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Microsoft Windows Mobile 5



17.10.2006 ЦФТ тестирует "ЦФТ-Интернет банк" на Windows Mobile 5.0
18.05.2006 КПК: провалы и успехи Windows Mobile 5
27.02.2006 E-Ten m600 - достойная альтернатива Qtek S110
30.01.2006 Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile
15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года
12.05.2005 HTC выпустила мобильный телефон с ОС Windows Mobile 5.0

Публикаций - 192, упоминаний - 193

Microsoft Windows Mobile 5 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23401 56
Samsung Electronics 9671 32
ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 22
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 13
Dell EMC 4893 8
Apple Inc 11111 7
Lenovo Group 2153 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 2
Nvidia Corp 3204 2
AMD - Advanced Micro Devices 3838 1
IBM - International Business Machines Corp 9169 1
X5 Group 806 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1368 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21750 127
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17211 67
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3204 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4168 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3831 3
USB Type-A - USB-A 322 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11463 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1787 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3418 1
Microsoft Windows 10 13415 78
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 66
Microsoft Skype 1966 17
Microsoft Outlook 1273 14
Oracle Java - язык программирования 2753 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1560 2
WhatsApp Messenger 838 1
Microsoft Copilot 20 1
Python - высокоуровневый язык программирования 564 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 501 1
Microsoft Bing 354 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 151 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 3
Швеция - Королевство 3450 2
Нидерланды 3289 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1997 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4136 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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