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Microsoft Windows приложения

СОБЫТИЯ

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26.02.2024 Создан уникальный Linux с интерфейсом, неотличимым от Windows 11. Он «летает» на старых ПК и запускает Windows-приложения. Видео

dows 11, которую Microsoft продвигает как замену классической «Панели управления». Когда Linux лучше Wubuntu получил от Windows 11 не только внешнее сходство, но и возможность почти нативно запускать Windows-приложения, включая .exe и .msi. Также ОС умеет работать и с утилитами для Android. В то же время негативные черты ОС Microsoft этому дистрибутиву не передались. Windows 11 известна сво
21.12.2020 В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений

ии мы реализовали целый ряд последовательных улучшений, которые обеспечат администраторам максимальное удобство эксплуатации программно-аппаратного комплекса СКАЛА-Р. А благодаря поддержке публикации Windows-приложений, администраторы СКАЛА-Р ВРМ получили возможность автоматизировать процесс администрирования приложений и еще более гибко организовывать рабочие места пользователей. Благодаря
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»

CNews сообщили представители компании. Новинка из серии Parallels Desktop предназначена для запуска Windows-приложений на корпоративных устройствах Chromebook («хромбуках») под управлением ОС G
18.01.2017 Citrix покупает Unidesk — разработчика технологии разделения компонентов Windows-приложений на слои

Компания Citrix объявила о приобретении компании Unidesk — разработчика инновационной технологии разделения компонентов Windows-приложений на отдельные слои для упрощения упаковки и управления. В результате этого решения заказчики и партнеры Citrix получат возможность легче и проще в защищенном режиме развертыва
19.11.2015 7 млн Windows-приложений могут появиться на смартфонах

2015 г. Microsoft анонсировала проект Centennial, посвященный трансформации существующих настольных Windows-приложений в «универсальные приложения» для запуска на Windows-устройствах любого тип
30.07.2015 Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков

в на Delphi, C++Builder и Visual Studio, с помощью которого они могут выполнять отладку развернутых Windows-приложений. В свою очередь, Konopka Signature VCL Controls — это комплексное решение,
31.01.2014 Новый XenApp обеспечит быструю доставку Windows-приложений для мобильных и облачных сред

и становятся все более мобильными, поэтому компании сталкиваются с проблемой доставки корпоративных windows-приложений на различные мобильные устройства. Пользователи смогут использовать XenApp
04.02.2013 На Android будут работать Windows-приложения

Руководитель проекта Wine, который позволяет запускать Windows-приложения в других средах, Александр Джульярд (Alexandre Julliard) продемонстрировал порт Wine для платформы Android. Он сделал это в рамках мероприятия FOSDEM, посвященного разработке
22.04.2004 David запускает Windows-приложения на Linux

сообщает, что David 1.0 будет связующим ПО, с помощью которого можно будет запускать большую часть Windows-приложений в Linux-среде. По словам компании, «работая в фоновом режиме, David позвол
30.04.1999 Драйвер печатающего устройства с функциями копира и факса Hewlett-Packard OfficeJet Pro 1150C некорректно работает с Windows-приложениями

Из-за внутренней ошибки в драйвере COMM95.DRV устройства НР OfficeJet Pro 1150C некоторые Windows-приложения могут выдавать сообщения GPF in Module COMM95.DRV. Для получения помощи можно обратиться на сайт НР.

Публикаций - 228, упоминаний - 260

Microsoft Windows приложения и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13154 39
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Intel Corporation 12811 27
Citrix Systems 868 21
Broadcom - VMware 2610 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
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Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
КонсультантПлюс 161 2
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Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Белый Ветер 365 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Meta Group 54 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 1
Русский Стиль 45 1
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
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Моситалмед 5 1
Allstate Insurance 7 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Kickstarter 136 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
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