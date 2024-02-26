Microsoft Windows приложения

Создан уникальный Linux с интерфейсом, неотличимым от Windows 11. Он «летает» на старых ПК и запускает Windows-приложения. Видео dows 11, которую Microsoft продвигает как замену классической «Панели управления». Когда Linux лучше Wubuntu получил от Windows 11 не только внешнее сходство, но и возможность почти нативно запускать Windows-приложения, включая .exe и .msi. Также ОС умеет работать и с утилитами для Android. В то же время негативные черты ОС Microsoft этому дистрибутиву не передались. Windows 11 известна сво