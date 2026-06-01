«Инфосистемы Джет» подтвердила функциональность бета-версии Kaspersky Vulnerability Management «Инфосистемы Джет» провела предварительное функциональное тестирование бета-версии Kaspersky Vulnerability Management. Инженеры лаборатории VM подтвердили функциональность продукта и соответствие решения заявленному вендором плану развития. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет». Текущая версия решения пред

Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы rnetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает

Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков в доступ в систему, они создают отложенную задачу TPMProfiler, с помощью которой на хосте создаётся виртуальная машина QEMU; причём она сразу же снабжена максимальными привилегиями. Файлы вирту

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин директор по развитию бизнеса Orion soft. Новые возможности миграции, планировщик и программно-определяемые сети В релизе 5.0 также появилась значимая для работы крупных инфраструктур функция миграции виртуальных машин между различными центрами данных. Она работает даже в случае, когда у центров нет общего хранилища данных. Миграция доступна как в онлайн-режиме — до двух виртуальных машин

R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM ндрей Чечёткин, а также руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар» Роман Долгий. Партнёрство сторон будет реализовано в сфере управления уязвимостями: теперь система R-Vision VM используется в качестве технологической основы сервиса Solar VM (Vulnerability Management) для конечных заказчиков. По данным центра исследования киберугроз Solar 4Rays, эксплуатация

ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров м оптимизировать траты на облако. FinOps-агент находит «зомби-ресурсы» — забытые или неиспользуемые виртуальные машины и предлагает их удалить, чтобы исключить бессмысленные траты. Или может по

«Кросс технолоджис»: бизнес увеличивает спрос на средства усиления безопасности внутреннего контура Спрос российских компаний на СЗИ класса VM и NDR вырос в I квартале 2026 г. на 12% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты компании «Кросс технолоджис» указывают, что основной спрос на эти решения пр

«К-Телеком» использует продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM — для обеспечения комплексной безопасности «К-Телеком», оператор телеком-инфраструктуры, один из активов IC Group, внедрил флагманские продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM. С помощью этих систем организация выстраивает комплексную защиту своей инфраструктуры, анализирует инциденты и осуществляет полноценный процесс управления уязвимостями. Об этом CNews сообщи

Вышла новая версия R-Vision VM с ретроспективным поиском уязвимостей и расширенной автоматизацией R-Vision представил обновление системы управления уязвимостями R-Vision VM – решения со встроенным сканером для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Новая версия 6.1 получила ретроспективный аудит уязвимостей, расширенные возможности приоритизации, поддержку сканирова

Облачная платформа moncloud провела тестирование миграции виртуальных машин с использованием решения Mind Migrate корректности работы облачной платформы moncloud и программного комплекса Mind Migrate. Об этом CNews сообщили представители «Системных решений». Во время совместных испытаний протестирована миграция виртуальных машин в облачную платформу moncloud с использованием решения Mind Migrate. Выполнена тестовая миграция операционных систем MS Windows Server 2019, Ubuntu 18 и 20, Astra Linux CE 2.1

YADRO выводит СХД TATLIN на новый уровень для задач виртуализации гическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила новую линейку плагинов TATLIN.SATELLITES.VM для платформ виртуализации. Решение базируется на технологиях компании MIND Software и зна

VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников С внедрением технологического сбора на электронную продукцию, стоимость BOM-листа ввозимых электронных компонентов может увеличиться на порядка 15%. Об этом CNews сообщили представители компании VM Partners (российский импортер промышленного оборудования и комплектующих из Китая). В зависимости от количества единиц в закупке, размер сбора только для одной электронной платы может состав

Positive Technologies представила MaxPatrol VM 2.10 Positive Technologies представила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.10. Среди главных обновлений — ускорение расчета уязвимостей в два раза, повышение качества детектирования в три раза и новые отчеты в формате HTML, которые позволяют структурировать инф

Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025 19 ноября в рамках SOC Forum 2025 пройдет сессия «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC». Традиционный SOC эволюционирует: вместо реакции на инциденты фокус смещается на проактивный поиск угроз и устранение уязвимостей ещё до срабатывания алертов. VOC (Vulnerabi

Исследование R-Vision: пользователи VM-систем назвали ключевые признаки качественного сканирования сканирования и все чаще проверяют их качество. Таковы данные исследования R-Vision, проведенного среди инженеров ИБ, CISO, руководителей SOC и технических специалистов, ответственных за эксплуатацию VM-решений. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Пользователи VM-систем называют главной проблемой пропущенные уязвимости (False Negative) и недостаток аналитики. А ключевыми п

Orion soft представила в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации нию программно-определяемыми сетями и катастрофоустойчивостью. «Отсутствие возможности группировать виртуальные машины по папкам было значимой “болью” заказчиков. В Enterprise-компаниях с расту

«Базис» представляет Basis Workplace 3.1 с поддержкой мультиплатформенных пулов иртуализации и ресурсы в рамках одного ЦОД. Для сравнения, обычные пулы позволяют объединять только виртуальные машины, работающие на одной платформе и объединенные общей сетью и системой хране

«Ред Софт» и R-Vision подтвердили совместимость своих решений щили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «Ред ОС» 8 c решением для мониторинга безопасности инфраструктуры R-Vision SIEM и системой управления уязвимостями R-Vision VM. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». «Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом Ф

Переход на zVirt позволил «Роскадастру» увеличить скорость работы виртуальных машин на 25% роцесс внедрения и помогла решить все возникающие вопросы. Мы уже видим эффект от внедрения zVirt — виртуальные машины на Linux стали работать быстрее», — сказал Сергей Чикринев, заместитель ру

Компания «Ред Софт» выпустила минорное обновление «Ред Виртуализации» токола передачи данных. Миграция осуществляется без использования внешнего хранилища. Даже объемные виртуальные машины весом от 1Тб переносятся напрямую из продуктовой среды ESXi в «Ред Виртуал

ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» - вендором системы анализа защищенности RedCheck. Интеграция САЗ RedCheck в платформу управления уязвимостями ScanFactory VM это важный этап, теперь пользователи получают инструмент, в котором есть сканер, сертифицированный ФСТЭК России, что особенно важно для организаций, работающих с инфраструктурами, которые об

«Флант» выпустил первую версию платформы для виртуализации на базе Kubernetes ла Deckhouse Virtualization Platform версии 1.0 — платформу виртуализации, позволяющую использовать виртуальные машины и контейнеры в единой среде. Версия 1.0 подтверждает завершение основного

Cicada8 представила платформу нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем периметре компаний Cicada8, компания по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, объявляет о запуске Cicada8 VM (Vulnerability Management) – платформы нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем контуре организаций. Cicada8 VM предлагает заказчикам новые стандарты в области скоро

Недостатки ПО в тренде, или Как сделать управление уязвимостями результативным называют трендовыми. Регулярный поиск таких брешей и своевременное обновление систем помогут снизить риски — эти задачи должны выполняться в рамках управления уязвимостями (vulnerability management, VM). Как выстроить процесс, зачем бизнесу принимать в этом участие и как специалистам по ИБ договориться с ИТ-отделом — рассказал эксперт Positive Technologies Павел Попов, лидер практики проду

R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM ле документации, в котором представлена полная информация о развитии и покрытии собственной базы уязвимостей – R-Vision Vulnerability Database, используемой в системе управления уязвимостями R‑Vision VM. Об этом CNews сообщили представители R‑Vision. Новый ресурс обеспечивает прозрачный доступ к составу базы, актуальной карте покрытия и динамике ее обновлений. Это позволяет заказчикам и пол

АО «Уральская сталь» выстраивает кибербезопасность при помощи решения Positive Technologies вместе с Wone IT Металлургический комбинат АО «Уральская Сталь» выстраивает полный цикл управления уязвимостями на базе решения Positive Technologies. Комбинат внедрил MaxPatrol VM для ускорения обнаружения возможных недостатков безопасности в инфраструктуре, управления ими и актуализации данных о своих активах. Система позволяет выявлять трендовые уязвимости, информац

ГК Softline помогла компании Right line внедрить MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM для защиты ИТ-инфраструктуры Right line. Специалисты ГК Softline помогли внедрить систему мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами MaxPatrol SIEM, а также систему управления уязвимостями MaxPatrol VM от Positive Technologies, одного из участников российского рынка результативной кибербезопасности. В результате организован контроль защищенности ИТ-инфраструктуры за счет оперативного выявл

Качество сканирования стало ключевым критерием выбора систем управления уязвимостями – исследование R-Vision Российский разработчик решений кибербезопасности и цифровизации бизнеса R-Vision опубликовал результаты исследования рынка систем управления уязвимостями (VM). Опрос, в котором приняли участие 83 респондента из различных секторов экономики, выявил устойчивый тренд: для 80% организаций решающим фактором при выборе VM-решения остается качест

Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться роблема в первую очередь затронула устройства, работающие в виртуальных средах, к которым относятся виртуальные машины Azure, Azure Virtual Desktop и локальные виртуальные машины, размещ

Компания Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 Продукт «Управление уязвимостями» (VM) выполняет сканирование активов, находит уязвимости и реализует процесс по их устранению, включающий контроль сроков, SLA и автоматическую установку обновлений. Security Vision VM сос

R-Vision VM представлен на новой архитектуре: конструктор сущностей, плейбуки и агентское сканирование Компания R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, представила обновленный продукт для управления уязвимостями R-Vision VM, реализованный на новой архитектуре. Теперь пользователям доступны модульный конструктор сущностей и представлений, универсальные плейбуки для автоматизации любых сценариев, расширенные возм

ISPsystem выпустила обновление платформы Vmmanager использования ресурсов подход был пересмотрен: теперь платформа интегрирована в кластер как мастер-VM (виртуальная машина), что позволяет гибко распределять общие ресурсы системы и управлять и

Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного выстроила полный цикл управления уязвимостями с помощью MaxPatrol VM Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО «СОДФУ»), учрежденная в 2018 г. Банком России, использует систему управления уязвимостями MaxPatrol VM для анализа защищенности ИТ-инфраструктуры и выявления возможных уязвимостей. С помощью системы компания выстроила полноценный процесс управления уязвимостями и может выявлять в том числе и

PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon Платформа для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) получила новый пакет экспертизы. MaxPatrol VM, система управления уязвимостями в составе PT ICS, теперь выявляет уязвимости в программируемых логических контроллерах (ПЛК) Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon. Благодаря этому, п

Managed Kubernetes и прерываемые виртуальные машины: способ сэкономить до 70% на серверах ов Сергей Афанасьев, руководитель команды разработки ядра облака Selectel «Когда в облаке создается виртуальная машина (ВМ), она занимает ресурсы на железном хосте виртуализации. Они доступны В

Система MaxPatrol VM подтвердила совместимость с тремя отечественными платформами виртуализации Компания Positive Technologies, участник рынка кибербезопасности, расширяет технологическое партнерство с российскими поставщиками платформ виртуализации. Система управления уязвимостями MaxPatrol VM прошла испытания на совместимость с платформами Basis Dynamix разработчика «Базис», zVirt от Orion soft, а также с решением «Альт Виртуализация» компании «Базальт СПО». Теперь пользователи м

Обновление Basis Dynamix Enterprise 4.2: расширение возможностей управления СХД и более 60 новых функций виртуальной среды. Важным дополнением стала поддержка SCSI UNMAP/SATA TRIM. Благодаря этой функции виртуальные машины эффективнее используют дисковое пространство, автоматически освобождая неи

В R-Vision VM теперь доступна автоматизированная проверка соответствия стандартам безопасности Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила в R-Vision VM новый режим Compliance-сканирования — инструмент для автоматизированного аудита ИТ-инфраструктуры на соответствие стандартам безопасности. Новая функция поможет снизить трудозатраты на ручны

Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет использования избыточных мощностей облака. В отдельных конфигурациях сокращение расходов может составить до 70%.