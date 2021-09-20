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Microsoft Windows приложения


20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 1
21.12.2020 В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 1
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 2
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 1
22.06.2020 Система управления российскими видеоконтроллерами Depo Revision включена в Реестр отечественного ПО 1
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями 3
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
05.03.2020 Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
25.11.2019 Подтверждена совместимость системы терминального доступа «Термит» с «Ред ОС» 2
29.12.2018 Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках» 2
25.12.2017 Nvidia отказалась от поддержки 32-битных ОС. Под угрозой Windows 7, Windows 8 и Windows 10 1
22.08.2017 Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra 2
08.08.2017 Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет 1
14.06.2017 Решения Parallels доступны российским заказчикам из Microsoft Azure 2
08.06.2017 Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей 1
24.03.2017 RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server 2
20.02.2017 Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения 2
18.01.2017 Citrix покупает Unidesk — разработчика технологии разделения компонентов Windows-приложений на слои 1
07.11.2016 Parallels обновил решение для удаленного доступа Remote Application Server 1
19.10.2016 VMware анонсировала Workspace One Essentials 1
18.08.2016 Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image 1
28.06.2016 VMware представила обновленный Workspace ONE с возможностью идентификации пользователя 1
02.06.2016 «Ланит-Урал» в составе консорциума «Цифровое предприятие» представил импортонезависимую интеграционную платформу для ОПК 1
18.02.2016 VMware представила Workspace ONE для создания цифровых рабочих мест 1
03.02.2016 Parallels выпустила новую версию Remote Application Server 1
25.01.2016 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года 1
10.12.2015 Microsoft предложила пользователям научиться работать в Linux 1
08.12.2015 Microsoft открывает часть кода своего нового браузера Edge 1
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 1
31.08.2015 Microsoft выпустила браузер с открытым кодом 1
19.08.2015 Parallels Desktop 11 для Mac доступен в трех редакциях с поддержкой OS X El Capitan и Windows 10 2
07.08.2015 Microsoft выложила бесплатный инструмент для переноса iOS-приложений в Windows 2
30.07.2015 Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков 5
29.07.2015 Citrix упрощает переход на ОС Windows 10 2
08.07.2015 VMware представила своё видение будущего корпоративной мобильности 2

Публикаций - 105, упоминаний - 139

Microsoft Windows приложения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 37
Parallels Holdings 471 11
VMware 1829 7
GitHub 412 7
Google LLC 7154 7
VMware End-User Computing 25 5
Intel Corporation 4180 4
Citrix Systems 571 4
2X Software 7 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
Nvidia Corp 2024 2
SWsoft - Standard & Western Software 20 2
CodeWeavers 5 2
Accenture - Аксенчер 532 2
ModernGigabyte 8 2
Embarcadero 47 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Dell EMC 2405 2
HP Inc. 2914 2
SAP SE 3215 2
Infoland - Инфолэнд 3 2
Sphere 7 2
Plesk 20 2
Corel Corporation 124 2
Ланит Урал 18 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
Blizzard Entertainment 213 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Lenovo Group 1637 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Promt - Промт 100 1
F5 Networks 81 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
WorkDay 16 1
ALT Linux Team 14 1
SOTI 3 1
Roundred - Раунд ред 1 1
Box inc - box.com - box.net 76 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
Citigroup 114 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Скайсофт Виктори 2 1
МДМ Банк 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Linux Foundation 157 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 5
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Google Android-приложения и разработчики 236 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
Flash 475 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 2
Microsoft Windows API 68 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 66 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 8 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Microsoft Windows 10 6645 40
Google Android 10751 22
Linux OS 4260 17
Microsoft Windows 853 17
Apple iOS 5742 16
Microsoft Windows 8 1228 13
Apple macOS 926 10
Apple Mac 1458 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 8
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 33 8
Microsoft Office 1942 7
Parallels Access 23 6
Microsoft Windows 7 1662 6
Parallels Desktop 67 6
Microsoft Visual Studio 170 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Microsoft Office 365 769 5
VMware Horizon 55 5
Google Chrome - браузер 1117 4
VMware AirWatch 40 4
Apple macOS X 901 4
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 4
Nvidia GeForce GTX 2067 4
Parallels Toolbox 23 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 4
Microsoft Outlook 645 4
Microsoft Edge - Браузер 980 4
Google Chrome OS 306 4
Microsoft Azure 1171 4
JavaScript - Язык программирования 631 3
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 3
Microsoft Skype 1469 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 3
C++ - Язык программирования 284 3
Citrix XenApp 84 3
Citrix XenDesktop 84 3
Parallels Mac Management 10 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Зубарев Яков 23 8
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
Белоусов Сергей 217 2
Зубарев Илья 20 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Халяпин Сергей 77 2
Осипов Алексей 12 1
Морейнис Аркадий 3 1
Бондаренко Игорь 2 1
Дубровский Борис 12 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Михалев Павел 20 1
Притула Павел 31 1
Прокопенко Сергей 8 1
Гаттаров Руслан 117 1
Мухин Максим 18 1
Тищенко Юрий 14 1
Асафьев Алексей 2 1
Ruddock David - Руддок Дэвид 2 1
Ефремов Александр 12 1
Васильев Александр 28 1
Кондаков Александр 14 1
Шаблыков Никита 27 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Шевченко Владимир 135 1
Иванов Андрей 40 1
Новодворский Алексей 95 1
Попов Сергей 72 1
Мылицын Роман 79 1
Рустамов Рустам 169 1
Орловский Михаил 1 1
Карасев Антон 10 1
Чернов Даниил 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Япония 2788 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Россия - Смоленск 235 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Европа 3759 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Мальта - Республика 69 1
Россия - Орёл 215 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Челябинск 772 1
Северная Америка 1413 1
Испания - Королевство 1255 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
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Wikipedia - Википедия 277 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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