Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крючков Андрей
СОБЫТИЯ
Крючков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|Благоразумов Андрей 19 1
|Зеленков Константин 7 1
|Демин Владимир 25 1
|Степанов Евгений 35 1
|Закоржевский Вячеслав 76 1
|Бакулин Александр 19 1
|Осипов Юрий 59 1
|Петренко Федор 5 1
|Сундуков Олег 8 1
|Пестряков Павел 7 1
|Бутерин Дмитрий 3 1
|Крынина Евгения 27 1
|Семенчук Константин 4 1
|Тихомиров Петр 1 1
|Мензовитый Алексей 27 1
|Юн Глеб 1 1
|Франке Владимир 1 1
|Артемова Наталия 2 1
|Pieter Knook - Нук Питер 9 1
|Тимофеев Артем 1 1
|Маркова Дарья 11 1
|Мирзоев Мурад 27 1
|Стависская Софья 3 1
|Летунов Илья 49 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Кочаров Армен 25 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Смирнов Алексей 253 1
|Кузнецов Андрей 91 1
|Козлов Андрей 28 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.