Microsoft Windows приложения

МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1

Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1

Система управления российскими видеоконтроллерами Depo Revision включена в Реестр отечественного ПО 1

Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 1

Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra 2

Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет 1

Решения Parallels доступны российским заказчикам из Microsoft Azure 2

Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения 2

Parallels обновил решение для удаленного доступа Remote Application Server 1

VMware анонсировала Workspace One Essentials 1

Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image 1

VMware представила обновленный Workspace ONE с возможностью идентификации пользователя 1

VMware представила Workspace ONE для создания цифровых рабочих мест 1

Parallels выпустила новую версию Remote Application Server 1

Microsoft предложила пользователям научиться работать в Linux 1

Microsoft открывает часть кода своего нового браузера Edge 1

Microsoft выпустила браузер с открытым кодом 1

Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10 2

Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков 5

Citrix упрощает переход на ОС Windows 10 2