MMC, 2.8-дюймовый QVGA дисплей и управляется новейшей операционной системой Windows Mobile 5.0. Слайдер, кстати, полностью лишен какого-либо доводчика – механизм выдвижения клавиатуры механический, без электронных добавок. Клавиши у i-mate K-Jam RUS очень удобные: сдел
|12.05.2005
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HTC выпустила мобильный телефон с ОС Windows Mobile 5.0
Тайваньская компания HTC представила на суд общественности свой первый мобильный телефон с предустановленной операционной системой Windows Mobile 5.0, ориентированный на работу в сотовых сетях третьего поколения, сообщает DigiTimes. Ожидается, что модель Universal появится на прилавках уже во второй половине текущего года
Microsoft Windows Mobile 5 и организации, системы, технологии, персоны:
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|DigiTimes - Издание 1331 2
|Windows IT Pro 7 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Inquirer 463 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|InformationWeek 241 1
|DarkReading.com 105 1
|USA Today 153 1
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