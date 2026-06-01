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VM Virtual machine Виртуальная машина
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.06.2026
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«Инфосистемы Джет» подтвердила функциональность бета-версии Kaspersky Vulnerability Management
«Инфосистемы Джет» провела предварительное функциональное тестирование бета-версии Kaspersky Vulnerability Management. Инженеры лаборатории VM подтвердили функциональность продукта и соответствие решения заявленному вендором плану развития. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет». Текущая версия решения пред
|27.05.2026
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Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы
rnetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает
|04.05.2026
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Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков
в доступ в систему, они создают отложенную задачу TPMProfiler, с помощью которой на хосте создаётся виртуальная машина QEMU; причём она сразу же снабжена максимальными привилегиями. Файлы вирту
|29.04.2026
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Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин
директор по развитию бизнеса Orion soft. Новые возможности миграции, планировщик и программно-определяемые сети В релизе 5.0 также появилась значимая для работы крупных инфраструктур функция миграции виртуальных машин между различными центрами данных. Она работает даже в случае, когда у центров нет общего хранилища данных. Миграция доступна как в онлайн-режиме — до двух виртуальных машин
|27.04.2026
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R-Vision VM стала технологической основой сервиса управления уязвимостями Solar VM
ндрей Чечёткин, а также руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар» Роман Долгий. Партнёрство сторон будет реализовано в сфере управления уязвимостями: теперь система R-Vision VM используется в качестве технологической основы сервиса Solar VM (Vulnerability Management) для конечных заказчиков. По данным центра исследования киберугроз Solar 4Rays, эксплуатация
|23.04.2026
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ИИ-помощник Cloud.ru научился экономить деньги и решать задачи DevOps и SRE-инженеров
м оптимизировать траты на облако. FinOps-агент находит «зомби-ресурсы» — забытые или неиспользуемые виртуальные машины и предлагает их удалить, чтобы исключить бессмысленные траты. Или может по
|14.04.2026
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«Кросс технолоджис»: бизнес увеличивает спрос на средства усиления безопасности внутреннего контура
Спрос российских компаний на СЗИ класса VM и NDR вырос в I квартале 2026 г. на 12% и 16% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты компании «Кросс технолоджис» указывают, что основной спрос на эти решения пр
|06.04.2026
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«К-Телеком» использует продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM — для обеспечения комплексной безопасности
«К-Телеком», оператор телеком-инфраструктуры, один из активов IC Group, внедрил флагманские продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM. С помощью этих систем организация выстраивает комплексную защиту своей инфраструктуры, анализирует инциденты и осуществляет полноценный процесс управления уязвимостями. Об этом CNews сообщи
|16.03.2026
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Вышла новая версия R-Vision VM с ретроспективным поиском уязвимостей и расширенной автоматизацией
R-Vision представил обновление системы управления уязвимостями R-Vision VM – решения со встроенным сканером для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Новая версия 6.1 получила ретроспективный аудит уязвимостей, расширенные возможности приоритизации, поддержку сканирова
|06.03.2026
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Облачная платформа moncloud провела тестирование миграции виртуальных машин с использованием решения Mind Migrate
корректности работы облачной платформы moncloud и программного комплекса Mind Migrate. Об этом CNews сообщили представители «Системных решений». Во время совместных испытаний протестирована миграция виртуальных машин в облачную платформу moncloud с использованием решения Mind Migrate. Выполнена тестовая миграция операционных систем MS Windows Server 2019, Ubuntu 18 и 20, Astra Linux CE 2.1
|18.02.2026
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YADRO выводит СХД TATLIN на новый уровень для задач виртуализации
гическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила новую линейку плагинов TATLIN.SATELLITES.VM для платформ виртуализации. Решение базируется на технологиях компании MIND Software и зна
|11.12.2025
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VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников
С внедрением технологического сбора на электронную продукцию, стоимость BOM-листа ввозимых электронных компонентов может увеличиться на порядка 15%. Об этом CNews сообщили представители компании VM Partners (российский импортер промышленного оборудования и комплектующих из Китая). В зависимости от количества единиц в закупке, размер сбора только для одной электронной платы может состав
|19.11.2025
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Positive Technologies представила MaxPatrol VM 2.10
Positive Technologies представила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.10. Среди главных обновлений — ускорение расчета уязвимостей в два раза, повышение качества детектирования в три раза и новые отчеты в формате HTML, которые позволяют структурировать инф
|18.11.2025
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Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025
19 ноября в рамках SOC Forum 2025 пройдет сессия «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC». Традиционный SOC эволюционирует: вместо реакции на инциденты фокус смещается на проактивный поиск угроз и устранение уязвимостей ещё до срабатывания алертов. VOC (Vulnerabi
|13.11.2025
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Исследование R-Vision: пользователи VM-систем назвали ключевые признаки качественного сканирования
сканирования и все чаще проверяют их качество. Таковы данные исследования R-Vision, проведенного среди инженеров ИБ, CISO, руководителей SOC и технических специалистов, ответственных за эксплуатацию VM-решений. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Пользователи VM-систем называют главной проблемой пропущенные уязвимости (False Negative) и недостаток аналитики. А ключевыми п
|12.11.2025
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Orion soft представила в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации
нию программно-определяемыми сетями и катастрофоустойчивостью. «Отсутствие возможности группировать виртуальные машины по папкам было значимой “болью” заказчиков. В Enterprise-компаниях с расту
|11.11.2025
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«Базис» представляет Basis Workplace 3.1 с поддержкой мультиплатформенных пулов
иртуализации и ресурсы в рамках одного ЦОД. Для сравнения, обычные пулы позволяют объединять только виртуальные машины, работающие на одной платформе и объединенные общей сетью и системой хране
|22.10.2025
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«Ред Софт» и R-Vision подтвердили совместимость своих решений
щили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «Ред ОС» 8 c решением для мониторинга безопасности инфраструктуры R-Vision SIEM и системой управления уязвимостями R-Vision VM. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». «Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом Ф
|14.10.2025
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Переход на zVirt позволил «Роскадастру» увеличить скорость работы виртуальных машин на 25%
роцесс внедрения и помогла решить все возникающие вопросы. Мы уже видим эффект от внедрения zVirt — виртуальные машины на Linux стали работать быстрее», — сказал Сергей Чикринев, заместитель ру
|25.09.2025
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Компания «Ред Софт» выпустила минорное обновление «Ред Виртуализации»
токола передачи данных. Миграция осуществляется без использования внешнего хранилища. Даже объемные виртуальные машины весом от 1Тб переносятся напрямую из продуктовой среды ESXi в «Ред Виртуал
|23.09.2025
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ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт»
ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» - вендором системы анализа защищенности RedCheck. Интеграция САЗ RedCheck в платформу управления уязвимостями ScanFactory VM это важный этап, теперь пользователи получают инструмент, в котором есть сканер, сертифицированный ФСТЭК России, что особенно важно для организаций, работающих с инфраструктурами, которые об
|18.09.2025
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«Флант» выпустил первую версию платформы для виртуализации на базе Kubernetes
ла Deckhouse Virtualization Platform версии 1.0 — платформу виртуализации, позволяющую использовать виртуальные машины и контейнеры в единой среде. Версия 1.0 подтверждает завершение основного
|16.09.2025
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Cicada8 представила платформу нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем периметре компаний
Cicada8, компания по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, объявляет о запуске Cicada8 VM (Vulnerability Management) – платформы нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем контуре организаций. Cicada8 VM предлагает заказчикам новые стандарты в области скоро
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Недостатки ПО в тренде, или Как сделать управление уязвимостями результативным
называют трендовыми. Регулярный поиск таких брешей и своевременное обновление систем помогут снизить риски — эти задачи должны выполняться в рамках управления уязвимостями (vulnerability management, VM). Как выстроить процесс, зачем бизнесу принимать в этом участие и как специалистам по ИБ договориться с ИТ-отделом — рассказал эксперт Positive Technologies Павел Попов, лидер практики проду
|30.07.2025
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R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM
ле документации, в котором представлена полная информация о развитии и покрытии собственной базы уязвимостей – R-Vision Vulnerability Database, используемой в системе управления уязвимостями R‑Vision VM. Об этом CNews сообщили представители R‑Vision. Новый ресурс обеспечивает прозрачный доступ к составу базы, актуальной карте покрытия и динамике ее обновлений. Это позволяет заказчикам и пол
|28.07.2025
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АО «Уральская сталь» выстраивает кибербезопасность при помощи решения Positive Technologies вместе с Wone IT
Металлургический комбинат АО «Уральская Сталь» выстраивает полный цикл управления уязвимостями на базе решения Positive Technologies. Комбинат внедрил MaxPatrol VM для ускорения обнаружения возможных недостатков безопасности в инфраструктуре, управления ими и актуализации данных о своих активах. Система позволяет выявлять трендовые уязвимости, информац
|28.07.2025
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ГК Softline помогла компании Right line внедрить MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM для защиты ИТ-инфраструктуры
Right line. Специалисты ГК Softline помогли внедрить систему мониторинга событий информационной безопасности и управления инцидентами MaxPatrol SIEM, а также систему управления уязвимостями MaxPatrol VM от Positive Technologies, одного из участников российского рынка результативной кибербезопасности. В результате организован контроль защищенности ИТ-инфраструктуры за счет оперативного выявл
|17.07.2025
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Качество сканирования стало ключевым критерием выбора систем управления уязвимостями – исследование R-Vision
Российский разработчик решений кибербезопасности и цифровизации бизнеса R-Vision опубликовал результаты исследования рынка систем управления уязвимостями (VM). Опрос, в котором приняли участие 83 респондента из различных секторов экономики, выявил устойчивый тренд: для 80% организаций решающим фактором при выборе VM-решения остается качест
|30.05.2025
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Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться
роблема в первую очередь затронула устройства, работающие в виртуальных средах, к которым относятся виртуальные машины Azure, Azure Virtual Desktop и локальные виртуальные машины, размещ
|20.05.2025
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Компания Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5
Продукт «Управление уязвимостями» (VM) выполняет сканирование активов, находит уязвимости и реализует процесс по их устранению, включающий контроль сроков, SLA и автоматическую установку обновлений. Security Vision VM сос
|20.05.2025
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R-Vision VM представлен на новой архитектуре: конструктор сущностей, плейбуки и агентское сканирование
Компания R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, представила обновленный продукт для управления уязвимостями R-Vision VM, реализованный на новой архитектуре. Теперь пользователям доступны модульный конструктор сущностей и представлений, универсальные плейбуки для автоматизации любых сценариев, расширенные возм
|14.05.2025
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ISPsystem выпустила обновление платформы Vmmanager
использования ресурсов подход был пересмотрен: теперь платформа интегрирована в кластер как мастер-VM (виртуальная машина), что позволяет гибко распределять общие ресурсы системы и управлять и
|22.04.2025
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Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного выстроила полный цикл управления уязвимостями с помощью MaxPatrol VM
Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО «СОДФУ»), учрежденная в 2018 г. Банком России, использует систему управления уязвимостями MaxPatrol VM для анализа защищенности ИТ-инфраструктуры и выявления возможных уязвимостей. С помощью системы компания выстроила полноценный процесс управления уязвимостями и может выявлять в том числе и
|18.04.2025
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PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon
Платформа для защиты промышленности от киберугроз PT Industrial Cybersecurity Suite (PT ICS) получила новый пакет экспертизы. MaxPatrol VM, система управления уязвимостями в составе PT ICS, теперь выявляет уязвимости в программируемых логических контроллерах (ПЛК) Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon. Благодаря этому, п
|07.04.2025
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Managed Kubernetes и прерываемые виртуальные машины: способ сэкономить до 70% на серверах
ов Сергей Афанасьев, руководитель команды разработки ядра облака Selectel «Когда в облаке создается виртуальная машина (ВМ), она занимает ресурсы на железном хосте виртуализации. Они доступны В
|26.03.2025
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Система MaxPatrol VM подтвердила совместимость с тремя отечественными платформами виртуализации
Компания Positive Technologies, участник рынка кибербезопасности, расширяет технологическое партнерство с российскими поставщиками платформ виртуализации. Система управления уязвимостями MaxPatrol VM прошла испытания на совместимость с платформами Basis Dynamix разработчика «Базис», zVirt от Orion soft, а также с решением «Альт Виртуализация» компании «Базальт СПО». Теперь пользователи м
|12.03.2025
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Обновление Basis Dynamix Enterprise 4.2: расширение возможностей управления СХД и более 60 новых функций
виртуальной среды. Важным дополнением стала поддержка SCSI UNMAP/SATA TRIM. Благодаря этой функции виртуальные машины эффективнее используют дисковое пространство, автоматически освобождая неи
|05.03.2025
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В R-Vision VM теперь доступна автоматизированная проверка соответствия стандартам безопасности
Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила в R-Vision VM новый режим Compliance-сканирования — инструмент для автоматизированного аудита ИТ-инфраструктуры на соответствие стандартам безопасности. Новая функция поможет снизить трудозатраты на ручны
|19.02.2025
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Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин
Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске новой услуги — прерываемые виртуальные машины. Решение позволяет оптимизировать ИТ-бюджет клиентов за счет использования избыточных мощностей облака. В отдельных конфигурациях сокращение расходов может составить до 70%.
|12.12.2024
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Новая версия операционной системы для дома Simply Linux 10.4: больше совместимых компьютеров, облачные виртуальные машины, защита от потери файлов
ься для косвенной идентификации пользователя. В обновленный Virtualbox 7.0 можно добавлять облачные виртуальные машины, выполнять полное шифрование виртуальных машин. В приложение включена функ
VM и организации, системы, технологии, персоны:
|Березин Максим 144 35
|Сорокин Дмитрий 64 30
|Тимашев Ратмир 69 28
|Белоусов Сергей 254 26
|Мартиросов Давид 123 23
|Мензовитый Алексей 28 17
|Мухин Денис 58 16
|Аникин Леонид 61 15
|Рустамов Рустам 548 14
|Шадаев Максут 1210 14
|Василенко Александр 99 13
|Зинкевич Сергей 77 12
|Кадомский Вячеслав 107 12
|Блинов Михаил 73 12
|Лебедев Владимир 94 11
|Кузнецов Андрей 115 11
|Лазаренко Дмитрий 108 11
|Заединов Руслан 47 11
|Груздев Антон 45 11
|Захаренко Максим 57 11
|Новодворский Алексей 114 11
|Ганин Егор 54 11
|Вайнер Всеволод 26 10
|Обухов Александр 77 10
|Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 10
|Антич Антон 20 10
|Patel Parag - Пейтел Параг 17 10
|Мельникова Анастасия 440 10
|Халяпин Сергей 96 9
|Члек Сергей 27 9
|Самойленко Александр 9 9
|Гавриленко Александр 62 9
|Самойлов Юрий 75 9
|Чаркин Евгений 317 9
|Летунов Илья 49 9
|Урусов Виктор 157 8
|Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 8
|Исаев Дмитрий 58 8
|Маланин Василий 14 8
|Путин Владимир 3454 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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