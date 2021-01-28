«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации

Три резидента Иннополиса — «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL — представили готовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами, почтой, календарем и контактами. Решение было продемонстрировано на коллегии Минцифры Татарстана 28 января 2021 г.

Решение состоит из облачного офиса для работы с документами и коммуникаций, программно-определяемой инфраструктуры и аппаратной части.

В состав решения входят офисное ПО для совместной работы с документами в частном облаке, почтовая система с календарным планированием, корпоративный мессенджер и отказоустойчивое хранилище данных с функциями управления доступом от «Мой офис».

Виртуальные машины с компонентами частного облака работают в отказоустойчивой программно-определяемой среде «Акронис инфраструктура», которая объединяет виртуализацию, сеть и хранилище. Для повышения общего уровня защиты данных используется решение для резервного копирования и восстановление данных со встроенной защитой от программ-вымогателей «Акронис защита данных».

Программные компоненты решения используют высокопроизводительный и отказоустойчивый локальный ЦОД производства ICL со всем необходимым оборудованием для объединения узлов в единый кластер с дополнительной защитой всех аппаратных компонентов и обеспечением резервного электропитания.

Заказчики получают готовую офисную инфраструктуру в собственном облаке, которую можно развернуть в кратчайшие сроки. Решение предлагается как готовый комплекс, что упрощает его внедрение, сопровождение и поддержку продукта компаниями-производителями. Подходит филиалам крупных компаний, малым и средним предприятиям, образовательным учреждениям и государственным структурам.

«Этот проект — уникальный пример объединения трех компаний резидентов Иннополиса для создания общего решения. Новый продукт поможет организациям обеспечить совместную работу с документами на любом устройстве, вне зависимости от местонахождения сотрудников и предоставит удобные инструменты для общения с коллегами и партнерами. Системный подход к проектированию гарантирует высокие уровни надежности и информационной безопасности, полный контроль над инфраструктурой и защиту данных», — отметил Армен Кочаров, заместитель генерального директора компании-разработчика офисного ПО «Мой офис».

«Универсальные решения для частного облака — востребованная нашими заказчиками схема организации рабочих процессов, особенно для офисных задач и совместной работы с данными в филиалах и региональных подразделениях организаций любого размера. Интеграция продуктов трех компаний позволила сделать новое решение гибким, современным и масштабируемым», — сказал Андрей Крючков, директор по маркетингу технологий компании «Акронис инфозащита».

«Участие трех российских ИТ-компаний в одном проекте — важная веха в создании и развитии импортонезависимых решений в России. Все компоненты нового решения полностью совместимы, они входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ, БД Минцифры России и каталог совместимости АРПП. Это гарантирует надежную работу решения, возможность применения его для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для целей импортозамещения в компаниях с государственным участием и на объектах критической информационной инфраструктуры», — отметил Евгений Степанов, генеральный директор «Айсиэл техно».