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Microsoft Windows приложения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|26.02.2024
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Создан уникальный Linux с интерфейсом, неотличимым от Windows 11. Он «летает» на старых ПК и запускает Windows-приложения. Видео
dows 11, которую Microsoft продвигает как замену классической «Панели управления». Когда Linux лучше Wubuntu получил от Windows 11 не только внешнее сходство, но и возможность почти нативно запускать Windows-приложения, включая .exe и .msi. Также ОС умеет работать и с утилитами для Android. В то же время негативные черты ОС Microsoft этому дистрибутиву не передались. Windows 11 известна сво
|21.12.2020
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В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений
ии мы реализовали целый ряд последовательных улучшений, которые обеспечат администраторам максимальное удобство эксплуатации программно-аппаратного комплекса СКАЛА-Р. А благодаря поддержке публикации Windows-приложений, администраторы СКАЛА-Р ВРМ получили возможность автоматизировать процесс администрирования приложений и еще более гибко организовывать рабочие места пользователей. Благодаря
|21.10.2020
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Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»
CNews сообщили представители компании. Новинка из серии Parallels Desktop предназначена для запуска Windows-приложений на корпоративных устройствах Chromebook («хромбуках») под управлением ОС G
|18.01.2017
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Citrix покупает Unidesk — разработчика технологии разделения компонентов Windows-приложений на слои
Компания Citrix объявила о приобретении компании Unidesk — разработчика инновационной технологии разделения компонентов Windows-приложений на отдельные слои для упрощения упаковки и управления. В результате этого решения заказчики и партнеры Citrix получат возможность легче и проще в защищенном режиме развертыва
|19.11.2015
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7 млн Windows-приложений могут появиться на смартфонах
2015 г. Microsoft анонсировала проект Centennial, посвященный трансформации существующих настольных Windows-приложений в «универсальные приложения» для запуска на Windows-устройствах любого тип
|30.07.2015
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Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков
в на Delphi, C++Builder и Visual Studio, с помощью которого они могут выполнять отладку развернутых Windows-приложений. В свою очередь, Konopka Signature VCL Controls — это комплексное решение,
|31.01.2014
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Новый XenApp обеспечит быструю доставку Windows-приложений для мобильных и облачных сред
и становятся все более мобильными, поэтому компании сталкиваются с проблемой доставки корпоративных windows-приложений на различные мобильные устройства. Пользователи смогут использовать XenApp
|04.02.2013
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На Android будут работать Windows-приложения
Руководитель проекта Wine, который позволяет запускать Windows-приложения в других средах, Александр Джульярд (Alexandre Julliard) продемонстрировал порт Wine для платформы Android. Он сделал это в рамках мероприятия FOSDEM, посвященного разработке
|22.04.2004
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David запускает Windows-приложения на Linux
сообщает, что David 1.0 будет связующим ПО, с помощью которого можно будет запускать большую часть Windows-приложений в Linux-среде. По словам компании, «работая в фоновом режиме, David позвол
|30.04.1999
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Драйвер печатающего устройства с функциями копира и факса Hewlett-Packard OfficeJet Pro 1150C некорректно работает с Windows-приложениями
Из-за внутренней ошибки в драйвере COMM95.DRV устройства НР OfficeJet Pro 1150C некоторые Windows-приложения могут выдавать сообщения GPF in Module COMM95.DRV. Для получения помощи можно обратиться на сайт НР.
Microsoft Windows приложения и организации, системы, технологии, персоны:
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