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VM Virtual machine Виртуальная машина

СОБЫТИЯ

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01.06.2026 «Инфосистемы Джет» подтвердила функциональность бета-версии Kaspersky Vulnerability Management

«Инфосистемы Джет» провела предварительное функциональное тестирование бета-версии Kaspersky Vulnerability Management. Инженеры лаборатории VM подтвердили функциональность продукта и соответствие решения заявленному вендором плану развития. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет». Текущая версия решения пред
27.05.2026 Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы

rnetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает
04.05.2026 Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков

в доступ в систему, они создают отложенную задачу TPMProfiler, с помощью которой на хосте создаётся виртуальная машина QEMU; причём она сразу же снабжена максимальными привилегиями. Файлы вирту
29.04.2026 Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

директор по развитию бизнеса Orion soft. Новые возможности миграции, планировщик и программно-определяемые сети В релизе 5.0 также появилась значимая для работы крупных инфраструктур функция миграции виртуальных машин между различными центрами данных. Она работает даже в случае, когда у центров нет общего хранилища данных. Миграция доступна как в онлайн-режиме — до двух виртуальных машин
27.04.2026 R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM

ндрей Чечёткин, а также руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар» Роман Долгий. Партнёрство сторон будет реализовано в сфере управления уязвимостями: теперь система R-Vision VM используется в качестве технологической основы сервиса Solar VM (Vulnerability Management) для конечных заказчиков. По данным центра исследования киберугроз Solar 4Rays, эксплуатация

23.04.2026 ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров

м оптимизировать траты на облако. FinOps-агент находит «зомби-ресурсы» — забытые или неиспользуемые виртуальные машины и предлагает их удалить, чтобы исключить бессмысленные траты. Или может по
14.04.2026 «Кросс технолоджис»: бизнес увеличивает спрос на средства усиления безопасности внутреннего контура

Спрос российских компаний на СЗИ класса VM и NDR вырос в I квартале 2026 г. на 12% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты компании «Кросс технолоджис» указывают, что основной спрос на эти решения пр
06.04.2026 «К-Телеком» использует продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM — для обеспечения комплексной безопасности

«К-Телеком», оператор телеком-инфраструктуры, один из активов IC Group, внедрил флагманские продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM. С помощью этих систем организация выстраивает комплексную защиту своей инфраструктуры, анализирует инциденты и осуществляет полноценный процесс управления уязвимостями. Об этом CNews сообщи
16.03.2026 Вышла новая версия R-Vision VM с ретроспективным поиском уязвимостей и расширенной автоматизацией

R-Vision представил обновление системы управления уязвимостями R-Vision VM – решения со встроенным сканером для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Новая версия 6.1 получила ретроспективный аудит уязвимостей, расширенные возможности приоритизации, поддержку сканирова
06.03.2026 Облачная платформа moncloud провела тестирование миграции виртуальных машин с использованием решения Mind Migrate

корректности работы облачной платформы moncloud и программного комплекса Mind Migrate. Об этом CNews сообщили представители «Системных решений». Во время совместных испытаний протестирована миграция виртуальных машин в облачную платформу moncloud с использованием решения Mind Migrate. Выполнена тестовая миграция операционных систем MS Windows Server 2019, Ubuntu 18 и 20, Astra Linux CE 2.1
18.02.2026 YADRO выводит СХД TATLIN на новый уровень для задач виртуализации

гическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила новую линейку плагинов TATLIN.SATELLITES.VM для платформ виртуализации. Решение базируется на технологиях компании MIND Software и зна
11.12.2025 VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников

С внедрением технологического сбора на электронную продукцию, стоимость BOM-листа ввозимых электронных компонентов может увеличиться на порядка 15%. Об этом CNews сообщили представители компании VM Partners (российский импортер промышленного оборудования и комплектующих из Китая). В зависимости от количества единиц в закупке, размер сбора только для одной электронной платы может состав
19.11.2025 Positive Technologies представила MaxPatrol VM 2.10

Positive Technologies представила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.10. Среди главных обновлений — ускорение расчета уязвимостей в два раза, повышение качества детектирования в три раза и новые отчеты в формате HTML, которые позволяют структурировать инф
18.11.2025 Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025

19 ноября в рамках SOC Forum 2025 пройдет сессия «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC». Традиционный SOC эволюционирует: вместо реакции на инциденты фокус смещается на проактивный поиск угроз и устранение уязвимостей ещё до срабатывания алертов. VOC (Vulnerabi
13.11.2025 Исследование R-Vision: пользователи VM-систем назвали ключевые признаки качественного сканирования

сканирования и все чаще проверяют их качество. Таковы данные исследования R-Vision, проведенного среди инженеров ИБ, CISO, руководителей SOC и технических специалистов, ответственных за эксплуатацию VM-решений. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Пользователи VM-систем называют главной проблемой пропущенные уязвимости (False Negative) и недостаток аналитики. А ключевыми п
12.11.2025 Orion soft представила в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации

нию программно-определяемыми сетями и катастрофоустойчивостью. «Отсутствие возможности группировать виртуальные машины по папкам было значимой “болью” заказчиков. В Enterprise-компаниях с расту
11.11.2025 «Базис» представляет Basis Workplace 3.1 с поддержкой мультиплатформенных пулов

иртуализации и ресурсы в рамках одного ЦОД. Для сравнения, обычные пулы позволяют объединять только виртуальные машины, работающие на одной платформе и объединенные общей сетью и системой хране
22.10.2025 «Ред Софт» и R-Vision подтвердили совместимость своих решений

щили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «Ред ОС» 8 c решением для мониторинга безопасности инфраструктуры R-Vision SIEM и системой управления уязвимостями R-Vision VM. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». «Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом Ф
14.10.2025 Переход на zVirt позволил «Роскадастру» увеличить скорость работы виртуальных машин на 25%

роцесс внедрения и помогла решить все возникающие вопросы. Мы уже видим эффект от внедрения zVirt — виртуальные машины на Linux стали работать быстрее», — сказал Сергей Чикринев, заместитель ру
25.09.2025 Компания «Ред Софт» выпустила минорное обновление «Ред Виртуализации»

токола передачи данных. Миграция осуществляется без использования внешнего хранилища. Даже объемные виртуальные машины весом от 1Тб переносятся напрямую из продуктовой среды ESXi в «Ред Виртуал
23.09.2025 ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт»

ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» - вендором системы анализа защищенности RedCheck. Интеграция САЗ RedCheck в платформу управления уязвимостями ScanFactory VM это важный этап, теперь пользователи получают инструмент, в котором есть сканер, сертифицированный ФСТЭК России, что особенно важно для организаций, работающих с инфраструктурами, которые об
18.09.2025 «Флант» выпустил первую версию платформы для виртуализации на базе Kubernetes

ла Deckhouse Virtualization Platform версии 1.0 — платформу виртуализации, позволяющую использовать виртуальные машины и контейнеры в единой среде. Версия 1.0 подтверждает завершение основного

16.09.2025 Cicada8 представила платформу нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем периметре компаний

Cicada8, компания по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, объявляет о запуске Cicada8 VM (Vulnerability Management) – платформы нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем контуре организаций. Cicada8 VM предлагает заказчикам новые стандарты в области скоро
Недостатки ПО в тренде, или Как сделать управление уязвимостями результативным

называют трендовыми. Регулярный поиск таких брешей и своевременное обновление систем помогут снизить риски — эти задачи должны выполняться в рамках управления уязвимостями (vulnerability management, VM). Как выстроить процесс, зачем бизнесу принимать в этом участие и как специалистам по ИБ договориться с ИТ-отделом — рассказал эксперт Positive Technologies Павел Попов, лидер практики проду
30.07.2025 R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM

ле документации, в котором представлена полная информация о развитии и покрытии собственной базы уязвимостей – R-Vision Vulnerability Database, используемой в системе управления уязвимостями R‑Vision VM. Об этом CNews сообщили представители R‑Vision. Новый ресурс обеспечивает прозрачный доступ к составу базы, актуальной карте покрытия и динамике ее обновлений. Это позволяет заказчикам и пол
28.07.2025 АО «Уральская сталь» выстраивает кибербезопасность при помощи решения Positive Technologies вместе с Wone IT

Металлургический комбинат АО «Уральская Сталь» выстраивает полный цикл управления уязвимостями на базе решения Positive Technologies. Комбинат внедрил MaxPatrol VM для ускорения обнаружения возможных недостатков безопасности в инфраструктуре, управления ими и актуализации данных о своих активах. Система позволяет выявлять трендовые уязвимости, информац
28.07.2025 ГК Softline помогла компании Right line внедрить MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM для защиты ИТ-инфраструктуры

Right line. Специалисты ГК Softline помогли внедрить систему мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами MaxPatrol SIEM, а также систему управления уязвимостями MaxPatrol VM от Positive Technologies, одного из участников российского рынка результативной кибербезопасности. В результате организован контроль защищенности ИТ-инфраструктуры за счет оперативного выявл
17.07.2025 Качество сканирования стало ключевым критерием выбора систем управления уязвимостями – исследование R-Vision

Российский разработчик решений кибербезопасности и цифровизации бизнеса R-Vision опубликовал результаты исследования рынка систем управления уязвимостями (VM). Опрос, в котором приняли участие 83 респондента из различных секторов экономики, выявил устойчивый тренд: для 80% организаций решающим фактором при выборе VM-решения остается качест
30.05.2025 Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

роблема в первую очередь затронула устройства, работающие в виртуальных средах, к которым относятся виртуальные машины Azure, Azure Virtual Desktop и локальные виртуальные машины, размещ
20.05.2025 Компания Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5

Продукт «Управление уязвимостями» (VM) выполняет сканирование активов, находит уязвимости и реализует процесс по их устранению, включающий контроль сроков, SLA и автоматическую установку обновлений. Security Vision VM сос
20.05.2025 R-Vision VM представлен на новой архитектуре: конструктор сущностей, плейбуки и агентское сканирование

Компания R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, представила обновленный продукт для управления уязвимостями R-Vision VM, реализованный на новой архитектуре. Теперь пользователям доступны модульный конструктор сущностей и представлений, универсальные плейбуки для автоматизации любых сценариев, расширенные возм
14.05.2025 ISPsystem выпустила обновление платформы Vmmanager

использования ресурсов подход был пересмотрен: теперь платформа интегрирована в кластер как мастер-VM (виртуальная машина), что позволяет гибко распределять общие ресурсы системы и управлять и
22.04.2025 Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного выстроила полный цикл управления уязвимостями с помощью MaxPatrol VM

Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО «СОДФУ»), учрежденная в 2018 г. Банком России, использует систему управления уязвимостями MaxPatrol VM для анализа защищенности ИТ-инфраструктуры и выявления возможных уязвимостей. С помощью системы компания выстроила полноценный процесс управления уязвимостями и может выявлять в том числе и

18.04.2025 PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon

Платформа для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) получила новый пакет экспертизы. MaxPatrol VM, система управления уязвимостями в составе PT ICS, теперь выявляет уязвимости в программируемых логических контроллерах (ПЛК) Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon. Благодаря этому, п
07.04.2025 Managed Kubernetes и прерываемые виртуальные машины: способ сэкономить до 70% на серверах

ов Сергей Афанасьев, руководитель команды разработки ядра облака Selectel «Когда в облаке создается виртуальная машина (ВМ), она занимает ресурсы на железном хосте виртуализации. Они доступны В
26.03.2025 Система MaxPatrol VM подтвердила совместимость с тремя отечественными платформами виртуализации

Компания Positive Technologies, участник рынка кибербезопасности, расширяет технологическое партнерство с российскими поставщиками платформ виртуализации. Система управления уязвимостями MaxPatrol VM прошла испытания на совместимость с платформами Basis Dynamix разработчика «Базис», zVirt от Orion soft, а также с решением «Альт Виртуализация» компании «Базальт СПО». Теперь пользователи м
12.03.2025 Обновление Basis Dynamix Enterprise 4.2: расширение возможностей управления СХД и более 60 новых функций

виртуальной среды. Важным дополнением стала поддержка SCSI UNMAP/SATA TRIM. Благодаря этой функции виртуальные машины эффективнее используют дисковое пространство, автоматически освобождая неи
05.03.2025 В R-Vision VM теперь доступна автоматизированная проверка соответствия стандартам безопасности

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила в R-Vision VM новый режим Compliance-сканирования — инструмент для автоматизированного аудита ИТ-инфраструктуры на соответствие стандартам безопасности. Новая функция поможет снизить трудозатраты на ручны
19.02.2025 Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет использования избыточных мощностей облака. В отдельных конфигурациях сокращение расходов может составить до 70%.

12.12.2024 Новая версия операционной системы для дома Simply Linux 10.4: больше совместимых компьютеров, облачные виртуальные машины, защита от потери файлов

ься для косвенной идентификации пользователя. В обновленный Virtualbox 7.0 можно добавлять облачные виртуальные машины, выполнять полное шифрование виртуальных машин. В приложение включена функ

Публикаций - 3210, упоминаний - 4184

VM и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 773
Microsoft Corporation 25775 570
Oracle Corporation 7074 225
Intel Corporation 12811 178
Google LLC 12690 162
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 162
IBM - International Business Machines Corp 9699 157
Softline - Софтлайн 3743 157
9594 155
Dell EMC 5180 150
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 137
HP Inc. 5883 124
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 111
SAP SE 5601 103
Veeam Software 345 102
Cisco Systems 5372 101
Citrix Systems 868 95
Amazon Inc - Amazon.com 3277 93
Ростелеком 10948 91
Red Hat 1378 91
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 89
Yandex - Яндекс 9216 78
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 77
AMD - Advanced Micro Devices 4641 75
Крок - Croc 1964 75
Apple Inc 13156 74
Selectel - Селектел 544 74
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 73
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 68
Acronis - Акронис 489 67
Orion soft - Орион софт - 315 64
Nvidia Corp 4002 62
NetApp - Network Appliance 667 60
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 60
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 57
Dell Technologies - Dell Computer 2219 51
VK - Mail.ru Group 3602 48
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 46
SAS Institute 1082 46
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 37
РЖД - Российские железные дороги 2096 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Альфа-Банк 1979 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
Газпром ПАО 1493 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 10
Почта России ПАО 2370 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
ВТБ - Почта Банк 514 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Газпром нефть 725 8
ВТБ - ВТБ24 671 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Русагро Группа Компаний 379 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 7
Абсолют Банк 249 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 6
Восток-Запад - EWS Holding 47 6
Uber 357 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 319
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 161
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 63
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 22
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
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Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 16
Apache Software Foundation - ASF 231 14
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
TIA - Telecommunications Industry Association 90 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
OpenJDK Community 11 3
CSA - Cloud Security Alliance 14 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
ГосИнформСистемы 160 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
OpenFabrics Alliance 3 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
OpenChain 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1730
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1646
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1630
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1398
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1090
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1075
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 942
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 840
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 815
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 695
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 636
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 622
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 574
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 536
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 489
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 393
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 390
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 383
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 357
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 354
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 349
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 338
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 335
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 332
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 326
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 315
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 307
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 294
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 290
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 286
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 285
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 283
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 272
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 250
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 232
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 226
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 222
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 215
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 214
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 205
Microsoft Windows 16882 566
Linux OS 11533 549
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 302
Broadcom - VMware vSphere 614 273
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 263
Microsoft Azure 1526 245
Oracle Java - язык программирования 3469 156
Intel x86 - архитектура процессора 2151 150
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 137
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 134
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 130
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 116
Docker - Платформа распределённых приложений 543 112
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 109
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 108
Google Android 15244 100
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 99
Apple iPhone 6 4861 99
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 92
Apple macOS 2419 91
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 91
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 85
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 80
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 79
Microsoft Office 4170 77
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 76
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 76
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 72
Microsoft Office 365 1042 71
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 69
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 68
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 68
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 67
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 67
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 66
Apple iOS 8583 62
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 60
Google Cloud Platform - GCP 383 58
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 57
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 57
Березин Максим 144 35
Сорокин Дмитрий 64 30
Тимашев Ратмир 69 28
Белоусов Сергей 254 26
Мартиросов Давид 123 23
Мензовитый Алексей 28 17
Мухин Денис 58 16
Аникин Леонид 61 15
Рустамов Рустам 548 14
Шадаев Максут 1210 14
Василенко Александр 99 13
Зинкевич Сергей 77 12
Кадомский Вячеслав 107 12
Блинов Михаил 73 12
Лебедев Владимир 94 11
Кузнецов Андрей 115 11
Лазаренко Дмитрий 108 11
Заединов Руслан 47 11
Груздев Антон 45 11
Захаренко Максим 57 11
Новодворский Алексей 114 11
Ганин Егор 54 11
Вайнер Всеволод 26 10
Обухов Александр 77 10
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 10
Антич Антон 20 10
Patel Parag - Пейтел Параг 17 10
Мельникова Анастасия 440 10
Халяпин Сергей 96 9
Члек Сергей 27 9
Самойленко Александр 9 9
Гавриленко Александр 62 9
Самойлов Юрий 75 9
Чаркин Евгений 317 9
Летунов Илья 49 9
Урусов Виктор 157 8
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 8
Исаев Дмитрий 58 8
Маланин Василий 14 8
Путин Владимир 3454 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1660
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 285
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 265
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 168
Европа 24964 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 110
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 88
Германия - Федеративная Республика 13221 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 45
Беларусь - Белоруссия 6289 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 37
Франция - Французская Республика 8177 37
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 31
Россия - СФО - Новосибирск 4876 31
Казахстан - Республика 6048 30
Азия - Азиатский регион 5920 29
Япония 13807 28
Европа Восточная 3138 25
Украина 7928 25
Канада 5082 22
США - Калифорния 4829 22
Индия - Bharat 5870 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 20
Нидерланды 3746 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 19
Израиль 2856 19
Ближний Восток 3154 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Испания - Королевство 3840 17
Сингапур - Республика 1953 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 16
Африка - Африканский регион 3641 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 542
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 483
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 482
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 388
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 302
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 267
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 222
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 194
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 183
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 182
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 177
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 172
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 169
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 148
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 147
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 123
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 122
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 107
Аренда 2687 98
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 98
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 97
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 95
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 91
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 87
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 86
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 83
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 79
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 75
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 74
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 59
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 58
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 57
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 56
Английский язык 7030 53
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 50
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 49
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 47
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 46
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 46
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 45
The Register - The Register Hardware 1784 21
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 17
ZDnet 663 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
BleepingComputer - Издание 458 10
Forbes - Форбс 1002 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
N+1 - Издание 188 7
Ars Technica 450 6
Wikipedia - Википедия 650 6
Reddit 398 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
AP - Associated Press 2007 5
InformationWeek 241 5
The Verge - Издание 619 5
Ведомости 1466 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Открытые системы ИД 176 4
Fortune 211 3
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Neowin 217 3
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 3
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GigaOM 71 3
Silicon 494 3
Vnunet 224 3
The Washington Post 350 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Phoronix 59 2
Hacker News 92 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
TechSpot 188 2
Virus Bulletin 33 2
Network World 31 2
IDC - International Data Corporation 4975 116
Gartner - Гартнер 3658 114
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 86
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 56
Forrester Research 834 25
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 19
Fortune Global 500 295 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 10
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 8
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IDC Russia - IDC Россия 183 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Markets&Markets Research 113 6
HFS Research 49 5
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
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IDC Semiannual Software Tracker 5 4
Mordor Intelligence 35 4
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CNews SaaS рейтинг 28 3
Strategy Analytics 285 3
Allied Market Research 22 3
Dimensional Research 16 3
Forbes Global 2000 50 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 3
Net Applications 127 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Gartner - Burton Group 17 3
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 3
Research and Markets 26 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Forrester Wave 45 2
Frost & Sullivan 207 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
РАН - Российская академия наук 2122 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 7
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
Т1 Цифровая академия 54 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
Oracle Academy 8 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
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