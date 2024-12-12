Новая версия операционной системы для дома Simply Linux 10.4: больше совместимых компьютеров, облачные виртуальные машины, защита от потери файлов

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы Simply Linux 10.4 для домашнего использования. Разработчики усилили стабильность файловой системы, расширили спектр совместимых компьютеров и периферийных устройств нового поколения, усовершенствовали работу с облачными виртуальными машинами и торрентами, обновили среду для запуска Windows-приложений, браузер Сhromium и др. Об этом CNews сообщили представители компании «Базальт СПО».

Simply Linux 10.4 бесплатна для частных пользователей. Скачать систему можно на сайте «Базальт СПО». Пользователи предыдущей версии могут обновить ее через менеджер пакетов Synaptic или терминал.

Любителей компьютерных игр порадует обновление драйвера Nvidia. Теперь он обеспечивает ускорение кодирования видео (преобразования видеофайлов из одного формата в другой, более подходящий для конкретных целей).

Чтобы обезопасить пользователей от потери файлов и повысить стабильность работы ОС, при ее загрузке выполняется проверка файловой системы и исправление обнаруженных ошибок. Это актуально, если компьютер выключен кнопкой питания, файловая система повреждена или некорректно отключена.

Расширился охват часовых поясов: можно настроить локальное время разных стран. В программу для установки сторонних приложений appinstall добавлена функция быстрой фильтрации. Это поможет упростить поиск нужной программы.

Обновлены и наиболее популярные приложения. Среди них — браузер Сhromium 126.0. Теперь в нем можно извлекать текст из PDF-файлов и искать информацию на изображениях и тексте через сервис Google Lens.

Благодаря обновлению среды для запуска Windows-приложений Wine 9.0 в ней доступны управление окнами, работа с несколькими мониторами, масштабирование вывода на экранах с высокой плотностью пикселей и другие возможности.

В почтовом клиенте Thunderbird 115.16 теперь можно настроить отображение списка сообщений в виде карточек — так почта станет компактнее и удобнее.

Добавлена новая версия BitTorrent transmission 4.0. В нем есть поддержка формата BitTorrent v2 и гибридных файлов. При создании новых торрентов можно исключить информацию, которая потенциально будет использоваться для косвенной идентификации пользователя.

В обновленный Virtualbox 7.0 можно добавлять облачные виртуальные машины, выполнять полное шифрование виртуальных машин. В приложение включена функция мониторинга ресурсов, которая позволяет отслеживать нагрузку на процессор, потребление памяти, интенсивность ввода-вывода.

Программа для управления сетевыми подключениями NetworkManager 1.46 позволяет посмотреть пропускную способность устройств Wi-Fi.

Simply Linux 10.4 по умолчанию загружается с ядром un-def 6.1, включающим драйверы для новых моделей ПК и периферии. Если компьютер его не поддерживает, можно подключить ядро 5.10.