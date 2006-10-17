Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft Windows Mobile 5

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.10.2006 ЦФТ тестирует "ЦФТ-Интернет банк" на Windows Mobile 5.0

что ее специалисты приступили к реализации проекта по тестированию клиентской части программно-аппаратного комплекса «ЦФТ-Интернет банк» на мобильных устройствах под управлением операционной системы Windows Mobile 5.0. Для этих целей компания Fujitsu Siemens Computers предоставила карманные ПК Pocket LOOX - на сегодняшний день одни из самых компактных и легких ПК в линейке мобильных устрой
18.05.2006 КПК: провалы и успехи Windows Mobile 5

ходом ближайшего обновления. Подопытный КПК стойко перенес смену операционной системы Нельзя отнести данный пункт к прямым недостаткам обновления, но вовсе проигнорировать его нельзя. Дело в том, что Windows Mobile 5 для синхронизации с ПК требует наличия на последнем Microsoft Active Sync 4.1. Естественно это не проблема, ведь последние версии всегда доступны для бесплатного скачивания на

27.02.2006 E-Ten m600 - достойная альтернатива Qtek S110

им о седьмой по счёту модели компании, коммуникаторе E-Ten m600. Новинка стала еще красивее и современнее m500400 МГц 170 г $ 532 m600400 МГц 165 г$641 Технические характеристики модели ОС: Microsoft Windows Mobile 5.0 PE (Phone Edition) Процессор: 400 MГц Samsung S3C 2440 RAM: 64 Mб (49 Mб доступно) ROM: 128 Mб (88 Mб доступно) Экран: TFT LCD, диагональ 2,8" (72 мм), 320x240, 65536 цветов

30.01.2006 Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile

влении её развития. Palm Treo 700 – первый коммуникатор на OC Windows Mobile Treo 600144MHz ARM processorPalm OS 5.2.1H$ 480 Treo 650Intel XScale PXA 270 Palm OS 5.4$ 640 Treo 700Intel XScale PXA 270 Windows Mobile 5.0Пока нет в продаже Но, как и всё в этом мире, Treo 600 был не так совершенен, как это хотелось бы конечному пользователю, и уже в 2004 году компания palmOne выпустила обновлён
15.12.2005 Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года

ссора TI OMAP 850 с частотой 200МГц, имеет 64Мб in RAM и 128Мб ROM, встроенный Bluetooth 1.1, ИК порт, слот расширения SDIO/MMC, 2.8-дюймовый QVGA дисплей и управляется новейшей операционной системой Windows Mobile 5.0. Слайдер, кстати, полностью лишен какого-либо доводчика – механизм выдвижения клавиатуры механический, без электронных добавок. Клавиши у i-mate K-Jam RUS очень удобные: сдел
12.05.2005 HTC выпустила мобильный телефон с ОС Windows Mobile 5.0

Тайваньская компания HTC представила на суд общественности свой первый мобильный телефон с предустановленной операционной системой Windows Mobile 5.0, ориентированный на работу в сотовых сетях третьего поколения, сообщает DigiTimes. Ожидается, что модель Universal появится на прилавках уже во второй половине текущего года


Публикаций - 193, упоминаний - 194

Microsoft Windows Mobile 5 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 57
HTC Corporation 1512 39
Samsung Electronics 11065 33
E-Ten Information Systems 119 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 22
Intel Corporation 12811 22
HP Inc. 5883 22
i-Mate 53 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 17
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 13
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
Lenovo Motorola 3566 11
Google LLC 12690 11
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 11
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 11
MiTAC - Mio Technology 89 10
Dell EMC 5180 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
Rover - RoverComputers 423 9
Voxtel 82 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Apple Inc 13156 8
Sony 6739 7
Fujitsu 2105 6
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
MiTAC 84 6
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 5
X Corp - Twitter 2938 4
LG Electronics 3735 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Access Co. - ACCESS PalmSource - Access Systems Americas 83 4
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 4
TomTom - Tele Atlas 46 3
Inventec - Kohjinsha 67 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Россети Ленэнерго 1699 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 3
Nike 195 3
1Click 7 3
Carl Zeiss AG 307 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Ferrari NV 159 2
Белый Ветер 365 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Новард УК - Novard 73 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
MediaPlus Group 2 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
101Hotels.com 456 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 68
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 148
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 128
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 107
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 105
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 88
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 76
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 74
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 69
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 62
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 59
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 58
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 50
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 50
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 47
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 47
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 46
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 319 44
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 40
Joystick - Джойстик 1149 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 39
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 38
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 36
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 36
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 36
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 34
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 32
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 32
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 31
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 31
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 31
USB mini 338 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 29
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 28
Наушники - Headphones 4479 28
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 28
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 26
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 190
Microsoft Windows 16882 86
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 68
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 36
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 35
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 35
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 33
Microsoft Office 4170 27
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 26
Nokia Symbian OS 1411 25
Microsoft Windows Mobile 2003 156 23
HTC P - серия коммуникаторов 44 21
Fujitsu Pocket LOOX 81 20
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 19
Microsoft Windows Mobile 6 250 18
E-Ten glofiish - джойстик 93 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
Microsoft Outlook 1506 16
Rover - RoverPC 104 16
HTC Qtek 44 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 13
ASUS MyPal 39 12
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 12
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 12
Huawei Mate - серия смартфонов 453 11
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 11
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 11
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 10
MiTAC Mio 34 10
Acer N series PDA 22 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 9
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 9
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 9
Microsoft Internet Explorer Pocket - Microsoft Internet Mobile 37 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Samsung SVR-диктофон 464 8
HP - palmOne - Handspring Treo 119 8
Ксенин Алекс 311 29
Беляев Дмитрий 32 10
Лаптева Марина 114 6
Goh Jaren - Гох Джарен 6 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Никитин Николай 24 5
Соколов Андрей 22 3
Баранов Алексей 21 3
Демидов Михаил 134 3
Ерофеева Мария 31 3
Кожевников Алексей 66 2
Сезоненко Григорий 1 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
Орлихин Денис 1 1
Giaccaglia Stefano - Джиаккалья Стефано 2 1
Viktora Martin - Виктора Мартин 1 1
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
Kumar Samir - Кумар Самир 2 1
Pieter Knook - Нук Питер 9 1
Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 1
Bence Bogar - Бенсе Богар 1 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 1
Golvin Charles - Голвин Чарльз 6 1
Ferris David - Феррис Дэвид 2 1
Schirrecker Stephan - Ширрекер Стефан 1 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Аз-Зари Хусейн 25 1
Кузнецов Иван 13 1
Зотов Алексей 69 1
Назаров Алексей 73 1
Крючков Андрей 41 1
Герасимов Андрей 25 1
Волков Максим 34 1
Герчук Михаил 88 1
Галкин Дмитрий 27 1
Теплов Павел 17 1
Собчак Ксения 17 1
Орлов Александр 12 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Китай - Тайвань 4245 19
Европа 24964 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Япония 13807 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
Канада 5082 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Украина 7928 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Венгрия 855 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 16
Английский язык 7030 15
Ergonomics - Эргономика 1755 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Видеокамера - Видеосъёмка 720 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
POI - points of interest 173 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 3
Металлы - Серебро - Silver 827 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
DigiTimes - Издание 1331 2
Windows IT Pro 7 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Inquirer 463 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
InformationWeek 241 1
DarkReading.com 105 1
USA Today 153 1
GeekZone 3 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Ferris Research 9 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
Frost & Sullivan 207 1
SmartMarketing 74 1
Wainhouse Research 40 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
CeBIT 614 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Red Dot Design Award 57 1
iF Design Awards 26 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще