Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»

Windows-приложения в Chrome OS

Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО для виртуализации, выпустила Parallels Desktop для Chromebook Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании.

Новинка из серии Parallels Desktop предназначена для запуска Windows-приложений на корпоративных устройствах Chromebook («хромбуках») под управлением ОС Google Chrome OS. Полнофункциональные приложения Windows, такие как Microsoft Office, будут доступны пользователям, в том числе и без подключения к интернету.

Решение включает встроенную консоль администратора Chrome OS и Google, поэтому для его безопасного развертывания и настройки ИТ-специалистам не потребуется инфраструктура виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Infrastructure, VDI).

Parallels выпустила ПО для запуска приложений Windows на «хромбуках»

Впервые о партнерстве Google и Parallels в рамках интеграции в Chrome OS поддержки Windows-программ CNews сообщил в июне 2020 г.

Как это работает

Parallels Desktop для Chromebook Enterprise запускает полноценную копию Windows в виртуальной машине, развернутой непосредственно на устройстве пользователя.

Windows запускается внтури виртуальной машины в Chrome OS

Благодаря этому Windows может работать бок о бок с Chrome OS и приложениями Android, причем как в оконном, так и в полноэкранном режиме.

Полная интеграция. Почти

Разработчиками решения заявлена полная интеграция между Chrome OS и гостевой Windows. Однако, как отмечает издание The Verge, ее уровень все же уступает предлагаемому Parallels Desktop для macOS в режиме Coherence. В этом режиме Windows-программы запускаются в отдельных окнах параллельно с mac-приложениями.

Тем не менее, Parallels Desktop для Chromebook Enterprise предлагает ряд возможностей, которые упрощают для пользователя взаимодействие между приложениями, запущенными в разных средах. Так, гостевая Windows и основная Chrome OS имеют общий буфер обмена. Можно переносить тексты и изображения между ОС в любом направлении.

Пользовательские папки Windows («Рабочий стол», «Документы» и «Загрузки») перенаправляются в раздел файлов Windows системы Chrome OS, чтобы приложения последней могли получить доступ к соответствующим файлам без создания копий. Кроме того, это позволяет Chrome OS обращаться к файлам в этих папках, даже если ОС Windows не запущена. Также пользователь имеет возможность сделать любую папку Chrome OS общей для обеих систем и сохранять файлы приложений Windows в нее.

Разрешение экрана Windows-системы меняется динамически в зависимости от размера окна виртуальной машины. Пользователь может увеличивать или уменьшать его размер с помощью мыши. Окно с Windows может быть развернуто на весь экран устройства Chromebook нажатием кнопки «Развернуть» в его правом верхнем углу. Его также можно разместить на отдельном виртуальном рабочем столе и переключаться между Chrome OS и Windows при помощи жеста смахивания.

В Windows можно настроить открытие веб-страниц при переходе по ссылкам подходящим способом: в Chrome OS или в привычном браузере Windows. Приложения Windows полностью интегрированы с функцией «Открыть с помощью» Chrome OS. То есть пользователь сможет настроить открытие файлов определенных типов соответствующими приложениями Windows. Например, таким образом можно добиться открытия документов Microsoft Word версией текстового процессора для Windows.

Принтеры Chrome OS можно добавить и в Windows. Поддерживается и работа с принтерами, доступными только в Windows. Однако, как отмечают в Parallels, для этого могут потребоваться соответствующие драйверы для Windows.

Решение Parallels поддерживает воспроизведение звука в гостевой Windows. В то же время работа с камерой, микрофоном и USB-устройствами (за исключением устройств ввода вроде мыши) не предусмотрена. Поддержку такого «железа» обещают добавить в будущих обновлениях.

Доступность, цены, системные требования

Parallels Desktop для Chromebook Enterprise доступна для приобретения по подписочной модели с 20 октября 2020 г.

Стоимость годовой подписки для одного пользователя составляет $69,99 (около 5,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 октября 2020 г.). Parallels готова предложить полнофункциональную пробную версию, рассчитанную на пять пользователей и предоставляемую бесплатно на один месяц.

Для комфортной работы с Parallels Desktop для Chromebook Enterprise разработчики советуют выбирать оборудование с процессором Intel Core i5 или Intel Core i7, как минимум 16 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ на твердотельном накопителе (SSD).

Помимо фирменных «хромбуков» Google – Google Pixelbook и Pixelbook Go, Parallels в числе предпочтительных устройств называет следующие модели: HP Pro c640 Chromebook Enterprise, Acer Chromebook Spin 713, Acer Chromebook Spin 13, Dell Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise, Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise, Lenovo Yoga C630 Chromebook и Asus Chromebook Flip C436FA.

По словам вице-президента и генерального директора отдела по работе с облачными клиентами HP Маулика Пандиа (Maulik Pandya), Parallels Desktop для Chromebook Enterprise будет переустанавливаться на HP Elite c1030 Chromebook Enterprise.

Успехи Chrome OS

Chrome OS – это «легковесная» операционная система корпорации Google, базирующаяся на ядре Linux и браузере Google Chrome и, в первую очередь, предназначенная для работы с веб-сервисами. Благодаря сравнительно низким требованиям к «железу» ОС работает на недорогих ноутбуках, которые сначала неофициально, а затем и самой Google стали называться «хромбуками».

Анонс проекта Chrome OS состоялся в июле 2009 г., а первая стабильная сборка увидела свет в июне 2011 г. К лету 2016 г. ОС обзавелась поддержкой Android-приложений.

По данным аналитического сервиса Netmarketshare, в сентябре 2020 г. на долю Chrome OS приходилось лишь 0,42% рынка операционный систем. Здесь привычно доминировала Windows (87,67%), а в ее преследователях были macOS (9,42%) и Linux (2,34%). Последняя, к слову, в первом полугодии 2020 г. увеличила свою долю рынка более чем вдвое.

В сентябре 2020 г. CNews писал, что Google работает над новой операционной системой в рамках проекта под названием LaCrOs. Ее построят на Chrome OS, которая лишится интегрированного браузера Chrome, на протяжении всего ее существования служившего основой для нее.

Несколько фактов о Parallels

Parallels была основана в России в 1994 г. В число ее основателей вошли Сергей Белоусов и Илья Зубарев, но на начальном этапе она была известна под названием Standard & Western Software (Swsoft). Компания занималась созданием ПО на заказ.

В начале XXI века Swsoft приобрела российские компании Plesk и Parallels, после чего сменила название на Parallels. Вследствие объединения основным продуктом компании стала одноименная виртуальная машина для macOS. В настоящее время Parallels разрабатывает виртуальные машины для Windows и Linux, продукт для удаленного запуска приложений Parallels Remote Application Server и мобильное приложение для удаленного доступа Parallels Access.

В своей истории Parallels заключила несколько сделок. Были приобретены конкуренты компании — Sphere, немецкий производитель решений для автоматизации хостинга ModernGigabyte и разработчик приложений удаленного доступа 2X Software. В декабре 2018 г. состоялась еще одна сделка, но на этот раз по приобретению самой Parallels – компанию, как сообщал CNews, купила канадская Corel. В ее портфель перешли такие продукты как Parallels Desktop для Mac, Parallels Toolbox для Windows и Mac, Parallels Access, Parallels Mac Management для Microsoft SCCM, а также Parallels Remote Application Server (RAS), то есть вся линейка Parallels.