Индексная книга CNews*
Microsoft Windows Mobile 5
|17.10.2006
|ЦФТ тестирует "ЦФТ-Интернет банк" на Windows Mobile 5.0
|18.05.2006
|КПК: провалы и успехи Windows Mobile 5
|27.02.2006
|E-Ten m600 - достойная альтернатива Qtek S110
|30.01.2006
|Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile
|15.12.2005
|Коммуникаторы: самые яркие новинки 2005 года
|12.05.2005
|HTC выпустила мобильный телефон с ОС Windows Mobile 5.0
Публикаций - 192, упоминаний - 193
Microsoft Windows Mobile 5 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 23401 56
|Samsung Electronics 9671 32
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 22
|Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 13
|Dell EMC 4893 8
|Apple Inc 11111 7
|Lenovo Group 2153 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 2
|Nvidia Corp 3204 2
|AMD - Advanced Micro Devices 3838 1
|IBM - International Business Machines Corp 9169 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1368 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.