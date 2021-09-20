Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Windows приложения
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Публикаций - 105, упоминаний - 139
Microsoft Windows приложения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ Банк Москвы 372 1
|RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
|Citigroup 114 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Скайсофт Виктори 2 1
|МДМ Банк 150 1
|Linux Foundation 157 1
|Зубарев Яков 23 8
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
|Белоусов Сергей 217 2
|Зубарев Илья 20 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
|Халяпин Сергей 77 2
|Осипов Алексей 12 1
|Морейнис Аркадий 3 1
|Бондаренко Игорь 2 1
|Дубровский Борис 12 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
|Михалев Павел 20 1
|Притула Павел 31 1
|Прокопенко Сергей 8 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Мухин Максим 18 1
|Тищенко Юрий 14 1
|Асафьев Алексей 2 1
|Ruddock David - Руддок Дэвид 2 1
|Ефремов Александр 12 1
|Васильев Александр 28 1
|Кондаков Александр 14 1
|Шаблыков Никита 27 1
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Иванов Андрей 40 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Попов Сергей 72 1
|Мылицын Роман 79 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Орловский Михаил 1 1
|Карасев Антон 10 1
|Чернов Даниил 49 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 3
|ZDnet 381 2
|Ars Technica 227 2
|The Verge - Издание 448 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Business Insider 182 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Liliputing 27 1
|Apps4All 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762786, в очереди разбора - 666474.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762786, в очереди разбора - 666474.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru